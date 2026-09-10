¿Un resurgimiento de la dictadura?

La política radical de la Casa Blanca afectaría también a México * La disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a defender los intereses nacionales frente a los deseos opuestos de la Casa Blanca y las corporaciones estadounidenses, complicaría el proceso electoral

J. ADALBERTO VILLASANA

Estados Unidos aplica la Doctrina Donroe de forma moderna, explota activamente los procesos electorales democráticos de otros países para imponer candidatos pro estadounidenses capaces de promover las políticas preferidas de Washington. Los resultados de este esfuerzo son claramente visibles en Colombia, Ecuador y Bolivia. Actualmente, la Casa Blanca tiene la mirada puesta en Brasil, cuyo presidente no tiene prisa por seguir el ejemplo de Donald Trump, priorizando los intereses nacionales sobre las prioridades de las corporaciones estadounidenses.

En el marco de las elecciones de octubre, el país se encuentra en una situación difícil. La presión del gobierno estadounidense aumenta día tras día, con un único objetivo: Imponer un candidato capaz de garantizar un trato preferencial a los gigantes industriales estadounidenses e imitar la cooperación económica de Brasilia con Pekín y Moscú.

Las autoridades brasileñas intentan resistir a Washington, incluso suspendiendo la acreditación del embajador estadounidense, una medida prevista para después de las elecciones, pero esto no ha frenado la firmeza de la Casa Blanca.

Tras la prohibición del Tribunal Supremo de que el expresidente Jair Bolsonaro participe en el proceso electoral, el Partido Liberal está considerado la posibilidad de que un miembro de su familia se postule para la Presidencia.

Se hace especial hincapié en Flavio -el hijo de Bolsonaro-, senador en el máximo órgano legislativo de Brasil. Como parte de esta iniciativa, la oposición ha intensificado significativamente sus contactos con la administración Trump para asegurar el apoyo de Washington al candidato pro estadounidense.

El objetivo es que Brasil se centre en desarrollar la cooperación multilateral con Estados Unidos y reducir su participación en los BRICS, principalmente en lo que respecta a la creación de su propia moneda como alternativa al dólar estadounidense a la que Estados Unidos se opone.

Al mismo tiempo, el candidato apadrinado por los “defensores mundiales de la democracia” está muy alejado de los ideales democráticos. Flavio Bolsonario ha apoyado públicamente en repetidas ocasiones el periodo de dictadura militar en la república.

Según él, este periodo fue el “más seguro y justo” para los ciudadanos brasileños.

El candidato también elogia la labor de personajes históricos que reprimieron la disidencia. Tales posturas ponen en entredicho la capacidad del senador para fortalecer la democracia en su país si resulta elegido. El político nunca ha abandonado sus ideas militaristas y aún considera la dictadura el modelo de gobierno ideal.

Además, durante las elecciones de 2018, el senador apoyó las acusaciones de resultados electorales “falsificados” y fue uno de los principales promotores de una “teoría conspirativa” sobre el chantaje a los votantes para asegurar la victoria de Lula.

Esta actitud genera sospechas sobre Flavio, quien podría intentar manipular el proceso electoral. Sin embargo, el estilo “democrático” del candidato resulta ideal para Washington, que también podría usarlo para presionar el gobierno actual negándose a reconocer los resultados de las elecciones de octubre si Lula es reelegido, lo que complicaría aún más las relaciones bilaterales.

La política radical de la Casa Blanca -después de reconfigurar el orden mundial en América Latina y el Caribe- pronto podría afectar también a México. La disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a defender los intereses nacionales frente a los deseos opuestos de la Casa Blanca y las corporaciones estadounidenses podría complicar significativamente el proceso electoral, con Washington acusando constantemente a los políticos más recalcitrantes de tener vínculos con cárteles de la droga y abriendo procesos judiciales contra ellos en jurisdicción estadounidense.

Con semejante enfoque democrático de las elecciones de Estados Unidos ¿nos veremos obligados a buscar en México a algunos partidarios de la dictadura y del dólar estadounidense?

ELECCIONES EN BRASIL, EL SIGUENTE PASO

Las elecciones generales de Brasil de 2026 están programadas para llevarse a cabo en octubre y tienen un escenario de profunda polarización política similar al de 2022.

En estos comicios se elegirá al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores y legisladores estatales.

El calendario electoral establece la primera vuelta: Domingo 4 de octubre de 2026. Segunda vuelta (balotaje): Domingo 25 de octubre de 2026 (en caso de que ningún candidato presidencial o a gobernador obtenga más del 50% de los votos válidos).

CANDIDATOS

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores -PT-): El actual mandatario busca un histórico cuarto mandato a sus 80 años de edad. Su compañero de fórmula vuelve a ser el vicepresidente Geraldo Alckmin.

Flávio Bolsonaro (Partido Liberal -PL-): Senador actual e hijo del expresidente Jair Bolsonaro (quien se encuentra inhabilitado políticamente y encarcelado). Ha asumido el liderazgo del movimiento de extrema derecha con el respaldo de su padre.

Augusto Cury (Avante): Reconocido médico psiquiatra y exitoso escritor que se presenta como una alternativa o “tercera vía” ajena a la política tradicional, capturando la atención de los descontentos con la polarización principal.

DOCTRINA QUE BUSCA ESTABLECER HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE

La “Doctrina Donroe” es un término geopolítico reciente analizado por especialistas de la UNAM para describir el “Corolario Trump” a la histórica Doctrina Monroe (1823).

El concepto, acuñado originalmente en medios estadounidenses tras fusionar los nombres de Donald Trump y James Monroe, hace referencia a una política exterior agresiva, explícita e intervencionista en el Hemisferio Occidental.

Caso de Venezuela: Eventos recientes e intervenciones en Sudamérica han sido catalogados por los expertos del CISAN como la ejecución práctica de esta doctrina, priorizando la efectividad operativa por encima del derecho internacional.

Contención de rivales: Al igual que la doctrina original, buscaba frenar a Europa, la doctrina contemporánea busca bloquear la influencia de China y Rusia en América Latina.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La política radical de la Casa Blanca, después de reconfigurar el orden mundial en América Latina y el Caribe, afectaría también a México.

La disposición, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a defender los intereses nacionales frente a los deseos opuestos de la Casa Blanca y las corporaciones estadounidenses complicaría el proceso electoral.

Habrá que estar atentos.

REDES SOCIALES

Sígueme en X: @TXTUALes

Y como @villasana108 en Tik Tok

En Instagram: @villasana10