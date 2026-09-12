Conecta con nosotros





PULPO POLÍTICO

Docena trágica

Publicado

Hace 13 horas

en

La historia se repite: El periodo 2018-2030 recuerda al de 1970-1982 * El poder de AMLO no concluyó en 2024 con funestos resultados, pues todo indica que se prolongará hasta 2030 * Al paso que vamos, en cuatro años tendremos uno de los peores escenarios del México contemporáneo: Economía en picada, retrocesos gravísimos en salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, democracia, así como en combate a la corrupción e impunidad

 

MARKOFLOS

 

El término “Docena Trágica” lo acuñó el vox populi, en referencia al resultado de la gestión de dos sexenios continuos: El de Luis Echeverría Álvarez (1970-76) y el de José López Portillo (1976-82), cuyo común denominador fue una política estatista y populista, con consecuencias económicas para México desastrosas en los siguientes años como lo fueron: las más altas tasas de inflación, devaluación del peso hasta de un 500%, la creación de decenas de empresas estatales improductivas, la nacionalización de la banca y la quiebra de las finanzas públicas.

La “Docena Trágica” surgió en analogía a la Decena Trágica. Un golpe de Estado militar que se llevó a cabo del 9 al 19 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, con el fin de derrocar al presidente constitucional Francisco I. Madero.

Ahora, 44 años después, nos invade un “Deja -vu”, parece que reviviéramos la crónica de una “Docena Trágica” anunciada en los sexenios 2018-24 y 2024-30, formalmente con dos presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, pero de facto, parece que el poder de AMLO no concluyó en 2024 con funestos resultados, pues todo indica que se prolongará hasta 2030.

Esto se podría resumir en la intervención que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas tuvo en el Senado de la República en días recientes.

El senador de Movimiento Ciudadano cuestionó los resultados de Morena tras ocho años en el poder. Dio cuenta del gran poder que tiene Morena: la Presidencia de la República, 23 gubernaturas, la mayoría en dos Cámaras, dos años con una mayoría calificada -artificial, sí, pero con la posibilidad de reescribir la Constitución Política a su antojo- y la mayoría en los Congresos locales. Recordó que se apropiaron del Poder Judicial.

Y todo sin la vigilancia y contrapesos de los órganos autónomos que también se encargaron de demoler. Ocho años en el poder.

Y Luis Donaldo Colosio destacó los siguientes cuestionamientos: ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años más para que puedan surtir recetas médicas completas? ¿Cuántos años más van a culpar al pasado si ustedes mismos ya son parte de ese pasado?

Y ya encarrerado, sentencia el legislador: “La corrupción que juraron enterrar sigue viva y todos sabemos dónde está.

“El derroche sigue, únicamente cambió de manos. La violencia sigue, los desaparecidos siguen, la pobreza sigue, la impunidad sigue; México ha caído del lugar 51 a 62 en competitividad. Nuestro desempeño académico en matemáticas, en ciencia, en lectura, ha sufrido un retroceso; Pasamos de 10 a 20 billones de pesos de deuda. Y en términos de nuevas inversiones, en términos reales, sufrimos una caída del 50% del 2018 al 2025”.

En relación con la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el senador Colosio puntualiza: “Su llegada fue histórica y con ella mi hija María Emilia, junto con millones de niñas, tienen en usted un referente, un ejemplo de que pueden llegar a ser lo que quieran ser. Se convirtió en un símbolo.

“Usted, Presidenta, tiene en sus manos la oportunidad de marcar un antes y un después. Sin embargo, hasta ahora ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla, proteger a sus aliados en lugar de exigirles cuentas y poner la lealtad a su partido por encima de la justicia. Ha elegido darle más valor a la protección de un movimiento político, hoy ampliamente cuestionado, que a los intereses de la República”.

Denuncia el senador emecista que una Fiscalía ciega y lentísima para atender las denuncias de las y los ciudadanos, recupera de pronto la prisa y la vista cuando se trata de perseguir a un adversario o de proteger a un aliado.

