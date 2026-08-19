TEXTUAL-ES
De las “benditas redes” al cuestionamiento
Prohibido prohibir * La educación, el Internet y las redes sociales son herramientas que pueden ser usadas para construir o destruir, ello depende del nivel de información y formación que tenga el receptor. La alfabetización digital es ahora el reto
J. ADALBERTO VILLASANA
Usan las redes sociodigitales como medio de comunicación, aparentemente libre, pero cada empresa tiene sus intereses y censura; por ejemplo, prohíben hablar de lo que sucede en Gaza, pero dan rienda suelta a las campañas en contra de los pueblos que no han caído bajo los designios de la administración de Donald Trump.
Otro aspecto es regular el uso para las personas menores de 16 años por lo que generan emocionalmente y sus efectos médicos.
En el aspecto político hay que hablar del uso que le da el actual gobierno de los Estados Unidos que ha convertido este aspecto en elemento para determinar las autorización o permanencia de la visa.
Una persona que se ha manifestado en favor de Palestina y/o ha cuestionado la actuación del gobierno de Israel, de inmediato puede estar excluida para ingresar a la Unión Americana.
El gobierno de Estados Unidos exige proporcionar nombres de usuario y mantiene una revisión estricta de las redes sociales para muchos solicitantes de visa.
Se pide mantener los perfiles en modo público para facilitar la evaluación consular y de seguridad nacional.
Además, requiere de la entrega de historiales de redes sociales de los últimos 5 años en los formularios correspondientes.
Hay que estar en “Modo público” para que las autoridades estadounidenses verifiquen antecedentes e identidad.
Los agentes de migración pueden inspeccionar el contenido público e incluso solicitar la revisión física de dispositivos electrónicos.
De tal manera que la autodenominada “democracia” de los Estados Unidos es incapaz de permitir el cuestionamiento sobre sus políticas injerencistas en varias partes del mundo.
DEL USO POLÍTICO AL FORMATIVO
Debemos de poner en la mesa que las ciudadanías, de este periodo, del siglo XXI tienen como elemento formativo las redes sociodigitales, las cuales pueden transmitir mentiras, llámese también noticias falsas, además de crear dependencia.
En el caso de México continúa la discusión sobre regulación de plataformas digitales y redes sociales para que se conozca el impacto de su uso excesivo en estudiantes, como lo expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la Presidenta, o el secretario de Educación o el subsecretario”, destaca la titular del Poder Ejecutivo.
Informó que una de las propuestas ante el uso de plataformas digitales y redes sociales es que maestras y maestros platiquen con alumnos de tercero de secundaria y de Educación Media Superior sobre el ABC de las emociones.
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo puntualiza que es indispensable continuar la discusión sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales -cuya propuesta se presentará el siguiente ciclo escolar- con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes conozcan cómo su uso excesivo impacta en su aprendizaje y comportamiento.
“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la Presidenta, o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben de saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos.
“Porque no se trata sólo de prohibir (…) sino de que también las niñas y los niños sepan cuál es el impacto que eso puede tener en su desarrollo por más pequeños que sean, por eso es indispensable seguir hablando de estos temas”, puntualiza.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señala que, ante el uso de las tecnologías, los docentes tienen distintos retos en sus salones de clase: Sostener la atención del aula, enseñar frente a la inmediatez digital, gestionar conflictos que nacen de las redes como es el cyberbullying e integrar las tecnologías con sentido pedagógico durante las clases.
La pedagoga y doctora en Pedagogía por la UNAM, Yareni Annalie Domínguez Delgado, puntualiza que con las tecnologías se transforman los procesos de aprendizaje debido a que con la inmediatez digital el foco de atención se ha desplazado, lo que ha provocado pasar de un pensamiento crítico en el que se procesaba, cuestionaba, contrastaba y evaluaba la información, hacia una hiperatención que responde a múltiples estímulos; por ello, señala que en la actualidad la meta no es competir contra las tecnologías sino recuperar los espacios para la atención, a través de Resistencia para encontrar estrategias para la recuperación de la atención y la reflexión profunda ante la inmediatez digital.
CIFRAS DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
En México, cerca de 105 millones de personas de seis años o más utilizan Internet, lo que representa el 86% de la población total en ese rango de edad, conforme a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI.
El acceso creció de manera notable en la última década, impulsado principalmente por el uso de dispositivos móviles.
Los dispositivos de acceso, smartphones, son la vía principal de conexión, utilizados por más del 97% de las personas internautas.
