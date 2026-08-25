NACIONAL
Mantengo el compromiso de atender a las comunidades más necesitadas: Isaac Montoya
Entregan Naucalpan y DIFEM 701 apoyos alimentarios a familias naucalpenses * Madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y comunidades indígenas, los principales beneficiarios * El presidente municipal impulsa una alimentación de calidad y acciones de orientación nutricional para las familias en situación de vulnerabilidad
EL TOPO
En un esfuerzo coordinado entre los gobiernos Municipal y del Estado de México, encabezados por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, respectivamente, se llevó a cabo en la Explanada del Palacio Municipal de Naucalpan la entrega de 701 apoyos alimenticios correspondientes al Programa de Desarrollo Social Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026.
La jornada, resultado del trabajo conjunto entre el DIF Estado de México (DIFEM) y el Sistema Municipal DIF de Naucalpan, representa la tercera entrega realizada durante la actual administración y tiene como propósito contribuir a mejorar las condiciones de alimentación de sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Los apoyos fueron destinados a madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes e integrantes de comunidades indígenas del municipio, como parte de una política social orientada a acercar apoyos directamente a las familias que más los necesitan.
Durante el evento, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez reconoce el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y destacó que la coordinación entre ambos gobiernos permite fortalecer las acciones sociales en beneficio de las familias naucalpenses.
Señaló que estos programas representan un acto de justicia social al acercar apoyos de manera directa, transparente y sin intermediarios, y afirma que su administración mantiene el compromiso de atender prioritariamente a las comunidades que enfrentan mayores necesidades.
El alcalde explica que el programa no se limita a la entrega de despensas, sino que contempla paquetes alimentarios elaborados bajo criterios de calidad nutricional establecidos por el Sistema Nacional DIF, además de acciones de educación y orientación nutricional para promover hábitos de alimentación balanceada en los hogares.
Montoya Márquez destaca que, de acuerdo con los datos expuestos durante el evento, en el Estado de México más de 2.2 millones de personas de entre 6 y 64 años enfrentan algún tipo de carencia relacionada con el acceso a la alimentación, por lo que resulta fundamental fortalecer las políticas públicas que contribuyan a garantizar el bienestar de las familias.
El presidente municipal reconoció además el trabajo del DIFEM y del Sistema Municipal DIF de Naucalpan, encabezado por la presidenta honoraria Adriana G. Escobar, para hacer posible la entrega de estos apoyos y fortalecer las acciones encaminadas al bienestar de las familias.
Asimismo, resalta que la coordinación con el Gobierno del Estado de México ha permitido avanzar en proyectos estratégicos para Naucalpan, entre ellos la rehabilitación de vialidades como Periférico, avenida Gustavo Baz y avenida Luis Donaldo Colosio, así como la implementación de infraestructura como el Mexicable Línea 3 que cambiará la movilidad en el municipio.
El alcalde agradece el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para incluir a Naucalpan en el plan de infraestructura de la Estrategia Oriente, que permitirá ampliar las acciones de repavimentación y mejoramiento urbano en el municipio.
NACIONAL
Vendrían más derrotas para gobiernos de izquierda: Vargas del Villar
“América Latina está cambiando” * El senador panista señala que electores están castigando en urnas al populismo y plantea que seguridad, inversión, empleo y Estado de Derecho marcarán la nueva agenda regional
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, afirma que América Latina atraviesa un cambio político que está desplazando a gobiernos de izquierda y dando paso a administraciones que colocan entre sus prioridades la seguridad, el crecimiento económico, la inversión privada y el respaldo a los emprendedores.
En su columna “Ya cambió América Latina”, publicada en El Universal, tomó como referencia la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia para sostener que el resultado colombiano no constituye un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia política que, desde su perspectiva, se extiende por distintos países de la región.
Vargas del Villar ubicó dentro de este escenario los cambios políticos registrados en Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y Perú, y consideró que existe un creciente rechazo ciudadano hacia proyectos de izquierda que, afirmó, llegaron al poder acompañados de grandes expectativas, pero posteriormente enfrentaron cuestionamientos por sus resultados de gobierno y casos de corrupción.
Para el legislador mexiquense, el voto se está convirtiendo en el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos latinoamericanos sancionan a sus gobiernos.
Considera que las derrotas electorales de la izquierda comienzan a configurar una tendencia regional y no únicamente una sucesión de acontecimientos nacionales independientes.
Señala que el nuevo escenario político latinoamericano estará condicionado por dos grandes exigencias ciudadanas: seguridad y desarrollo económico.
Enrique Vargas contrapuso el modelo de un gobierno “facilitador” frente a lo que calificó como administraciones paternalistas sustentadas en clientelas electorales.
Asevera que combatir al crimen organizado mediante las instituciones del Estado y garantizar el cumplimiento de la ley serán condiciones indispensables para que los nuevos gobiernos puedan responder a las expectativas que los llevaron al poder.
Señala que la economía será la prueba decisiva para estas administraciones, particularmente ante la necesidad de generar condiciones que permitan atraer capital nacional y extranjero.
Considera que detrás de los recientes resultados electorales existe una modificación más profunda en las expectativas de los ciudadanos.
Su tesis es que una parte del electorado latinoamericano está dejando de privilegiar políticas asistencialistas para exigir gobiernos capaces de proporcionar seguridad, crecimiento económico, oportunidades de emprendimiento, empleos y respeto al Estado de Derecho.
Anticipa que los cambios políticos podrían continuar conforme se celebren nuevas elecciones en el continente.
