No serán candidatos quienes tengan nexos o antecedentes delictivos: Luz María Hernández

La presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México, afirma que más de 70% de colonos del municipio ya recibe líquido por la tubería * No sólo dotaremos de agua a los que se ampararon de la Quinta Zona, sino que el beneficio será para todos, asevera la alcaldesa

ALFREDO IBÁÑEZ

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss afirma que desde el inicio de su gestión trabaja para resolver el grave problema de desabasto de agua en Ecatepec, Estado de México, especialmente en la llamada Quinta Zona, por lo que acatará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al gobierno municipal garantizar de inmediato el suministro de líquido a familias de dicha región.

“Ya estamos resolviendo” la dotación del agua potable, dijo la presidenta municipal al fijar su posición sobre el fallo de dos juicios de amparo promovidos en 2021 por cientos de habitantes de diversas colonias de la Quinta Zona de Ecatepec, quienes desde entonces denunciaron la falta de suministro suficiente de agua.

En conferencia de prensa, Cisneros Coss destaca la inversión histórica tripartita para obras hídricas en Ecatepec, que supera los mil 785 millones de pesos aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal para mejorar los servicios de agua potable y drenaje en el municipio, lo que beneficia especialmente a habitantes de la Quinta Zona, históricamente abandonada por anteriores gobiernos locales.

Indica que con las obras y acciones que realizan los tres órdenes de gobierno en Ecatepec se va a rebasar lo que la SCJN estableció en su sentencia, que es dotar de agua a los vecinos de la Quinta Zona que se ampararon, aunque advirtió que renovar la totalidad de redes de suministro rebasa la capacidad del gobierno local para hacerlo en el corto plazo.

Explica que sustituir las redes de agua potable y drenaje de una sola región costaría siete mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto anual del ayuntamiento.

Relata que más de 70 pozos fueron rehabilitados y desde el primer día de su administración, el 1 de enero de 2025, “24 pozos se empezaron a rehabilitar. Ni siquiera tenía que ver con el Plan Oriente, la Presidenta (Claudia Sheinbaum) dijo, fuera del Plan Oriente, ‘empiecen 24 pozos a rehabilitar’ y nosotros paralelamente empezamos a rehabilitar otros”.

Cisneros Coss señala que a un año y ocho meses de la actual administración, más de 70 por ciento de los habitantes de Ecatepec cuenta con agua por la red, cuando al inicio de su gestión solamente tenían el servicio 30 por ciento de los colonos… y va por más, pues confía en incrementar la cobertura en los próximos meses.

Reconoce que el gobierno municipal tiene gran responsabilidad con más de un millón 600 mil habitantes de Ecatepec, por lo que laboran para garantizar su derecho a recibir agua potable por la red y no a través de pipas, razón por la que continúan las obras hídricas en la localidad.

Sostuvo que este caso fue heredado. “Esta es una de las muchas de las cosas que nosotros tuvimos que enfrentar y que estamos enfrentando resultado de la administración pasada”.

Reitera que prácticamente desde el inicio de su administración rehabilitan pozos y redes de suministro, lo que ha permitido que el agua por la red se convierta en una realidad para miles de familias de Ecatepec, que anteriormente compraban el líquido a través de pipas.

Hechos son amores y de esta forma Azucena Cisneros Coss es la alcaldesa que enfrenta con pasión y profesionalismo la crisis hídrica que vive Ecatepec, Estado de México, el municipio más grande del país.