Manotazo de autoridad de la Presidenta * El huachicol fiscal, el show de un solo día de Rubén Rocha Moya y la carta “mandona” de Andy López Beltran convergen en un mismo camino * “Si las fiscalías no encuentran pruebas, deberán proceder al cierre de los casos”, afirma Sheinbaum Pardo

MARCO ANTONIO FLORES***

El inesperado regreso de Rubén Rocha Moya, el viernes 21 de agosto pasado, a la gubernatura de Sinaloa y la inmediata salida al otro día, el sábado 22, nos deja sorprendidos a todos: morenistas y no morenistas. Una primera interpretación de estos hechos es que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría dado el primer “golpe de timón” de su mandato… como dijeran en La Merced: “El golpe a-visa”.

Se infiere que Rocha Moya sólo recibió aprobación -si no es que instrucción- del expresidente Andrés Manuel López Obrador para retomar la gubernatura sin consultar -cuando menos avisarle- a la Primera Mandataria.

Un dato a resaltar es que por primera vez Sheinbaum Pardo mostró desacuerdo con una decisión desde Palenque. Esta decisión sería una auténtica señal que demuestra que la autoridad presidencial sí está en Palacio Nacional y no en la quinta La Chingada.

Resulta extraño que López Obrador no haya “medido los camotes” con el regreso de Rocha Moya al gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación. O quizá así fue su plan: Mandar al matadero a su “hermano” Rubén Rocha como un reto a Estados Unidos para ver su reacción, luego de la cancelación de la visa de su junior, el conocido “Andy”, y es que Andrés Manuel lo tomó como una agresión personal, que le provocó un enorme coraje y enojo, que se reflejó en la carta que elaboró para que la firmara Andy y la enviara como respuesta al mismísimo presidente de EU, Donald Trump.

LA HISTORIA

El pasado 28 de abril, el Departamento de Justicia de EU exigió a México la entrega de Rocha Moya y otras nueve personas, a quienes acusó de encabezar una red de narcogobierno en Sinaloa. En respuesta, la titular del Poder Ejecutivo exigió pruebas y el gobernador sinaloense se separó del cargo el 1 de mayo.

Después de 112 días de licencia, el viernes 21 de agosto, sin avisarle a la Presidenta Sheinbaum Pardo ni a la dirigencia nacional de Morena, Rocha regresó a sus funciones. Más rápida que furiosa, la reacción guinda no se hizo esperar.

El Poder Legislativo, en voz de Ricardo Monreal, y todo el aparato oficial, incluidos los gobernadores, mostraron su inconformidad por el costo político que esto implicaba. Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en X, en el que señaló que ningún interés personal debe estar por encima de los intereses del pueblo y de México.

“El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso”. Ante el manotazo de autoridad, un día después, Rocha Moya solicitó una licencia indefinida como gobernador de Sinaloa, a través de un documento dirigido al presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa.

El caso Rocha Moya, la cancelación de la visa de Andy y el tema del “huachicol fiscal” estarían configurando un “show” digno de observarse. Habrá que retomar el consejo de Christopher Landau, subsecretario de Estado de EU y apodado “El Quitavisas”, quien publicó en redes sociales el mensaje “¿Estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas, amarás la siguiente parte”.

Andy López Beltrán calificó la medida como un ataque político. Lo dicho por Landau y los acontecimientos sobre la situación del exgobernador Rocha Moya y sus secuaces, ha provocado la especulación pública sobre posibles nuevas acciones de Estados Unidos contra otros políticos mexicanos. Además, en torno al caso Rocha Moya, esa misma semana, el jueves 20 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Fausto Corrales Rodríguez, considerado testigo clave en el caso del secuestro de Ismael Zambada García, “El Mayo”, ya que él fue quien acompañó, como su chofer, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa,en la que el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se reunió con el exgobernador Rocha Moya, según testimonio del propio Mayo Zambada -reunión en la que el exrector fue asesinado-, quien fue secuestrado y posteriormente entregado a EU.

La FGR señala que el testigo Corrales Rodríguez incurrió en contradicciones y ocultó información verídica para engañar a la autoridad, entorpecer la investigación y está acusado de encubrimiento.

El mismo jueves 20 de agosto, el vicealmirante Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina con AMLO, fue trasladado a México desde Argentina. La FGR aclara que Fernando Farías no fue extraditado, sino expulsado de Argentina por falsificar su pasaporte.

