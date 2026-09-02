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SILENCIO ROTO

Morena, ¿fractura o rompimiento?              

Publicado

Hace 6 días

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Las disputas por el poder en el partido guinda se intensifican para blindar a los incondicionales de AMLO * Los villanos de la política y cosas peores: Ana Elizabeth García Vilchis, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Alfredo Ramírez Bedolla…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

En Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los semáforos políticos están descompuestos.

Al no haber luces verdes, rojas o amarillas, los choques han sido inevitables.

Las pugnas en Morena se intensifican por la pelea interna de grupos y figuras que buscan tener el control absoluto del poder.

Ambiciones manifiestas del expresidente que se fue a La Chingada, son para dejar sentado que sigue ejerciendo el control absoluto en el partido guinda.

Intervención que busca extender a las decisiones del Poder Ejecutivo y demostrar que tiene el poder tras el trono.

Sin embargo, la habitante de Palacio Nacional, quien lleva el bastón de mando en las manos, parece estar decidida a sacudirse la tutela y las imposiciones de quien se niega a entender su realidad.

Estrategias fallidas de Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la defensa a ultranza de Rubén Rocha Moya y de su hijo Andy López Beltrán, obligaron a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a tomar drásticas medidas que son entendibles y dan margen a una pregunta:

¿En Morena hay una brutal fractura o un rompimiento que permita extinguir el cacicazgo de López Obrador?

Porque en estos momentos los “hermanos” Andrés Manuel y Rubén Rocha, los que se fueron sin irse, siguen aliados para enturbiar el ambiente político.

Más allá de las presiones de AMLO para decidir las candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, no han pasado a segundo plano.

Está claro que interferir para nombrar a quienes serán parte central del procedimiento con el que se renovarán 17 gubernaturas, cientos de alcaldías y el Congreso de la Unión, tampoco le es ajeno.

En ese reacomodo de fuerzas, los distintos grupos internos que responde a los intereses del ex que sigue siendo llamado presidente, buscan espacios de poder e influencia institucional.

Con su actuar, los llamados duros de Morena presagian un cisma y un quebranto que se traduce en un dique para la gobernabilidad.

Queda claro que las disputas por el poder en Morena se intensifican para blindar a los incondicionales de AMLO y no sólo por la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

La reconfiguración de grupos internos genera tensiones entre distintas corrientes y liderazgos regionales por el control político, todos encabezados y dirigidos por el dominio del tabasqueño radicado en Chiapas, pero que ahora opera en la Ciudad de México.

Aunque para la colectividad ajena al morenismo, queda reflejado el fracaso político en las promesas rotas, la desilusión social y la frustración de obras y dispendios de programas que navegan en la ruina.

No le importa la ruptura ni la fragmentación del Movimiento Regeneración Nacional, más bien lo que se pretende es hacer valer el poderío y el control que, indudablemente, tiene.

Solamente así se entiende que la Presidenta Claudia Sheinbaum haya publicado un mensaje en redes sociales el 22 de agosto en el que señaló que ningún interés personal está por encima del pueblo y de la Nación.

En la forma y en el fondo, fue enviada una sentencia al señalar que los intereses colectivos y la Nación están por encima de cualquier persona, grupo o ambición particular.

Y en algo que claramente define la personalidad de quien le heredó la silla presidencial, debe tenerse presente aquello de que: “El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”.

Porque no se entiende que haya destinatarios menores cuando puntualizó que los cargos públicos son pasajeros y que el pueblo no está para alimentar ambiciones personales, sino para exigir la defensa de su dignidad y futuro.

Sin embargo, debe tenerse la seguridad de que no habrá un brusco rompimiento, a pesar de la fractura que no será fácil de restañar.

López Obrador no está dispuesto a permanecer alejado ni renunciar a la supremacía en el nombramiento de los que ocuparán las candidaturas en los puestos clave que se disputarán.