Califica como “imperdonable” que mientras se condena la conquista de hace cinco siglos, se le recorte año tras año a los pueblos originarios el presupuesto en agua, en vivienda y en salud.

Imperdonable también que mientras Sinaloa vive una crisis de inseguridad y de violencia, desde el poder protejan a Rubén Rocha Moya y a toda su camarilla, miembros de su partido, en lugar de exigirles rendir cuentas.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas fue lapidario al sentenciar: “Este gobierno necesita dejar de simular, dejar de poner a la soberanía como pretexto para dar pie a la impunidad, dejar de gastar en obsesiones y en necedades y comenzar a invertir en lo que sí salva vidas: hospitales con medicinas, escuelas dignas, agua que llegue, calles seguras, programas sociales que sirvan como escaleras y no como cadenas, como motores de desarrollo que levanten a la gente y no como listas para comprar voluntades cada tres años. La dignidad se conquista con oportunidades”.

Su mensaje se centró en la falta de soluciones, a pesar de contar con más poder que casi cualquier gobierno contemporáneo en México.

En la pieza oratoria del senador Luis Donaldo Colosio se expresa con claridad y valentía el estatus actual del país, destacando su afirmación de que “hasta ahora la Primera Presidenta ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla, proteger a sus aliados en lugar de exigirles cuentas… esto por encima de los intereses de la República”.

Tiene razón Colosio Riojas, porque el segundo piso de la Cuarta Trasformación se ha convertido en la prolongación del peor sexenio en la era contemporánea de México.

Y no es una opinión personal, los datos duros hablan por sí solos: el más bajo crecimiento económico en 40 años, los peores retrocesos en salud, educación e infraestructura, así como la demolición de nuestro régimen democrático constitucional con la captura de los Poderes de la Unión y de los organismos Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un plan iniciado e ideado por López Obrador, pero continuado al pie de la letra por su sucesora, todo en medio de una burda corrupción e impunidad sin precedentes.

Si bien el sexenio de Enrique Peña Nieto fue satanizado por la corrupción de varios gobernadores, hay que recordar que el mismo EPN puso en la cárcel a seis de esos gobernadores.

Todo lo contrario con el gobierno de la Cuarta Transformación, que no investiga ni aplica la ley a algún correligionario por más corrupto o criminal que se presuma.

Por todo lo anterior, advertimos al inicio de este escrito que estamos ante una nueva versión de la “Docena Trágica”.

Al paso que vamos, en 2030 tendremos uno de los peores escenarios del México contemporáneo: Economía en picada, retrocesos gravísimos en salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, democracia, así como en combate a la corrupción e impunidad.

Quizá la diferencia entre la docena trágica 1970-82 y la que se está configurando, periodo 2018-30, sea que en la primera el país quedó severamente dañado en su economía, pero con mucha mayor infraestructura: presas, proyectos de exploración de petróleo en marcha, redes eléctricas y de telecomunicaciones, cientos de hospitales, decenas más de universidades estatales y regionales de muy buen nivel, cientos más de escuelas de educación básica, media y superior, organismos y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en todo el país, así como centros de difusión de la cultura y el deporte.

Sin embargo, en la nueva docena trágica -la del maximato de AMLO- sólo se avizoran las obras faraónicas, ineficientes, improductivas y costosísimas que el expresidente Andrés Manuel dejó.

Nadie pretende ser agorero de males para nuestro querido México, el daño está hecho, el mal de males inició en 2018 y nadie lo para.

Ante los hechos, todo indica que se acentuará y perdurará hasta 2030, por lo menos.

Los últimos acontecimientos políticos confirman que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prefiere dar continuidad a la “herencia maldita” de su antecesor; no sabemos si por elección, convicción personal o porque simplemente no tiene margen de maniobra para deslindarse de la “sombra del caudillo” e iniciar una auténtica transformación y dejar atrás la simulación y la demagogia, también heredadas.

Retomar el camino de la prosperidad, la justicia, la democracia, el crecimiento económico y diferentes y mejores políticas públicas en todos los órdenes del desarrollo y del bienestar.

