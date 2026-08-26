Vendrían más derrotas para gobiernos de izquierda: Vargas del Villar

“América Latina está cambiando” * El senador panista señala que electores están castigando en urnas al populismo y plantea que seguridad, inversión, empleo y Estado de Derecho marcarán la nueva agenda regional

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, afirma que América Latina atraviesa un cambio político que está desplazando a gobiernos de izquierda y dando paso a administraciones que colocan entre sus prioridades la seguridad, el crecimiento económico, la inversión privada y el respaldo a los emprendedores.

En su columna “Ya cambió América Latina”, publicada en El Universal, tomó como referencia la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia para sostener que el resultado colombiano no constituye un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia política que, desde su perspectiva, se extiende por distintos países de la región.

Vargas del Villar ubicó dentro de este escenario los cambios políticos registrados en Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y Perú, y consideró que existe un creciente rechazo ciudadano hacia proyectos de izquierda que, afirmó, llegaron al poder acompañados de grandes expectativas, pero posteriormente enfrentaron cuestionamientos por sus resultados de gobierno y casos de corrupción.

Para el legislador mexiquense, el voto se está convirtiendo en el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos latinoamericanos sancionan a sus gobiernos.

Considera que las derrotas electorales de la izquierda comienzan a configurar una tendencia regional y no únicamente una sucesión de acontecimientos nacionales independientes.

Señala que el nuevo escenario político latinoamericano estará condicionado por dos grandes exigencias ciudadanas: seguridad y desarrollo económico.

Enrique Vargas contrapuso el modelo de un gobierno “facilitador” frente a lo que calificó como administraciones paternalistas sustentadas en clientelas electorales.

Asevera que combatir al crimen organizado mediante las instituciones del Estado y garantizar el cumplimiento de la ley serán condiciones indispensables para que los nuevos gobiernos puedan responder a las expectativas que los llevaron al poder.

Señala que la economía será la prueba decisiva para estas administraciones, particularmente ante la necesidad de generar condiciones que permitan atraer capital nacional y extranjero.

Considera que detrás de los recientes resultados electorales existe una modificación más profunda en las expectativas de los ciudadanos.

Su tesis es que una parte del electorado latinoamericano está dejando de privilegiar políticas asistencialistas para exigir gobiernos capaces de proporcionar seguridad, crecimiento económico, oportunidades de emprendimiento, empleos y respeto al Estado de Derecho.

Anticipa que los cambios políticos podrían continuar conforme se celebren nuevas elecciones en el continente.

El escenario latinoamericano entra en una etapa en la que los gobiernos surgidos de esta nueva corriente tendrán también la responsabilidad de demostrar que el cambio político puede traducirse en resultados concretos.

El legislador mantiene su pronóstico: los llamados “vientos de cambio” continuarán creciendo y América Latina podría presenciar nuevas derrotas electorales de gobiernos de izquierda en los próximos procesos.