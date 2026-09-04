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NACIONAL

Jorge Nacer y Hugo Aguilar, unidos para impulsar el bienestar de los trabajadores de la SCJN

Publicado

Hace 4 días

en

La colaboración entre Nacer Global y la SCJN contempla capacitación en inglés, desarrollo profesional e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial

 

ERIC GARCÍA

 

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Jorge Nacer Gobera, presidente de Nacer Global, la red de universidades privadas más grande de México, acuerdan colaborar para impulsar el desarrollo profesional y humano de los trabajadores de la institución judicial y sus familias.

La colaboración incluye la impartición de contenidos y capacitación en temas de inglés a través de Quick Learning; desarrollo interno de la red a través de Universidad Tres Culturas y la implementación de las mejores prácticas en Inteligencia Artificial a través del programa Pottencia, que ofrece esa misma institución educativa.

“Nacer Global busca apoyar de manera no onerosa en cinco áreas del conocimiento, en las que nuestra red de universidades ha desarrollado competencias. Estamos seguros que un mejor Sistema de Justicia es clave para ser un mejor México”, dijo Jorge Nacer Gobera.

Las cinco áreas de conocimiento son Artes y Humanidades; Ciencias Exactas y Naturales; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Económicas e Ingeniería y Tecnología.

 

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NACIONAL

Eventuarte y Solumax: los puntos de rescate humanitario siguen sin instalarse en el INM

Publicado

Hace 24 minutos

en

septiembre 8, 2026

Por

La respuesta estará en manos de las autoridades responsables de revisar el procedimiento y establecer si la contratación debe mantenerse vigente, modificarse, corregirse o, en última instancia, reponerse desde el principio

 

ERIC LÓPEZ

 

La inconformidad de una empresa participante puso la licitación bajo revisión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración. Mientras se determina si el procedimiento se ajustó a la normatividad, los servicios contemplados en el contrato continúan sin concretarse.

El cumplimiento de una contratación realizada por el Instituto Nacional de Migración (INM) vuelve a generar cuestionamientos alrededor de la Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional No. LA-04-K00-004K00001-N-34-2026, en la que fueron seleccionadas las empresas Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V. y Eventuarte, S. A. de C. V.

El principal señalamiento tiene que ver con la ejecución del contrato: los puntos de rescate humanitario previstos en la contratación no han sido instalados.

A esta situación se suma ahora una revisión por parte de las instancias de control.

Una de las empresas que participaron en el procedimiento presentó una inconformidad, llevando el caso ante el Órgano Interno de Control del INM, que deberá revisar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la licitación y determinar si el proceso cumplió con las disposiciones legales y administrativas correspondientes.

Entre las posibles consecuencias, en caso de que la autoridad encuentre elementos suficientes para determinar que el procedimiento presentó irregularidades, estaría la posibilidad de dejarlo sin efectos y ordenar una nueva contratación.

No obstante, cualquier determinación dependerá de la resolución que emita la autoridad encargada de atender la inconformidad.

Las dudas sobre el procedimiento no son nuevas. Desde que comenzó la licitación se plantearon cuestionamientos relacionados con la experiencia y capacidad operativa de las compañías seleccionadas para ejecutar un proyecto de esta naturaleza.

La importancia de este punto radica en el objeto mismo de la contratación.

Los puntos de rescate humanitario están destinados a brindar atención a personas migrantes que pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.

Por ello, no basta con que una empresa cumpla formalmente con los requisitos de una licitación: resulta indispensable que tenga la capacidad material y operativa para cumplir efectivamente con las obligaciones contratadas.

La situación actual plantea además una coincidencia que merece ser aclarada: los servicios no se han materializado mientras la legalidad del procedimiento de contratación está siendo revisada.

Esto coloca nuevamente al INM frente a varias preguntas.

¿Qué verificaciones se realizaron antes de adjudicar el contrato? ¿Qué elementos utilizó la institución para determinar que las empresas seleccionadas contaban con la capacidad necesaria? ¿Qué mecanismos de supervisión se han implementado para comprobar el avance de los trabajos?

También queda pendiente saber si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, tiene conocimiento de la situación y de la inconformidad presentada.

Y en caso de que las instancias correspondientes estén al tanto, surge otra interrogante: ¿qué acciones se han tomado desde los órganos de control para revisar el cumplimiento de la contratación?

Como parte de la investigación, se buscó obtener la posición de Eventuarte y Solumax mediante los domicilios que tienen registrados, sin que hasta ahora se haya conseguido una respuesta que permita conocer el avance real de los trabajos o explicar la ausencia de los puntos de rescate.

También se solicitó información al Instituto Nacional de Migración sobre el estado de los contratos, el avance de las obligaciones, los pagos efectuados y las implicaciones de la inconformidad que actualmente se encuentra en revisión.

Hasta el momento no se ha presentado una explicación pública suficiente que permita establecer por qué los servicios contratados no se han concretado ni cuál será el futuro de la licitación mientras el procedimiento permanece bajo análisis.

El asunto cobra especial importancia por dos razones: el uso de recursos públicos y el destino de la infraestructura contratada.

No se trata únicamente de determinar si un proveedor cumplió o no con un contrato. Los servicios están vinculados con la atención humanitaria de personas migrantes, por lo que cualquier retraso o incumplimiento puede tener consecuencias que van más allá del ámbito administrativo.

Mientras el Órgano Interno de Control concluye la revisión de la inconformidad, permanece una pregunta central para el Instituto Nacional de Migración:

¿Cuándo se tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores contratados tengan la capacidad de cumplir con servicios esenciales para la atención de la población migrante?