COMPUTADORAS Y LAPTOPS: Empleadas por poco más del 63% de los usuarios para actividades laborales o escolares.
TELEVISORES INTELIGENTES (Smart TV): Superan el 63% de penetración en los hogares para consumir contenidos de video en streaming.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI revela que en el 86.1% de la población mexicana de 6 años en adelante usó Internet, lo que equivale a unos 94.9 millones de personas.
La cifra de hogares con conexión subió a 78.3% (31.1 millones de viviendas), duplicando el nivel de acceso registrado diez años atrás.
El número de hogares con acceso a Internet en México se duplicaron en la última década al pasar del 39.1% en 2015 al 78.3% en 2025, con la Ciudad de México a la cabeza en conectividad y acceso a las tecnologías, señala un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Mi postura es “prohibido prohibir”; estoy en favor de la educación, el Internet y las redes sociales son herramientas que, como tales, pueden ser usadas para construir o destruir, ello depende del nivel de información y formación que tenga el receptor. La alfabetización digital es ahora el reto.
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Bienestar, un espejismo si no hay crecimiento económico
La distribución de la riqueza es sólo un primer paso en la justicia social * Las buenas noticias de una inflación controlada no deben distraernos de que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo
J, ADALBERTO VILLASANA
Hay que estar atentos al crecimiento económico, porque sin él el bienestar puede ser un espejismo. La activación de los sectores agrario, industrial y manufacturas, los servicios, así como el de educación, ciencia y tecnología son fundamentales para un mejor futuro en México.
Las medidas paliativas de la distribución de la riqueza es sólo un primer paso en la justicia social, la cual se logrará con la autosuficiencia alimentaria, energética y con tecnología propia.
Aunque el crecimiento de 1.5% registrado en el segundo trimestre de 2026 se considera atípico y asociado al impulso del Mundial de Futbol, muestra que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo.
Por lo anterior, desde las esferas de los poderes público y privado, se deben analizar las oportunidades de crecer.
MEJORA LA ECONOMÍA FAMILIAR
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resalta que la economía de las familias mexicanas mejora; hay bienestar y destaca reducción de la inflación anual al registrar 3.12% en julio.
“Si no tuviéramos el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), si no tuviéramos el acuerdo de las gasolinas y el diésel, la inflación estaría por lo menos al doble”, añade.
Sheinbaum Pardo informa que la inflación general anual continúa a la baja por cuarto mes consecutivo al pasar de 3.37 por ciento en junio a 3.12 por ciento en julio, lo que demuestra que la economía de las familias mexicanas mejora y hay bienestar.
“Baja la inflación anual en México a 3.12 por ciento. Estábamos en junio en 3.37 y julio salió en 3.12 por ciento. Importantísimo”, puntualiza en la Mañanera del Pueblo.
Señala que esta reducción se debe a los acuerdos voluntarios como el Pacic, que mantiene la canasta básica -conformada por 24 productos- en 910 pesos para proteger la economía de las familias mexicanas.
Además del Acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna a 24 pesos el litro y del diésel en 27 pesos por litro, el Gobierno de México hace el esfuerzo para la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“Son acuerdos voluntarios que nos permiten ordenar el mercado, vamos a decirlo así, y quien comercializa gasolina, diésel, la canasta Pacic, el jitomate, acuerda este esquema que nos permite disminuir los precios. Es un esfuerzo muy importante.
“Y también hay variaciones estacionales, hay veces que hay mayor producción que en otros meses y los precios particularmente de verduras y frutas puede variar, pero si no tuviéramos el Pacic, si no tuviéramos el acuerdo de las gasolinas y el diésel, la inflación estaría por lo menos al doble”, reitera la Primera Mandataria.
INDICADORES DEL INEGI
La inflación general anual en México se ubicó en 3.12% al cierre de julio de 2026, reportando una baja desde el 3.37% de junio y alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 2020, datos oficiales que provienen del INEGI y del Banco de México (Banxico).
Los componentes de la inflación (julio 2026) son: General mensual, 0.03%; inflación subyacente anual: 3.95% (su nivel más bajo desde abril de 2025); inflación no subyacente anual: 0.29%; semáforo nacional: En verde (por debajo del objetivo prioritario).
MEDICIONES DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios. La anterior es representativa de la producción nacional para el consumo interno y para la exportación.