Vista la confrontación, que seguramente es y será negada, habría que tener presente a Friedrich Nietzsche (el autor de ‘Así hablaba Zaratustra’) cuando resume:

Un político divide a las personas en dos grupos: en primer lugar, instrumentos; en segundo, enemigos.

 

HISTORIAS

Las “benditas redes sociales” recuperaron publicaciones rancias en las que se utilizan expresiones ofensivas contra mujeres, comentarios relacionados con el peso y calificativos considerados clasistas y discriminatorios.

Autora de esas tesis dignas de ser consideradas por la Real Academia Española y plasmadas en una ilustrativa enciclopedia donde se consagren los buenos modales, es Ana Elizabeth García Vilchis.

Conocida como Liz Vilchis, volvió a ser tendencia luego de que convertida en bandera de la pureza que otorga ser militante del partido guinda y con la bendición del Mesías, la que fue encargada de “Quién es quién en las mentiras” reconoció sus publicaciones y aseguró que ya no se identifica con la persona que escribió esos mensajes.

Mostró sus verdades basadas en el lenguaje y amplia cultura que tiene, y que la exhiben con un enorme talento que bien podría ser considerado como una herencia para la posteridad.

Describir las escenas que ilustrativamente publicó y que son valioso material para un manual de ética y buenas costumbres, sería ponerse a su diminuta estatura, no física sino moral.

Esas experiencias personales debieran ser valoradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para incorporarla a tareas diplomáticas.

Nadie podría negarle que tiene atributos suficientes para ser designada como embajadora emérita en Bulgaria.

Resulta que tras instalarse el Congreso de la Unión, causó sorpresa que Enrique Inzunza Cázarez se reincorporara como senador independiente. Por lo visto le vale un comino la investigación a que está sujeto en Estados Unidos. Tampoco puede ignorarse que dos ilustres legisladores (que no son el mejor de los ejemplos en conducta) como son Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila (vocero de Morena en la Cámara de Diputados) se hayan referido a Rubén Rocha Moya. El propietario de la mansión en Tepoztlán, Morelos, se lanzó con todo contra Ricardo Monreal porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se atrevió a manifestar que el gobernador con licencia (definitiva dijo la doctora Sheinbaum) no debería regresar como mandatario estatal.

Y el propietario de residencia millonaria en California, Estados Unidos, y pareja sentimental de Luisa María Alcalde, se pronunció en contra de que su amigo Inzunza retome su escaño mientras esté vigente la investigación de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa… Tanto escozor genera el llamado Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo y que ahora es liderado por su viuda, Grecia Quiroz (actual alcaldesa de Uruapan), que el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla hace hasta lo imposible para evitar que se convierta en candidata independiente o cobijada por Movimiento Ciudadano para gobernar tierras purépechas.

De por sí, se encuentra preocupado y ocupado de que el senador Raúl Morón tenga el respaldo de Ariadna Montiel para ser el virtual candidato morenista. Tan sólo con esos dos frentes, tiene argumentos suficientes como vérselas negras.

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SILENCIO ROTO

Andy López Beltrán, en la vorágine del escándalo

Publicado

Hace 2 semanas

en

agosto 26, 2026

Por

Delirios de grandeza, su sello * Curioso que un particular, que no forma parte del aparato gubernamental mexicano ni ostenta cargo alguno en el Gobierno de la República, se asuma como símbolo de la soberanía nacional

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Con una historia de fracasos políticos a cuestas, Andrés Manuel López Beltrán carga el pesado bulto que genera el delirio de grandeza.

Coloquialmente conocido como “Andy”, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, continúa acumulando polémicas a su paso por la política mexicana.

En particular en el partido (Morena) fundado por su padre y del cual son prácticamente los propietarios.

López Beltrán, quien ahora aspira a una diputación federal por el estado de Tabasco, está nuevamente en la vorágine del escándalo.

La pelotera se generó desde el momento en que, a través de sus redes sociales, dio a conocer que el gobierno norteamericano le canceló su visa.

