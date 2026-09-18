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NACIONAL

Nacer Global y BMV, líderes en la información financiera y bursátil

Publicado

Hace 2 horas

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Jorge Nacer Gobera y Marcos Martínez Gavica acuerdan realizar eventos para promover la educación financiera y el desarrollo de los mercados financieros

 

ARMANDO GARCÍA

 

Nacer Global y la Bolsa Mexicana de Valores acuerdan el desarrollo de eventos, a través de El Economista, para difundir la educación financiera y promover el desarrollo de los mercados financieros en México.

Esta colaboración fue acordada por Marcos Martínez Gavica, presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, y Jorge Nacer Gobera, presidente de Nacer Global, que incluye a la red de universidades privadas más grande de México. En las próximas semanas se realizará el primer evento fruto de este acuerdo.

Es de resaltar que los alumnos de la red de universidades del grupo podrían participar en él.

“Con este acuerdo, ratificamos nuestro compromiso por seguir siendo líderes en la información de los mercados financieros y, en particular, de la información bursátil. A través de los eventos queremos llegar a nuevas audiencias y servir mejor a los lectores tradicionales de El Economista”, dijo Jorge Nacer Gobera.

“Nosotros somos un grupo que es prueba de las ventajas de estar en la Bolsa. En 2018 hicimos una colocación de Fibra Educa, que es el primer Fideicomiso de Bienes Raíces especializado en el sector educativo del mundo. Esta ha dado resultados excelentes a quienes invirtieron en ella y nos ha permitido seguir creciendo a tasas de doble dígito en estos años”, agrega Nacer Gobera.

 

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NACIONAL

Isaac Montoya reconoce la dignidad del pueblo trabajador de Naucalpan

Publicado

Hace 17 minutos

en

septiembre 18, 2026

Por

El alcalde encabeza su segundo Grito de Independencia * Cerca de 10 mil naucalpenses se unen a la celebración patria * Santa Fe Klan cierra los festejos a coro con la canción “Por mi México”, que hizo vibrar a todo Naucalpan

 

EL TOPO

 

Al grito de “¡Viva México!” y “¡Viva la dignidad del pueblo trabajador de Naucalpan!”, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabeza la ceremonia del Grito de Independencia ante una explanada del Palacio Municipal abarrotada por miles de familias que se dieron cita para celebrar una de las noches más representativas de la identidad nacional.

Acompañado por su esposa, la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, Adriana G. Escobar; integrantes del Cabildo, titulares de las distintas dependencias de la administración municipal e invitados especiales, el alcalde conmemoró el CCXVI Aniversario del inicio de la Independencia de México, en un ambiente de alegría, convivencia familiar y orgullo por las raíces mexicanas.

Isaac Montoya recuerda a las mujeres y hombres que participaron en la lucha por la Independencia y nombró a Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier, para posteriormente convocar a las y los naucalpenses a celebrar con orgullo a México.

A las arengas tradicionales se sumaron “¡Viva la dignidad del pueblo trabajador de Naucalpan!”, “¡Viva la comunidad unida y activa!” y “¡Viva la Cuarta Transformación de la vida pública de México!”, que fueron respondidas por las miles de voces reunidas en la explanada municipal.

La ceremonia dio paso a un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo naucalpense mientras las familias disfrutaron de interpretaciones de “Cielito Lindo” y el Huapango de Moncayo, como preámbulo a la presentación estelar de Santa Fe Klan, quien hizo vibrar la explanada con sus interpretaciones y un repertorio que conectó especialmente con las nuevas generaciones.

El artista originario de Santa Fe Guanajuato, llevó al escenario temas como “Por Mi México” y “Te Iré a Buscar”, en una noche en la que la música y la celebración popular reunieron a familias, jóvenes y habitantes de distintas comunidades del municipio.