En julio de 2026, el INPP total, incluido petróleo, disminuyó 0.03 % a tasa mensual y creció 2.56 % a tasa anual.
En el mismo mes de 2025, cayó 0.48 % a tasa mensual e incrementó 3.77 % a tasa anual.
El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, descendió 0.16 % a tasa mensual y subió 1.73 % a tasa anual.
En el séptimo mes de 2025, bajó 1.17 % y ascendió 3.11 %, respectivamente.
El Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluido petróleo, tuvo un alza de 0.02 % mensual y de 2.90 % anual.
En julio de 2025, descendió 0.21 % a tasa mensual y aumentó 4.03 % a tasa anual.
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Si la economía creciera a 1.5% trimestral durante 4 trimestres consecutivos, el crecimiento acumulado en un año superaría el 6%, con lo que avanzaríamos en la Meta 1 del Plan México, considera el Gabinete Estratégico México, ¿Cómo Vamos? (MCV).
De acuerdo con la estimación oportuna del PIB, la economía mexicana creció 2.1% anual en el segundo trimestre de 2026 (2T2026) y el semáforo MCV se encuentra en naranja.
En su comparación trimestral el PIB avanzó 1.5%, después de haberse contraído (-)0.6% en el 1T2026. El avance trimestral fue generalizado a todas las actividades económicas.
CRECIMIENTO NACIONAL
En el segundo trimestre de 2026, la economía mexicana creció 2.1% real respecto al segundo trimestre de 2025 y 1.5% frente al trimestre anterior, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB (INEGI). El semáforo de crecimiento nacional se encuentra en naranja.
El 24 de agosto de 2026 el INEGI publicará los datos observados del PIB. De confirmarse la estimación oportuna al 2T2026, la economía mexicana habría alcanzado un nuevo nivel máximo, tras haber registrado su peor desempeño trimestral desde el 4T2024 en el primer trimestre del año.
PLAN MÉXICO
La Meta 1 del Plan México propone posicionar a nuestro país en el top 10 del mundo. Entre 2024 y 2025, México descendió al lugar 15, desde la posición 13 (FMI).
De acuerdo con las perspectivas actualizadas de la economía global del Fondo Monetario Internacional (FMI) de julio de 2026, Brasil, que se encuentra en la posición 11, crecerá 2.4% anual en 2026, superior al 1.2% anual estimado para México.
Aunque el crecimiento trimestral de 1.5% registrado en el segundo trimestre de 2026 se considera atípico y asociado al impulso de la Copa del Mundo, muestra que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Como lo platea MCV, para mantener esta trayectoria se requieren mejores condiciones de seguridad pública y una mayor disponibilidad de energía, indispensables para atraer inversiones de alto valor agregado, ampliar la capacidad productiva y generar crecimiento sostenido de largo plazo. Hay potencial en México, tanto natural como en recursos humanos, hace falta enfocarse.
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Intervención Antidrogas
El poder no puede alcanzarse a expensas de otros * La lucha contra los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto, no un pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otro Estado
J. ADALBERTO VILLASANA
Estados Unidos pone a prueba constantemente la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para defender la soberanía nacional y garantizar la no injerencia en los asuntos internos de nuestro vecino del norte.
Los medios estadounidenses publican regularmente informes sobre operaciones encubiertas exitosas en México sin revelar el alcance de la participación de las agencias de inteligencia estadounidenses.
En concreto, CNN informa que, sin la aprobación de México, la unidad de élite Ground Brench llevó a cabo la Operación Beltrán contra el Cártel de Sinaloa el 28 de marzo de este año. Estas operaciones resultaron en la eliminación de varios miembros de la banda.
Una operación similar en febrero condujo al asesinato de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Varios detalles sobre las actividades encubiertas de las agencias de inteligencia estadounidenses en nuestro país se filtraron a la prensa tras un accidente automovilístico ocurrido el 19 de abril en el estado de Chihuahua, en el que dos agentes de la CIA perdieron la vida al regresar de una misión. Uno de ellos se encontraba en el país con visa de turista.
El 4 de mayo, Washington adoptó la Estrategia Nacional de Control de Drogas (ENCD), que pone un énfasis significativo en influir en México bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
El documento señala un cambio fundamental en el tono de la política estadounidense, pasando de un enfoque diplomático y cooperativo a uno más confrontativo, militarizado y potencialmente unilateral.
Este enfoque de “guerra contra las drogas” afecta directamente la soberanía del país como socio clave en una frontera compartida.
