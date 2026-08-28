ESPECTÁCULOS
Ya son más tres décadas y Maná se consolida como un grupo histórico
El primer artista latino en formar parte de la serie Rediscovered de Apple Music, reimaginando “Oye mi amor” * “Siempre hemos creído que la música no tiene fronteras y que, cuando una canción se vuelve parte de la vida de las personas, deja de pertenecerte y pasa a ser de todos”, expresa Fher Olvera
ARMANDO GARCÍA
Más de tres décadas después de su lanzamiento en su álbum revelación de 1992, “¿Dónde jugarán los niños?”, Maná se convierte en el primer artista latino en presentarse para la serie Rediscovered de Apple Music, dándole nueva vida a “Oye mi amor” en vivo desde los estudios de Apple Music en Los Ángeles.
Liderados por la inconfundible voz de Fher Olvera, la banda, que incluye al baterista Alex González, al guitarrista Sergio Vallín y al bajista Juan Calleros, ofrece el cálido y melódico ritmo que ayudó a convertir la canción en un himno definitorio del rock latino.
La presentación rinde homenaje a una de las canciones de amor más queridas del género, al tiempo que marca un momento histórico para la serie.
La sesión llega mientras Maná continúa consolidando su legado como uno de los artistas más destacados.
Una de las bandas de rock latino más icónicas e influyentes de todos los tiempos, con más de 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.
Han conquistado escenarios en más de 30 países, ofreciendo presentaciones que batieron récords, incluyendo la mayor cantidad de conciertos en estadios en la historia de Los Ángeles.
Actualmente la banda lleva su aclamada gira “Vivir sin aire” por Estados Unidos y Latinoamérica, compartiendo su música con el público de ambas regiones.
Con 4 premios Grammy, 9 premios Grammy Latinos, una histórica nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, su legado es inigualable.
Más allá de la música, son defensores apasionados de causas ambientales, sociales y de derechos humanos.
ES UN GRAN HONOR: FHER OLVERA
“Para nosotros, es un gran honor ser el primer artista latino en formar parte de la serie Rediscovered de Apple,” comentó Fher.
“Grabar en este estudio fue increíble. Cuando escribimos ‘Oye mi amor’ hace más de 30 años, simplemente estábamos siguiendo nuestros sueños y haciendo la música en la que creíamos, sin imaginar hasta dónde llegaría. Ver que, después de todos estos años, la gente la sigue cantando, descubriéndola por primera vez y haciéndola suya es algo que significa muchísimo para nosotros”, añade.
“Siempre hemos creído que la música no tiene fronteras y que, cuando una canción se vuelve parte de la vida de las personas, deja de pertenecerte y pasa a ser de todos”, agrega.
En Rediscovered de Apple Music, los artistas interpretan nuevas versiones de sus canciones más queridas y perdurables.
Cada sesión se filma y graba en audio espacial y se publica exclusivamente en Apple Music.
La interpretación de Maná se suma a las recientes versiones de Rediscovered de Goo Goo Dolls, Norah Jones, Estelle, Ne-Yo, Billy Idol y Third Eye Blind.
ESPECTÁCULOS
Ya SABRINA tiene su canción SABROKsa: ‘Prefiero ser su amante’
En el emblemático lugar Cabaretito, la actriz y cantante argentina agradece al público la aceptación de este cover de la cantante María José
ERIC GARCÍA
El pasado fin de semana la actriz y cantante argentina Sabrina Sabrok presentó a medios de comunicación su más reciente sencillo titulado “Prefiero ser su amante” ante más de mil personas que se dieron cita en el emblemático Cabaretito fusión de la Ciudad de México, en el centro de la Zona Rosa.
En el emblemático lugar la también influencer agradeció a su público la aceptación de este cover de la cantante María José.
Menciona que el trabajo musical cuenta con arreglos electrónicos que ponen en pausa su estilo punk y marca el inicio de un nueva era en su carrera artística dando apertura a géneros más comerciales.
Es un honor para Sabrina presentar su proyecto en un lugar tan emblemático para la comunidad LGBT como Cabaretito, como una forma de demostrar el mismo amor que ella ha recibido por parte de dicha comunidad a lo largo de su trayectoria profesional.
Durante la velada musical fue galardonada por diversas organizaciones civiles con el premio Orgullo de mi Ciudad, por ser una impulsora de los derechos humanos, la diversidad sexual y la libertad.
Con estos hechos, definitivamente SABRINA tiene su melodía SABROKsa: “Prefiero ser su amante”.
ESPECTÁCULOS
¿Críticas al cuerpo de Georgina Rodríguez?
La pareja de Cristiano Ronaldo hace frente a los comentarios y defiende sus curvas de manera categórica * “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió en su cuenta de Instagram
ARMANDO GARCÍA
Increíble, pero cierto. A Georgina Rodríguez le llueven críticas luego de que circularan imágenes de sus vacaciones en Mallorca junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos.
