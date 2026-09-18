Nacer Global y BMV, líderes en la información financiera y bursátil

El alcalde encabeza su segundo Grito de Independencia * Cerca de 10 mil naucalpenses se unen a la celebración patria * Santa Fe Klan cierra los festejos a coro con la canción “Por mi México”, que hizo vibrar a todo Naucalpan

EL TOPO

Al grito de “¡Viva México!” y “¡Viva la dignidad del pueblo trabajador de Naucalpan!”, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabeza la ceremonia del Grito de Independencia ante una explanada del Palacio Municipal abarrotada por miles de familias que se dieron cita para celebrar una de las noches más representativas de la identidad nacional.

Acompañado por su esposa, la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, Adriana G. Escobar; integrantes del Cabildo, titulares de las distintas dependencias de la administración municipal e invitados especiales, el alcalde conmemoró el CCXVI Aniversario del inicio de la Independencia de México, en un ambiente de alegría, convivencia familiar y orgullo por las raíces mexicanas.

Isaac Montoya recuerda a las mujeres y hombres que participaron en la lucha por la Independencia y nombró a Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier, para posteriormente convocar a las y los naucalpenses a celebrar con orgullo a México.

A las arengas tradicionales se sumaron “¡Viva la dignidad del pueblo trabajador de Naucalpan!”, “¡Viva la comunidad unida y activa!” y “¡Viva la Cuarta Transformación de la vida pública de México!”, que fueron respondidas por las miles de voces reunidas en la explanada municipal.

La ceremonia dio paso a un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo naucalpense mientras las familias disfrutaron de interpretaciones de “Cielito Lindo” y el Huapango de Moncayo, como preámbulo a la presentación estelar de Santa Fe Klan, quien hizo vibrar la explanada con sus interpretaciones y un repertorio que conectó especialmente con las nuevas generaciones.

El artista originario de Santa Fe Guanajuato, llevó al escenario temas como “Por Mi México” y “Te Iré a Buscar”, en una noche en la que la música y la celebración popular reunieron a familias, jóvenes y habitantes de distintas comunidades del municipio.

Sonido La Changa puso a bailar a las y los asistentes con sus ritmos de salsa, cumbia y guaracha, mientras que Lorenzo Negrete y Luis Alfredo Jiménez, nietos de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete, respectivamente, así como la nieta de Lola Beltrán, aportaron el tradicional sonido del mariachi a esta celebración mexicana.

La celebración de las Fiestas Patrias también fue un espacio para refrendar el compromiso del Gobierno de Naucalpan con el bienestar de las familias y con la transformación del municipio, mediante una agenda de obra pública, servicios y acciones sociales impulsada durante la administración de Isaac Montoya y que cuenta con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre música, danza, tradiciones y miles de voces que entonaron con orgullo “¡Viva México!”, Naucalpan celebró una noche de identidad nacional y convivencia familiar, en la que la historia y las tradiciones mexicanas se hicieron presentes en uno de los principales espacios públicos del municipio.