Estados Unidos considera a los cárteles mexicanos como una grave amenaza y algunos de ellos están catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.
México también es identificado como una importante fuente de drogas sintéticas, lo que proporciona a la Casa Blanca justificación legal y política para adoptar medidas más enérgicas.
Este enfoque más contundente podría incluir un mayor fortalecimiento de la presión económica (aranceles más altos, restricciones comerciales), la ampliación de sanciones unilaterales y una mayor presencia militar en la frontera.
Si bien todos esperamos que una invasión militar a gran escala de México sea improbable, el riesgo de que Estados Unidos lleve a cabo operaciones unilaterales transfronterizas, ataques objetivos en la zona fronteriza y realice actividades de inteligencia o cibernéticas sin el consentimiento del gobierno de Sheinbaum Pardo, está aumentando.
La aplicación extraterritorial del derecho estadounidense abre oportunidades para que Estados Unidos persiga militantes y sus activos en todo el mundo, incluyendo México.
La ampliación de las restricciones financieras, los requisitos de extradición y los procesos judiciales pueden anular las decisiones y los procedimientos judiciales mexicanos.
El fortalecimiento de los controles sobre los flujos transfronterizos limita de hecho el control de México sobre su territorio y su economía.
La situación más peligrosa es el despliegue de acciones militares por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses, incluyendo la eliminación física de representantes de los cárteles y transferencia de operaciones de seguridad a México.
Tras el asesinato de El Mencho, se registraron enfrentamientos a gran escala entre militantes y fuerzas de orden y militares de México.
Varios estados se vieron involucrados en operaciones militares y en la división de poder entre los cárteles. Esto resultó en un deterioro significativo de la situación política interna en la República.
Las acciones unilaterales e imprudentes de Washington, que no toman en cuenta nuestros intereses al planificar y ejecutar sus operaciones, generan éxitos a corto plazo.
Una serie de titulares sensacionalistas en la prensa estadounidense y la imagen positiva del jefe de la Casa Blanca como defensora de los cárteles de la droga no reflejan la verdadera situación tras estos sucesos.
Además, las intervenciones “selectivas” a menudo sólo fortalecen la influencia de los cárteles, permitiéndoles consolidar y movilizar sus fuerzas y expandir su alcance.
La mejor solución al problema, como la Primera Presidenta lo ha afirmado repetidamente, es una acción coordinada y planificada que respete la soberanía y la integridad territorial. El poder no puede alcanzarse a expensas de otros; la lucha contra los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto, no un pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
RESULTADOS HISTÓRICOS DE MÉXICO
Nuestro país ha registrado resultados importantes en seguridad y combate al narcotráfico, destacando la destrucción de más de 2 mil laboratorios clandestinos, la detención de más de 56 mil personas por delitos de alto impacto y el decomiso de miles de kilogramos de drogas sintéticas y armas de fuego.
Se tiene registro del aseguramiento masivo de armas de fuego y más de 68 mil kilogramos de narcóticos en diversas operaciones nacionales y fronterizas.
En materia de objetivos prioritarios se logró la neutralización y captura de líderes regionales de cárteles y generadores de violencia en estados críticos.
POBLACIÓN PERCIBE MAYOR SEGURIDAD
La Primera Mandataria resalta que la percepción de inseguridad disminuyó al pasar de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, lo que representa seis meses con tendencia a la baja en este indicador y que la población comienza a notar la disminución en los delitos gracias a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esta disminución”, añade.
La titular del Poder Ejecutivo explica que, en diciembre de 2018, 73.7 por ciento de las mexicanas y mexicanos de las principales ciudades se sentía inseguro, mientras que en septiembre de 2024 se llegó al punto más bajo con 58.6%, en el tramo final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La mejor solución al problema, como la Presidenta Claudia Sheinbaum lo ha asegurado, es una acción coordinada y planificada que respete la soberanía y la integridad territorial. El poder no puede alcanzarse a expensas de otros; la lucha contra los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto, no un pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
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UNAM, a examen por la IA
Mientras queda en el olvido la toma de instalaciones de Canal Once del IPN, sí ocupa las primeras planas la sospecha de hacer trampa durante el Examen de Ingreso a Licenciatura en Línea * Más allá de las cifras, y aunque fuera uno solo, la Máxima Casa de Estudios debe esclarecer todo y llegar hasta sus últimas consecuencias
J. ADALBERTO VILLASANA
Se metió la UNAM en el terreno de las nuevas generaciones con el Examen de Ingreso a Licenciatura en Línea y los resultados la llevaron a suspender las inscripciones, a investigar que pasó y, en todo momento a respirar profundo y conservar la calma.