Sin piedad la llamaron gorda, pero ella supo responder con un mensaje poderoso de autoestima.
“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió en su cuenta de Instagram.
Señala que, como madre de seis hijos, tres de ellos niñas, su preocupación es enseñarles que el valor de una persona no depende de una talla ni de la opinión de desconocidos.
La bella empresaria también compartió una conversación que sostuvo con Cristiano Ronaldo después de leer los comentarios sobre su cuerpo.
“Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda’. Y él me respondió: ‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta, madre, buena persona y exitosa. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”, le respondió el famoso futbolista.
Recalca que hacer ejercicio no es obsesión. “Entreno porque me hace feliz… Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar”.
Y cerró su reflexión con un mensaje de aceptación: “¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo”.
ESPECTÁCULOS
Shimdra, entre la fuerza del rock y memoria ancestral
El trío costarricense construye su propuesta desde la independencia, el compromiso artístico y la búsqueda de una identidad propia * La agrupación musical consolida su identidad con “Yis Kichá”, un álbum que une fuerza sonora y espiritualidad en una nueva etapa creativa
POLLO ROCK
Entre la fuerza del rock y la memoria ancestral, Shimdra encuentra su verdadera identidad.
En tiempos donde la industria musical parece premiar la inmediatez y las tendencias pasajeras, Shimdra apuesta por un camino distinto.
El trío costarricense conformado por Bob, Ale y Stephanía ha construido su propuesta desde la independencia, el compromiso artístico y la búsqueda de una identidad propia. Esa evolución encuentra su punto más sólido en Yis Kichá, su segundo álbum de estudio, una producción que convierte el rock en un puente entre la espiritualidad, la naturaleza y la memoria ancestral.
En entrevista exclusiva, la agrupación explica que este nuevo trabajo representa una etapa mucho más madura y poderosa, tanto en lo musical como en lo conceptual.
Tras el lanzamiento de los sencillos “Influencia”, “Ausencia” y “Los peones del juego”, el grupo confirma que el disco funciona como una obra integral donde cada canción forma parte de un mismo viaje emocional.
Fundada en 2010, Shimdra comenzó a consolidar su nombre en la escena independiente centroamericana con Hijos del Sol (2021), un álbum introspectivo que privilegiaba las atmósferas melódicas y la reflexión personal.
Ahora el panorama cambia por completo.
“Era un disco muy orientado al sol, más introspectivo, con muchas baladas, un disco para escuchar en la noche, en calma. Este otro es más pesadito, más orientado hacia la Luna”, explica Ale Calderón.
Ese cambio se refleja en un sonido más robusto, donde el formato de power trío adquiere mayor protagonismo. Las guitarras muestran una personalidad más agresiva, la base rítmica transmite una energía más orgánica y las composiciones encuentran un equilibrio entre la introspección y la crítica hacia distintas realidades sociales.
El resultado es una producción que fortalece la identidad de Shimdra sin perder la sensibilidad que ha caracterizado a la banda desde sus inicios.
El título del álbum resume la esencia del proyecto. Yis Kichá proviene del idioma cabécar, uno de los pueblos indígenas que mejor ha conservado sus tradiciones en Costa Rica.
“Yis Kichá hace referencia a la herencia materna, al linaje femenino que todos compartimos, incluyendo la Madre Tierra”, comparte la agrupación.
Cada canción busca reconectar con las raíces, la naturaleza y la dimensión espiritual del ser humano, entendiendo lo femenino como una fuerza creadora que trasciende cualquier definición de género.
La grabación también marcó una diferencia importante respecto a su primer material. Después de producir Hijos del Sol a distancia durante la pandemia, la banda viajó a Córdoba, Argentina, para registrar este nuevo trabajo bajo la producción de Mario Breuer y Jorge Galicia.
“El primer disco lo hicimos en pandemia; ahora pudimos convivir durante todo el proceso y esa experiencia quedó impregnada en cada canción”, recuerdan.
Más allá del resultado artístico, Shimdra reconoce que sostener una banda independiente en Latinoamérica exige disciplina, sacrificio y una enorme convicción.
“Con mucho trabajo y mucho sacrificio. Hoy todos tuvimos que pedir permiso en nuestros trabajos para estar aquí. No es fácil, pero creemos profundamente en este proyecto y en la música que hacemos”, afirma Ale.
Con Yis Kichá, Shimdra no sólo reafirma su identidad dentro del rock latinoamericano contemporáneo; también demuestra que la autenticidad sigue siendo el camino más sólido para construir una propuesta con personalidad propia, capaz de dialogar con el pasado mientras proyecta una visión fresca hacia el futuro.
@pollorockmusica
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