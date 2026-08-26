TEXTUAL-ES
Morena y la 4T, con la premisa de tener a los empresarios como aliados
Creciendo la economía = salario digno * En algún momento la Cuarta Transformación se enfrentará a la toma de decisiones que carecen de popularidad, pero son necesarias, como lo es una reforma financiera que confronte la de Peña Nieto en el 2014
J. ADALBERTO VILLASANA
Hay que tener los pies en la tierra para reconocer los avances, y lo que falta por hacer, para que todos los trabajadores formales en México reciban un salario digno, lo cual sin duda pasa por el crecimiento económico.
Una empresa con finanzas sanas estará en condiciones de solventar esto.
En los 18 años que cumple esta columna, hemos insistido que los trabajadores mexicanos deben tener un empleo digno con un salario justo.
En la etapa neoliberal fue imposible porque se practicó la “economía del brassier”, es decir, apretar a los de adentro para apantallar a los de afuera, de manera tal que se presumían “logros” macroeconómicos a costa de una contención salarial que dejaba a los trabajadores con sueldos de hambre.
Ahora el gran reto es el crecimiento económico para que la transformación no sea un espejismo.
Reconozco avances importantes en materia de salarios mínimos, los cuales son resultado de una distribución de la riqueza, diferente a la acumulación en unas cuantas manos que se deba en el neoliberalismo a ultranza, practicada en las administraciones del PRI y del PAN.
Sin embargo, Morena y la Cuarta Transformación deben de tener a los empresarios como aliados, principalmente los micro, pequeños y medianos, que son la base de la economía, con los cuales se logrará el crecimiento.
HECHOS SON AMORES…
Decían las abuelas: Hechos son amores y no buenas razones, de tal manera que una parte de los trabajadores asalariados están contentos con el aumento a sus ingresos del 2019 a la fecha.
En este 2026, el salario mínimo general diario en México es de 315.04 pesos en general y de 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte, lo cual marca un máximo histórico tras años de importantes recuperaciones al poder adquisitivo, impulsadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Sin embargo, aún 11.9 millones de personas con empleo formal en México no ganan un salario digno, con base en el Termómetro Salarial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que revela: 52% de quienes cotizan en el IMSS carece de un salario digno.
Reconoce que los salarios de pobreza cayeron de 8.6 millones a sólo 407 mil personas en tres años.
Pero el 59% de las personas jóvenes y 55% de las mujeres con empleo formal carecen de salario digno. En limpieza, seguridad y restaurantes, la cifra llega hasta 85% del personal.
Recordemos que este año el referente de salario digno es de 14,400 pesos mensuales.
TENER MEMORIA
En 1934 se creó formalmente el salario mínimo en el gobierno priísta de Abelardo L. Rodríguez, fijado, en ese entonces, en 1.23 pesos diarios. En la década de los 70 se consolidó bajo la Ley Federal del Trabajo para cubrir necesidades básicas de una familia.
Durante la década de los 90 y hasta el 2016, el salario se incrementaba sólo conforme a la inflación esperada, lo que estancó su valor real por décadas.
Luego se rompió la rueda del viejo sistema y llegó la Cuarta Transformación al poder.
En 2018 el salario mínimo fue de 88.36 pesos diarios y para 2019, ya con la nueva visión, se estableció en 102.68 pesos; así fue como inició la etapa de alzas significativas, hasta el punto actual de 315.04 pesos y en la zona libre norte de 440.87 pesos.
En 2018, el salario mínimo en México, 88.36 pesos diarios (aprox. 2,650 pesos al mes) era insuficiente, ya que sólo permitía comprar menos de una canasta básica (alrededor de 0.78 partes de la misma), lo que mostraba una gran pérdida del poder de compra para los trabajadores en ese año.
Ahora el salario mínimo mensual en México es de 9,582.47 pesos (315.04 pesos diarios). Este ingreso permite adquirir casi dos canastas básicas urbanas (aproximadamente 1.94), cuyo valor mensual promedio ronda los 4,940 pesos, según datos oficiales de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y el INEGI.
