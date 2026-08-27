IMPACTUS
Muchos suspiran por la Cuauhtémoc, pero todos “expiran” ante la imagen de Ale Rojo
Las encuestas avalan que nadie le hace sombra a la alcaldesa * Las mediciones publicadas en agosto de 2026 por C&E Research, La Encuesta MX y GobernArte ubican a la activista y feminista dentro de los primeros lugares de aprobación ciudadana en la Ciudad de México
EL TOPO
Todavía no están los tiempos para hacer precampaña, pero ya muchos guindas se apuntan para ir por “la joya de la corona de la Ciudad de México”.
Bajo el argumento de coordinadores de la defensa de la Transformación y la soberanía nacional, se brincan la ley para no aparecer como precandidatos… y para no caer en actos anticipados de campaña, realizan sus famosas “asambleas informativas”.
Todo lo hacen para iniciar precampañas antes que los demás y llevar ventaja ante el electorado.
Bien dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero esto es brincarse las trancas… y para otros es trampa… y para muchos es la interminable “guerra sucia” en contra de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc.
Y es que los morenistas suspiran por la candidatura para la alcaldía Cuauhtémoc, ya están en plena precampaña y no hay quién los pare.
Los suspirantes están desbocados por posicionar su imagen, regalan bolsas, pintan bardas, pegan calcomanías, pero, repito, lo grave es que violan la legislación.
Como están las cosas, entre los guindas se harán pedazos para conseguir a como dé lugar la candidatura, se romperá la mentada unidad y elegirán a la abanderada que presuntamente le dé batalla a Rojo de la Vega Picoolo.
Hasta hoy, y a “ojo de buen cubero”, no hay alguien que le pueda hacer sombra… perdón, sí, sí puede haber alguien que le sirva, pero como sparring de sombra.
No es por criticar, pero unos están muy chavos, otros muy quemados y otros sólo obedecen órdenes, aunque en política están perdidos.
Las encuestas demuestran que tiene preferencia ciudadana, pero lo más importante: Todo lo ganado es gracias a su carisma y a los grandes resultados que ha logrado Alessandra durante su gestión.
Su compromiso, de que la Cuauhtémoc tenga la mejor administración en toda su historia, lo ha cumplido con creces.
Ante los hechos, con ALE sALE una buena administración y vALE mucho para la oposición. Nada que objetar para la Star de las redes sociales.
Ah, una información a resaltar: Las mediciones publicadas en agosto de 2026 por C&E Research, La Encuesta MX y GobernArte ubican a la alcaldesa de la Cuauhtémoc dentro de los primeros lugares de aprobación en la capital.
IMPACTUS
Ale Rojo, con agallas para hacerle frente a los gandallas
La activista y feminista tiene la mira puesta en el 2027 * La alcaldesa de la Cuahtémoc está lista para buscar su reelección * Lidera eventos con el PRI y el PAN y se reúne con la dirigencia de ambos partidos
ARMANDO GARCÍA
Es innegable que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, está lista para dar la batalla el próximo año y conservar “la joya de la corona de la Ciudad de México”.
Un reto titánico, pero no imposible, ya demostró que tiene agallas para hacerle frente a los gandallas que se han apoderado de las calles del Centro Histórico de la capital del país.
Para muestra un botón: le ganó la partida al Monrealato cuando nadie daba un peso por ella, vino de atrás y poco a poco fue creciendo como la espuma, yegua que alcanza gana y venció a Caty Monreal, pese a sus impugnaciones en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
En las elecciones del año que viene en la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc será una de las contiendas más tensas y duras de la capital nacional.
La alcaldesa Rojo de la Vega Piccolo no se duerme en sus laureles y ya trabaja en su reelección. El fin de semana pasado encabezó un evento junto a la dirigencia del PRI y, este lunes, estuvo en primera fila durante la presentación del informe de la presidenta panista de San Lázaro, Kenia López Rabadán.
Las señales son claras y políticamente son muy importantes.
La primera sucedió el sábado 15 de agosto, cuando lideró un evento con el presidente del PRI local, Israel Betanzos.
“En Cuauhtémoc todos vamos juntos para sacar al narco- régimen del poder”, publicó en sus redes sociales en momentos en los que la 4T lidera uno de los momentos más tensos y duros con el presidente del tricolor, Alejandro Alito Moreno, a quien buscan desaforar por las denuncias que hay en su contra.
La segunda señal política sucedió este lunes 15 de agosto. En San Lázaro, la alcaldesa estuvo presente en la primera fila durante la presentación del informe de gestión de la presidenta panista de la Cámara Baja, Kenia López.
