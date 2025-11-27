Tensión por el conflicto Sheinbaum Pardo-Salinas Pliego

Asesinato de Carlos Manzo, el detonante de una ola violenta que se vive desde que era gobernador Lázaro Cárdenas Batel * Las muertes del alcalde de Uruapan y del líder limonero estatal ponen al rojo vivo el estado michoacano * También matan al sobrino de Hipólito Mora * No habrá impunidad, advierten la Primera Presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch * Identificado el presunto asesino * La viuda Grecia Quiroz toma protesta como alcaldesa, exhorta a manifestaciones pacíficas y advierte que seguirá el movimiento del sombrero

MARKOFLOS

El sábado 1 de noviembre de 2025, el alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado arteramente cuando encabezaba el “Festival de las Velas”, ante decenas de familias, incluida la suya. Durante el sepelio su esposa, hoy viuda, dijo: “Mataron al mejor presidente municipal de México, el único que se atrevió a desenmascarar a los grupos de la delincuencia organizada, en Michoacán”.

Un dato revelador es que durante la administración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, siete presidentes municipales han sido asesinados en distintos hechos de violencia registrados en la entidad.

Recientemente también fueron asesinados Bernardo Bravo, dirigente de citricultores, y Alejandro Torres, sobrino del activista Hipólito Mora.

Michoacán, durante dos décadas, ha sido la entidad más violenta del país. Se convirtió en un campo de batalla para algunos de los grupos delictivos más poderosos de México, en su lucha por el control del tráfico de drogas y de otras actividades criminales.

No olvidar que fue en Michoacán, hace 20 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la “guerra al crimen organizado”, tan criticada y citada como referencia y origen de la violencia en el país, tanto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como por la actual Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

Irónicamente, fue a petición de uno de los más prominentes miembros de esa corriente política que se detonó tal guerra. En noviembre de 2006, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel pidió el apoyo del presidente Calderón Hinojosa, tras conocer la noticia de que seis policías ministeriales habían sido asesinados en el municipio de Aguililla.

Dijo el exgobernador en esa ocasión: “Se requiere mayor presencia de la autoridad federal en las zonas críticas del estado, así como un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado. Hemos insistido ante la Federación que es necesario más respaldo para poder contrarrestar la presencia de esos grupos, sobre todo en regiones bien localizadas”.

Como lo hiciera hace 20 años Cárdenas Batel, el alcalde de Uruapan había pedido ayuda a las autoridades federales de seguridad.

“Pido, urgentemente, su presencia en Uruapan…. las situaciones complicadas que vivimos en Michoacán requieren que ustedes tomen la responsabilidad que tienen para atender este tipo de delitos federales, de estas bandas delictivas del crimen organizado, que cometen ilícitos, cometen amedrentaciones (sic), homicidios con armas de uso exclusivo del Ejército”, añadió.

“Nosotros exigimos y pedimos al gobierno federal y al gobierno estatal, pero principalmente al gobierno federal, que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, para que asuman su responsabilidad en los delitos del orden federal”, agregó.

El alcalde Carlos Alberto Manzo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) debía investigar y esclarecer los sucesos violentos de su competencia. Insistió en que las bandas criminales “están fuertemente armadas”.

El edil señaló: “Lamentablemente nuestro municipio, más o menos desde hace 25 años, viene padeciendo este vacío en materia de seguridad y esto ¿por qué se ha generado?, pues porque han existido gobiernos que han llegado para pactar con la delincuencia, que han llegado para ser cómplices de la delincuencia”.

Con frecuencia denunció a grupos criminales por extorsionar a los productores de aguacate y limón de su ciudad y recientemente subrayó: “Pedimos castigo a los culpables. Todo el peso de la ley a estos asesinos. Los queremos vivos o los queremos muertos, pero ya los queremos, señor gobernador, señor fiscal, Señora Presidenta de México. No vamos a descansar, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste el tiempo, aunque nos cueste el poder. ¡Ni un paso atrás!”.

MANZO TENÍA PROTECCIÓN FEDERAL

En conferencia de prensa celebrada el domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró que el alcalde contaba con protección federal.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que Alberto Manzo había estado acompañado por un destacamento de 14 miembros de la Guardia Nacional y por dos vehículos. La seguridad adicional estuvo a cargo de agentes municipales designados por el alcalde.