La respuesta estará en manos de las autoridades responsables de revisar el procedimiento y establecer si la contratación debe mantenerse vigente, modificarse, corregirse o, en última instancia, reponerse desde el principio.

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NACIONAL

Inclusión sostenible con liquidez: Libertad Financiera

Publicado

Hace 52 minutos

en

septiembre 8, 2026

Por

Los registros de la autoridad supervisora confirman que la entidad alcanzó un Nivel de Capitalización (NICAP) de 133.32% al cierre de junio de 2026, manteniéndose en Categoría 1

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

La inclusión financiera sostenible en México requiere un enfoque integral que combine el acceso a servicios regulados, el acompañamiento permanente al cliente, la gestión adecuada del riesgo y la educación económica.

Bajo este principio, Libertad Financiera opera en el sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) -rubro que suma 39.27 millones de clientes a junio de 2026 según la CNBV- respaldada por un coeficiente de liquidez de entre 35% y 40% durante 2026, margen considerablemente mayor al 10% mínimo exigido por la normativa.

A su vez, los registros de la autoridad supervisora confirman que la entidad alcanzó un Nivel de Capitalización (NICAP) de 133.32% al cierre de junio de 2026, manteniéndose en Categoría 1.

Con 66 años de operación y una base superior a 2.4 millones de personas atendidas, la institución dirige sus esfuerzos a incorporar usuarios al sistema formal y administrar los riesgos inherentes a perfiles con menor historial bancario.

Para asegurar la sostenibilidad de este proceso, la firma aplica modelos de originación y seguimiento de cartera, al tiempo que ejecuta programas de responsabilidad social como Retiro con Libertad, orientado a adultos mayores, foros universitarios, Despega con Libertad y La magia del ahorro, proyectos diseñados para fortalecer los conocimientos de la población sobre el ahorro y el endeudamiento responsable.

El nivel de confianza depositado por los clientes se refleja directamente en el comportamiento del ahorro. Al cierre de junio de 2026, la captación de la entidad sobrepasó los 10.7 mil millones de pesos, habiendo registrado un incremento anual constante del 5.6% en los últimos tres años.

Esta tasa supera el crecimiento promedio estimado de la banca para el mismo periodo, situado en alrededor del 3% según datos oficializados por la CNBV.

El acompañamiento institucional busca que los usuarios comprendan sus compromisos financieros, evalúen su capacidad real de pago y valoren el cumplimiento de sus obligaciones como parte de una disciplina económica de largo plazo. Para Libertad Financiera, una estrategia de inclusión verdaderamente sostenible no concluye con la firma de un contrato de crédito o la apertura de una cuenta, sino que se consolida cuando la educación, la estabilidad institucional y la liquidez se alinean para transformar los productos financieros en verdaderos instrumentos de bienestar para los hogares.

 

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NACIONAL

Una placa no convierte inmueble en sede diplomática

Publicado

Hace 7 días

en

septiembre 1, 2026

Por

El consulado existió, pero dejó de operar en 2018. Desde entonces, durante este lapso, no se realizó ahí una sola gestión consular de Nicaragua

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

La versión difundida sobre la suspensión parcial de un inmueble que se hacía pasar como “Consulado de Nicaragua”, en la alcaldía Álvaro Obregón, omite un elemento fundamental: El inmueble dejó de operar como consulado desde 2018 y, desde entonces, no se ha realizado en ese lugar alguna gestión, trámite o actividad consular del gobierno de Nicaragua.

El representante del propietario del inmueble confirmó que en 2008 sí funcionó ahí el Consulado de Nicaragua tras el nombramiento de Pablo Baltodano Monroy, quien fue designado cónsul de aquel país hasta el 2012. Posteriormente llegó al cargo María Eugenia Baltodano, quien ocupó el inmueble hasta el 2018.

Aunque existió un contrato relacionado con el inmueble, que se mantuvo vigente hasta 2022, esto no significó que el lugar continuara funcionando como sede consular ni que ahí se realizaran actividades de la representación nicaragüense.

Durante los años posteriores, ningún funcionario, ciudadano o usuario acudió al inmueble para realizar trámites consulares de Nicaragua, ni se llevaron a cabo ahí las funciones propias de una representación diplomática.

Entonces, ¿por qué seguía existiendo una placa que identificaba al lugar como consulado?

La explicación es mucho más sencilla, aclara el abogado del dueño: la placa pertenecía a la representación de Nicaragua y no podía ser retirada unilateralmente por el propietario del inmueble. Su retiro correspondía a los propios funcionarios nicaragüenses.

De hecho, subraya que hace aproximadamente tres semanas funcionarios de Nicaragua acudieron al inmueble y retiraron finalmente la placa, poniendo fin a una identificación que correspondía a una actividad que había dejado de existir desde 2018.

El propietario también aclaró que la alcaldía Álvaro Obregón realizó un operativo e intentó suspender las actividades que actualmente se desarrollan en el inmueble, bajo la premisa de que se trataba de una sede consular.

La medida fue impugnada mediante una queja y ya existe una resolución que permite solicitar el retiro de los sellos colocados por la autoridad, por lo que el procedimiento administrativo continúa por las vías correspondientes.

El propietario considera que presentar el inmueble actualmente como un supuesto “Consulado de Nicaragua” distorsiona la realidad y puede generar una percepción equivocada ante la opinión pública.

En pocas palabras: el consulado existió, pero dejó de operar en 2018. Desde entonces, durante este lapso, no se realizó ahí una sola gestión consular de Nicaragua.

Lo que permaneció durante años fue únicamente una placa colocada cuando el inmueble sí funcionaba como representación consular.

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