Las autoridades buscan procesar a Farías Laguna por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias, lavado de dinero; operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

REACCIONES

El Partido Acción Nacional presentó una denuncia en la que acusa a Andy de ser la “cabeza” del huachicol fiscal en México.

“Hay un testigo protegido detenido por huachicol fiscal que dice que cuando tenían que pasar huachicol solamente tenían que decirle al secretario de la Marina ‘es de parte de Andy’”, declaró Jorge Triana, vocero panista.

Omar García Harfuch, reconocido por el gobierno de EU como aliado eficiente en el combate a la delincuencia organizada, es quien inició la investigación del “huachicol fiscal”. ¿Será que atrás del golpe de timón que dio la Presidenta Sheinbaum, en el caso Rubén Rocha, se encuentra en ciernes una velada batalla entre Palacio Nacional versus Palenque? Por un lado, Claudia Sheinbaum-Omar García Harfuch, y por el otro, AMLO, Andy, Adán Augusto y radicales de Morena, como se ha publicado en diversos medios y redes, o será acaso que sólo se trata de especulaciones de los enemigos que quieren dañar al movimiento transformador.

Como dijo Christopher Landau, subsecretario de Estado de EU: “rellenemos nuestras palomitas y esperemos el siguiente acto del show”.

SHEINBAUM CONTRA ROCHA MOYA

Sheinbaum, en su Mañanera del Pueblo del lunes 24 de agosto, confirma que la FGR mantiene investigaciones sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las 10 personas mencionadas por autoridades de Estados Unidos. Reitera que será esa institución la que determine si existe algún elemento específico relacionado con el sinaloense.

Asevera que mientras una persona está bajo investigación, considera conveniente que permanezca separada de un cargo público.

“Todos saben que la Fiscalía tiene investigaciones contra las diez personas que mencionó el gobierno de Estados Unidos y siguen las investigaciones”, añade.

La Primera Mandataria le manda mensaje a Rocha Moya: “Si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo”. Sheinbaum Pardo no afirmó que exista una acusación penal contra Rocha Moya ni que las investigaciones hayan determinado alguna responsabilidad.

Reitera que cuando EU solicita una acción de este tipo, debe presentar pruebas que sustenten la detención.

“¿Qué dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Preséntame prueba”, añade.

Sobre el caso Fausto Corrales Rodríguez, detenido y señalado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico,

sostiene que la existencia de una investigación corresponde a las fiscalías y que son ellas las que deben determinar si existen elementos para continuar con los procedimientos.

Sobre el caso Rubén Rocha, expresa: “Fue un posicionamiento político, no tiene nada que ver con un posicionamiento judicial que está investigando la Fiscalía”.

Explica la Primera Mandataria que “si las fiscalías no encuentran pruebas, deberán proceder al cierre de los casos; mientras que, si encuentran elementos, tendrán que continuar con las investigaciones”.

Insiste que la autonomía de las fiscalías no significa ausencia de coordinación con el gobierno federal. “La autonomía no significa que no haya coordinación, tiene que haber coordinación particularmente pues para disminuir la violencia en el país”, agrega.

La Presidenta reitera que no tuvo conocimiento previo de la intención de Rocha Moya de regresar a la gubernatura, que se enteró mediante una publicación del propio mandatario, y también negó hablar él para pedirle que volviera a solicitar licencia. “No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él”, expresa.

También Sheinbaum Pardo califica como “política ficción” la versión de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría pedido a Rocha Moya regresar a la gubernatura. “Lo único que sé es que el exmandatario está por concluir un segundo libro, cuya publicación prepara”, comenta.

También enfatiza que el Congreso y el Poder Judicial de Sinaloa se encuentran en funciones, por lo que no existe una situación que amerite la desaparición de poderes.

El gobierno federal mantiene presencia de seguridad en la entidad e informó que hay alrededor de 15 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de mil 500 integrantes de la Secretaría de Marina, principalmente en Mazatlán.

La Primera Presidenta afirma de manera categórica que la Federación continuará atenta a la situación de seguridad de Sinaloa, donde el incremento de homicidios se ha mantenido en el contexto de la disputa interna de un grupo delictivo que, según explicó, comenzó después del traslado de un narcotraficante a Estados Unidos.

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.