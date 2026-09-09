Hay políticos sobándose las manos pensando cómo repartirse el poder: Ale Rojo

Ya es más de un año… y lo que falta: La Resistencia no tiene vigencia * “Hoy no celebramos haber resistido un año. Celebramos que no pudieron apagarnos. Y esto apenas comienza. Un año de Resistencia. Toda una vida por delante para cambiar la historia”, afirma de manera categórica la también activista y feminista * Sube como la espuma: Sigue firme al liderar la encuesta de GobernArte * Al Rojo vivo el dolor de migraña que padece Morena

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, en el marco de la celebración de un año del movimiento denominado La Resistencia, convocó a la organización y a la sociedad en general para defender el voto y vencer a lo que llamó un “narcogobierno”, un calificativo que no cae nada bien en el “cuarto de guerra” del partido guinda, sobre todo porque es algo que ha afectado al oficialismo.

En el evento realizado en el Centro Histórico, la funcionaria llegó con mucha alegría, acompañada de batucada y decenas de simpatizantes.

En la entrada del lugar, ubicado exactamente detrás de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la colonia Juárez, la esperaba el exdiputado panista Obdulio Ávila. Ahí se dirigió a sus simpatizantes.

“Hace exactamente un año nos encontramos; éramos miles de mujeres, de hombres, de jóvenes, familias enteras, personas que veníamos de lugares distintos, que teníamos distintas historias, pero ese día entendimos algo: México no pertenece a ningún partido.

“México no le pertenece a ningún gobierno y México no le pertenece a una sola persona; México es de todos”, añade delante de una megapantalla con un logo de una mano y un corazón.

De la Vega Piccolo también habló de la violencia en el país, de corrupción, incluso de actos anticipados de campaña que “hay que denunciar”.

“No es normal que una familia tenga que abandonar su hogar y tampoco es normal que existan políticos señalados por tener vínculos con el crimen organizado y que, en lugar de investigarlo y llegar hasta las últimas consecuencias, el poder político cierre filas para protegerlos”, expresa.

“Un año después, aquí seguimos. Más fuertes. Más unidos. Más convencidos.

“Porque mientras haya alguien dispuesto a levantar la voz, a defender lo que ama y a luchar por lo que parece imposible, hay esperanza.

“Hoy no celebramos haber resistido un año. Celebramos que no pudieron apagarnos. Y esto apenas comienza.

“Un año de Resistencia. Toda una vida por delante para cambiar la historia”, afirma de manera categórica Alessandra Rojo de la Vega.

Ante cientos de personas, la alcaldesa señala que resistir ya no es suficiente.

“Tenemos que organizarnos para cambiar, porque mientras millones de mexicanos y mexicanas están preocupados por cómo sacar adelante a sus familias, preocupados por la inseguridad, por la extorsión, por encontrar trabajo, hay políticos sobándose las manos, pensando cómo repartirse el poder.

“Este momento histórico necesita de todos y todas quienes creemos en la democracia, quienes estuvieron hace un año, quienes están por primera vez hoy. Aquí podemos tener colores distintos, historias distintas, diferencias legítimas, pero frente al autoritarismo y la narcopolítica necesitamos construir una causa en común”, añade.

ALCALDESA LLAMA A ORGANIZARSE

En su discurso, la única oradora deja claro que habrá más encuentros para capacitarse y proponer acciones en esta organización.

“México y esa construcción comienzan hoy y comienzan aquí. Cada reunión deberá terminar en una acción, cada compromiso tendrá un responsable y cada uno de nosotros tendrá que hacerse una pregunta: ‘¿qué estoy haciendo yo para defender aquello que me importa?’.

“Vamos a empezar hoy aquí, vamos a empezar en Cuauhtémoc, en el corazón de México; vamos a organizarnos calle por calle, colonia por colonia; desde aquí vamos a convocar a nuestra ciudad y después a todo el país”, expresa Alessandra Rojo de la Vega.

VIENTO EN POPA EN ENCUESTAS

Alessandra Rojo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, encabeza el top 3 de las mujeres alcaldesas de la capital del país y se posiciona como la mujer mejor calificada al alcanzar más del 66% de aprobación ciudadana en la demarcación, de acuerdo con una encuesta de GobernArte.

En segundo lugar se posiciona Circe Mercado, edil de Xochimilco, con el 61.3% y completando el conteo, en el tercer lugar, Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan, con 52.3% de aprobación.

Al nivel general, donde se consideran a todos los alcaldes, Rojo de la Vega obtuvo el primer lugar, seguida de los morenistas Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero, con 65.3%, y en tercer sitio, Javier López Casarín, edil de Álvaro Obregón, con 65.1%.

Quienes también obtuvieron más del 60% de aprobación fueron los morenistas Fernando Mercado, alcalde de Magdalena Contreras, con 61.8%, y Circe Camacho, edil de Xochimilco, con 61.3%.

El levantamiento de la encuesta se realizó del 2 al 6 de septiembre y se realizaron 585 entrevistas en cada una de las demarcaciones, con un margen de error entre 2.5% y 3.7%, y un nivel de confianza de 95%.

ALE ROJO, LA MIGRAÑA DE MORENA

Los morenistas ya no saben qué hacer ante la fuerza y preferencia ciudadana que tiene la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

En cada evento público que realizan en la demarcación que gobierna Rojo, los militantes guindas tienen que llevar acarreados de todas las alcaldías de la capital del país para llenar sus “asambleas informativas” y demostrar que tienen músculo.

Están muy nerviosos… y César Cravioto Romero debería enfocarse mejor en conciliar con los partidos y garantizar la gobernabilidad en la capital, y no pensar en una manifestación de Morena “para que no luzca vacía”.

La instrucción a sus compañeros alcaldes guindas fue la importancia de dar una imagen de fuerza en esa alcaldía.

En concreto, y sin hacernos bolas, “la operación es todos contra Alessandra”… y claro, la ofensiva y “guerra sucia” está avalada por Clara Brugada Molina, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. No cabe duda que “el miedo no anda en burro”.

Repito, los morenistas están desesperados y hacen hasta lo imposible para mostrar fuerza ante Alessandra Rojo, quien los desafía muy tranquila, serena y con argumentos a diario, por lo que ya no saben qué hacer con ella.

También es muy grave que una jefa de Gobierno ordene atacar a una alcaldesa elegida -igual que ella- en las urnas.

La 4T ya no sabe qué hacer con Rojo de la Vega, quien se les ha convertido en un dolor de muelas, dolor de cabeza y hasta migraña.

Mientras la familia guinda está preocupada, Ale Rojo está ocupada en servir a colonos y vecinos, escuchar sus demandas y darle solución a sus problemáticas. Esa cercanía con la ciudadanía ha catapultado a Rojo de la Vega al ser una funcionaria de resultados, y por si lo anterior fuera, su Resistencia no tiene vigencia, llegó para quedarse.