Sonido La Changa puso a bailar a las y los asistentes con sus ritmos de salsa, cumbia y guaracha, mientras que Lorenzo Negrete y Luis Alfredo Jiménez, nietos de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete, respectivamente, así como la nieta de Lola Beltrán, aportaron el tradicional sonido del mariachi a esta celebración mexicana.

La celebración de las Fiestas Patrias también fue un espacio para refrendar el compromiso del Gobierno de Naucalpan con el bienestar de las familias y con la transformación del municipio, mediante una agenda de obra pública, servicios y acciones sociales impulsada durante la administración de Isaac Montoya y que cuenta con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre música, danza, tradiciones y miles de voces que entonaron con orgullo “¡Viva México!”, Naucalpan celebró una noche de identidad nacional y convivencia familiar, en la que la historia y las tradiciones mexicanas se hicieron presentes en uno de los principales espacios públicos del municipio.

 

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NACIONAL

AICM fortalece su seguridad con participación de empresas especializadas

Publicado

Hace 6 días

en

septiembre 12, 2026

Por

Autoridades federales y compañías de seguridad privada reportaron 10,761 patrullajes a pie y 943 en vehículo dentro del aeropuerto capitalino durante el segundo año de gobierno * El esquema de colaboración público-privada, con compañías como como Serprosep, S. A. de C. V., y Armour King, S. A. de C. V., continúa como eje central para garantizar una operación aérea segura

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se sostuvo durante el último año mediante 10,761 patrullajes a pie, 943 recorridos en vehículo y 2,336 rondas enfocadas en la detección y neutralización de artefactos explosivos, labores a cargo de empresas de seguridad privada como Serprosep, S. A. de C. V., y Armour King, S. A. de C. V.

El informe subraya que la coordinación entre autoridades federales y firmas privadas ha sido determinante para proteger a los miles de pasajeros y vuelos que operan día tras día en la terminal aérea.

Como resultado de este esquema de vigilancia, se logró el aseguramiento histórico de 335.8 kilogramos de sustancias ilícitas, 1,233 municiones y seis armas de fuego, además de 543.4 toneladas de pepino de mar y 264 especies exóticas retenidas antes de abandonar el país.

Estas acciones derivaron en la detención de 29 personas (22 de nacionalidad mexicana y siete extranjeras), todas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Adicionalmente, se instalaron 3,629 cámaras de videovigilancia con capacidad para detectar equipaje abandonado o movimientos atípicos al interior de las terminales.

El documento también reconoce la participación de la Armada de México, junto con las empresas de seguridad privada que operan diariamente en los filtros de inspección de pasajeros y en las plataformas donde permanecen resguardadas las aeronaves.

 

PARTICIPACIÓN CLAVE

Actualmente, seis empresas prestan este servicio dentro del AICM, entre las que sobresalen Serprosep y Armour King, cuyo trabajo se suma al de las corporaciones federales para consolidar un aeropuerto más seguro para las decenas de millones de pasajeros que lo transitan cada año.

La participación de compañías resulta clave para sostener este tipo de resultados: su experiencia y capacidad operativa dentro de la terminal aérea contribuyen de manera directa a los indicadores de seguridad que reporta el Segundo Informe de Gobierno.

En ese mismo sentido, la presencia de Armour King dentro del esquema de seguridad del AICM refuerza el modelo de colaboración público-privada que el informe señala como una de las piezas centrales detrás de los resultados obtenidos este segundo año de Gobierno.

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NACIONAL

Mientras unos echan la “hueva”, Vargas VACOn todo rumbo al 2027

Publicado

Hace 1 semana

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septiembre 9, 2026

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El senador panista sabe lo que quiere: Enseña músculo, despliega estructura, suma aliados y pone la mira en Huixquilucan * Enrique Vargas estrecha vínculos con trabajadores, empresarios y liderazgos sociales; lanza un mensaje sin rodeos: está listo para regresar a Huixquilucan y refrendar el principal bastión de Acción Nacional en la entidad

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, no está de brazos cruzados ni está esperando a que comience formalmente el proceso electoral de 2027.