“Una mujer firme, valiente y comprometida con México. En tiempos que exigen contrapesos, defender las instituciones, alzar la voz y dar resultados importa más que nunca”, declaró en sus redes sociales, donde convocó a la lideresa de Acción Nacional “seguir construyendo juntas”.
No es un secreto que Alessandra Rojo de la Vega buscará su reelección en el 2027, donde apostará por alcanzar un segundo mandato que le permita perfilarse hacia el plato fuerte del 2030: la Jefatura de Gobierno.
Para que Alessandra Rojo logre este objetivo, será muy vital la unidad entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
De no ir juntos, le harán el trabajo a Morena sin hacer nada y todo se irá a la borda. Debe seguir el trabajo conjunto que le permita a Rojo repetir en el 2027.
Por lo pronto, durante el fin de semana pasado se evidenciaron los primeros gestos en la búsqueda de esta cruzada electoral.
LOS SUSPIRANTES
Como se dijo en días pasados, ya hay muchos suspirantes del partido guinda para ir por la Cuauhtémoc, una alcaldía que no han ganado desde 2021, cuando obtuvo el triunfo Sandra Cuevas.
Ale está lista y preparada para enfrentar lo que venga, sabe bien que la “guerra sucia” seguirá en su apogeo y que Morena hará todo lo posible, y hasta lo imposible, para recuperar la alcaldía.
En este marco, ya hay varias figuras que levantan la mano, como el vocero en San Lázaro, Arturo Ávila, mejor conocido como “el cero votos”; las diputadas locales Diana Sánchez Barrios y Leonor Otegui, el concejal Emilio Villar y hasta se menciona a Luisa María Alcalde.
Entre ellos se harán pedazos… bueno, la encuesta decidirá quién será el ganador o la ganadora, de ahí saldrá el rival o la rival de la también activista y feminista.
Así está el panorama y la 4T quiere la revancha para llevarse una de las elecciones más importantes de la capital del país.
Un punto importante será el rol que podría tener Somos México, pues el partido nuevo le podría quitar varios puntos de votos en algunas demarcaciones. Entre ellas, por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc, donde la alianza entre el PRI y el PAN podría sufrir una merma considerable que podría poner en riesgo la hegemonía opositora en la capital de la capital.
Ale Rojo sabe esta situación y tenderá puentes de comunicación para asegurar la unidad y robustecer su estrategia electoral para conquistar un segundo mandato consecutivo.
LA RESISTENCIA NO TIENE VIGENCIA
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Rojo de la Vega Piccolo, con el apoyo de ciudadanos, anunció el inicio de la “Resistencia Democrática” en la Ciudad de México.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Rojo de la Vega subraya que el encuentro no se trata de un mitin político ni de un evento partidista, sino de un llamado abierto a la organización social.
“El 31 de agosto no habrá espectadores, habrá protagonistas. No es un mitin, ni evento. Es un llamado. Porque cuando un gobierno traiciona al pueblo, resistir es un deber”, expresó la alcaldesa.
Alessandra Rojo de la Vega afirma que el objetivo del encuentro es fomentar la participación activa de la ciudadanía frente a las decisiones gubernamentales y subraya que “la historia no la escriben los cobardes, la escriben quienes se atreven”.
El llamado se acompaña del hashtag #Resistencia31deAgosto, con el que busca convocar a más participantes en esta jornada que, según la alcaldesa, busca ser un espacio de acción ciudadana.
En su convocatoria, la mandataria de la Cuauhtémoc lanza frases que buscan apelar a la unidad ciudadana:
“Nos quieren dividir… vamos a unirnos”.
“Nos quieren callar… vamos a gritar más fuerte”.
“Nos quieren de rodillas… vamos a ponernos de pie”.
El evento de Ale Rojo está en el marco de un contexto de creciente polarización y debate sobre el equilibrio de Poderes rumbo a las elecciones de 2027.
El horizonte político de la alcaldesa de la Cuauhtémoc es muy halagador, en donde sea tiene cabida, ya sea como alcaldesa o como jefa de Gobierno, es un valioso activo político de la oposición y tiene 3 factores a su favor: Todo mundo la ve como apartidista, goza de preferencia ciudadana y posee un gran carisma, un don que en la política es muy difícil de conseguir.
Así que hay Ale para rato y por lo pronto ya puso al Rojo vivo la disputa por la Cuauhtémoc.
IMPACTUS
¿Morena avalará la honestidad valiente de Lobo?