Estamos a tiempo. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo sigue teniendo la aceptación de millones de mexicanos, cuya esperanza está latente y optimista.

Es hora de consolidar el poder. Por el bien de México, “La Patria es primero”.

Temas relacionados:
Continuar leyendo

PULPO POLÍTICO

INEvitable violación a ley electoral

Publicado

Hace 1 semana

en

septiembre 4, 2026

Por

Las consecuencias de no ponerle un alto a Morena desde un principio con sus llamados coordinadores de la defensa y las famosas “asambleas informativas” * Hoy en 2026, la ciudadanía parece apática o ignorante de lo que está pasando * El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran “capturados” por el partido gobernante

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En 2022 y 2023, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició su andanada contra el Instituto Nacional electoral (INE), cientos de miles de mexicanos salieron a las calles a defender esa Institución, con entusiasmo y vehemencia.

El 13 de noviembre de 2022 fue la primera gran marcha que se realizó en la Ciudad de México -desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución- y se replicó en más de 50 ciudades del país.

Los asistentes protestaron contra la iniciativa de reforma constitucional que buscaba modificar la estructura del órgano electoral.

El 26 de febrero de 2023 fue la segunda concentración masiva que llenó el Zócalo capitalino y otras plazas del país bajo el lema “El INE no se toca”.

Las principales demandas fueron defender la autonomía, independencia y el presupuesto del INE, argumento que las reformas del gobierno buscaban debilitar al árbitro electoral y afectar la democracia.

Hoy en 2026, la ciudadanía parece apática o ignorante de lo que está pasando. El INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentran capturados por el partido gobernante.

Desde que llegó Guadalupe Taddei Zavala a presidir el INE, en abril de 2023, y se dieron relevos de consejeros afines al oficialismo, la misión democrática del pilar electoral de nuestra democracia dio muestras de sometimiento hacia el poder.

En la campaña presidencial y de gubernaturas de 2024, ambos organismos mostraron ausencia y tolerancia en violaciones a las leyes electorales.

Se ignoraron las demandas de los partidos de oposición por campañas anticipadas, comenzando por la presidencial, así como las públicas y abiertas denuncias de la intervención del crimen organizado en campañas como las de Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, entre las más evidentes.

El TEPJF avaló la tramposa mayoría calificada del Poder Legislativo para Morena que le permite modificar la Constitución Política a su antojo.

En 2027 tendremos elecciones nacionales intermedias para renovar el Poder Legislativo, 17 gubernaturas y cientos de cargos de elección popular locales.

Ante este importante proceso electoral, todo parece indicar que el árbitro se encuentra ausente y que se está normalizando la violación a la ley electoral.

Prueba de ello son las campañas anticipadas que ha iniciado Morena y que ahora estan siendo secundadas por los partidos de oposición ante la apatía del INE y del TEPJF.

Al respecto, el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y la expresidenta del TEPJF, Janine Otálora, expresaron su preocupación por el riesgo de las campañas anticipadas y la permisividad de las autoridades electorales. Lorenzo Córdova lamenta que el INE y el TEPJF no apliquen la ley para evitar las campañas anticipadas a través de las llamadas Coordinaciones para la Defensa de la Transformación que impulsa Morena y que han comenzado a replicar los Partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).

Janine Otálora denuncia que -con la elección de coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional- el TEPJF valida procesos electorales adelantados mediante “equivalentes funcionales” y un fraude y flagrante violación a la ley, generando una realidad jurídica paralela, desinformación y desconfianza ciudadana.

Explica que -al convalidar estos procesos internos en Morena- el TEPJF comete un fraude a la ley, figura que se configura cuando se contraviene una norma, no de manera directa, sino eludiendo su aplicación o su correcta aplicación o su interpretación.

Si a lo anterior agregamos las recientes reformas, como la facultad de anular elecciones por “intervencionismo extranjero”, la creación de la Comisión para “detectar” e impedir candidaturas con antecedentes o nexos con la delincuencia y, la más reciente ocurrencia, de pretender impedir candidaturas con doble nacionalidad -digan lo que digan, lleva dedicatorias personales-, el panorama que se dibuja no es nada halagador para la oposición, la ciudadanía y el futuro democrático de México.