Junior arrogante y altanero, se asume como heredero del poder que se utiliza para ningunear a quienes no le rinden pleitesía.

“Andy” dio la primicia y acusó al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, de ordenar la cancelación de su permiso para ingresar a Estados Unidos.

Inexplicablemente, y de manera sorprendente, mediante una carta escrita de puño y letra, exigió al mandatario Donald Trump que le esclarezca los motivos.

Fiel a su protagonismo, y de exculparse, dijo que se trata de una determinación política y asegura que dichos funcionarios no cuentan con pruebas en su contra por algún acto irregular.

Curioso que un particular, que no forma parte del aparato gubernamental mexicano ni ostenta cargo alguno en el Gobierno de la República, se asuma como símbolo de la soberanía nacional.

Apegado a la prepotencia que le caracteriza ordena, y eso sí es injerencia, al presidente norteamericano lo que debe hacer.

Ahora, como otro miembro más de la política mexicana al que le revocan la visa, recurre a los mismos métodos usados por quien lo encumbró sin merecimiento alguno.

López Beltrán calificó la medida como de “carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano” y considera que es una forma de presión contra quienes “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

Y como si tuviera la estatura moral, social y política de un gobernante, puntualiza:

“Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”.

Quien se asume como autoridad para enjuiciar al país más poderoso del mundo, es el junior que con berrinches y pataleos busca presumir una grandeza que ilustra su pequeñez.

Un espejismo que lo persigue y lo consume.

El delirio de grandeza (o megalomanía) es un trastorno de la mente donde una persona cree de forma fija que es muy rica, famosa, poderosa o especial sin que sea verdad.

Aunque en su caso, los hechos van aparejados, hay algunos elementos para demostrar que le dan la razón.

Es el mismo “Andy” que ninguneó a la dirigencia del partido político en el que fue nombrado para acumular derrotas y ridículos.

Justo el mismo que pisoteó la austeridad a la que llamaron dos presidentas: Claudia Sheinbaum, de la República, y Luisa María Alcalde, de Morena.

El que ridiculizó un Decálogo que es aplicable a los millones de mexicanos que son la cara de la militancia morenista, pero no a los descendientes del Mesías.

Más bien se trata de “Andy”, el de las excentricidades, el de los derroches, el de los lujos, el “izquierdista” que se da vida de rey.

El que encuadra su congruencia en la incongruencia.

“Andy”, el que durante sus vacaciones fue captado en un hotel cinco estrellas en Tokio, Japón. Ese quien durante su estancia en el hotel The Okura Tokyo, habría comprado una obra de la artista Yayoi Kusama valuada en cerca de 500 mil pesos.

El que durante su viaje a tierras niponas, fue captado saliendo de Prada con varias bolsas de la tienda de lujo.

Andrés Manuel, el de caprichos refinados que desprecia al pueblo que se traga las mentiras, mientras él devora delicias en restaurantes que ofrecen comidas orientales.

Un junior que pontifica: “no somos iguales, no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad”.

Presuntuoso, altivo y engreído, a quien investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que un grupo de sus amigos cercanos e intermediarios, obtuvieron contratos millonarios en proyectos prioritarios del gobierno federal, como la refinería Dos Bocas y el Malecón de Villahermosa.

Pedante y envanecido por el poder absoluto, presume el apoyo del que se fue a La Chingada y que le permitió colocar a su clan en esferas del poder convertidas en fábricas de negocios.

“Andy” al que, por otra parte, se vincula con presuntos negocios de proveeduría y contratos a través de redes de operadores.

Cabe recordar que llegó a declarar en el pasado que no participaría en cargos públicos ni dentro de la estructura de gobierno para evitar cualquier atisbo de nepotismo, sin embargo, asumió la Secretaría de Organización de Morena y posteriormente inició recorridos y aspiraciones para candidaturas legislativas.

Y para demostrar que el Movimiento Regeneración Nacional se sintetiza en un poder familiar, ante el cual todos se hincan y que -desde figuras militantes hasta anónimos seguidores- los obedecen ciegamente.

