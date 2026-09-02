Con Higinio Martínez inicia una nueva era en el Senado

Habrá apertura para llegar a acuerdos y consensos con la oposición * El nuevo presidente de la Mesa Directa destaca la importancia de la colaboración legislativa y el respeto a la pluralidad política en la Cámara Alta

ERIC GARCÍA

El Senado de la República inicia una nueva era bajo el liderazgo de Higinio Martínez Miranda.

El legislador morenista destaca que la decisión fue tomada en un marco de unidad, siguiendo los criterios de diálogo que han caracterizado las designaciones previas en la Cámara Alta.

Martínez Miranda subraya la necesidad de mantener una presidencia abierta y un diálogo constante entre todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República.

Enfatiza que la institución debe funcionar como un espacio de representación para todo el país, donde el trato igualitario y el respeto a la diversidad de opiniones sean los ejes rectores del trabajo parlamentario.

Respecto a las críticas sobre la relación con la oposición, Martínez aclara que el intercambio de ideas es una práctica cotidiana y necesaria en la vida pública.

Rechaza la idea de que el Senado funcione como un espacio aislado donde los grupos parlamentarios no interactúan entre sí. Por el contrario, afirmó que la naturaleza del trabajo legislativo exige que los senadores mantengan comunicación constante para alcanzar acuerdos y consensos, independientemente de las diferencias ideológicas.

“Todos los días de trabajo en el Senado se dialoga con la oposición. Por supuesto que nos tenemos que saludar, nos tenemos que ver, tenemos que platicar, tenemos que dialogar, porque, además, así es el trabajo legislativo”, explica.

Puntualiza que la labor de la Mesa Directiva consiste en conducir los debates y garantizar que todos los legisladores puedan expresarse con libertad, conforme a lo establecido en el reglamento interno.

Aunque reconoció que en ocasiones surgen calificativos o posturas confrontadas, reiteró que la prioridad es mantener el orden y asegurar que cada representante tenga la oportunidad de defender sus posiciones y plantear sus propuestas ante la República.

“Lo principal es que tenemos el derecho de defendernos y de plantear nuestras posiciones. Cada quien, bajo su estilo, bajo su responsabilidad y el hecho de expresarse ante la República con mentiras, con ataques, pues depende de cada quien”, añade.

Higinio Martínez resalta la necesidad de dialogar con los partidos de oposición y que la interacción entre las distintas fuerzas políticas es una constante en la vida parlamentaria.

Subraya que su trayectoria de ocho años en el Senado le ha permitido construir puentes de comunicación con legisladores de diversas corrientes, fundamentando su estilo de trabajo en el respeto mutuo. El respeto al pensamiento ajeno es la paz. El respeto, por supuesto, a la palabra ajena es la paz.

El respeto entre los contrarios es la paz también. El legislador aclara que, aunque existen diferencias naturales en la disputa por el rumbo del país, su enfoque es mantener un diálogo permanente.