El escenario latinoamericano entra en una etapa en la que los gobiernos surgidos de esta nueva corriente tendrán también la responsabilidad de demostrar que el cambio político puede traducirse en resultados concretos.
El legislador mantiene su pronóstico: los llamados “vientos de cambio” continuarán creciendo y América Latina podría presenciar nuevas derrotas electorales de gobiernos de izquierda en los próximos procesos.
NACIONAL
No serán candidatos quienes tengan nexos o antecedentes delictivos: Luz María Hernández
En el partido se lleva a cabo la revisión de todos y cada uno de los expedientes, por lo que desde ahora se tomarán decisiones firmes, expresa la dirigente de Morena en el Estado de México
ALFREDO IBÁÑEZ
Luz María Hernández, dirigente de Morena en el Estado de México, lanza un exhorto a los militantes del movimiento transformador.
Debe existir la calma, señala Hernández a sus compañeros de partido para no caer en actos anticipados de campaña.
En conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre el trabajo proselitista que llevan a cabo diversos morenistas, los cuales buscan un espacio en la Cámara de Diputados o en alguno de los 125 municipios mexiquenses, Luz María los emplazó a respetar la ley.
También la dirigente estatal morenista se refirió al riesgo latente de que algún aspirante a determinado cargo público pudiera tener antecedentes turbios.
Enfatiza que en su partido se lleva a cabo la revisión de todos y cada uno de los expedientes, por lo que desde ahora se tomarán decisiones firmes.
Asevera Luz María Hernández que aquellas personas que inviten a determinado personaje a formar parte de las filas de Morena, tendrá que responder por su recomendado y adelanta que en caso de tener nexos o antecedentes delictivos no será viable su candidatura.
Destaca Hernández los logros que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene a nivel nacional, como es el Plan de Infraestructura 2026-2030, el cual contempla para este año una inversión adicional de 722 mil millones de pesos, destinada a proyectos estratégicos en energía, trenes, carreteras, salud, agua y educación.
Resalta que para el Estado de México se contempla una inversión de 111 mil millones de pesos en obras de educación, salud, movilidad, agua y drenaje, además de 95 mil millones de pesos anuales destinados a Programas para el Bienestar.
NACIONAL
Superaremos con creces la sentencia de la SCJN: Azucena Cisneros
La presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México, afirma que más de 70% de colonos del municipio ya recibe líquido por la tubería * No sólo dotaremos de agua a los que se ampararon de la Quinta Zona, sino que el beneficio será para todos, asevera la alcaldesa
ALFREDO IBÁÑEZ
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss afirma que desde el inicio de su gestión trabaja para resolver el grave problema de desabasto de agua en Ecatepec, Estado de México, especialmente en la llamada Quinta Zona, por lo que acatará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al gobierno municipal garantizar de inmediato el suministro de líquido a familias de dicha región.
“Ya estamos resolviendo” la dotación del agua potable, dijo la presidenta municipal al fijar su posición sobre el fallo de dos juicios de amparo promovidos en 2021 por cientos de habitantes de diversas colonias de la Quinta Zona de Ecatepec, quienes desde entonces denunciaron la falta de suministro suficiente de agua.
En conferencia de prensa, Cisneros Coss destaca la inversión histórica tripartita para obras hídricas en Ecatepec, que supera los mil 785 millones de pesos aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal para mejorar los servicios de agua potable y drenaje en el municipio, lo que beneficia especialmente a habitantes de la Quinta Zona, históricamente abandonada por anteriores gobiernos locales.
Indica que con las obras y acciones que realizan los tres órdenes de gobierno en Ecatepec se va a rebasar lo que la SCJN estableció en su sentencia, que es dotar de agua a los vecinos de la Quinta Zona que se ampararon, aunque advirtió que renovar la totalidad de redes de suministro rebasa la capacidad del gobierno local para hacerlo en el corto plazo.
Explica que sustituir las redes de agua potable y drenaje de una sola región costaría siete mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto anual del ayuntamiento.
Relata que más de 70 pozos fueron rehabilitados y desde el primer día de su administración, el 1 de enero de 2025, “24 pozos se empezaron a rehabilitar. Ni siquiera tenía que ver con el Plan Oriente, la Presidenta (Claudia Sheinbaum) dijo, fuera del Plan Oriente, ‘empiecen 24 pozos a rehabilitar’ y nosotros paralelamente empezamos a rehabilitar otros”.
Cisneros Coss señala que a un año y ocho meses de la actual administración, más de 70 por ciento de los habitantes de Ecatepec cuenta con agua por la red, cuando al inicio de su gestión solamente tenían el servicio 30 por ciento de los colonos… y va por más, pues confía en incrementar la cobertura en los próximos meses.
Reconoce que el gobierno municipal tiene gran responsabilidad con más de un millón 600 mil habitantes de Ecatepec, por lo que laboran para garantizar su derecho a recibir agua potable por la red y no a través de pipas, razón por la que continúan las obras hídricas en la localidad.
Sostuvo que este caso fue heredado. “Esta es una de las muchas de las cosas que nosotros tuvimos que enfrentar y que estamos enfrentando resultado de la administración pasada”.
Reitera que prácticamente desde el inicio de su administración rehabilitan pozos y redes de suministro, lo que ha permitido que el agua por la red se convierta en una realidad para miles de familias de Ecatepec, que anteriormente compraban el líquido a través de pipas.
Hechos son amores y de esta forma Azucena Cisneros Coss es la alcaldesa que enfrenta con pasión y profesionalismo la crisis hídrica que vive Ecatepec, Estado de México, el municipio más grande del país.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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