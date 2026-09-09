Isaac Montoya, distinguido por la Presidenta Sheinbaum

Reconoce la Mandataria la reducción de inseguridad en Naucalpan, Estado de México * La baja percepción de inseguridad es resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno * La ENSU del INEGI reportó una disminución de 9.8 puntos porcentuales entre marzo y junio de 2026, al pasar de 80.8 a 71.0 por ciento

EL TOPO

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce los avances registrados en Naucalpan en materia de seguridad y destaca la reducción de la percepción de inseguridad en el municipio, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Municipal.

Este reconocimiento representa un respaldo a las acciones que impulsa el Gobierno de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya Márquez, quien participa en las tareas de coordinación, seguimiento y atención de los principales indicadores de seguridad en el municipio.

Los avances señalados coinciden con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI, correspondientes al segundo trimestre de 2026. Según este ejercicio, la percepción de inseguridad en Naucalpan disminuyó 9.8 puntos porcentuales, al pasar de 80.8% en marzo a 71.0% en junio.

Esta reducción representa uno de los descensos más significativos registrados durante el periodo y coloca al municipio en una mejor posición respecto de los últimos años, reflejando el impacto de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltan la importancia de fortalecer la coordinación territorial como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, con acciones focalizadas y seguimiento permanente de las condiciones que prevalecen en cada municipio.

En este modelo de coordinación destacan las Mesas de Paz, que se desarrollan en las 32 entidades federativas con la participación de autoridades de los distintos órdenes de gobierno. En Naucalpan, el alcalde Montoya Márquez encabeza de manera diaria estos trabajos, en los que se revisan indicadores, se identifican problemáticas y se definen acciones específicas para su atención.

La estrategia de seguridad contempla atender las causas, fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y una mayor coordinación con las autoridades estatales y federales, con el propósito de prevenir delitos, identificar factores de riesgo y atender de manera focalizada a los generadores de violencia.

En el Edomex, estas acciones tienen impacto con el Operativo Enjambre, estrategia que permitió intervenir ante posibles vínculos de servidores públicos con estructuras criminales y fortalecer los mecanismos de depuración y coordinación institucional en materia de seguridad.

A la par de los resultados obtenidos, el Gobierno de Naucalpan trabaja en el fortalecimiento de su infraestructura de seguridad. En este sentido, se encuentra en proceso la puesta en operación del nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que contará con instalaciones modernas para ampliar las capacidades municipales de monitoreo, atención de emergencias, coordinación operativa y protección civil.

El nuevo C4 permitirá fortalecer el intercambio de información y mejorar la coordinación de los sistemas municipales y estatales para brindar una respuesta más eficiente ante emergencias y hechos delictivos.

Con estos resultados, el Gobierno de Naucalpan refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, fortalecer la estrategia de seguridad y avanzar en la construcción de un municipio donde las familias naucalpenses puedan vivir con mayor tranquilidad y confianza.