NO ECHAR LAS CAMPANAS AL VUELO
Sin embargo, aún con el esquema actual, carecen de salario digno 11.9 millones de personas, más de la mitad de las personas con empleo formal registrados ante el IMSS (52%).
Es cierto que en tres años prácticamente se han erradicado los salarios de pobreza; pasaron de 8.6 millones y ahora son sólo 407 mil, el 2% de los trabajos formales.
Las grandes empleadoras y algunas ramas industriales con 70% o más de su personal por arriba del salario digno, mientras que en micro-negocios y ramas como limpieza, seguridad y restauranteros, más de 80% de su personal carece de salario digno, es ahí donde tiene que trabajar la 4T, pero con apoyos reales.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, propone: Aumento diferenciado a los salarios mínimos, exentar impuestos a salarios bajos, régimen unificado de tributación ISR-IMSS y adopción voluntaria del ingreso digno, las recomendaciones para seguir avanzando.
“En México la brecha entre las personas que tienen salarios de pobreza y las que tienen salarios dignos se ha recortado considerablemente, es buena noticia, pero aún falta mucho por hacer”, apunta.
Hace tres años las personas con trabajo formal que ganaban salarios de pobreza eran 8.6 millones, que representaban 40% de los puestos de trabajo registrados en el IMSS; ahora son solamente 407 mil, el 2 por ciento. Es un logro de las empresas y sus trabajadores.
La mala noticia es que todavía, de las 22.8 millones de personas con empleo formal, 11.9 millones, que representan 52%, carecen de salario digno. Es decir, el monto suficiente para cubrir una “canasta de vida digna” que les permita ir más allá de la sobrevivencia.
“Es una gran noticia que los salarios de pobreza estén prácticamente desaparecidos, al menos en los trabajos formales, tomó 10 años llegar aquí. Ahora para seguir avanzando urgen avanzar más con la adopción voluntaria y gradual del ingreso digno en las empresas, como lo propone el colectivo Vida Digna”, explica Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En el tercer reporte del Termómetro Salarial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, actualizado con los datos más recientes del IMSS (junio de 2026), también se observa que las mujeres y las personas jóvenes son la mayor proporción de quienes carecen de salario digno.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En algún momento la Cuarta Transformación se enfrentará a la toma de decisiones que carecen de popularidad, pero son necesarias, como lo es una reforma financiera que confronte la de Peña Nieto en el 2014.
El salario digno para todos los trabajadores se logrará con crecimiento económico.
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De las “benditas redes” al cuestionamiento
Prohibido prohibir * La educación, el Internet y las redes sociales son herramientas que pueden ser usadas para construir o destruir, ello depende del nivel de información y formación que tenga el receptor. La alfabetización digital es ahora el reto
J. ADALBERTO VILLASANA
Usan las redes sociodigitales como medio de comunicación, aparentemente libre, pero cada empresa tiene sus intereses y censura; por ejemplo, prohíben hablar de lo que sucede en Gaza, pero dan rienda suelta a las campañas en contra de los pueblos que no han caído bajo los designios de la administración de Donald Trump.
Otro aspecto es regular el uso para las personas menores de 16 años por lo que generan emocionalmente y sus efectos médicos.
En el aspecto político hay que hablar del uso que le da el actual gobierno de los Estados Unidos que ha convertido este aspecto en elemento para determinar las autorización o permanencia de la visa.
Una persona que se ha manifestado en favor de Palestina y/o ha cuestionado la actuación del gobierno de Israel, de inmediato puede estar excluida para ingresar a la Unión Americana.
El gobierno de Estados Unidos exige proporcionar nombres de usuario y mantiene una revisión estricta de las redes sociales para muchos solicitantes de visa.
Se pide mantener los perfiles en modo público para facilitar la evaluación consular y de seguridad nacional.
Además, requiere de la entrega de historiales de redes sociales de los últimos 5 años en los formularios correspondientes.