En sus alucinaciones, el Príncipe de la Mentira (porque el Rey vive en su finca de Palenque, Chiapas) quiso que todo el aparato gubernamental mostrara obediencia y subordinación, y así fue.

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, además de los gobernadores surgidos de Morena, aprovecharon los espacios para decirle a su amo que los desvaríos del junior son aplaudidos.

Y los legisladores publicaron un desplegado para apoyar y respaldar a una persona que no es funcionario, servidor público ni un ciudadano que haga aportaciones al fisco, porque nunca ha trabajado.

Más extraordinario que integrantes del Club de los Rechazados (Marina del Pilar Ávila, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Arturo Ávila, Enrique Inzunza Cázarez, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, entre otros) hayan respaldado el documento.

Debe tenerse presente que un número importante de políticos y funcionarios del partido Morena han sufrido la revocación o el retiro de sus visas de turista para ingresar a Estados Unidos.

La medida por parte de las autoridades estadounidenses ha alcanzado a más de 50 políticos, incluyendo gobernadores, alcaldes, legisladores y familiares de exmandatarios.

Alex Tonatiuh Márquez Hernández fue uno de los primeros en ser vetado para ingresas a tierras del Tío Sam.

Es un exfuncionario público mexicano que fue destituido de su cargo como director de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en diciembre de 2025, tras la revocación de su visa estadounidense.

Prácticamente el primer funcionario del gabinete de Claudia Sheinbaum en perder su visa, señalado por autoridades estadounidenses por el delito de huachicol.

El mismísimo que compró cinco relojes de lujo que, en total, suman casi ocho millones de pesos.

Tampoco puede dejarse fuera al “socialista” potentado con residencia que ronda los 12 millones de pesos, y que tras sus arengas en contra del gobierno norteamericano sería bueno ver que viaje a territorio estadounidense.

Porque ese hombre valeroso que es José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, el que viaja en primera clase y mientras se lo permitieron se dio una vida de monarca, creía tener un mercado electoral en Estados Unidos. A ver cuándo los visita.

Pero sin duda en esos escándalos y las reacciones que incluyen memes y el sarcasmo popular, destaca el Príncipe de los descalabros, el de los reveses electorales y las catástrofes surgidas por los despilfarros.

En esos desastres, inevitablemente, tiene que incluirse el ridículo generado por la insolencia y la altivez mostrada por quien se asume como administrador y heredero del capital político de la autodenominada Cuarta Transformación.

El que en sus desplantes por encarnar el legado paterno, prueba tácita de nepotismo, fractura y divide a un movimiento social en el que destaca un absurdo:

Que un mequetrefe acapare la atención de una corriente política y se desvivan por halagarlo, cuando las madres buscadoras, los enfermos sin medicamentos, los profesores y millones de mexicanos en pobreza extrema son rechazados.

Que un insensato, quien presume sus perturbaciones, pretenda simbolizar la Soberanía Nacional y que a las autoridades procuradoras de justicia se les quemen las habas para exculparlo sin investigación alguna.

Pero como bien lo estableciera August von Kotzebue:

“Los enanos permanecerán enanos, aunque se suban a los Alpes”.

Una frase figurada que significa que la pequeñez de espíritu o la falta de talento no se ocultan por más que se intente aparentar una posición alta.

Y para el gobierno de la República, el Movimiento de Regeneración Nacional y el oligarca tabasqueño residente en Chiapas, es aplicable aquello de que:

“son como piedra y acero”, porque chocan fuerte y a menudo, desgastándose mutuamente.

Habrá que esperar el siguiente capítulo.

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SILENCIO ROTO

El caso Melesio Cuén duerme el sueño de los justos

Publicado

Hace 3 semanas

en

agosto 20, 2026

Por

En la impunidad el caso del montaje del video sobre asalto y muerte del empresario y político en una gasolinera * En Sinaloa no se aplica la ley como en el caso Ayotzinapa * Los villanos de la política y cosas peores: El clan Monreal

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Ahora que Ángel Heladio Aguirre Rivero está recluido en un penal de alta seguridad, la remembranza es obligada.

