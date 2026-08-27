Muchos suspiran por la Cuauhtémoc, pero todos “expiran” ante la imagen de Ale Rojo

La activista y feminista tiene la mira puesta en el 2027 * La alcaldesa de la Cuahtémoc está lista para buscar su reelección * Lidera eventos con el PRI y el PAN y se reúne con la dirigencia de ambos partidos

ARMANDO GARCÍA

Es innegable que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, está lista para dar la batalla el próximo año y conservar “la joya de la corona de la Ciudad de México”.

Un reto titánico, pero no imposible, ya demostró que tiene agallas para hacerle frente a los gandallas que se han apoderado de las calles del Centro Histórico de la capital del país.

Para muestra un botón: le ganó la partida al Monrealato cuando nadie daba un peso por ella, vino de atrás y poco a poco fue creciendo como la espuma, yegua que alcanza gana y venció a Caty Monreal, pese a sus impugnaciones en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

En las elecciones del año que viene en la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc será una de las contiendas más tensas y duras de la capital nacional.

La alcaldesa Rojo de la Vega Piccolo no se duerme en sus laureles y ya trabaja en su reelección. El fin de semana pasado encabezó un evento junto a la dirigencia del PRI y, este lunes, estuvo en primera fila durante la presentación del informe de la presidenta panista de San Lázaro, Kenia López Rabadán.

Las señales son claras y políticamente son muy importantes.

La primera sucedió el sábado 15 de agosto, cuando lideró un evento con el presidente del PRI local, Israel Betanzos.

“En Cuauhtémoc todos vamos juntos para sacar al narco- régimen del poder”, publicó en sus redes sociales en momentos en los que la 4T lidera uno de los momentos más tensos y duros con el presidente del tricolor, Alejandro Alito Moreno, a quien buscan desaforar por las denuncias que hay en su contra.

La segunda señal política sucedió este lunes 15 de agosto. En San Lázaro, la alcaldesa estuvo presente en la primera fila durante la presentación del informe de gestión de la presidenta panista de la Cámara Baja, Kenia López.

“Una mujer firme, valiente y comprometida con México. En tiempos que exigen contrapesos, defender las instituciones, alzar la voz y dar resultados importa más que nunca”, declaró en sus redes sociales, donde convocó a la lideresa de Acción Nacional “seguir construyendo juntas”.

No es un secreto que Alessandra Rojo de la Vega buscará su reelección en el 2027, donde apostará por alcanzar un segundo mandato que le permita perfilarse hacia el plato fuerte del 2030: la Jefatura de Gobierno.

Para que Alessandra Rojo logre este objetivo, será muy vital la unidad entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

De no ir juntos, le harán el trabajo a Morena sin hacer nada y todo se irá a la borda. Debe seguir el trabajo conjunto que le permita a Rojo repetir en el 2027.

Por lo pronto, durante el fin de semana pasado se evidenciaron los primeros gestos en la búsqueda de esta cruzada electoral.

LOS SUSPIRANTES

Como se dijo en días pasados, ya hay muchos suspirantes del partido guinda para ir por la Cuauhtémoc, una alcaldía que no han ganado desde 2021, cuando obtuvo el triunfo Sandra Cuevas.

Ale está lista y preparada para enfrentar lo que venga, sabe bien que la “guerra sucia” seguirá en su apogeo y que Morena hará todo lo posible, y hasta lo imposible, para recuperar la alcaldía.

En este marco, ya hay varias figuras que levantan la mano, como el vocero en San Lázaro, Arturo Ávila, mejor conocido como “el cero votos”; las diputadas locales Diana Sánchez Barrios y Leonor Otegui, el concejal Emilio Villar y hasta se menciona a Luisa María Alcalde.

Entre ellos se harán pedazos… bueno, la encuesta decidirá quién será el ganador o la ganadora, de ahí saldrá el rival o la rival de la también activista y feminista.

Así está el panorama y la 4T quiere la revancha para llevarse una de las elecciones más importantes de la capital del país.

Un punto importante será el rol que podría tener Somos México, pues el partido nuevo le podría quitar varios puntos de votos en algunas demarcaciones. Entre ellas, por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc, donde la alianza entre el PRI y el PAN podría sufrir una merma considerable que podría poner en riesgo la hegemonía opositora en la capital de la capital.

Ale Rojo sabe esta situación y tenderá puentes de comunicación para asegurar la unidad y robustecer su estrategia electoral para conquistar un segundo mandato consecutivo.

LA RESISTENCIA NO TIENE VIGENCIA

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Rojo de la Vega Piccolo, con el apoyo de ciudadanos, anunció el inicio de la “Resistencia Democrática” en la Ciudad de México.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Rojo de la Vega subraya que el encuentro no se trata de un mitin político ni de un evento partidista, sino de un llamado abierto a la organización social.

“El 31 de agosto no habrá espectadores, habrá protagonistas. No es un mitin, ni evento. Es un llamado. Porque cuando un gobierno traiciona al pueblo, resistir es un deber”, expresó la alcaldesa.

Alessandra Rojo de la Vega afirma que el objetivo del encuentro es fomentar la participación activa de la ciudadanía frente a las decisiones gubernamentales y subraya que “la historia no la escriben los cobardes, la escriben quienes se atreven”.

El llamado se acompaña del hashtag #Resistencia31deAgosto, con el que busca convocar a más participantes en esta jornada que, según la alcaldesa, busca ser un espacio de acción ciudadana.

En su convocatoria, la mandataria de la Cuauhtémoc lanza frases que buscan apelar a la unidad ciudadana:

“Nos quieren dividir… vamos a unirnos”.

“Nos quieren callar… vamos a gritar más fuerte”.

“Nos quieren de rodillas… vamos a ponernos de pie”.

El evento de Ale Rojo está en el marco de un contexto de creciente polarización y debate sobre el equilibrio de Poderes rumbo a las elecciones de 2027.

El horizonte político de la alcaldesa de la Cuauhtémoc es muy halagador, en donde sea tiene cabida, ya sea como alcaldesa o como jefa de Gobierno, es un valioso activo político de la oposición y tiene 3 factores a su favor: Todo mundo la ve como apartidista, goza de preferencia ciudadana y posee un gran carisma, un don que en la política es muy difícil de conseguir.

Así que hay Ale para rato y por lo pronto ya puso al Rojo vivo la disputa por la Cuauhtémoc.