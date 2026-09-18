A debate el Paquete Económico 2027

Sigue en marcha el desarrollo económico de nuestro país, señala el gobierno federal * Sin crecimiento económico sostenido, reducir el déficit y estabilizar la deuda será cada vez más difícil, por lo que impulsar la inversión y el crecimiento será clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas

J. ADALBERTO VILLASANA

Está el Paquete Económico 2027 en un debate diferente a los años anteriores. La derecha cuestiona los programas sociales, mientras que el gobierno impulsa éstos bajo la bandera de justicia social.

El Gobierno de México asegura que, sin nuevos impuestos ni gasolinazos, el Paquete Económico 2027 es responsable: Garantiza presupuesto en Programas para el Bienestar, campo, educación, seguridad, salud y ciencia.

“Mantenemos incentivos en inversiones y reforzamos acciones contra la evasión fiscal. Sigue en marcha el desarrollo económico de nuestro país”, añade.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece: El Paquete Económico 2027 presenta la estrategia de política económica que guiará las acciones del Gobierno de México hacia el tercer año de la administración.

Bajo los principios del Humanismo Mexicano, la prosperidad compartida y la responsabilidad en el gasto, la estrategia se traducirá en mayores ingresos para las familias, más oportunidades de inversión y menor pobreza y desigualdad.

El Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos, ni tampoco medidas directas contra microempresas, fondas familiares, comerciantes y profesionistas independientes.

Pero plantea modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la que se busca ampliar el límite de ingresos para que más personas físicas puedan tributar bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), “sin afectar a las empresas de menor tamaño, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)” y “combatir el uso de facturas falsas y en general de planeaciones fiscales agresivas”.

Además, en la Mañanera del Pueblo del 9 de septiembre de 2026, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el Paquete Económico únicamente contempla “medidas para evitar la evasión fiscal”.

DIVERSOS ANÁLISIS

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) analizó el Paquete Económico 2027: El paquete retrasa nuevamente la consolidación fiscal y plantea una reducción modesta del déficit, de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027, en un contexto de bajo crecimiento económico.

Aunque el incremento de la inversión física es una señal positiva, su impacto dependerá de que se acompañe de mayor inversión mixta y privada.

Sin crecimiento económico sostenido, reducir el déficit y estabilizar la deuda será cada vez más difícil, por lo que impulsar la inversión y el crecimiento será clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Pemex, los nuevos trenes y la CFE concentrarían 46% de la inversión física, mientras que la Pensión para Adultos Mayores absorbería 53% del gasto en programas sociales prioritarios, apunta el Imco.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunió con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, para conocer los detalles del Paquete Económico 2027.

El sector privado manifestó su preocupación por los cambios propuestos al ISR, particularmente por los límites a las deducciones. Hacienda y el CCE acordaron instalar mesas de trabajo para analizar la medida y sus posibles impactos en la inversión y el crecimiento económico.

PRESUPUESTO CON CARÁCTER SOCIAL

Alejandro Robles Gómez, secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, destaca el carácter social del Presupuesto de Egresos 2027 y celebra que los recursos públicos mantengan como prioridad el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos.

El proyecto presupuestal del gobierno federal refrenda el compromiso con una distribución más justa de la riqueza y con la construcción de un modelo de desarrollo que coloque en el centro a quienes más lo necesitan.

Más del 30 por ciento del presupuesto federal se orienta, de manera directa o a través de distintos programas públicos, al beneficio de la población mediante rubros como salud, educación y las transferencias de los Programas para el Bienestar.

Para Robles, el proyecto presupuestal representa la continuidad de una visión de gobierno que busca consolidar una distribución más equitativa de los recursos y fortalecer las políticas públicas dirigidas a la población que históricamente ha enfrentado mayores condiciones de desigualdad.

FOBAPROA, “DEUDA ETERNA”

Y entra en el debate un tema que impacta severamente la economía mexicana, pero que se tocaba poco.

La Mandataria Sheinbaum Pardo puso el tema en la mesa: La deuda heredada por el rescate bancario realizado en la década de los 90 -el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)- “nunca se va a acabar de pagar”.

Advierte que el pueblo de México continuará pagando ese adeudo que contrajo Ernesto Zedillo Ponce de León durante su sexenio (1994-2000), con lo que se benefició a banqueros y empresarios.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que a julio pasado los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB, heredero del Fobaproa) llegaron a un billón 165 mil 351 millones de pesos.

A ello se suman los pasivos por el programa de apoyo a deudores, que suman 35 mil 852.2 millones de pesos.

Así, en total, a más de tres décadas, la deuda heredada representa 6.2 por ciento de los 19 billones 221 mil 681.7 millones de pesos de la deuda pública de México.

Sobre el tema, la diputada federal Dolores Padierna considera que la titular del Poder Ejecutivo tiene razón al señalar que la deuda del Fobaproa no se terminará de pagar si seguimos con el mismo esquema financiero.

Hace casi tres décadas, el Estado Mexicano convirtió en deuda pública el rescate de los bancos. Hoy, después de haber destinado más de un billón de pesos de recursos públicos, todavía enfrentamos un saldo superior al billón de pesos.

Mientras tanto, los bancos que fueron beneficiados continúan obteniendo ganancias extraordinarias.

Esto tiene que cambiar, propone. No se trata de proteger nuevamente a los grandes intereses financieros a costa de las y los mexicanos. Se trata de construir un mecanismo para amortizar el principal de esa deuda, sin afectar a los ahorradores ni a los usuarios de la banca.

La banca debe asumir una mayor responsabilidad y aportar más para terminar con este pasivo histórico.

El rescate fue para los bancos; la deuda la sigue pagando el pueblo. Eso no puede continuar.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

El debate del Paquete Económico 2027 estará centrado en posiciones políticas marcadas con miras a las elecciones intermedias. Pero, si bien es cierta la preocupación por el crecimiento económico, también son necesarios programas sociales de apoyo a la población.

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