Hay que estar en “Modo público” para que las autoridades estadounidenses verifiquen antecedentes e identidad.
Los agentes de migración pueden inspeccionar el contenido público e incluso solicitar la revisión física de dispositivos electrónicos.
De tal manera que la autodenominada “democracia” de los Estados Unidos es incapaz de permitir el cuestionamiento sobre sus políticas injerencistas en varias partes del mundo.
DEL USO POLÍTICO AL FORMATIVO
Debemos de poner en la mesa que las ciudadanías, de este periodo, del siglo XXI tienen como elemento formativo las redes sociodigitales, las cuales pueden transmitir mentiras, llámese también noticias falsas, además de crear dependencia.
En el caso de México continúa la discusión sobre regulación de plataformas digitales y redes sociales para que se conozca el impacto de su uso excesivo en estudiantes, como lo expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la Presidenta, o el secretario de Educación o el subsecretario”, destaca la titular del Poder Ejecutivo.
Informó que una de las propuestas ante el uso de plataformas digitales y redes sociales es que maestras y maestros platiquen con alumnos de tercero de secundaria y de Educación Media Superior sobre el ABC de las emociones.
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo puntualiza que es indispensable continuar la discusión sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales -cuya propuesta se presentará el siguiente ciclo escolar- con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes conozcan cómo su uso excesivo impacta en su aprendizaje y comportamiento.
“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la Presidenta, o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben de saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos.
“Porque no se trata sólo de prohibir (…) sino de que también las niñas y los niños sepan cuál es el impacto que eso puede tener en su desarrollo por más pequeños que sean, por eso es indispensable seguir hablando de estos temas”, puntualiza.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señala que, ante el uso de las tecnologías, los docentes tienen distintos retos en sus salones de clase: Sostener la atención del aula, enseñar frente a la inmediatez digital, gestionar conflictos que nacen de las redes como es el cyberbullying e integrar las tecnologías con sentido pedagógico durante las clases.
La pedagoga y doctora en Pedagogía por la UNAM, Yareni Annalie Domínguez Delgado, puntualiza que con las tecnologías se transforman los procesos de aprendizaje debido a que con la inmediatez digital el foco de atención se ha desplazado, lo que ha provocado pasar de un pensamiento crítico en el que se procesaba, cuestionaba, contrastaba y evaluaba la información, hacia una hiperatención que responde a múltiples estímulos; por ello, señala que en la actualidad la meta no es competir contra las tecnologías sino recuperar los espacios para la atención, a través de Resistencia para encontrar estrategias para la recuperación de la atención y la reflexión profunda ante la inmediatez digital.
CIFRAS DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
En México, cerca de 105 millones de personas de seis años o más utilizan Internet, lo que representa el 86% de la población total en ese rango de edad, conforme a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI.
El acceso creció de manera notable en la última década, impulsado principalmente por el uso de dispositivos móviles.
Los dispositivos de acceso, smartphones, son la vía principal de conexión, utilizados por más del 97% de las personas internautas.
COMPUTADORAS Y LAPTOPS: Empleadas por poco más del 63% de los usuarios para actividades laborales o escolares.
TELEVISORES INTELIGENTES (Smart TV): Superan el 63% de penetración en los hogares para consumir contenidos de video en streaming.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI revela que en el 86.1% de la población mexicana de 6 años en adelante usó Internet, lo que equivale a unos 94.9 millones de personas.
La cifra de hogares con conexión subió a 78.3% (31.1 millones de viviendas), duplicando el nivel de acceso registrado diez años atrás.
El número de hogares con acceso a Internet en México se duplicaron en la última década al pasar del 39.1% en 2015 al 78.3% en 2025, con la Ciudad de México a la cabeza en conectividad y acceso a las tecnologías, señala un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Mi postura es “prohibido prohibir”; estoy en favor de la educación, el Internet y las redes sociales son herramientas que, como tales, pueden ser usadas para construir o destruir, ello depende del nivel de información y formación que tenga el receptor. La alfabetización digital es ahora el reto.