Está acusado de haber desaparecido videos que se consideran claves en la muerte y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Por cierto, aun cuando los hechos tuvieron lugar en Iguala, Guerrero, el caso es conocido como la masacre de Ayotzinapa.

Resulta curioso que pasados 12 años se involucre al ex gobernador guerrerense y sea sometido a un proceso judicial.

Que repentinamente -y como desenterrado de una larga caverna- venga la evocación de que está involucrado en esos hechos que han mantenido en la lucha a las madres buscadoras.

Quizá sea cuestión de memoria o de manejo mediático que pueda impactar, favorablemente para el gobierno, en el proceso electoral del año próximo.

Es así como aflora el recuerdo de una simulación más reciente, en la que mediante un montaje se encubrió un asesinato que, extrañamente, no es de interés para el Gobierno de la República.

Más extraño que la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, haya trazado el camino a seguir, cuando afirma lo siguiente:

“El principio de que la procuración de justicia debe regirse bajo la premisa estricta de que al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Y enfatiza “un combate frontal a la impunidad y la corrupción sin negociar la justicia”.

 

¿Y EL MONTAJE DE LA MUERTE DE MELESIO CUÉN?

Pero deja fuera de sus reflexiones la falsedad y el engaño que encubren una larga cadena de delitos cometidos, protegidos y maquillados por una fiscal estatal.

En esa sucesión de hechos, está el haber fabricado un homicidio en un sitio diferente al lugar donde se cometió.

Además de haber desaparecido evidencias para las pruebas periciales, cambiado del territorio original un cadáver, simular un asalto cuando la víctima fue sacrificada en un punto lejano.

Quizá puedan derivarse otros ilícitos como abuso de autoridad, suplantación de funciones, excesos en la administración de la justicia, falsedad en las declaraciones oficiales y muchos otros.

Tipificar los delitos y encuadrarlos en los códigos penales (federal y estatal), además de los procedimientos que sancionen los abusos derivados de escenas adornadas para el engaño, es cuestión de los juristas especializados.

Incluso algún irrespetuoso o atrevido pudiera sugerir que se caracteriza y hay elementos para dar forma a la asociación delictuosa, porque fue todo un equipo de participantes.

Sin embargo, también debe contemplarse que el aparato judicial se apegue a instrucciones de muy alto nivel para no mover nada y que quienes no son iguales a los de antes confirmen que son peores.

Mas hagamos referencia a los eventos que dan sustento a esta narrativa, los cuales no sólo han sido minimizados y evadidos por las esferas del Poder Ejecutivo y Judicial, sino que, de estar a su alcance, ya los hubieran borrado como los videos de Aguirre Rivero.

Cobijada por el manto de impunidad, la figura central de este relato es parte insustituible de la historia que raya en la fantasía.

La farsa inició el 25 de julio de 2024 en Culiacán, Sinaloa. Con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda (Badiraguato, 25 de octubre de 1955-Culiacán, 25 de julio de 2024), quien -además de empresario y político- fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presidente municipal de Culiacán de 2011 a 2012 y diputado local de 2013 a 2016.

En un primer momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que Melesio Cuén había perdido la vida tras un intento de asalto en una gasolinera de Culiacán.

Encabezada en ese momento por Sara Bruna Quiñonez, la FGJ afirmó que Cuén había sido atacado a balazos en una gasolinera durante un intento de robo de su camioneta.

Aunque para desfortuna del régimen y los paleros que siempre claman: Pruebas, pruebas, pruebas, el montaje tuvo un viraje: La Fiscalía General de la República determinó que dicha escena y el video presentado por la autoridad local fueron una fabricación para ocultar lo que realmente pasó.

