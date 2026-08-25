Mantengo el compromiso de atender a las comunidades más necesitadas: Isaac Montoya

Entregan Naucalpan y DIFEM 701 apoyos alimentarios a familias naucalpenses * Madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y comunidades indígenas, los principales beneficiarios * El presidente municipal impulsa una alimentación de calidad y acciones de orientación nutricional para las familias en situación de vulnerabilidad

EL TOPO

En un esfuerzo coordinado entre los gobiernos Municipal y del Estado de México, encabezados por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, respectivamente, se llevó a cabo en la Explanada del Palacio Municipal de Naucalpan la entrega de 701 apoyos alimenticios correspondientes al Programa de Desarrollo Social Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026.

La jornada, resultado del trabajo conjunto entre el DIF Estado de México (DIFEM) y el Sistema Municipal DIF de Naucalpan, representa la tercera entrega realizada durante la actual administración y tiene como propósito contribuir a mejorar las condiciones de alimentación de sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Los apoyos fueron destinados a madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes e integrantes de comunidades indígenas del municipio, como parte de una política social orientada a acercar apoyos directamente a las familias que más los necesitan.

Durante el evento, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez reconoce el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y destacó que la coordinación entre ambos gobiernos permite fortalecer las acciones sociales en beneficio de las familias naucalpenses.

Señaló que estos programas representan un acto de justicia social al acercar apoyos de manera directa, transparente y sin intermediarios, y afirma que su administración mantiene el compromiso de atender prioritariamente a las comunidades que enfrentan mayores necesidades.

El alcalde explica que el programa no se limita a la entrega de despensas, sino que contempla paquetes alimentarios elaborados bajo criterios de calidad nutricional establecidos por el Sistema Nacional DIF, además de acciones de educación y orientación nutricional para promover hábitos de alimentación balanceada en los hogares.

Montoya Márquez destaca que, de acuerdo con los datos expuestos durante el evento, en el Estado de México más de 2.2 millones de personas de entre 6 y 64 años enfrentan algún tipo de carencia relacionada con el acceso a la alimentación, por lo que resulta fundamental fortalecer las políticas públicas que contribuyan a garantizar el bienestar de las familias.

El presidente municipal reconoció además el trabajo del DIFEM y del Sistema Municipal DIF de Naucalpan, encabezado por la presidenta honoraria Adriana G. Escobar, para hacer posible la entrega de estos apoyos y fortalecer las acciones encaminadas al bienestar de las familias.

Asimismo, resalta que la coordinación con el Gobierno del Estado de México ha permitido avanzar en proyectos estratégicos para Naucalpan, entre ellos la rehabilitación de vialidades como Periférico, avenida Gustavo Baz y avenida Luis Donaldo Colosio, así como la implementación de infraestructura como el Mexicable Línea 3 que cambiará la movilidad en el municipio.

El alcalde agradece el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para incluir a Naucalpan en el plan de infraestructura de la Estrategia Oriente, que permitirá ampliar las acciones de repavimentación y mejoramiento urbano en el municipio.