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Bienestar, un espejismo si no hay crecimiento económico
La distribución de la riqueza es sólo un primer paso en la justicia social * Las buenas noticias de una inflación controlada no deben distraernos de que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo
J, ADALBERTO VILLASANA
Hay que estar atentos al crecimiento económico, porque sin él el bienestar puede ser un espejismo. La activación de los sectores agrario, industrial y manufacturas, los servicios, así como el de educación, ciencia y tecnología son fundamentales para un mejor futuro en México.
Las medidas paliativas de la distribución de la riqueza es sólo un primer paso en la justicia social, la cual se logrará con la autosuficiencia alimentaria, energética y con tecnología propia.
Aunque el crecimiento de 1.5% registrado en el segundo trimestre de 2026 se considera atípico y asociado al impulso del Mundial de Futbol, muestra que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo.
Por lo anterior, desde las esferas de los poderes público y privado, se deben analizar las oportunidades de crecer.
MEJORA LA ECONOMÍA FAMILIAR
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resalta que la economía de las familias mexicanas mejora; hay bienestar y destaca reducción de la inflación anual al registrar 3.12% en julio.
“Si no tuviéramos el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), si no tuviéramos el acuerdo de las gasolinas y el diésel, la inflación estaría por lo menos al doble”, añade.
Sheinbaum Pardo informa que la inflación general anual continúa a la baja por cuarto mes consecutivo al pasar de 3.37 por ciento en junio a 3.12 por ciento en julio, lo que demuestra que la economía de las familias mexicanas mejora y hay bienestar.
“Baja la inflación anual en México a 3.12 por ciento. Estábamos en junio en 3.37 y julio salió en 3.12 por ciento. Importantísimo”, puntualiza en la Mañanera del Pueblo.
Señala que esta reducción se debe a los acuerdos voluntarios como el Pacic, que mantiene la canasta básica -conformada por 24 productos- en 910 pesos para proteger la economía de las familias mexicanas.
Además del Acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna a 24 pesos el litro y del diésel en 27 pesos por litro, el Gobierno de México hace el esfuerzo para la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“Son acuerdos voluntarios que nos permiten ordenar el mercado, vamos a decirlo así, y quien comercializa gasolina, diésel, la canasta Pacic, el jitomate, acuerda este esquema que nos permite disminuir los precios. Es un esfuerzo muy importante.
“Y también hay variaciones estacionales, hay veces que hay mayor producción que en otros meses y los precios particularmente de verduras y frutas puede variar, pero si no tuviéramos el Pacic, si no tuviéramos el acuerdo de las gasolinas y el diésel, la inflación estaría por lo menos al doble”, reitera la Primera Mandataria.
INDICADORES DEL INEGI
La inflación general anual en México se ubicó en 3.12% al cierre de julio de 2026, reportando una baja desde el 3.37% de junio y alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 2020, datos oficiales que provienen del INEGI y del Banco de México (Banxico).
Los componentes de la inflación (julio 2026) son: General mensual, 0.03%; inflación subyacente anual: 3.95% (su nivel más bajo desde abril de 2025); inflación no subyacente anual: 0.29%; semáforo nacional: En verde (por debajo del objetivo prioritario).
MEDICIONES DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios. La anterior es representativa de la producción nacional para el consumo interno y para la exportación.
En julio de 2026, el INPP total, incluido petróleo, disminuyó 0.03 % a tasa mensual y creció 2.56 % a tasa anual.
En el mismo mes de 2025, cayó 0.48 % a tasa mensual e incrementó 3.77 % a tasa anual.
El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, descendió 0.16 % a tasa mensual y subió 1.73 % a tasa anual.
En el séptimo mes de 2025, bajó 1.17 % y ascendió 3.11 %, respectivamente.
El Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluido petróleo, tuvo un alza de 0.02 % mensual y de 2.90 % anual.