La dependencia, a cuyo frente se encontraba Alejandro Gertz Manero, en sus indagatorias confirmó que fue asesinado en una finca en Huertos del Pedregal, el mismo sitio y día en el que fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.

Porque en el rancho referido se encontraron huellas de sangre que corresponden a la víctima.

No es por intrigar, pero quedó demostrado que la muerte ocurrió muchas horas antes de que en redes sociales se difundiera el video del supuesto asalto.

La mentira oficial de las autoridades estatales se vino a tierra cuando la FGR confirmó que el diputado federal electo fue victimado cuando iba a reunirse con el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Justo cuando ese día el capo sinaloense llega ahí para ser llevado a Estados Unidos.

Para proteger a la fiscal Sara Bruna, el gobernador Rubén Rocha Moya (actualmente con licencia y quien más pronto que ya podría retomar el cargo) le instruyó que renunciara.

Ella, nerviosa como debió haber estado, aunque ahora plácidamente no haya sido molestada, sólo acató la orden.

Quienes urdieron la comedia, los que la aplauden y mantienen en el olvido todos esos acontecimientos, los que exigen evidencias, tienen a su alcance testimonios oficiales certificados por la FGR para actuar.

No se habla de un sainete intrascendente, sino de una simulación de muy graves consecuencias en la que ya es tiempo que se ponga fin a la inmunidad de la fiscal protagonista del engaño.

La burla no puede seguir ocultándose y tolerándose por quienes han mantenido fuera de la tormenta a su figura principal.

Para cerrar el tema, sólo una interrogante:

¿Continuarán los privilegios que atropellan la justicia?

 

HISTORIAS

En voz del senador Saúl Monreal aparece una temeraria afirmación: Dice que la 4T sí combate el crimen y que la oposición miente, que la historia no se escribe con calumnias.

Buen argumento para que le diga al gobernador de Zacatecas, su hermano (y enemigo político) David, que los asesinados, colgados en puentes vehiculares y las masacres son una invención.

Que no se preocupe, que el feudo de la familia Monreal Ávila (donde el jerarca, gurú y patriarca es Ricardo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados) es una sucursal del paraíso.

Que Zacatecas con sus 58 municipios están en la gloria, que el crimen organizado que extorsiona, secuestra y asesina ante el disimulo oficial, son producto de habladurías y de absurdos que la sociedad inventa porque no tienen en qué perder el tiempo.

El clan Monreal no debe hacerle caso a la colectividad (formada por cientos de miles de voces que han sido y son los perjudicados), que son habladurías para desprestigiar a una honorable familia que nunca ha estado involucrada en sospechas y escándalos donde la corrupción es el combustible para mantenerla en marcha.

Ahora resulta que la máxima autoridad zacatecana tenía razón al impedir que su hermanito se convirtiera en el sucesor.

Bien dicen, para qué buscarle tres pies al gato.

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SILENCIO ROTO

Huachicol mancha y “quema” a las Aduanas

Publicado

Hace 4 semanas

en

agosto 13, 2026

Por

Involucrados instituciones y dependencias oficiales * Las redes de complicidad incluyen agencias aduanales y flotillas de transporte para la distribución terrestre sin la debida fiscalización * Gobernadores, exdirectores de aduanas, funcionarios federales, legisladores y mandos policiales de muy alto nivel están muertos… de la risa

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

El contenido de este espacio no es un cuento de las Mil y Una Noches.

Tampoco una ficción.

Hechos reales, cifras auténticas y personajes de carne y hueso, muestran que -lejos de ser un mito- involucra instituciones y dependencias oficiales que generan complicidad y tolerancia.

Mas no se trata de resignación o pasividad involuntaria, sino de una confabulación que genera ganancias por miles de millones de pesos.

Además del personal aduanero, están involucradas en el contubernio esferas del Poder Ejecutivo federal, gobernadores, presidentes municipales, legisladores y corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno.