Ariadna Montiel, firme en frenar el ingreso de personajes con turbios antecedentes * Víctor Hugo Lobo Román no es bien visto en el morenismo * Las definiciones están en puerta y pronto se sabrá en que acabará este entramado jurídico político
JORGE BUENDÍA GARCÍA
Dentro del partido en el poder hay una interminable lista de indeseables, lo que les cerraría la puerta para acceder a un cargo de elección para el siguiente proceso electoral.
Ello de acuerdo con los lineamientos hechos públicos por la actual dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, de quien -dicen- tiende a recurrir a la mano dura.
Pero hay un caso especial que merece ser analizado y exhibir todo lo que no debe ser un político, sobre todo ahora que buscan frenar el ingreso de personajes con turbios antecedentes.
La intención es impedir que se incrusten de nuevo en las filas de la 4T a todos aquellos que coleccionen carpetas de investigación.
En este espacio nos hemos referido una y otra vez a un político que ha sido exhibido en cuanto al rosario de tropelías cometidas a lo largo de su carrera política.
Se trata de Víctor Hugo Lobo Román, incrustado en Morena, como estrategia para evitar que avanzaran las investigaciones en su contra por su presunto enriquecimiento inexplicable.
En la Fiscalía General de Justicia de la CDMX existe un expediente (CI-FSP/B/UI-1C/1724/04-2019), al que se le atribuye la presunta malversación de fondos públicos de programas sociales durante sus dos administraciones en Gustavo A. Madero.
De hecho, lo que se comentaba en los pasillos del Palacio Legislativo de Donceles y Allende, es de una carpeta abierta en su contra, motivo por el cual se vio obligado a renunciar al PRD de la Ciudad de México.
Lo anterior con el único propósito de votar en favor de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos para un segundo mandato al frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y ello llevaría implícito congelar la investigación en su contra.
De hecho, así sucedió. A la fecha, no hay ningún citatorio en su contra. Pero eso no significa que sus fechorías hayan sido olvidadas o borradas para siempre.
Por ejemplo, el 16 de abril de 2015, el periodista Ricardo Raphael publicó una columna en el diario El Universal, titulada “¿Votaría usted por un depredador?”. Ahí llamó a Lobo Román “un político de rapiña”.
Por esas fechas, su vocero Rubén Chavaría -un periodista retirado que ahora vive de los jugosos negocios que hizo al amparo del propio Lobo- pretendió desmentir al columnista que arremetió contra su jefe, entonces candidato a un segundo mandato por Gustavo A. Madero.
Sin embargo, Ricardo Raphael se mantuvo en lo dicho y le respondió con una colección de averiguaciones previas: FSP/B/T17/1432/14-05 ACUM. – FGAM/GAM-7/T3/648/14-05 – FGAM/GAM-4/T3/1118/14-05.
De hecho, por esas fechas empresarios hoteleros y restauranteros lo acusaron de extorsión, motivo por el cual se vieron obligados a cerrar sus establecimientos y migrar de la demarcación.
Durante la campaña de 2015, cuando Lobo Román fue candidato para su segunda administración, salieron a relucir hechos que lo ubicaron como un exconvicto, acusado de fraude en las constructoras de su padre, además de atribuirle una cuantiosa fortuna y presuntamente propietario de “constructoras, hoteles, gasolineras, casas de cita y hasta bares”, según denunció la organización “Ciudadanos en Red”.
De hecho, al interior del PRD, Lobo nunca fue bien visto por una importante parte de los dirigentes que después también se pasaron a Morena, pero desde su constitución como partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador.
En Gustavo A. Madero son conocidas sus diferencias con el entonces delegado y después secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, así como con el histórico dirigente René Bejarano Martínez, con quien nunca hubo afinidad. Dicha confrontación llegó a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), cuando Lobo fungió como diputado de 2012 a 2015.
En esa legislatura de la ALDF, Lobo Román conoció y trató a la entonces secretaria de la Comisión de Gobierno, Ariadna Montiel, quien lo conoce al revés y al derecho, y sabe de sobra de qué pie cojea Lobo.
Previo a la elección de 2024, el exdelegado en GAM detentó el control de las finanzas del PRD capitalino, dinero que usó para proyectarse como supuesto aspirante a la jefatura de gobierno, con Jesús Zambrano como presidente nacional perredista.
Y cuando Lobo renunció al PRD, llevándose supuestamente 65 mil militantes, Zambrano entró en cólera y anunció que sería expulsado, lo que se concretó con el paso de los días. Casualmente, al inicio del proceso electoral de ese año, fue apuntado como candidato plurinominal a diputado federal por el Estado de México.