Mientras otros apenas calculan sus posibilidades, el legislador del PAN recorre municipios, se reúne con estructuras sociales, dialoga con distintos sectores y fortalece una red política construida durante años.

Su reciente presencia en Ixtapaluca, uno de los territorios electoralmente más complejos para la oposición, dejó una fotografía particularmente significativa. Vargas acompañó al diputado y dirigente sindical Pedro Haces durante la toma de protesta de Manolo Martínez Castillo, del Sindicato México Nuevo, y de Manolo Martínez Sánchez, del SATERM.

El hecho fue una demostración de que el panista puede sentarse, dialogar y construir acuerdos más allá de colores partidistas.

Vargas del Villar acude a un evento plural, abierto tanto para integrantes de Morena como para representantes de la oposición, porque -afirma- el desarrollo del país exige trabajar conjuntamente con empleados y empleadores.

“Soy amigo de los trabajadores y de los empresarios. Es lo que se tiene que hacer para sacar adelante a México”, añade.

La escena adquiere relevancia por el lugar y por los protagonistas. Presentarse junto a Pedro Haces y ante una amplia estructura laboral en Ixtapaluca muestra que Vargas busca ampliar su interlocución política hacia sectores que tradicionalmente no forman parte del voto duro panista.

El mensaje es claro: No pretende permanecer encerrado en las fronteras partidistas ni limitar su presencia al corredor azul del Valle de México.

 

RECORRE TERRITORIO MEXIQUENSE

Durante las últimas semanas, Enrique Vargas ha multiplicado sus actividades políticas y sociales. Ha tenido encuentros en San Mateo Atenco, recibido liderazgos de Ozumba, dialogado con autoridades auxiliares y mantenido contacto con habitantes de distintas comunidades.

A lo anterior se suma su participación en espacios nacionales panistas, el acompañamiento a jóvenes panistas y su presencia en debates televisivos sobre el Segundo Informe del Gobierno federal.

También fue invitado a la tradicional comida de Los 300 líderes más influyentes de México, organizada por la revista Líderes Mexicanos, y sostuvo un encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco de la entrega del informe presidencial.

Son fotografías distintas, pero políticamente apuntan hacia un mismo camino: Vargas conserva interlocución partidista, presencia mediática, relaciones institucionales y capacidad para movilizar estructuras territoriales.

En política, el músculo se mide por la capacidad de convocar, de mantener alianzas y de ser recibido tanto en comunidades como en espacios empresariales, sindicales e institucionales. Vargas procura mostrar las cuatro.

El senador panista mantiene su principal base política en Huixquilucan. Ahí participó recientemente en actividades encabezadas por la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, convivió con más de 150 mujeres de la zona residencial y regresó al DIF municipal para encontrarse con más de 3 mil 500 adultos mayores.

Es así como Vargas del Villar aprovecha su presencia para despejar cualquier duda sobre su futuro inmediato: quiere regresar a gobernar Huixquilucan en 2027. “Huixquilucan seguirá gobernado por Acción Nacional. ¡Estoy listo!”, añade.

Busca no solamente ganar la elección, sino conseguir una victoria contundente: no perder una sola sección electoral del municipio.

La sucesión municipal todavía parece lejana, pero Vargas ya colocó su nombre, su estructura y su aspiración sobre la mesa.

Mientras algunos se refugian en declaraciones y reuniones cerradas, Enrique Vargas anda muy activo: Aparece en Ixtapaluca con organizaciones de trabajadores, camina en San Mateo Atenco, recibe liderazgos del oriente, participa en la discusión nacional y vuelve constantemente a su centro de poder en Huixquilucan.

La advertencia está dada: En la disputa por Huixquilucan, Vargas no piensa pedir permiso, no pretende improvisar y mucho menos está dispuesto a ceder el territorio que convirtió en la principal vitrina electoral de Acción Nacional en el Estado de México.

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