La historia de Alí Babá, que ha inspirado adaptaciones a la ópera, el cine y numerosas obras artísticas, es aplicable a las Aduanas ante el botín tolerado que ha construido grandes fortunas.

Al iniciar el contenido de esta columna para los lectores de IMPACTO, surgieron escenarios que motivaron cuál título estaría más acorde para esta colaboración.

Entre ellos los siguientes:

Vampiros aduanales chupan del huachicol.

Aduanas, refugio de maleantes.

Sistema aduanero, cueva de Ali Babá.

Porque tal pareciera que apegado al relato de la época medieval, los cómplices en el huachicol y el huachicol fiscal, descubrieron el tesoro oculto en una guarida de ladrones, en donde no fue necesario entrar con la frase mágica de “¡ábrete sésamo!”.

El huachicol es el combustible robado o adulterado en México. A las personas que cometen este delito se les llama huachicoleros.

Están tipificados dos tipos de huachicol: el tradicional, que es el robo físico de gasolina o diésel de los tubos de Pemex usando tomas ilegales que han ocasionado tragedias.

Otro es el huachicol fiscal, que es el contrabando de combustible que entra al país por puertos o fronteras terrestres con documentos falsos para no pagar impuestos.

El modus operandi del huachicol fiscal incluye una falsa declaración: El ingreso de diésel, nafta o gasolinas declarados como aceites lubricantes o aditivos para pagar menos impuestos.

Además de una subvaluación de los contenedores con valor fiscal mínimo frente a los volúmenes reales transportados.

Las redes de complicidad incluyen agencias aduanales y flotillas de transporte para la distribución terrestre sin la debida fiscalización.

Y, desde luego, autoridades aduanales y corporaciones policiales en recintos fiscales terrestres o marítimos que no ven lo que ven.

Para que se tenga una idea del impacto económico del huachicol en México, durante un año alcanza los 123,500 millones de pesos, impulsado principalmente por el daño financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la evasión fiscal.

Las dos vertientes principales de esta crisis son el robo tradicional de ductos y el huachicol fiscal.

El robo físico directo de los ductos genera un boquete estimado en más de 56,000 millones de pesos anuales para la empresa paraestatal.

Mientras que con la evasión fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deja de percibir más de 67,000 millones de pesos al año.

En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrió una tragedia al estallar la fuga de combustible causada por una toma ilegal en un poliducto de Pemex.

La explosión dejó un saldo de 139 personas. 69 personas murieron en la explosión, otras 68 en hospitales

También durante su sexenio, López Obrador afirma reiteradamente que el huachicol había sido prácticamente erradicado.

Las incautaciones del huachicol y el contrabando de combustible en México registran importantes operativos federales recientes, destacando el aseguramiento de centros de almacenamiento ilegal y el desmantelamiento de instalaciones donde se procesan hidrocarburos.

Las acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) se concentran en estados con alta incidencia delictiva.

En Veracruz, en julio de 2026, las autoridades aseguraron un centro ilegal de almacenamiento de hidrocarburos en Coatepec.

En el Estado de México fueron desarticuladas células ligadas al narcomenudeo y almacenamiento de Gas LP con la intervención de 14 inmuebles y decomiso de vehículos y dinero en efectivo.

Tamaulipas, con sus refinerías ilegales que ahí están, pero que para los gobiernos federal, estatal y municipal son cosa normal.

Cifras oficiales y de aduanas reportan acumulación de decenas de millones de litros incautados en operativos recientes.

Autoridades federales informaron la incautación de más de 98 millones de litros de hidrocarburo robado durante un año de operativos coordinados.

Destacan eventos como el aseguramiento de 15 millones de litros en carrotanques en Coahuila y diversos operativos en estados como Tabasco y Tamaulipas, que suman varios millones más a nivel regional.

Entre los aseguramientos de combustibles obtenidos o transportados de manera ilegal destaca el operativo realizado en Tamaulipas, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel.

