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CONGRESO DE LA UNIÓN

Con Higinio Martínez inicia una nueva era en el Senado

Publicado

Hace 6 días

en

Habrá apertura para llegar a acuerdos y consensos con la oposición * El nuevo presidente de la Mesa Directa destaca la importancia de la colaboración legislativa y el respeto a la pluralidad política en la Cámara Alta

 

ERIC GARCÍA

 

El Senado de la República inicia una nueva era bajo el liderazgo de Higinio Martínez Miranda.

El legislador morenista destaca que la decisión fue tomada en un marco de unidad, siguiendo los criterios de diálogo que han caracterizado las designaciones previas en la Cámara Alta.

Martínez Miranda subraya la necesidad de mantener una presidencia abierta y un diálogo constante entre todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República.

Enfatiza que la institución debe funcionar como un espacio de representación para todo el país, donde el trato igualitario y el respeto a la diversidad de opiniones sean los ejes rectores del trabajo parlamentario.

Respecto a las críticas sobre la relación con la oposición, Martínez aclara que el intercambio de ideas es una práctica cotidiana y necesaria en la vida pública.

Rechaza la idea de que el Senado funcione como un espacio aislado donde los grupos parlamentarios no interactúan entre sí. Por el contrario, afirmó que la naturaleza del trabajo legislativo exige que los senadores mantengan comunicación constante para alcanzar acuerdos y consensos, independientemente de las diferencias ideológicas.

“Todos los días de trabajo en el Senado se dialoga con la oposición. Por supuesto que nos tenemos que saludar, nos tenemos que ver, tenemos que platicar, tenemos que dialogar, porque, además, así es el trabajo legislativo”, explica.

Puntualiza que la labor de la Mesa Directiva consiste en conducir los debates y garantizar que todos los legisladores puedan expresarse con libertad, conforme a lo establecido en el reglamento interno.

Aunque reconoció que en ocasiones surgen calificativos o posturas confrontadas, reiteró que la prioridad es mantener el orden y asegurar que cada representante tenga la oportunidad de defender sus posiciones y plantear sus propuestas ante la República.

“Lo principal es que tenemos el derecho de defendernos y de plantear nuestras posiciones. Cada quien, bajo su estilo, bajo su responsabilidad y el hecho de expresarse ante la República con mentiras, con ataques, pues depende de cada quien”, añade.

Higinio Martínez resalta la necesidad de dialogar con los partidos de oposición y que la interacción entre las distintas fuerzas políticas es una constante en la vida parlamentaria.

Subraya que su trayectoria de ocho años en el Senado le ha permitido construir puentes de comunicación con legisladores de diversas corrientes, fundamentando su estilo de trabajo en el respeto mutuo. El respeto al pensamiento ajeno es la paz. El respeto, por supuesto, a la palabra ajena es la paz.

El respeto entre los contrarios es la paz también. El legislador aclara que, aunque existen diferencias naturales en la disputa por el rumbo del país, su enfoque es mantener un diálogo permanente.

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CONGRESO DE LA UNIÓN

Higinio Martínez, virtual presidente del Senado de la República

Publicado

Hace 2 semanas

en

agosto 27, 2026

Por

Está con un pie en el estribo al contar con el apoyo de los legisladores morenistas

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

El senador Higinio Martínez Miranda es uno de los perfiles que más suenan para presidir el Senado de la República a partir del 1 de septiembre.

Trascendió que el político mexiquense sumó el consenso de la mayoría de sus compañeros senadores de Morena y tomó ventaja en la definición interna sobre el tabasqueño Óscar Cantón Zetina.

De esta manera, y ante las señales enviadas, el lunes podría ser elegido por el pleno.

Martínez Miranda es actualmente vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta y forma parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El texcocano ha construido una amplia experiencia legislativa y una sólida red de relaciones políticas, debido a décadas de trabajo dentro de la izquierda mexicana.

La renovación de la Mesa Directiva se definirá antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre, momento en que Laura Itzel Castillo dejará la presidencia del Senado para asumir como titular de la Secretaría de las Mujeres.

Así que el próximo 1 de septiembre iniciaría con Higinio Martínez una nueva era en el Senado de la República.

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CONGRESO DE LA UNIÓN

La dirigencia de Nora Arias es legal y legítima: Partidos locales del PRD

Publicado

Hace 2 semanas

en

agosto 22, 2026

Por

Señalan que está soportada en principios democráticos y rechazan injerencia de grupos ajenos que generan confusión, confrontación e incertidumbre

 

ERIC GARCÍA

 

Los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, mediante comunicado, expresan su respaldo y reconocimiento a Nora Arias Contreras como presidenta del PRD-Ciudad de México.

Aseveran que su dirigencia es legal y legítima, resultado de los procedimientos y principios democráticos que rigen la vida de ese instituto político.

Los dirigentes locales del Sol Azteca coinciden con las consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en su postura de que no es posible entregar las prerrogativas del PRD-CDMX en tanto persistan impugnaciones pendientes de resolver.

