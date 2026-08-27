CONGRESO DE LA UNIÓN
Higinio Martínez, virtual presidente del Senado de la República
Está con un pie en el estribo al contar con el apoyo de los legisladores morenistas
ALFREDO IBÁÑEZ
El senador Higinio Martínez Miranda es uno de los perfiles que más suenan para presidir el Senado de la República a partir del 1 de septiembre.
Trascendió que el político mexiquense sumó el consenso de la mayoría de sus compañeros senadores de Morena y tomó ventaja en la definición interna sobre el tabasqueño Óscar Cantón Zetina.
De esta manera, y ante las señales enviadas, el lunes podría ser elegido por el pleno.
Martínez Miranda es actualmente vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta y forma parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El texcocano ha construido una amplia experiencia legislativa y una sólida red de relaciones políticas, debido a décadas de trabajo dentro de la izquierda mexicana.
La renovación de la Mesa Directiva se definirá antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre, momento en que Laura Itzel Castillo dejará la presidencia del Senado para asumir como titular de la Secretaría de las Mujeres.
Así que el próximo 1 de septiembre iniciaría con Higinio Martínez una nueva era en el Senado de la República.
CONGRESO DE LA UNIÓN
La dirigencia de Nora Arias es legal y legítima: Partidos locales del PRD
Señalan que está soportada en principios democráticos y rechazan injerencia de grupos ajenos que generan confusión, confrontación e incertidumbre
ERIC GARCÍA
Los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, mediante comunicado, expresan su respaldo y reconocimiento a Nora Arias Contreras como presidenta del PRD-Ciudad de México.
Aseveran que su dirigencia es legal y legítima, resultado de los procedimientos y principios democráticos que rigen la vida de ese instituto político.
Los dirigentes locales del Sol Azteca coinciden con las consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en su postura de que no es posible entregar las prerrogativas del PRD-CDMX en tanto persistan impugnaciones pendientes de resolver.
Afirman que es inadmisible que, en lugar de privilegiar el respeto a las instituciones partidarias y mecanismos democráticos, grupos ajenos al PRD-CDMX promuevan la desinformación y la confrontación, generando incertidumbre entre la militancia, dirigentes y simpatizantes en general.
Acusan a Víctor Hugo Lobo Román de vividor y oportunista.
“Las acciones oportunistas de los vividores del erario público del equipo del diputado federal Víctor Hugo Lobo Román carecen de la aprobación de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que, en las pasadas elecciones de 2024, trabajaron intensamente para lograr el registro de nuestro partido, lo que no pueden decir ni comprobar los falsos perredistas”, añaden.
“La diputada Nora Arias ha conducido al PRD-Ciudad de México con responsabilidad, legalidad y compromiso político, fortaleciendo la organización territorial, defendiendo los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política local y nacional”, agregan en su misiva.
A días del arranque formal del proceso electoral, los dirigentes locales hacen un llamado público a las instancias jurisdiccionales en la materia, para que, en apego estricto a la Ley, con imparcialidad y respeto a la voluntad partidaria, resuelvan y den certeza jurídica a la verdadera militancia del PRD y a la ciudadanía que confía en los principios democráticos del Sol Azteca.
Aseguran que “el PRD está de pie, unido y atento. Sí a la legalidad, a la democracia y a la autonomía partidaria. Nuestro apoyo es claro, público y decidido”.
El comunicado es respaldado por: Evodio Velázquez Aguirre (PRD-Guerrero), Octavio Ocampo (PRD-Michoacán), Sergio Prado Alemán (PRD-Morelos), Margarita Ramos Villeda (PRD-Hidalgo), Tomás Basaldpu Gutiérrez (PRD-Oaxaca), Juan Manuel Cambrón (PRD-Tlaxcala), Néstor Santacruz Márquez (PRD-Zacatecas) y Noé de la Rosa Ojeda (PRD-Baja California Sur).
CONGRESO DE LA UNIÓN
Morenistas son demócratas a conveniencia: Vargas del Villar
¿Derechos de Audiencias o censura?, la interrogante sin respuesta * Más que gobernar bien, siguen buscando el modo de mantenerse en el poder, eliminando la pluralidad informativa y de expresión, uno de los pilares más importantes de la democracia, asevera el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, en su columna del diario El Universal, detalla y hace un análisis del derecho de las audiencias, el tema de moda en el mundo político.
“Pasamos de las ‘benditas redes sociales’ como las llamó el expresidente López Obrador, a las intenciones de censura que contemplan los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que fueron anunciados y puestos a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo que depende del Ejecutivo federal”, añade.
La iniciativa morenista atenta contra la libertad de expresión, enfatiza Vargas del Villar.
