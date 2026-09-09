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NACIONAL

Mientras unos echan la “hueva”, Vargas VACOn todo rumbo al 2027

Publicado

Hace 2 días

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El senador panista sabe lo que quiere: Enseña músculo, despliega estructura, suma aliados y pone la mira en Huixquilucan * Enrique Vargas estrecha vínculos con trabajadores, empresarios y liderazgos sociales; lanza un mensaje sin rodeos: está listo para regresar a Huixquilucan y refrendar el principal bastión de Acción Nacional en la entidad

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, no está de brazos cruzados ni está esperando a que comience formalmente el proceso electoral de 2027.

Mientras otros apenas calculan sus posibilidades, el legislador del PAN recorre municipios, se reúne con estructuras sociales, dialoga con distintos sectores y fortalece una red política construida durante años.

Su reciente presencia en Ixtapaluca, uno de los territorios electoralmente más complejos para la oposición, dejó una fotografía particularmente significativa. Vargas acompañó al diputado y dirigente sindical Pedro Haces durante la toma de protesta de Manolo Martínez Castillo, del Sindicato México Nuevo, y de Manolo Martínez Sánchez, del SATERM.

El hecho fue una demostración de que el panista puede sentarse, dialogar y construir acuerdos más allá de colores partidistas.

Vargas del Villar acude a un evento plural, abierto tanto para integrantes de Morena como para representantes de la oposición, porque -afirma- el desarrollo del país exige trabajar conjuntamente con empleados y empleadores.

“Soy amigo de los trabajadores y de los empresarios. Es lo que se tiene que hacer para sacar adelante a México”, añade.

La escena adquiere relevancia por el lugar y por los protagonistas. Presentarse junto a Pedro Haces y ante una amplia estructura laboral en Ixtapaluca muestra que Vargas busca ampliar su interlocución política hacia sectores que tradicionalmente no forman parte del voto duro panista.

El mensaje es claro: No pretende permanecer encerrado en las fronteras partidistas ni limitar su presencia al corredor azul del Valle de México.

 

RECORRE TERRITORIO MEXIQUENSE

Durante las últimas semanas, Enrique Vargas ha multiplicado sus actividades políticas y sociales. Ha tenido encuentros en San Mateo Atenco, recibido liderazgos de Ozumba, dialogado con autoridades auxiliares y mantenido contacto con habitantes de distintas comunidades.

A lo anterior se suma su participación en espacios nacionales panistas, el acompañamiento a jóvenes panistas y su presencia en debates televisivos sobre el Segundo Informe del Gobierno federal.

También fue invitado a la tradicional comida de Los 300 líderes más influyentes de México, organizada por la revista Líderes Mexicanos, y sostuvo un encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco de la entrega del informe presidencial.

Son fotografías distintas, pero políticamente apuntan hacia un mismo camino: Vargas conserva interlocución partidista, presencia mediática, relaciones institucionales y capacidad para movilizar estructuras territoriales.

En política, el músculo se mide por la capacidad de convocar, de mantener alianzas y de ser recibido tanto en comunidades como en espacios empresariales, sindicales e institucionales. Vargas procura mostrar las cuatro.

El senador panista mantiene su principal base política en Huixquilucan. Ahí participó recientemente en actividades encabezadas por la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, convivió con más de 150 mujeres de la zona residencial y regresó al DIF municipal para encontrarse con más de 3 mil 500 adultos mayores.

Es así como Vargas del Villar aprovecha su presencia para despejar cualquier duda sobre su futuro inmediato: quiere regresar a gobernar Huixquilucan en 2027. “Huixquilucan seguirá gobernado por Acción Nacional. ¡Estoy listo!”, añade.

Busca no solamente ganar la elección, sino conseguir una victoria contundente: no perder una sola sección electoral del municipio.

La sucesión municipal todavía parece lejana, pero Vargas ya colocó su nombre, su estructura y su aspiración sobre la mesa.

Mientras algunos se refugian en declaraciones y reuniones cerradas, Enrique Vargas anda muy activo: Aparece en Ixtapaluca con organizaciones de trabajadores, camina en San Mateo Atenco, recibe liderazgos del oriente, participa en la discusión nacional y vuelve constantemente a su centro de poder en Huixquilucan.

La advertencia está dada: En la disputa por Huixquilucan, Vargas no piensa pedir permiso, no pretende improvisar y mucho menos está dispuesto a ceder el territorio que convirtió en la principal vitrina electoral de Acción Nacional en el Estado de México.

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NACIONAL

Isaac Montoya, distinguido por la Presidenta Sheinbaum

Publicado

Hace 2 días

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septiembre 9, 2026

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Reconoce la Mandataria la reducción de inseguridad en Naucalpan, Estado de México * La baja percepción de inseguridad es resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno * La ENSU del INEGI reportó una disminución de 9.8 puntos porcentuales entre marzo y junio de 2026, al pasar de 80.8 a 71.0 por ciento

 

EL TOPO

 

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce los avances registrados en Naucalpan en materia de seguridad y destaca la reducción de la percepción de inseguridad en el municipio, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Municipal.

