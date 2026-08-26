Morena y la 4T, con la premisa de tener a los empresarios como aliados

Creciendo la economía = salario digno * En algún momento la Cuarta Transformación se enfrentará a la toma de decisiones que carecen de popularidad, pero son necesarias, como lo es una reforma financiera que confronte la de Peña Nieto en el 2014

J. ADALBERTO VILLASANA

Hay que tener los pies en la tierra para reconocer los avances, y lo que falta por hacer, para que todos los trabajadores formales en México reciban un salario digno, lo cual sin duda pasa por el crecimiento económico.

Una empresa con finanzas sanas estará en condiciones de solventar esto.

En los 18 años que cumple esta columna, hemos insistido que los trabajadores mexicanos deben tener un empleo digno con un salario justo.

En la etapa neoliberal fue imposible porque se practicó la “economía del brassier”, es decir, apretar a los de adentro para apantallar a los de afuera, de manera tal que se presumían “logros” macroeconómicos a costa de una contención salarial que dejaba a los trabajadores con sueldos de hambre.

Ahora el gran reto es el crecimiento económico para que la transformación no sea un espejismo.

Reconozco avances importantes en materia de salarios mínimos, los cuales son resultado de una distribución de la riqueza, diferente a la acumulación en unas cuantas manos que se deba en el neoliberalismo a ultranza, practicada en las administraciones del PRI y del PAN.

Sin embargo, Morena y la Cuarta Transformación deben de tener a los empresarios como aliados, principalmente los micro, pequeños y medianos, que son la base de la economía, con los cuales se logrará el crecimiento.

HECHOS SON AMORES…

Decían las abuelas: Hechos son amores y no buenas razones, de tal manera que una parte de los trabajadores asalariados están contentos con el aumento a sus ingresos del 2019 a la fecha.

En este 2026, el salario mínimo general diario en México es de 315.04 pesos en general y de 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte, lo cual marca un máximo histórico tras años de importantes recuperaciones al poder adquisitivo, impulsadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Sin embargo, aún 11.9 millones de personas con empleo formal en México no ganan un salario digno, con base en el Termómetro Salarial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que revela: 52% de quienes cotizan en el IMSS carece de un salario digno.

Reconoce que los salarios de pobreza cayeron de 8.6 millones a sólo 407 mil personas en tres años.

Pero el 59% de las personas jóvenes y 55% de las mujeres con empleo formal carecen de salario digno. En limpieza, seguridad y restaurantes, la cifra llega hasta 85% del personal.

Recordemos que este año el referente de salario digno es de 14,400 pesos mensuales.

TENER MEMORIA

En 1934 se creó formalmente el salario mínimo en el gobierno priísta de Abelardo L. Rodríguez, fijado, en ese entonces, en 1.23 pesos diarios. En la década de los 70 se consolidó bajo la Ley Federal del Trabajo para cubrir necesidades básicas de una familia.

Durante la década de los 90 y hasta el 2016, el salario se incrementaba sólo conforme a la inflación esperada, lo que estancó su valor real por décadas.

Luego se rompió la rueda del viejo sistema y llegó la Cuarta Transformación al poder.

En 2018 el salario mínimo fue de 88.36 pesos diarios y para 2019, ya con la nueva visión, se estableció en 102.68 pesos; así fue como inició la etapa de alzas significativas, hasta el punto actual de 315.04 pesos y en la zona libre norte de 440.87 pesos.

En 2018, el salario mínimo en México, 88.36 pesos diarios (aprox. 2,650 pesos al mes) era insuficiente, ya que sólo permitía comprar menos de una canasta básica (alrededor de 0.78 partes de la misma), lo que mostraba una gran pérdida del poder de compra para los trabajadores en ese año.

Ahora el salario mínimo mensual en México es de 9,582.47 pesos (315.04 pesos diarios). Este ingreso permite adquirir casi dos canastas básicas urbanas (aproximadamente 1.94), cuyo valor mensual promedio ronda los 4,940 pesos, según datos oficiales de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y el INEGI.

NO ECHAR LAS CAMPANAS AL VUELO

Sin embargo, aún con el esquema actual, carecen de salario digno 11.9 millones de personas, más de la mitad de las personas con empleo formal registrados ante el IMSS (52%).

Es cierto que en tres años prácticamente se han erradicado los salarios de pobreza; pasaron de 8.6 millones y ahora son sólo 407 mil, el 2% de los trabajos formales.

Las grandes empleadoras y algunas ramas industriales con 70% o más de su personal por arriba del salario digno, mientras que en micro-negocios y ramas como limpieza, seguridad y restauranteros, más de 80% de su personal carece de salario digno, es ahí donde tiene que trabajar la 4T, pero con apoyos reales.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, propone: Aumento diferenciado a los salarios mínimos, exentar impuestos a salarios bajos, régimen unificado de tributación ISR-IMSS y adopción voluntaria del ingreso digno, las recomendaciones para seguir avanzando.

“En México la brecha entre las personas que tienen salarios de pobreza y las que tienen salarios dignos se ha recortado considerablemente, es buena noticia, pero aún falta mucho por hacer”, apunta.

Hace tres años las personas con trabajo formal que ganaban salarios de pobreza eran 8.6 millones, que representaban 40% de los puestos de trabajo registrados en el IMSS; ahora son solamente 407 mil, el 2 por ciento. Es un logro de las empresas y sus trabajadores.

La mala noticia es que todavía, de las 22.8 millones de personas con empleo formal, 11.9 millones, que representan 52%, carecen de salario digno. Es decir, el monto suficiente para cubrir una “canasta de vida digna” que les permita ir más allá de la sobrevivencia.

“Es una gran noticia que los salarios de pobreza estén prácticamente desaparecidos, al menos en los trabajos formales, tomó 10 años llegar aquí. Ahora para seguir avanzando urgen avanzar más con la adopción voluntaria y gradual del ingreso digno en las empresas, como lo propone el colectivo Vida Digna”, explica Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En el tercer reporte del Termómetro Salarial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, actualizado con los datos más recientes del IMSS (junio de 2026), también se observa que las mujeres y las personas jóvenes son la mayor proporción de quienes carecen de salario digno.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

En algún momento la Cuarta Transformación se enfrentará a la toma de decisiones que carecen de popularidad, pero son necesarias, como lo es una reforma financiera que confronte la de Peña Nieto en el 2014.

El salario digno para todos los trabajadores se logrará con crecimiento económico.

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