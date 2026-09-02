Morena, ¿fractura o rompimiento?              

Las disputas por el poder en el partido guinda se intensifican para blindar a los incondicionales de AMLO * Los villanos de la política y cosas peores: Ana Elizabeth García Vilchis, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Alfredo Ramírez Bedolla…

EMMA ESPÍNDOLA

En Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los semáforos políticos están descompuestos.

Al no haber luces verdes, rojas o amarillas, los choques han sido inevitables.

Las pugnas en Morena se intensifican por la pelea interna de grupos y figuras que buscan tener el control absoluto del poder.

Ambiciones manifiestas del expresidente que se fue a La Chingada, son para dejar sentado que sigue ejerciendo el control absoluto en el partido guinda.

Intervención que busca extender a las decisiones del Poder Ejecutivo y demostrar que tiene el poder tras el trono.

Sin embargo, la habitante de Palacio Nacional, quien lleva el bastón de mando en las manos, parece estar decidida a sacudirse la tutela y las imposiciones de quien se niega a entender su realidad.

Estrategias fallidas de Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la defensa a ultranza de Rubén Rocha Moya y de su hijo Andy López Beltrán, obligaron a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a tomar drásticas medidas que son entendibles y dan margen a una pregunta:

¿En Morena hay una brutal fractura o un rompimiento que permita extinguir el cacicazgo de López Obrador?

Porque en estos momentos los “hermanos” Andrés Manuel y Rubén Rocha, los que se fueron sin irse, siguen aliados para enturbiar el ambiente político.

Más allá de las presiones de AMLO para decidir las candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, no han pasado a segundo plano.

Está claro que interferir para nombrar a quienes serán parte central del procedimiento con el que se renovarán 17 gubernaturas, cientos de alcaldías y el Congreso de la Unión, tampoco le es ajeno.

En ese reacomodo de fuerzas, los distintos grupos internos que responde a los intereses del ex que sigue siendo llamado presidente, buscan espacios de poder e influencia institucional.

Con su actuar, los llamados duros de Morena presagian un cisma y un quebranto que se traduce en un dique para la gobernabilidad.

Queda claro que las disputas por el poder en Morena se intensifican para blindar a los incondicionales de AMLO y no sólo por la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

La reconfiguración de grupos internos genera tensiones entre distintas corrientes y liderazgos regionales por el control político, todos encabezados y dirigidos por el dominio del tabasqueño radicado en Chiapas, pero que ahora opera en la Ciudad de México.

Aunque para la colectividad ajena al morenismo, queda reflejado el fracaso político en las promesas rotas, la desilusión social y la frustración de obras y dispendios de programas que navegan en la ruina.

No le importa la ruptura ni la fragmentación del Movimiento Regeneración Nacional, más bien lo que se pretende es hacer valer el poderío y el control que, indudablemente, tiene.

Solamente así se entiende que la Presidenta Claudia Sheinbaum haya publicado un mensaje en redes sociales el 22 de agosto en el que señaló que ningún interés personal está por encima del pueblo y de la Nación.

En la forma y en el fondo, fue enviada una sentencia al señalar que los intereses colectivos y la Nación están por encima de cualquier persona, grupo o ambición particular.

Y en algo que claramente define la personalidad de quien le heredó la silla presidencial, debe tenerse presente aquello de que: “El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”.

Porque no se entiende que haya destinatarios menores cuando puntualizó que los cargos públicos son pasajeros y que el pueblo no está para alimentar ambiciones personales, sino para exigir la defensa de su dignidad y futuro.

Sin embargo, debe tenerse la seguridad de que no habrá un brusco rompimiento, a pesar de la fractura que no será fácil de restañar.

López Obrador no está dispuesto a permanecer alejado ni renunciar a la supremacía en el nombramiento de los que ocuparán las candidaturas en los puestos clave que se disputarán.

Vista la confrontación, que seguramente es y será negada, habría que tener presente a Friedrich Nietzsche (el autor de ‘Así hablaba Zaratustra’) cuando resume:

Un político divide a las personas en dos grupos: en primer lugar, instrumentos; en segundo, enemigos.

HISTORIAS

Las “benditas redes sociales” recuperaron publicaciones rancias en las que se utilizan expresiones ofensivas contra mujeres, comentarios relacionados con el peso y calificativos considerados clasistas y discriminatorios.

Autora de esas tesis dignas de ser consideradas por la Real Academia Española y plasmadas en una ilustrativa enciclopedia donde se consagren los buenos modales, es Ana Elizabeth García Vilchis.

Conocida como Liz Vilchis, volvió a ser tendencia luego de que convertida en bandera de la pureza que otorga ser militante del partido guinda y con la bendición del Mesías, la que fue encargada de “Quién es quién en las mentiras” reconoció sus publicaciones y aseguró que ya no se identifica con la persona que escribió esos mensajes.

Mostró sus verdades basadas en el lenguaje y amplia cultura que tiene, y que la exhiben con un enorme talento que bien podría ser considerado como una herencia para la posteridad.

Describir las escenas que ilustrativamente publicó y que son valioso material para un manual de ética y buenas costumbres, sería ponerse a su diminuta estatura, no física sino moral.

Esas experiencias personales debieran ser valoradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para incorporarla a tareas diplomáticas.

Nadie podría negarle que tiene atributos suficientes para ser designada como embajadora emérita en Bulgaria.

Resulta que tras instalarse el Congreso de la Unión, causó sorpresa que Enrique Inzunza Cázarez se reincorporara como senador independiente. Por lo visto le vale un comino la investigación a que está sujeto en Estados Unidos. Tampoco puede ignorarse que dos ilustres legisladores (que no son el mejor de los ejemplos en conducta) como son Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila (vocero de Morena en la Cámara de Diputados) se hayan referido a Rubén Rocha Moya. El propietario de la mansión en Tepoztlán, Morelos, se lanzó con todo contra Ricardo Monreal porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se atrevió a manifestar que el gobernador con licencia (definitiva dijo la doctora Sheinbaum) no debería regresar como mandatario estatal.

Y el propietario de residencia millonaria en California, Estados Unidos, y pareja sentimental de Luisa María Alcalde, se pronunció en contra de que su amigo Inzunza retome su escaño mientras esté vigente la investigación de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa… Tanto escozor genera el llamado Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo y que ahora es liderado por su viuda, Grecia Quiroz (actual alcaldesa de Uruapan), que el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla hace hasta lo imposible para evitar que se convierta en candidata independiente o cobijada por Movimiento Ciudadano para gobernar tierras purépechas.

De por sí, se encuentra preocupado y ocupado de que el senador Raúl Morón tenga el respaldo de Ariadna Montiel para ser el virtual candidato morenista. Tan sólo con esos dos frentes, tiene argumentos suficientes como vérselas negras.