En julio de 2025, descendió 0.21 % a tasa mensual y aumentó 4.03 % a tasa anual.
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Si la economía creciera a 1.5% trimestral durante 4 trimestres consecutivos, el crecimiento acumulado en un año superaría el 6%, con lo que avanzaríamos en la Meta 1 del Plan México, considera el Gabinete Estratégico México, ¿Cómo Vamos? (MCV).
De acuerdo con la estimación oportuna del PIB, la economía mexicana creció 2.1% anual en el segundo trimestre de 2026 (2T2026) y el semáforo MCV se encuentra en naranja.
En su comparación trimestral el PIB avanzó 1.5%, después de haberse contraído (-)0.6% en el 1T2026. El avance trimestral fue generalizado a todas las actividades económicas.
CRECIMIENTO NACIONAL
En el segundo trimestre de 2026, la economía mexicana creció 2.1% real respecto al segundo trimestre de 2025 y 1.5% frente al trimestre anterior, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB (INEGI). El semáforo de crecimiento nacional se encuentra en naranja.
El 24 de agosto de 2026 el INEGI publicará los datos observados del PIB. De confirmarse la estimación oportuna al 2T2026, la economía mexicana habría alcanzado un nuevo nivel máximo, tras haber registrado su peor desempeño trimestral desde el 4T2024 en el primer trimestre del año.
PLAN MÉXICO
La Meta 1 del Plan México propone posicionar a nuestro país en el top 10 del mundo. Entre 2024 y 2025, México descendió al lugar 15, desde la posición 13 (FMI).
De acuerdo con las perspectivas actualizadas de la economía global del Fondo Monetario Internacional (FMI) de julio de 2026, Brasil, que se encuentra en la posición 11, crecerá 2.4% anual en 2026, superior al 1.2% anual estimado para México.
Aunque el crecimiento trimestral de 1.5% registrado en el segundo trimestre de 2026 se considera atípico y asociado al impulso de la Copa del Mundo, muestra que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Como lo platea MCV, para mantener esta trayectoria se requieren mejores condiciones de seguridad pública y una mayor disponibilidad de energía, indispensables para atraer inversiones de alto valor agregado, ampliar la capacidad productiva y generar crecimiento sostenido de largo plazo. Hay potencial en México, tanto natural como en recursos humanos, hace falta enfocarse.
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Intervención Antidrogas
El poder no puede alcanzarse a expensas de otros * La lucha contra los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto, no un pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otro Estado
J. ADALBERTO VILLASANA
Estados Unidos pone a prueba constantemente la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para defender la soberanía nacional y garantizar la no injerencia en los asuntos internos de nuestro vecino del norte.
Los medios estadounidenses publican regularmente informes sobre operaciones encubiertas exitosas en México sin revelar el alcance de la participación de las agencias de inteligencia estadounidenses.
En concreto, CNN informa que, sin la aprobación de México, la unidad de élite Ground Brench llevó a cabo la Operación Beltrán contra el Cártel de Sinaloa el 28 de marzo de este año. Estas operaciones resultaron en la eliminación de varios miembros de la banda.
Una operación similar en febrero condujo al asesinato de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Varios detalles sobre las actividades encubiertas de las agencias de inteligencia estadounidenses en nuestro país se filtraron a la prensa tras un accidente automovilístico ocurrido el 19 de abril en el estado de Chihuahua, en el que dos agentes de la CIA perdieron la vida al regresar de una misión. Uno de ellos se encontraba en el país con visa de turista.
El 4 de mayo, Washington adoptó la Estrategia Nacional de Control de Drogas (ENCD), que pone un énfasis significativo en influir en México bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
El documento señala un cambio fundamental en el tono de la política estadounidense, pasando de un enfoque diplomático y cooperativo a uno más confrontativo, militarizado y potencialmente unilateral.
Este enfoque de “guerra contra las drogas” afecta directamente la soberanía del país como socio clave en una frontera compartida.