Fue uno de su círculo cercano el que liquidó al asesino del alcalde. García Harfuch dijo: “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a los habitantes de Uruapan, que hoy viven una pérdida dolorosa e injusta a manos de la delincuencia organizada”, y subrayó. “No habrá impunidad”.

Manzo era una figura incómoda para el gobierno federal. Exigió más poder para contraatacar.

“Hace falta mayor determinación de la Presidenta de México”, dijo a un entrevistador radiofónico en septiembre pasado. Al tiempo que reflexionó sobre su propia seguridad: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados, de los que les han arrebatado la vida”.

“Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía”, expresó.

Sus críticas se centraron principalmente en la estrategia de la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo en el sentido de “evitar los enfrentamientos directos y las bajas masivas que sumieron a México en un baño de sangre después de que el gobierno declarara la guerra a los cárteles en 2006, así como priorizar el uso de la inteligencia y la investigación sobre la lucha directa contra la delincuencia, y garantizar una sólida coordinación entre los organismos de seguridad y abordar las causas profundas de la violencia”.

La postura de Manzo Rodríguez era radicalmente distinta. Hizo público el descubrimiento de fosas comunes y de lo que describió como campos de entrenamiento dirigidos por cárteles en Uruapan. Además, apoyó la idea de matar a individuos sospechosos de atentar contra civiles o contra las autoridades.

“Si la persona se encuentra en ese momento abriendo fuego contra la población civil, pues lo vamos a abatir”, dijo Carlos Alberto Manzo en un evento público en mayo.

“Y si eso es delito, pues ya tendremos que defendernos en los tribunales o ya tendremos que pagar con cárcel.

“Si ella -la Presidenta Claudia Sheinbaum- cree que va a detener a los delincuentes sin un disparo y se van a entregar, pues que ya lo haga”, dijo.

“Y créanmelo, si ella lo logra, lo más pronto posible yo presento mi renuncia”. Sus palabras le valieron el apodo de “Bukele mexicano”, por el líder salvadoreño Nayib Bukele, quien ha dirigido una violenta represión de las bandas delictivas de su país.

Al respecto, la Primera Mandataria Sheinbaum destacó que se debe respetar el principio jurídico de nuestro sistema penal acusatorio, “nadie es culpable hasta que no se le pruebe lo contrario”, así como el respeto a los derechos humanos.

PEÑA MANDÓ A ALFREDO CERVANTES PARA PACIFICAR MICHOACÁN

Han sido varios los intentos de frenar la violencia en Michoacán. El expresidente Enrique Peña Nieto, en enero de 2014, creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán y designó como titular a Alfredo Castillo Cervantes con el objetivo de lograr el restablecimiento del orden y la seguridad en Michoacán en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada, contra el cártel de Los Caballeros Templarios y para controlar la actuación de los Grupos de Autodefensa de Michoacán.

En enero de 2015, Alfredo Castillo fue retirado de su cargo exactamente un año después de asumirlo. A cargo de la seguridad en Michoacán se designó al general Felipe Gurrola Ramírez.

Una de las labores de Castillo Cervantes fue legalizar los grupos de autodefensa, integrándolos a una guardia rural, grupos que en los últimos años fueron aniquilados por los propios grupos del crimen organizado.

CON MORENA LA VIOLENCIA SE DISPARÓ DE FORMA EXPONENCIAL

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia en el estado de Michoacán se incrementó de forma exponencial y en lo que va de este sexenio la tendencia se mantiene.

El asesinato del alcalde de Uruapan vuelve a poner como prioridad de la agenda nacional grandes interrogantes: ¿Vamos bien en la estrategia para la pacificación del país? ¿Tiene razón Donald Trump cuando afirma que el país y el gobierno están dominados por el narco y la delincuencia? ¿Acaso requerimos más apoyo tecnológico y material de nuestro vecino del norte? ¿Es viable, en algunos casos, prever que legalmente se justifique actuar al estilo “Bukele? ¿Es correcta la estrategia en marcha y vamos por buen camino?

El burdo y vil asesinato de Carlos Manzo ha cimbrado a millones de mexicanos.

Los michoacanos y todo México vuelven a poner sus esperanzas en la Primera Presidenta y en su Gabinete de Seguridad para que México, más pronto que tarde, viva en paz y retome la senda para lograr un país más seguro y próspero, donde prevalezca la libertad de los empresarios y comerciantes para liberarse del nocivo “cobro de piso”, extorsiones, amenazas y violencia.

