INEvitable violación a ley electoral

Las consecuencias de no ponerle un alto a Morena desde un principio con sus llamados coordinadores de la defensa y las famosas “asambleas informativas” * Hoy en 2026, la ciudadanía parece apática o ignorante de lo que está pasando * El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran “capturados” por el partido gobernante

MARCO ANTONIO FLORES***

En 2022 y 2023, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició su andanada contra el Instituto Nacional electoral (INE), cientos de miles de mexicanos salieron a las calles a defender esa Institución, con entusiasmo y vehemencia.

El 13 de noviembre de 2022 fue la primera gran marcha que se realizó en la Ciudad de México -desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución- y se replicó en más de 50 ciudades del país.

Los asistentes protestaron contra la iniciativa de reforma constitucional que buscaba modificar la estructura del órgano electoral.

El 26 de febrero de 2023 fue la segunda concentración masiva que llenó el Zócalo capitalino y otras plazas del país bajo el lema “El INE no se toca”.

Las principales demandas fueron defender la autonomía, independencia y el presupuesto del INE, argumento que las reformas del gobierno buscaban debilitar al árbitro electoral y afectar la democracia.

Hoy en 2026, la ciudadanía parece apática o ignorante de lo que está pasando. El INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentran capturados por el partido gobernante.

Desde que llegó Guadalupe Taddei Zavala a presidir el INE, en abril de 2023, y se dieron relevos de consejeros afines al oficialismo, la misión democrática del pilar electoral de nuestra democracia dio muestras de sometimiento hacia el poder.

En la campaña presidencial y de gubernaturas de 2024, ambos organismos mostraron ausencia y tolerancia en violaciones a las leyes electorales.

Se ignoraron las demandas de los partidos de oposición por campañas anticipadas, comenzando por la presidencial, así como las públicas y abiertas denuncias de la intervención del crimen organizado en campañas como las de Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, entre las más evidentes.

El TEPJF avaló la tramposa mayoría calificada del Poder Legislativo para Morena que le permite modificar la Constitución Política a su antojo.

En 2027 tendremos elecciones nacionales intermedias para renovar el Poder Legislativo, 17 gubernaturas y cientos de cargos de elección popular locales.

Ante este importante proceso electoral, todo parece indicar que el árbitro se encuentra ausente y que se está normalizando la violación a la ley electoral.

Prueba de ello son las campañas anticipadas que ha iniciado Morena y que ahora estan siendo secundadas por los partidos de oposición ante la apatía del INE y del TEPJF.

Al respecto, el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y la expresidenta del TEPJF, Janine Otálora, expresaron su preocupación por el riesgo de las campañas anticipadas y la permisividad de las autoridades electorales. Lorenzo Córdova lamenta que el INE y el TEPJF no apliquen la ley para evitar las campañas anticipadas a través de las llamadas Coordinaciones para la Defensa de la Transformación que impulsa Morena y que han comenzado a replicar los Partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).

Janine Otálora denuncia que -con la elección de coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional- el TEPJF valida procesos electorales adelantados mediante “equivalentes funcionales” y un fraude y flagrante violación a la ley, generando una realidad jurídica paralela, desinformación y desconfianza ciudadana.

Explica que -al convalidar estos procesos internos en Morena- el TEPJF comete un fraude a la ley, figura que se configura cuando se contraviene una norma, no de manera directa, sino eludiendo su aplicación o su correcta aplicación o su interpretación.

Si a lo anterior agregamos las recientes reformas, como la facultad de anular elecciones por “intervencionismo extranjero”, la creación de la Comisión para “detectar” e impedir candidaturas con antecedentes o nexos con la delincuencia y, la más reciente ocurrencia, de pretender impedir candidaturas con doble nacionalidad -digan lo que digan, lleva dedicatorias personales-, el panorama que se dibuja no es nada halagador para la oposición, la ciudadanía y el futuro democrático de México.

El que está feliz es AMLO, propiciar un retroceso para nuestro régimen democrático constitucional se está consolidando en el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Después que en los últimos 30 años se había construido un sistema político electoral plural y democrático, hoy parece que retrocediéramos al año 1988 y los 70s, cuando el partido hegemónico no permitía la participación de las minorías. Durante décadas, las reformas electorales respondieron a una exigencia básica: Abrir espacios para todas las voces. A pesar de sus limitaciones, los cambios permitieron que oposiciones ganaran espacios, consolidando un sistema multipartidista y permitiendo alternancias en el poder. Eso es un logro que se le debe reconocer a los gobiernos anteriores, porque con la Cuarta Transformación llegó la destrucción del país, en donde no se escucha a la oposición y con su mayoría calificada hacen y deshacen con la Constitución Política.

La más reciente iniciativa de reforma electoral que planteó el gobierno de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo, que pretendía la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, no logró concretarse porque afectaba a los principales aliados de Morena, los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Del Trabajo (PT).

Otro ejemplo del afán por neutralizar el pluralismo político es la negación del INE para reconocer el nombre del nuevo partido “Somos México”, así como los colores que desde su fundación tuvo, así como los repentinos cambios a las reglas para la creación de nuevas fuerzas políticas, la integración de coaliciones y la fusión de partidos a nivel nacional y local.

El INE es el único garante constitucional para que los mexicanos tengamos elecciones limpias y confiables. Se trata de una institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales.

Es de resaltar que el último reducto democrático y de contrapeso que tenemos los mexicanos son el INE y el TEPJF… y lamentablemente parecen desmoronarse.

Se pone en tela de juicio la transparencia, imparcialidad y credibilidad de nuestros procesos electorales, así como la participación ciudadana.

En las elecciones de los últimos 20 años, han participado en ellas millones de ciudadanos anónimos que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales, en la integración de funcionarios de casillas, en el recuento de votos, en las representaciones partidistas, en la garantía de un voto libre y secreto.

México necesita reformas electorales que fortalezcan la democracia, no que limiten su pluralidad, que no debiliten las instituciones y que no atenten contra la representatividad.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, para fortalecerse, requiere una oposición fuerte. Ya lo decía don Jesús, “lo que resiste apoya”.

***Académico y Consultor.

Egresado del IPN.