Estados Unidos considera a los cárteles mexicanos como una grave amenaza y algunos de ellos están catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.
México también es identificado como una importante fuente de drogas sintéticas, lo que proporciona a la Casa Blanca justificación legal y política para adoptar medidas más enérgicas.
Este enfoque más contundente podría incluir un mayor fortalecimiento de la presión económica (aranceles más altos, restricciones comerciales), la ampliación de sanciones unilaterales y una mayor presencia militar en la frontera.
Si bien todos esperamos que una invasión militar a gran escala de México sea improbable, el riesgo de que Estados Unidos lleve a cabo operaciones unilaterales transfronterizas, ataques objetivos en la zona fronteriza y realice actividades de inteligencia o cibernéticas sin el consentimiento del gobierno de Sheinbaum Pardo, está aumentando.
La aplicación extraterritorial del derecho estadounidense abre oportunidades para que Estados Unidos persiga militantes y sus activos en todo el mundo, incluyendo México.
La ampliación de las restricciones financieras, los requisitos de extradición y los procesos judiciales pueden anular las decisiones y los procedimientos judiciales mexicanos.
El fortalecimiento de los controles sobre los flujos transfronterizos limita de hecho el control de México sobre su territorio y su economía.
La situación más peligrosa es el despliegue de acciones militares por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses, incluyendo la eliminación física de representantes de los cárteles y transferencia de operaciones de seguridad a México.
Tras el asesinato de El Mencho, se registraron enfrentamientos a gran escala entre militantes y fuerzas de orden y militares de México.
Varios estados se vieron involucrados en operaciones militares y en la división de poder entre los cárteles. Esto resultó en un deterioro significativo de la situación política interna en la República.
Las acciones unilaterales e imprudentes de Washington, que no toman en cuenta nuestros intereses al planificar y ejecutar sus operaciones, generan éxitos a corto plazo.
Una serie de titulares sensacionalistas en la prensa estadounidense y la imagen positiva del jefe de la Casa Blanca como defensora de los cárteles de la droga no reflejan la verdadera situación tras estos sucesos.
Además, las intervenciones “selectivas” a menudo sólo fortalecen la influencia de los cárteles, permitiéndoles consolidar y movilizar sus fuerzas y expandir su alcance.
La mejor solución al problema, como la Primera Presidenta lo ha afirmado repetidamente, es una acción coordinada y planificada que respete la soberanía y la integridad territorial. El poder no puede alcanzarse a expensas de otros; la lucha contra los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto, no un pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
RESULTADOS HISTÓRICOS DE MÉXICO
Nuestro país ha registrado resultados importantes en seguridad y combate al narcotráfico, destacando la destrucción de más de 2 mil laboratorios clandestinos, la detención de más de 56 mil personas por delitos de alto impacto y el decomiso de miles de kilogramos de drogas sintéticas y armas de fuego.
Se tiene registro del aseguramiento masivo de armas de fuego y más de 68 mil kilogramos de narcóticos en diversas operaciones nacionales y fronterizas.
En materia de objetivos prioritarios se logró la neutralización y captura de líderes regionales de cárteles y generadores de violencia en estados críticos.
POBLACIÓN PERCIBE MAYOR SEGURIDAD
La Primera Mandataria resalta que la percepción de inseguridad disminuyó al pasar de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, lo que representa seis meses con tendencia a la baja en este indicador y que la población comienza a notar la disminución en los delitos gracias a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esta disminución”, añade.
La titular del Poder Ejecutivo explica que, en diciembre de 2018, 73.7 por ciento de las mexicanas y mexicanos de las principales ciudades se sentía inseguro, mientras que en septiembre de 2024 se llegó al punto más bajo con 58.6%, en el tramo final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La mejor solución al problema, como la Presidenta Claudia Sheinbaum lo ha asegurado, es una acción coordinada y planificada que respete la soberanía y la integridad territorial. El poder no puede alcanzarse a expensas de otros; la lucha contra los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto, no un pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
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