Este reconocimiento representa un respaldo a las acciones que impulsa el Gobierno de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya Márquez, quien participa en las tareas de coordinación, seguimiento y atención de los principales indicadores de seguridad en el municipio.

Los avances señalados coinciden con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI, correspondientes al segundo trimestre de 2026. Según este ejercicio, la percepción de inseguridad en Naucalpan disminuyó 9.8 puntos porcentuales, al pasar de 80.8% en marzo a 71.0% en junio.

Esta reducción representa uno de los descensos más significativos registrados durante el periodo y coloca al municipio en una mejor posición respecto de los últimos años, reflejando el impacto de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltan la importancia de fortalecer la coordinación territorial como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, con acciones focalizadas y seguimiento permanente de las condiciones que prevalecen en cada municipio.

En este modelo de coordinación destacan las Mesas de Paz, que se desarrollan en las 32 entidades federativas con la participación de autoridades de los distintos órdenes de gobierno. En Naucalpan, el alcalde Montoya Márquez encabeza de manera diaria estos trabajos, en los que se revisan indicadores, se identifican problemáticas y se definen acciones específicas para su atención.

La estrategia de seguridad contempla atender las causas, fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y una mayor coordinación con las autoridades estatales y federales, con el propósito de prevenir delitos, identificar factores de riesgo y atender de manera focalizada a los generadores de violencia.

En el Edomex, estas acciones tienen impacto con el Operativo Enjambre, estrategia que permitió intervenir ante posibles vínculos de servidores públicos con estructuras criminales y fortalecer los mecanismos de depuración y coordinación institucional en materia de seguridad.

A la par de los resultados obtenidos, el Gobierno de Naucalpan trabaja en el fortalecimiento de su infraestructura de seguridad. En este sentido, se encuentra en proceso la puesta en operación del nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que contará con instalaciones modernas para ampliar las capacidades municipales de monitoreo, atención de emergencias, coordinación operativa y protección civil.

El nuevo C4 permitirá fortalecer el intercambio de información y mejorar la coordinación de los sistemas municipales y estatales para brindar una respuesta más eficiente ante emergencias y hechos delictivos.

Con estos resultados, el Gobierno de Naucalpan refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, fortalecer la estrategia de seguridad y avanzar en la construcción de un municipio donde las familias naucalpenses puedan vivir con mayor tranquilidad y confianza.

 

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NACIONAL

¡Acusan a funcionaria de cobrar en la UNAM y trabajar con Martí Batres en el ISSSTE!

Publicado

Hace 2 días

en

septiembre 9, 2026

Por

Trabajadores de la Máxima Casa de Estudios señalan que Juana Elvira Suárez Conejero tiene doble cargo: Aparece en la nómina universitaria y ocupa la Coordinación de Asesoras y Asesores de la Dirección General del ISSSTE

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron una queja por el presunto caso de una funcionaria que mantiene una plaza remunerada en la máxima casa de estudios, pese a que, según los denunciantes, no se presenta a desempeñar las funciones correspondientes.

Se trata de Juana Elvira Suárez Conejero, quien actualmente ocupa la Coordinación de Asesoras y Asesores de la Dirección General del ISSSTE, dependencia encabezada por Martí Batres.

La denuncia, de acuerdo con la documentación en poder de este medio, surgió al interior de la propia UNAM, donde trabajadores cuestionan que Suárez Conejero continúe recibiendo recursos de la Universidad mientras desarrolla actividades en el ISSSTE.

Uno de los documentos revisados por este medio corresponde a un registro de depósitos bancarios de nómina de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, fechado el 15 de mayo de 2026, en el que aparece “Suárez Conejero Juana Elvira” entre los trabajadores que reciben percepciones de la institución.

 

¿DÓNDE TRABAJA?

La inconformidad presentada por trabajadores universitarios apunta a que Suárez Conejero mantendría su plaza en la UNAM sin acudir a desempeñar las labores correspondientes, mientras desarrolla una función dentro de la estructura directiva del ISSSTE.

Es decir, el señalamiento que deberá esclarecer la Universidad es si existe una compatibilidad laboral real y documentada entre ambos cargos o si, como sostienen los denunciantes, se estaría pagando una plaza por un trabajo que no se realiza.

La información pública de la propia UNAM registra a Juana Elvira Suárez Conejero con nombramientos académicos como Profesora de Asignatura A no definitiva en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la Facultad de Arquitectura. Esto vuelve relevante una serie de preguntas que ahora recaen directamente sobre la Universidad:

¿Cuál es su carga académica? ¿Qué materias imparte? ¿En qué horarios? ¿Cuenta con registros de asistencia? ¿Existe autorización para desempeñar simultáneamente funciones en otra dependencia pública? ¿Quién supervisa el cumplimiento de su plaza?