DESAPARECIDO AL EXALCALDE DE ZINAPÉCUARO

La crisis de seguridad que atraviesa Michoacán no cesa de escalar. En pleno torbellino mediático por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder de productores de limón, Bernardo Bravo, la Fiscalía estatal ha reportado como desaparecido a Alejandro Correa Gómez, presidente municipal de Zinapécuaro entre 2018 y 2021.

El exalcalde, de 41 años de edad, fue visto por última vez el domingo en la Ciudad Hidalgo, cerca de la frontera entre Michoacán y el Estado de México.

El último reporte que se tiene de él es de la madrugada del pasado domingo, cuando fue visto a las 2:00 en Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo, a dos horas al este de Morelia. “Se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”, reza el documento.

IDENTIFICAN AL ASESINO DE CARLOS MANZO; LO APODABAN “EL CUATE”

Según información de El Universal, ya fue identificado el asesino del alcalde de Uruapan.

El agresor fue reconocido como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”.

Según las fuentes del medio, “El Cuate” era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán, y era familiar de un hombre apodado El Prángana, operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch señala que la persona que le disparó a Manzo se acercó y a corta distancia hizo las detonaciones. Agrega que no había revisión ni filtro de seguridad, pues fue un ataque al aire libre en un evento abierto y público, donde el agresor aprovechó para dispararle al alcalde.

VANDALISMO EN PALACIOS DE GOBIERNO

El vandalismo se hizo presente en los palacios de Gobierno de Uruapan, Apatzingán y Morelia, en repudio a los asesinatos de Bernardo Bravo Manríquez y Carlos Manzo Rodríguez, líder limonero apatzinguense y alcalde uruapense, respectivamente.

Los quejosos realizaron pintas y destruyeron puertas, ventanas y muebles del edificio del gobierno local; la recepción del inmueble también fue incendiada.

Los disturbios en la capital del estado han dejado 18 detenidos en los últimos dos días; al menos ocho de ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía estatal.

Cabe recordar que Bernardo Bravo fue ultimado el 19 de octubre, tras ser obligado a asistir a una reunión con presuntos integrantes del cártel Los Blancos de Troya.

En Morelia, alumnos de la Normal de Tiripetío, la Universidad Michoacana y colectivos estudiantiles se manifestaron en el Centro Histórico de la ciudad. Al final de la protesta, un grupo de inconformes vandalizó el palacio de gobierno y el Congreso local.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla comentó que el domingo en Uruapan se realizó una movilización “muy sentida por la gente”, pero que en la de Morelia fueron vistos integrantes de partidos opositores, “porque a río revuelto ganancia de pescadores”.

En Uruapan, individuos vandalizaron tres torres del Teleférico que el gobierno de Michoacán construye y pretende inaugurar en diciembre. Se reportó la detención de varios manifestantes.

Habitantes de Apatzingán exigieron la renuncia de su presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, señalada porque en octubre de 2025 la banda Originales de San Juan le dedicó el narcocorrido La Raza Michoacana.

Ante esto, los ciudadanos pidieron que fuera separada de su cargo, por su apología al crimen organizado.

Luego de poco más de dos horas de disturbios, elementos de seguridad arribaron al ayuntamiento de Apatzingán para retomar la seguridad del lugar.

Fue así que los agentes detuvieron a por lo menos 12 manifestantes, los cuales se encontraban al interior del lugar.

VIUDA DE MANZO HACE UN LLAMADO A LA PAZ

Las protestas en Uruapan, Michoacán, han hecho eco en la viuda del alcalde, Grecia Quiroz, quien ha llamado a la paz en el estado.

La esposa del funcionario, asesinado el pasado 1 de noviembre, pide a los simpatizantes de su esposo continuar con las movilizaciones, pero sin violencia, vandalismo ni afectaciones a terceros que pongan en riesgo la seguridad en el municipio mexicano.

“Su lucha siempre fue pacífica”, dijo Quiroz en una transmisión en vivo en las redes sociales de Manzo.

El mensaje, según ha dicho, tiene el objetivo de terminar con la furia de las manifestaciones que se han realizado los últimos días en Uruapan y en otros puntos de Michoacán.

La protesta de estudiantes frente al palacio de gobierno o la quema de monumentos e instalaciones públicas han sido el sello de las movilizaciones por la muerte del funcionario.