Muy caro le salió a Morena haber pactado con un personaje con los citados antecedentes, porque las cosas no pararon ahí. Se hizo público el orgullo de su nepotismo, pues incluyó a su chofer Gerardo González García en la lista de candidatos a diputados plurinominales para la III Legislatura del Congreso de la Ciudad, pero llevando como suplente a su hijo mayor Víctor Hugo Lobo Rodríguez, quien de inmediato asumió el cargo, una vez que el propietario solicitó licencia.
La ambición de Lobo Román nunca ha tenido límites, sobre todo cuando supo que el PRD Ciudad de México conservó el registro gracias al trabajo y esfuerzo de su exesposa Nora Arias Contreras, presidenta del partido amarillo desde el 2020.
Lo que hizo de inmediato fue armar un equipo espurio entre quienes se fueron con él a Morena e hicieron campaña con chalecos guinda, para pretender adueñarse del PRD. Impugnaron los procedimientos realizados, apoyados por Lobo y las influencias que buscó. En broma comentan que hasta le vendió el alma al diablo.
El equipo-lobo invadió varios inmuebles del PRD, motivo por el que fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Bertha Alcalde Luján, pero nada se hecho en contra de Lobo.
Su impunidad ha sido solapada, como lo es el delito de feminicidio cometido en el Comité de Cuajimalpa, donde sus allegadas Polimnia Romana y Carla Celis metieron a un grupo de choque violando chapas y cerraduras.
Más aún, el “político de rapiña”, como lo llamó el columnista Ricardo Raphael, enderezó sus baterías en contra del secretario de Gobierno de la Ciudad, César Cravioto, golpeándolo a través de un columnista de temas de ciudad. Todo porque no le han cumplido su capricho de ayudarle a quedarse con el PRD Ciudad de México.
Pero el colmo de los excesos, nada bien visto entre el morenismo, es que en ese arranque de “rapiña”, en los procedimientos espurios tuvo el atrevimiento de nombrar en lo oscurito Aldo Lobo Román, su hijo menor, como presidente del partido amarillo, sin experiencia política y mucho menos afiliado al perredismo.
En ese trayecto, mediante artilugios, logró que su asesor en la Cámara de Diputados, Mario Tripp Reyna, fuese admitido por los consejeros electorales como representante del PRD ante el IECM. Pronto le ordenó solicitar las prerrogativas del partido, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.
Y toda vez que no ha concluido la cadena impugnativa, las consejeras electorales Patricia Avendaño, Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez rechazaron de inmediato la petición de Tripp Reyna-Lobo Román.
Lo dicho, una acción de “rapiña”, sólo por la ambición del dinero público que suma alrededor de 80 millones de pesos.
¿Todo eso lo sabe la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel? ¿Que uno de los suyos anda haciendo tropelías a sus espaldas? ¿Avalará la honestidad valiente de Lobo?
Eso y más es lo que se sabe por los rumbos de Gustavo A. Madero. Las definiciones están en puerta y pronto se sabrá en que acabará este entramado jurídico político.
IMPACTUS
¿Sedena debería adquirir productos terminados?
La Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el mando del general de División Ricardo Trevilla Trejo, debería analizar la adopción del modelo que opera en otras instancias y trabajar con proveedores de producto terminado, como Protactic u otros
MIGUEL AYALA
Las adquisiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están teniendo revisiones constantes y minuciosas en lo que respecta a los años 2025 y 2026.
Todo esto es porque hay indicios de que podrían darse algunos sobreprecios en la Sedena, encabezada por el general de División Ricardo Trevilla Trejo, en distintos productos, especialmente en las placas para chalecos antibalas.
En 2026 se adquirieron más de 60 mil unidades de chalecos antibalas, además de espoletas para granadas, telas, entre otros productos que ya están siendo revisados por los órganos internos.
Ahora la pregunta es: ¿Por qué no plantear un cambio en el modelo de los entes fabriles, que ha demostrado ser ineficiente y costoso?
Recordemos el caso de éxito de la Secretaria de Marina (Semar) y de otras instituciones que han dejado de fabricar directamente para enfocarse en la adquisición de productos terminados.
Este modelo puede observarse en proveedores como Protactic, entre otros que hay en el país, que durante varios sexenios han ofrecido los mejores precios, generando un ahorro considerable para las instituciones y fortaleciendo cadenas de suministro más eficientes.
La Sedena tendrá que abrir las puertas y ser más transparente, pues hay que recordar que en días pasados se dio a conocer que autoridades abrieron carpetas de investigación contra una red de proveedores de dicha Secretaría por presunto fraude fiscal y sobreprecios que rondan los 700 millones de pesos, lo que ha generado que se ponga sobre la lupa varios contratos, como el de placas balísticas, que han señalado serían de mala calidad.
Estaremos pendientes, estimado lector.
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