El que está feliz es AMLO, propiciar un retroceso para nuestro régimen democrático constitucional se está consolidando en el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Después que en los últimos 30 años se había construido un sistema político electoral plural y democrático, hoy parece que retrocediéramos al año 1988 y los 70s, cuando el partido hegemónico no permitía la participación de las minorías. Durante décadas, las reformas electorales respondieron a una exigencia básica: Abrir espacios para todas las voces. A pesar de sus limitaciones, los cambios permitieron que oposiciones ganaran espacios, consolidando un sistema multipartidista y permitiendo alternancias en el poder. Eso es un logro que se le debe reconocer a los gobiernos anteriores, porque con la Cuarta Transformación llegó la destrucción del país, en donde no se escucha a la oposición y con su mayoría calificada hacen y deshacen con la Constitución Política.

La más reciente iniciativa de reforma electoral que planteó el gobierno de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo, que pretendía la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, no logró concretarse porque afectaba a los principales aliados de Morena, los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Del Trabajo (PT).

Otro ejemplo del afán por neutralizar el pluralismo político es la negación del INE para reconocer el nombre del nuevo partido “Somos México”, así como los colores que desde su fundación tuvo, así como los repentinos cambios a las reglas para la creación de nuevas fuerzas políticas, la integración de coaliciones y la fusión de partidos a nivel nacional y local.

El INE es el único garante constitucional para que los mexicanos tengamos elecciones limpias y confiables. Se trata de una institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales.

Es de resaltar que el último reducto democrático y de contrapeso que tenemos los mexicanos son el INE y el TEPJF… y lamentablemente parecen desmoronarse.

Se pone en tela de juicio la transparencia, imparcialidad y credibilidad de nuestros procesos electorales, así como la participación ciudadana.

En las elecciones de los últimos 20 años, han participado en ellas millones de ciudadanos anónimos que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales, en la integración de funcionarios de casillas, en el recuento de votos, en las representaciones partidistas, en la garantía de un voto libre y secreto.

México necesita reformas electorales que fortalezcan la democracia, no que limiten su pluralidad, que no debiliten las instituciones y que no atenten contra la representatividad.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, para fortalecerse, requiere una oposición fuerte. Ya lo decía don Jesús, “lo que resiste apoya”.

 

***Académico y Consultor.

Egresado del IPN.

 

Continuar leyendo

PULPO POLÍTICO

El golpe a-visa

Publicado

Hace 2 semanas

en

agosto 27, 2026

Por

Manotazo de autoridad de la Presidenta * El huachicol fiscal, el show de un solo día de Rubén Rocha Moya y la carta “mandona” de Andy López Beltran convergen en un mismo camino * “Si las fiscalías no encuentran pruebas, deberán proceder al cierre de los casos”, afirma Sheinbaum Pardo

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El inesperado regreso de Rubén Rocha Moya, el viernes 21 de agosto pasado, a la gubernatura de Sinaloa y la inmediata salida al otro día, el sábado 22, nos deja sorprendidos a todos: morenistas y no morenistas. Una primera interpretación de estos hechos es que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría dado el primer “golpe de timón” de su mandato… como dijeran en La Merced: “El golpe a-visa”.

Se infiere que Rocha Moya sólo recibió aprobación -si no es que instrucción- del expresidente Andrés Manuel López Obrador para retomar la gubernatura sin consultar -cuando menos avisarle- a la Primera Mandataria.

Un dato a resaltar es que por primera vez Sheinbaum Pardo mostró desacuerdo con una decisión desde Palenque. Esta decisión sería una auténtica señal que demuestra que la autoridad presidencial sí está en Palacio Nacional y no en la quinta La Chingada.