Afirman que es inadmisible que, en lugar de privilegiar el respeto a las instituciones partidarias y mecanismos democráticos, grupos ajenos al PRD-CDMX promuevan la desinformación y la confrontación, generando incertidumbre entre la militancia, dirigentes y simpatizantes en general.

Acusan a Víctor Hugo Lobo Román de vividor y oportunista.

“Las acciones oportunistas de los vividores del erario público del equipo del diputado federal Víctor Hugo Lobo Román carecen de la aprobación de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que, en las pasadas elecciones de 2024, trabajaron intensamente para lograr el registro de nuestro partido, lo que no pueden decir ni comprobar los falsos perredistas”, añaden.

“La diputada Nora Arias ha conducido al PRD-Ciudad de México con responsabilidad, legalidad y compromiso político, fortaleciendo la organización territorial, defendiendo los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política local y nacional”, agregan en su misiva.

A días del arranque formal del proceso electoral, los dirigentes locales hacen un llamado público a las instancias jurisdiccionales en la materia, para que, en apego estricto a la Ley, con imparcialidad y respeto a la voluntad partidaria, resuelvan y den certeza jurídica a la verdadera militancia del PRD y a la ciudadanía que confía en los principios democráticos del Sol Azteca.

Aseguran que “el PRD está de pie, unido y atento. Sí a la legalidad, a la democracia y a la autonomía partidaria. Nuestro apoyo es claro, público y decidido”.

El comunicado es respaldado por: Evodio Velázquez Aguirre (PRD-Guerrero), Octavio Ocampo (PRD-Michoacán), Sergio Prado Alemán (PRD-Morelos), Margarita Ramos Villeda (PRD-Hidalgo), Tomás Basaldpu Gutiérrez (PRD-Oaxaca), Juan Manuel Cambrón (PRD-Tlaxcala), Néstor Santacruz Márquez (PRD-Zacatecas) y Noé de la Rosa Ojeda (PRD-Baja California Sur).

 

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CONGRESO DE LA UNIÓN

Morenistas son demócratas a conveniencia: Vargas del Villar

Publicado

Hace 4 semanas

en

agosto 12, 2026

Por

¿Derechos de Audiencias o censura?, la interrogante sin respuesta * Más que gobernar bien, siguen buscando el modo de mantenerse en el poder, eliminando la pluralidad informativa y de expresión, uno de los pilares más importantes de la democracia, asevera el vicecoordinador de los senadores panistas

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, en su columna del diario El Universal, detalla y hace un análisis del derecho de las audiencias, el tema de moda en el mundo político.

“Pasamos de las ‘benditas redes sociales’ como las llamó el expresidente López Obrador, a las intenciones de censura que contemplan los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que fueron anunciados y puestos a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo que depende del Ejecutivo federal”, añade.

La iniciativa morenista atenta contra la libertad de expresión, enfatiza Vargas del Villar.

“Llevamos siete años de gobiernos de Morena en el Poder Ejecutivo Federal y sus errores los han llevado a hacer lo que tanto criticaron: atentar contra la libertad de expresión.

“Los ya famosos lineamientos que ellos llaman protección de los derechos de las audiencias es realmente una reacción del Estado ante las fuertes críticas que todos los días abundan en la escucha digital y en los medios de comunicación”, agrega.

“Demócratas a conveniencia es en lo que se han convertido, porque no les importa enfrentar a la prensa libre. Más que gobernar bien, siguen buscando el modo de mantenerse en el poder, eliminando la pluralidad informativa y de expresión, uno de los pilares más importantes de la democracia”, asevera Enrique Vargas.

Comenta que esto no lo hicieron ni Felipe Calderón Hinojosa ni Enrique Peña Nieto.

“¿Se imaginan ustedes a los expresidentes Enrique Peña o Felipe Calderón realizando algo similar para callar las críticas que tuvieron sus gobiernos? Pues eso hace ahora Morena después de haber desaparecido a los organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y ahora va por el control de los medios y sus contenidos, bajo el falso argumento de defender los derechos de las audiencias, porque en la realidad responderá a sus intereses políticos y electorales”, añade.

Vargas fue más directo en sus señalamientos.

“Es la muestra más clara de que Morena cambió por completo al convertirse en gobierno. Así como en su momento fueron por el control del Poder Judicial y lo lograron con una elección con acordeones, ahora enfilan sus intenciones hacia los medios de comunicación”, agrega.

“Debemos evitar que la borrachera de poder en que se encuentra una gran parte de los morenistas desmantelen esos espacios de crítica al poder que, paradójicamente, un sector del partido guinda luchó porque fueran independientes y críticos de los gobiernos.

“El fondo del asunto es que quien definirá si la información es falsa o si es una información objetiva, es un organismo que depende del gobierno federal, por lo que no se podrá garantizar que su opinión sea imparcial”, afirma Vargas.

“No son unos lineamientos que protejan a las audiencias, son un instrumento que busca evitar que existan críticas en contra de sus gobiernos, como ahora sucede de manera constante en los medios y en las ‘benditas redes sociales’”, expresa Enrique Vargas del Villar.

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