“Llevamos siete años de gobiernos de Morena en el Poder Ejecutivo Federal y sus errores los han llevado a hacer lo que tanto criticaron: atentar contra la libertad de expresión.
“Los ya famosos lineamientos que ellos llaman protección de los derechos de las audiencias es realmente una reacción del Estado ante las fuertes críticas que todos los días abundan en la escucha digital y en los medios de comunicación”, agrega.
“Demócratas a conveniencia es en lo que se han convertido, porque no les importa enfrentar a la prensa libre. Más que gobernar bien, siguen buscando el modo de mantenerse en el poder, eliminando la pluralidad informativa y de expresión, uno de los pilares más importantes de la democracia”, asevera Enrique Vargas.
Comenta que esto no lo hicieron ni Felipe Calderón Hinojosa ni Enrique Peña Nieto.
“¿Se imaginan ustedes a los expresidentes Enrique Peña o Felipe Calderón realizando algo similar para callar las críticas que tuvieron sus gobiernos? Pues eso hace ahora Morena después de haber desaparecido a los organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y ahora va por el control de los medios y sus contenidos, bajo el falso argumento de defender los derechos de las audiencias, porque en la realidad responderá a sus intereses políticos y electorales”, añade.
Vargas fue más directo en sus señalamientos.
“Es la muestra más clara de que Morena cambió por completo al convertirse en gobierno. Así como en su momento fueron por el control del Poder Judicial y lo lograron con una elección con acordeones, ahora enfilan sus intenciones hacia los medios de comunicación”, agrega.
“Debemos evitar que la borrachera de poder en que se encuentra una gran parte de los morenistas desmantelen esos espacios de crítica al poder que, paradójicamente, un sector del partido guinda luchó porque fueran independientes y críticos de los gobiernos.
“El fondo del asunto es que quien definirá si la información es falsa o si es una información objetiva, es un organismo que depende del gobierno federal, por lo que no se podrá garantizar que su opinión sea imparcial”, afirma Vargas.
“No son unos lineamientos que protejan a las audiencias, son un instrumento que busca evitar que existan críticas en contra de sus gobiernos, como ahora sucede de manera constante en los medios y en las ‘benditas redes sociales’”, expresa Enrique Vargas del Villar.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Ya son 9 meses y no hay informe del presunto feminicidio cometido en PRD-Cuajimalpa: Nora Arias
La procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses o complicidades • Los criminales no pueden andar por la calle como si nada hubiese sucedido; debe haber condena para las y los responsables, expresa la legisladora del Sol Azteca
ERIC GARCÍA
Un informe puntual y minucioso, sobre las investigaciones del presunto feminicidio cometido en las instalaciones del PRD en Cuajimalpa el pasado 14 de octubre de 2025, solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la coordinadora de este instituto político en el Congreso de la Ciudad, Nora Arias Contreras.
Mediante un punto de acuerdo presentado durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la legisladora señala que, a nueve meses de los hechos, no se tiene conocimiento sobre el curso de las investigaciones, ni las sanciones para las y los presuntos responsables.
“El pasado 07 de julio de 2025, las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México en Cuajimalpa fueron tomadas por un grupo de choque, ajeno a nuestro instituto político, ubicado en la calle Castillo Ledón 215, colonia Cuajimalpa.
“Cabe señalar que por estos hechos existe una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el número CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/01379/07-2025)”, destaca.
Arias Contreras menciona que, derivado de los hechos, el 14 de octubre de 2025, en dicho inmueble se suscitó un presunto feminicidio, crimen que no ha sido esclarecido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pese a la gravedad del delito, máxime por haber ocurrido al interior de un inmueble con previa investigación judicial.
La diputada del partido del Sol Azteca en la Ciudad de México advierte que dicho delito no puede ni debe quedar impune, sobre todo, por tratarse de un hecho tan grave, por el cual una mujer perdió la vida.
“No descansaremos hasta que haya justicia por este feminicidio y las o los responsables paguen por ello”, añade.
“Es deber y obligación de las autoridades informar, llegar hasta las últimas consecuencias y emitir sanciones con base a la ley. Las omisiones representan impunidad ante un hecho que precisa acciones inmediatas”, agrega.
La diputada Nora Arias establece: “No podemos permitir silencio, ni complicidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y esclarecer el presunto feminicidio dado que han pasado nueve meses y no hay un reporte de la Fiscalía General de la Ciudad de México o de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México”.
“La procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses o complicidades, ésta debe realizarse bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad, por ello, es preciso que la Fiscalía remita un informe detallado sobre el avance de las investigaciones sobre estos hechos”, expresa Nora Arias Contreras.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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