Dicen que el combate al llamado ‘huachicol’ se desarrolla bajo cuatro ejes fundamentales: La prevención; la inteligencia estratégica; la operatividad coordinada entre autoridades federales y autoridades locales, así como la judicialización de los responsables.

Pero toda esa logística pone en evidencia la tolerancia, la corrupción y la impunidad.

Las principales aduanas y puertos involucrados en el contrabando de combustible o “huachicol fiscal” en México son Matamoros, Reynosa, Tampico y Altamira, además de otros puntos en estados costeros y fronterizos.

Las investigaciones oficiales apuntan a un total de 21 aduanas bajo sospecha en 13 estados del país. Destacan aduanas y puertos como Matamoros (Tamaulipas); Aduana terrestre fronteriza señalada por el ingreso irregular millonario de litros de hidrocarburos con presunta complicidad de mandos militares.

Otros lugares son Tampico y Altamira (Tamaulipas), puertos clave en el Golfo de México. Otros recintos estratégicos son aduanas de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada, Guaymas y La Paz, donde se registró un aumento inexplicable en el volumen de sustancias importadas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), desde su creación en 2021, ha tenido a 5 titulares oficiales: Héctor Alonso Romero Gutiérrez, André Georges Foullon Van Lissum y Rafael Marín Mollinedo.

Romero Gutiérrez fue nombrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Rafael Marín Mollinedo nombrado por López Obrador, pero luego de un par de años renunció y de octubre de 2024 a marzo de 2026 tuvo un segundo periodo bajo el gobierno de la doctora Sheinbaum.

André Georges Foullon Van Lissum ocupó el cargo de junio de 2023 a febrero de 2025 designado por el expresidente Andrés Manuel. Rafael Marín Mollinedo fue en dos ocasiones titular de Aduanas y ahora busca ser gobernador de Quintana Roo.

Horacio Duarte Olivares, ahora secretario de Gobierno en la administración de Delfina Gómez en el Estado de México, fue titular de la ANAM y previamente desde mayo de 2020 como administrador general de Aduanas del SAT.

Ricardo Peralta Saucedo fue administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, fecha en la que pasó a ser subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Asumió el cargo al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ninguno de ellos, cabeza visible del sistema aduanero, jamás han sido investigados o citados a declarar por el escandaloso robo.

Diversos actores políticos han sido señalados o investigados por su presunta vinculación con redes de contrabando e introducción ilegal de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

Entre los casos recientes más sonados figura el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido por la FGR en julio de 2026 debido a su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y contrabando, ligado a operaciones de una empresa accionista vinculada al combustible no declarado.

Pero Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y ex colaboradores de su gobierno han sido señalados por supuestos lazos con el manejo ilegal de hidrocarburos en aduanas fronterizas.

Otras figuras políticas como Andy López Beltrán, Adán Augusto López y Mario Delgado han sido señalados de forma reiterada por sus ligas con Sergio Carmona, el famoso “Rey del Huachicol”.

Carmona venía con frecuencia a la Ciudad de México y operaba en un departamento que tenía en Polanco. Ahí solía recibir las visitas de altos personajes del gobierno y del partido morenista, a los que agasajaba con comidas, fiestas y reuniones, además de entregarles dinero en efectivo.

Fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, justo cuando era mencionado como un mecenas porque era señalado en el financiamiento a campañas de candidatos del partido oficial Morena.

Incluso se habían publicado diversas fotos de miembros del partido, incluyendo al entonces líder nacional Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, viajando en aeronaves pagadas por Carmona Angulo.

Oficialmente desde hacía años Carmona era un exitoso contratista de diversas dependencias federales y estatales, pero en realidad la verdadera fuente de su inconmensurable riqueza era el tráfico ilegal de hidrocarburos que compraba masivamente en Estados Unidos y metía ilegalmente a México, gracias a sus contactos al más alto nivel con el gobierno federal.

Ante este panorama, gobernadores, exdirectores de aduanas, funcionarios federales, legisladores y mandos policiales de muy alto nivel están muertos… de la risa.

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