La viuda ha complementado su mensaje con menciones sobre el futuro del Gobierno en Uruapan, a raíz de las propuestas que la sugieren como sucesora de su esposo en el cargo. La primera petición formal para que Quiroz asuma la presidencia municipal ya llegó este martes.

La esposa del alcalde asesinado ha agradecido las muestras de apoyo y de afecto hacia su familia, pero ha llamado a honrar la memoria del presidente municipal continuando con las movilizaciones por la vía pacífica.

“A él no le hubiera gustado, su lucha no fue encaminada a hechos violentos”, ha sido parte del mensaje de la viuda de Manzo.

Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía local han enmarcado los días siguientes a la muerte del alcalde que ha conmocionado al país entero.

Manzo había denunciado sistemáticamente las condiciones de inseguridad por las que atravesaba su municipio, con llamados al gobierno federal para reforzar la seguridad. Incluso había alertado sobre los riesgos que corría su vida.

“Tenemos que seguir alzando la voz, esta lucha va a continuar”, ha sostenido la viuda de Manzo.

En medio del llamado a terminar con las protestas violentas, Quiroz ha dejado claro que el gobierno de su esposo continuará.

“El legado que dejó Carlos se va a retomar, vamos a seguir adelante con el movimiento del sombrero, eso ténganlo por seguro”, expresa y para muchos es un guiño ante las versiones que señalan que el relevo de Manzo en la presidencia municipal apunta a ella. Su nombre suena fuerte en las cúpulas políticas de Michoacán.

“Voy a tener reuniones para dar a conocer la gobernabilidad del municipio, vamos a honrar la memoria de Carlos […] Vamos a sacar el municipio adelante y vamos a trabajar juntos, de la mano”, advierte ha zanjado la viuda Grecia Quiroz.

El miércoles 5 de noviembre ya tomó protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán, tras una reunión que sostuvo con la Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

PRIMERA PRESIDENTA ANUNCIA PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

La Presidenta Sheinbaum Pardo dio a conocer que para enfrentar la crisis en Michoacán -que se acrecentó con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo-, su administración comenzará a delinear el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Este proyecto se construirá con las aportaciones de todos los sectores del estado -sociales, pueblos originarios, económico y político-, y confió en presentarlo este fin de semana o a más tardar a inicios de la próxima semana.

“Comenzaremos este trabajo y esperamos, con este diálogo abierto a distintos sectores, el fin de semana y si no a principios de la próxima, podamos estar presentando este plan para la paz y la justicia en Michoacán, sustentado no en la violencia, sino en la construcción de la paz; sí, con seguridad, con justicia, pero con una serie de acciones que queremos construir con el pueblo de Michoacán”, añade.

Detalla que el plan se basará en tres ejes centrales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.

“Nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo (…) Compartimos ese sentimiento, su cobarde homicidio duele no sólo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”, agrega.

La Primera Mandataria destaca que Manzo representa a los hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega y que cree que la política es para transformar, no para destruir.

“Contrario a los de siempre, a los que ya conocemos, a quienes no les importa lo que pasa en Michoacán, nosotros no hacemos política a partir del dolor”, por ello, presentó este plan de justicia y paz para la entidad.

Se trata de “una estrategia integral que parte de una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. La paz no se construye con fuerza, sino con las personas, el respeto a las comunidades”.

Claudia Sheinbaum señala que esta semana todos los integrantes de su gabinete escucharán las voces de los diferentes sectores del estado para construir este proyecto.

Propuso a la Fiscalía estatal la creación de una fiscalía especial para la atención de delitos de alto impacto.

También incluirá mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad, sistema de alerta para los presidentes municipales, fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de extorsión.

Se planea el desarrollo económico, garantía de seguridad social y salarios dignos a trabajadores agricultores y de la cultura de exportación, convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar, entre otros.

Sobre educación y cultura, la Presidenta detalla que se consideran mesas de cultura de paz, una campaña estatal Recuperemos Michoacán, mesas de diálogo por la paz, programa escuelas de paz, becas para transporte a jóvenes universitarios, deporte comunitario, centros de alto rendimiento local, centros regionales de cultura, entre otros.

“Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco, Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador, con un corazón enorme que ha sabido levantarse una y otra vez, y no están solos”, sostuvo la Mandataria,

Todo un reto titánico para recuperar la paz no sólo en Michoacán sino en todo el país.

Capacidad la tiene la Primera Presidenta… y más por tener la colaboración estrecha con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un funcionario de resultados.