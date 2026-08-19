De las “benditas redes” al cuestionamiento

Prohibido prohibir * La educación, el Internet y las redes sociales son herramientas que pueden ser usadas para construir o destruir, ello depende del nivel de información y formación que tenga el receptor. La alfabetización digital es ahora el reto

J. ADALBERTO VILLASANA

Usan las redes sociodigitales como medio de comunicación, aparentemente libre, pero cada empresa tiene sus intereses y censura; por ejemplo, prohíben hablar de lo que sucede en Gaza, pero dan rienda suelta a las campañas en contra de los pueblos que no han caído bajo los designios de la administración de Donald Trump.

Otro aspecto es regular el uso para las personas menores de 16 años por lo que generan emocionalmente y sus efectos médicos.

En el aspecto político hay que hablar del uso que le da el actual gobierno de los Estados Unidos que ha convertido este aspecto en elemento para determinar las autorización o permanencia de la visa.

Una persona que se ha manifestado en favor de Palestina y/o ha cuestionado la actuación del gobierno de Israel, de inmediato puede estar excluida para ingresar a la Unión Americana.

El gobierno de Estados Unidos exige proporcionar nombres de usuario y mantiene una revisión estricta de las redes sociales para muchos solicitantes de visa.

Se pide mantener los perfiles en modo público para facilitar la evaluación consular y de seguridad nacional.

Además, requiere de la entrega de historiales de redes sociales de los últimos 5 años en los formularios correspondientes.

Hay que estar en “Modo público” para que las autoridades estadounidenses verifiquen antecedentes e identidad.

Los agentes de migración pueden inspeccionar el contenido público e incluso solicitar la revisión física de dispositivos electrónicos.

De tal manera que la autodenominada “democracia” de los Estados Unidos es incapaz de permitir el cuestionamiento sobre sus políticas injerencistas en varias partes del mundo.

DEL USO POLÍTICO AL FORMATIVO

Debemos de poner en la mesa que las ciudadanías, de este periodo, del siglo XXI tienen como elemento formativo las redes sociodigitales, las cuales pueden transmitir mentiras, llámese también noticias falsas, además de crear dependencia.

En el caso de México continúa la discusión sobre regulación de plataformas digitales y redes sociales para que se conozca el impacto de su uso excesivo en estudiantes, como lo expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la Presidenta, o el secretario de Educación o el subsecretario”, destaca la titular del Poder Ejecutivo.

Informó que una de las propuestas ante el uso de plataformas digitales y redes sociales es que maestras y maestros platiquen con alumnos de tercero de secundaria y de Educación Media Superior sobre el ABC de las emociones.

La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo puntualiza que es indispensable continuar la discusión sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales -cuya propuesta se presentará el siguiente ciclo escolar- con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes conozcan cómo su uso excesivo impacta en su aprendizaje y comportamiento.

“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la Presidenta, o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben de saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos.

“Porque no se trata sólo de prohibir (…) sino de que también las niñas y los niños sepan cuál es el impacto que eso puede tener en su desarrollo por más pequeños que sean, por eso es indispensable seguir hablando de estos temas”, puntualiza.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señala que, ante el uso de las tecnologías, los docentes tienen distintos retos en sus salones de clase: Sostener la atención del aula, enseñar frente a la inmediatez digital, gestionar conflictos que nacen de las redes como es el cyberbullying e integrar las tecnologías con sentido pedagógico durante las clases.

La pedagoga y doctora en Pedagogía por la UNAM, Yareni Annalie Domínguez Delgado, puntualiza que con las tecnologías se transforman los procesos de aprendizaje debido a que con la inmediatez digital el foco de atención se ha desplazado, lo que ha provocado pasar de un pensamiento crítico en el que se procesaba, cuestionaba, contrastaba y evaluaba la información, hacia una hiperatención que responde a múltiples estímulos; por ello, señala que en la actualidad la meta no es competir contra las tecnologías sino recuperar los espacios para la atención, a través de Resistencia para encontrar estrategias para la recuperación de la atención y la reflexión profunda ante la inmediatez digital.

CIFRAS DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

En México, cerca de 105 millones de personas de seis años o más utilizan Internet, lo que representa el 86% de la población total en ese rango de edad, conforme a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI.

El acceso creció de manera notable en la última década, impulsado principalmente por el uso de dispositivos móviles.

Los dispositivos de acceso, smartphones, son la vía principal de conexión, utilizados por más del 97% de las personas internautas.

COMPUTADORAS Y LAPTOPS: Empleadas por poco más del 63% de los usuarios para actividades laborales o escolares.

TELEVISORES INTELIGENTES (Smart TV): Superan el 63% de penetración en los hogares para consumir contenidos de video en streaming.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI revela que en el 86.1% de la población mexicana de 6 años en adelante usó Internet, lo que equivale a unos 94.9 millones de personas.

La cifra de hogares con conexión subió a 78.3% (31.1 millones de viviendas), duplicando el nivel de acceso registrado diez años atrás.

El número de hogares con acceso a Internet en México se duplicaron en la última década al pasar del 39.1% en 2015 al 78.3% en 2025, con la Ciudad de México a la cabeza en conectividad y acceso a las tecnologías, señala un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Mi postura es “prohibido prohibir”; estoy en favor de la educación, el Internet y las redes sociales son herramientas que, como tales, pueden ser usadas para construir o destruir, ello depende del nivel de información y formación que tenga el receptor. La alfabetización digital es ahora el reto.

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