Ya son más tres décadas y Maná se consolida como un grupo histórico

El primer artista latino en formar parte de la serie Rediscovered de Apple Music, reimaginando “Oye mi amor” * “Siempre hemos creído que la música no tiene fronteras y que, cuando una canción se vuelve parte de la vida de las personas, deja de pertenecerte y pasa a ser de todos”, expresa Fher Olvera

ARMANDO GARCÍA

Más de tres décadas después de su lanzamiento en su álbum revelación de 1992, “¿Dónde jugarán los niños?”, Maná se convierte en el primer artista latino en presentarse para la serie Rediscovered de Apple Music, dándole nueva vida a “Oye mi amor” en vivo desde los estudios de Apple Music en Los Ángeles.

Liderados por la inconfundible voz de Fher Olvera, la banda, que incluye al baterista Alex González, al guitarrista Sergio Vallín y al bajista Juan Calleros, ofrece el cálido y melódico ritmo que ayudó a convertir la canción en un himno definitorio del rock latino.

La presentación rinde homenaje a una de las canciones de amor más queridas del género, al tiempo que marca un momento histórico para la serie.

La sesión llega mientras Maná continúa consolidando su legado como uno de los artistas más destacados.

Una de las bandas de rock latino más icónicas e influyentes de todos los tiempos, con más de 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Han conquistado escenarios en más de 30 países, ofreciendo presentaciones que batieron récords, incluyendo la mayor cantidad de conciertos en estadios en la historia de Los Ángeles.

Actualmente la banda lleva su aclamada gira “Vivir sin aire” por Estados Unidos y Latinoamérica, compartiendo su música con el público de ambas regiones.

Con 4 premios Grammy, 9 premios Grammy Latinos, una histórica nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, su legado es inigualable.

Más allá de la música, son defensores apasionados de causas ambientales, sociales y de derechos humanos.

ES UN GRAN HONOR: FHER OLVERA

“Para nosotros, es un gran honor ser el primer artista latino en formar parte de la serie Rediscovered de Apple,” comentó Fher.

“Grabar en este estudio fue increíble. Cuando escribimos ‘Oye mi amor’ hace más de 30 años, simplemente estábamos siguiendo nuestros sueños y haciendo la música en la que creíamos, sin imaginar hasta dónde llegaría. Ver que, después de todos estos años, la gente la sigue cantando, descubriéndola por primera vez y haciéndola suya es algo que significa muchísimo para nosotros”, añade.

“Siempre hemos creído que la música no tiene fronteras y que, cuando una canción se vuelve parte de la vida de las personas, deja de pertenecerte y pasa a ser de todos”, agrega.

En Rediscovered de Apple Music, los artistas interpretan nuevas versiones de sus canciones más queridas y perdurables.

Cada sesión se filma y graba en audio espacial y se publica exclusivamente en Apple Music.

La interpretación de Maná se suma a las recientes versiones de Rediscovered de Goo Goo Dolls, Norah Jones, Estelle, Ne-Yo, Billy Idol y Third Eye Blind.