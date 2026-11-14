¡Histórico! Llega el Ozzfest a México

Confirmada su primera edición para septiembre de 2027 tras la muerte de Ozzy Osbourne

OCESA anuncia la gran noticia de que los metaleros tienen una cita musical el sábado 18 de septiembre en el estadio GNP Seguros

KARLY VILLANUEVA

Mejor noticia no podían recibir los metaleros mexicanos: Ozzfest, el icónico festival itinerante de hard rock lanzado a nivel mundial por Ozzy y Sharon Osbourne, está listo para hacer su esperada primera edición en nuestro país en la Ciudad de México.

El esperado recital de metal se realizará el próximo sábado 18 de septiembre de 2027 en el Estadio GNP Seguros.

La Ciudad de México será una de las tres sedes internacionales del Ozzfest 2027, festival creado por Ozzy Osbourne y su esposa, Sharon Osbourne.

El encuentro también marcará su regreso internacional después de varios años de pausa y será el primero que se realice tras la muerte de Ozzy Osbourne.

De acuerdo con el anuncio de OCESA, la cita será el sábado 18 de septiembre de 2027 en el Estadio GNP Seguros, donde se espera la participación de agrupaciones internacionales del género.

Esta presentación forma parte del regreso internacional del Ozzfest, que contempla solamente tres fechas:

El 10 de julio de 2027: The National Bowl, en Milton Keynes, Reino Unido.

El 11 de septiembre de 2027: Glen Helen Amphitheater, en San Bernardino, California.

Y el ya esperado 18 de septiembre de 2027: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

La edición mexicana tendrá un significado especial, pues coincidirá con el 30 aniversario del festival y será la primera que se celebre después del fallecimiento de Ozzy Osbourne.

Los boletos ya están disponibles desde el pasado viernes 6 de noviembre de 2026 a través de Ticketmaster y, de acuerdo con los organizadores, ofrecerá precios especiales por tiempo limitado.

Una de las principales incógnitas para los seguidores del festival es el cartel que llegará a México.

Por ahora, los organizadores no han confirmado qué bandas participarán en esta primera edición nacional. Sin embargo, OCESA adelantó que se tratará de un cartel internacional cuya selección artística estará a cargo de Sharon Osbourne.

La empresaria y representante del legado de Ozzy señaló que el festival siempre será una parte fundamental de la historia del músico y de su aportación al metal.

ORIGEN DEL OZZFEST

Nació en 1996, cuando Sharon Osbourne decidió crear un festival propio después de que Ozzy no consiguiera un espacio en el cartel de Lollapalooza.

La primera edición se realizó durante dos días en Phoenix, Arizona, y San Bernardino, California. Desde entonces, el encuentro se convirtió en una plataforma para reunir a grandes exponentes del hard rock y heavy metal, además de impulsar a agrupaciones emergentes.

A lo largo de su historia, el festival recibió a bandas como Slayer, Sepultura, Black Sabbath y otras figuras representativas del género.

Su última edición se realizó en 2018, por lo que su regreso en 2027 representa una nueva etapa para el proyecto musical que Ozzy y Sharon Osbourne impulsaron hace tres décadas.