Son precisamente estos puntos los que los trabajadores universitarios piden esclarecer.

 

DE LA UNAM AL EQUIPO DE MARTÍ BATRES

Mientras en la UNAM existe este cuestionamiento, Suárez Conejero ocupa actualmente un puesto dentro de la estructura de la Dirección General del ISSSTE. El Instituto la identifica como coordinadora de Asesoras y Asesores de la Dirección General, posición cercana al titular del organismo, Martí Batres.

La funcionaria ha aparecido además en actividades oficiales del ISSSTE vinculadas con proyectos y acciones institucionales.

La doble pertenencia laboral no constituye por sí misma una irregularidad: existen esquemas de compatibilidad, horarios y autorizaciones que pueden permitir que una persona tenga más de una actividad laboral.

El problema, según los trabajadores que presentaron la queja, es que Suárez Conejero estaría cobrando en la UNAM sin cumplir materialmente con las obligaciones de su plaza. Por ello, la responsabilidad de la Universidad será determinar si los señalamientos tienen sustento y, en su caso, establecer quién autorizó, supervisó o permitió dicha situación.

 

TRABAJADORES PONEN EL FOCO EN LA UNAM

A diferencia de otros casos de presunto uso irregular de plazas públicas, en este caso la denuncia no surge de una investigación externa ni de una acusación política contra el ISSSTE. El señalamiento proviene de trabajadores de la propia UNAM, quienes cuestionan el uso de recursos universitarios y el cumplimiento de una plaza dentro de la institución.

Por ello, el caso abre una discusión sobre los mecanismos de control de la Universidad para verificar que quienes reciben recursos públicos efectivamente cumplan con las funciones por las que son remunerados.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿Puede una persona mantener una plaza remunerada en la UNAM mientras ocupa un puesto de responsabilidad dentro del ISSSTE y, al mismo tiempo, no presentarse a realizar las actividades correspondientes a su plaza universitaria?

La respuesta debería estar en los expedientes laborales, horarios, controles de asistencia y registros académicos de la propia Universidad.

Y aparece otro capítulo: Los cubanos en el ISSSTE.

La investigación también alcanza la estructura que rodea a Suárez Conejero en el ISSSTE.

Documentación que está siendo revisada por este medio señala la incorporación de personas de origen cubano a áreas del Instituto, algunas con percepciones superiores a los 70 mil pesos mensuales.

El dato resulta relevante porque permitiría determinar si existe un patrón de contratación alrededor de la estructura de asesores de la Dirección General o si se trata de casos independientes.

Hasta ahora, ambos asuntos deben mantenerse separados: por un lado, la denuncia de trabajadores de la UNAM sobre el presunto incumplimiento de la plaza de Suárez Conejero; por otro, las contrataciones y salarios dentro del ISSSTE.

 

UNAM TENDRÁ LA PALABRA

El caso coloca nuevamente bajo la lupa los mecanismos internos de la UNAM para vigilar el cumplimiento de sus plazas y el destino de los recursos destinados a su personal.

La Universidad deberá explicar si Juana Elvira Suárez Conejero cumple actualmente con las obligaciones de su nombramiento, cuáles son sus horarios y funciones, y bajo qué condiciones puede desempeñar simultáneamente un cargo dentro del ISSSTE.

También deberá aclarar si existe alguna investigación interna derivada de la queja presentada por trabajadores universitarios.

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NACIONAL

Educación y capacitación, motores del crecimiento económico: Nacer Global

Publicado

Hace 3 días

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septiembre 8, 2026

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Jorge Nacer Gobera, presidente de la red de universidades privadas más grande de México, y Eugenio Segura, senador con licencia por Quintana Roo, acuerdan de manera satisfactoria apoyar los esfuerzos de capacitación de diferentes sectores de la economía del estado quintanarroense

 

ARMANDO GARCÍA

 

Jorge Nacer Gobera, presidente de la red de universidades privadas más grande de México, y Eugenio Segura, senador con licencia por Quintana Roo, acuerdan de manera satisfactoria apoyar los esfuerzos de capacitación de diferentes sectores de la economía del estado quintanarroense.

“Con mucho gusto nos involucramos en este proyecto, a través del senador Eugenio Segura, un joven, pero experimentado político de la entidad”, añade Nacer Gobera, presidente de Nacer Global.

“Coincidimos con la gobernadora Mara Lezama en que la educación y capacitación son motores del crecimiento económico. Apoyaremos en turismo y también en otros sectores, como parte del esfuerzo de diversificación económica de Quintana Roo”, expresa Jorge Nacer.

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