A diferencia de los que sucede el IPN, lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México es de máxima atención para todos los medios de comunicación.
En más de dos meses de la toma de instalaciones de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN), es difícil recordar una primera plana.
Pero eso sí, el uno por ciento de los aspirantes al nivel licenciatura de la UNAM están bajo sospecha de hacer trampa en el concurso de ingreso… y eso sí ocupa las primeras planas de los medios tradicionales y los digitales hablarán de ello todo el tiempo, mientras que los resentidos sociales se dedicarán a atacar a la universidad pública que está entre las cien mejores del mundo.
Más allá de las cifras y, aunque fuera uno solo, la UNAM debe esclarecer todo y llegar hasta sus últimas consecuencias.
Se espera que la denuncia penal contra quienes ofrecieron venta de servicios para superar a otros aspirantes, con trampas en el examen, dé resultados.
Aún así, la UNAM está a prueba. Sí se descubre que un grupo de jóvenes venció los sistemas de seguridad del examen en línea, la institución quedará en tela de juicio; tomar al toro por los cuernos es plausible, es de sabios fallar y enmendar errores, pero habrá que ver cómo reparan el socavón que deja la sospecha de que, alrededor de 3 mil aspirantes de un total de 191 mil, pudieran hacer hecho trampa.
PRIMER ROUND Y LA UNAM RECIBE EL GOLPE
El primer examen de admisión 100% en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México para licenciatura se implementó en dos fases, mayo y junio de 2026.
Ahora, la institución se encuentra en una fase de revisión e investigación de resultados atípicos y fallas.
Recordemos que las fechas de aplicación fueron entre el 23 de mayo y el 7 de junio. La vigilancia usada fue un sistema con Inteligencia Artificial a través de la cámara web para supervisar a los aspirantes.
Y las controversias se generaron cuando la Universidad canceló más de 3,100 exámenes e inició una investigación por anomalías, filtraciones y sospechas de trampas masivas.
En la danza de las cifras se dijo que un total de 158,712 aspirantes presentaron el examen de admisión en línea de la UNAM para nivel licenciatura durante el proceso de mayo y junio de 2026, de un registro total de 191,306 inscritos, de los cuales fueron seleccionados 21,962 por concurso (13.8 por ciento).
La segunda jornada de aplicación del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 se desarrolló conforme a lo programado durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo.
En este segundo fin de semana participaron 51 mil 509 aspirantes. Con ello, la participación acumulada, sumando las fechas del 23, 24, 30 y 31 de mayo, asciende a 107 mil 349 aspirantes, lo que equivale al 87.98% de las personas programadas.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LAS INSCRIPCIONES PARA EL PRIMER INGRESO A LAS LICENCIATURAS
La Universidad Nacional Autónoma de México informó a la comunidad universitaria y a los aspirantes al primer ingreso en todas sus licenciaturas que, provisionalmente, quedan suspendidos los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían llevarse a cabo a partir del lunes 27 de julio.
Lo anterior hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos -que fue convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026- presente, en los próximos días, sus conclusiones y recomendaciones.
El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria.
“Se informará oportunamente, a través de los medios oficiales, las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes respecto de la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1”.
BAJO REVISIÓN RESULTADOS DEL EXAMEN
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM.
El objetivo es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes.
Una comisión técnica, en la cual participan expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisan los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.
Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.
DESINVITACIÓN UNAM
El viernes 17 de julio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 para al Ciclo Escolar 2026-2027/1, para las carreras del Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), y le dio la bienvenida a los nuevos estudiantes, pero días después les dijo: espérense tantito.
De los 50,113 estudiantes de primer ingreso, 21,962 sería a través del Concurso de Selección y 28,151 por Pase Reglamentado.
Oficialmente el 2 por ciento de exámenes fue cancelado por conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación Universitaria.
El sistema que se utilizó para aplicar los exámenes está basado en Inteligencia Artificial, una herramienta que permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La UNAM está prueba por la IA, porque hay sospechas en el examen en línea. Primero dio la bienvenida a las y los nuevos universitarios, para luego decir: hay pausa de hidratación, por lo que luego les decimos quién sí y quién no es aceptado.
Lo antes expuesto pone en jaque a la institución que es fundamental para la nación.
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LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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