Resulta extraño que López Obrador no haya “medido los camotes” con el regreso de Rocha Moya al gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación. O quizá así fue su plan: Mandar al matadero a su “hermano” Rubén Rocha como un reto a Estados Unidos para ver su reacción, luego de la cancelación de la visa de su junior, el conocido “Andy”, y es que Andrés Manuel lo tomó como una agresión personal, que le provocó un enorme coraje y enojo, que se reflejó en la carta que elaboró para que la firmara Andy y la enviara como respuesta al mismísimo presidente de EU, Donald Trump.

 

LA HISTORIA

El pasado 28 de abril, el Departamento de Justicia de EU exigió a México la entrega de Rocha Moya y otras nueve personas, a quienes acusó de encabezar una red de narcogobierno en Sinaloa. En respuesta, la titular del Poder Ejecutivo exigió pruebas y el gobernador sinaloense se separó del cargo el 1 de mayo.

Después de 112 días de licencia, el viernes 21 de agosto, sin avisarle a la Presidenta Sheinbaum Pardo ni a la dirigencia nacional de Morena, Rocha regresó a sus funciones. Más rápida que furiosa, la reacción guinda no se hizo esperar.

El Poder Legislativo, en voz de Ricardo Monreal, y todo el aparato oficial, incluidos los gobernadores, mostraron su inconformidad por el costo político que esto implicaba. Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en X, en el que señaló que ningún interés personal debe estar por encima de los intereses del pueblo y de México.

“El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso”. Ante el manotazo de autoridad, un día después, Rocha Moya solicitó una licencia indefinida como gobernador de Sinaloa, a través de un documento dirigido al presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa.

El caso Rocha Moya, la cancelación de la visa de Andy y el tema del “huachicol fiscal” estarían configurando un “show” digno de observarse. Habrá que retomar el consejo de Christopher Landau, subsecretario de Estado de EU y apodado “El Quitavisas”, quien publicó en redes sociales el mensaje “¿Estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas, amarás la siguiente parte”.

Andy López Beltrán calificó la medida como un ataque político. Lo dicho por Landau y los acontecimientos sobre la situación del exgobernador Rocha Moya y sus secuaces, ha provocado la especulación pública sobre posibles nuevas acciones de Estados Unidos contra otros políticos mexicanos. Además, en torno al caso Rocha Moya, esa misma semana, el jueves 20 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Fausto Corrales Rodríguez, considerado testigo clave en el caso del secuestro de Ismael Zambada García, “El Mayo”, ya que él fue quien acompañó, como su chofer, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa,en la que el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se reunió con el exgobernador Rocha Moya, según testimonio del propio Mayo Zambada -reunión en la que el exrector fue asesinado-, quien fue secuestrado y posteriormente entregado a EU.

La FGR señala que el testigo Corrales Rodríguez incurrió en contradicciones y ocultó información verídica para engañar a la autoridad, entorpecer la investigación y está acusado de encubrimiento.

El mismo jueves 20 de agosto, el vicealmirante Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina con AMLO, fue trasladado a México desde Argentina. La FGR aclara que Fernando Farías no fue extraditado, sino expulsado de Argentina por falsificar su pasaporte.

Las autoridades buscan procesar a Farías Laguna por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias, lavado de dinero; operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

 

REACCIONES

El Partido Acción Nacional presentó una denuncia en la que acusa a Andy de ser la “cabeza” del huachicol fiscal en México.

“Hay un testigo protegido detenido por huachicol fiscal que dice que cuando tenían que pasar huachicol solamente tenían que decirle al secretario de la Marina ‘es de parte de Andy’”, declaró Jorge Triana, vocero panista.

Omar García Harfuch, reconocido por el gobierno de EU como aliado eficiente en el combate a la delincuencia organizada, es quien inició la investigación del “huachicol fiscal”. ¿Será que atrás del golpe de timón que dio la Presidenta Sheinbaum, en el caso Rubén Rocha, se encuentra en ciernes una velada batalla entre Palacio Nacional versus Palenque? Por un lado, Claudia Sheinbaum-Omar García Harfuch, y por el otro, AMLO, Andy, Adán Augusto y radicales de Morena, como se ha publicado en diversos medios y redes, o será acaso que sólo se trata de especulaciones de los enemigos que quieren dañar al movimiento transformador.

Como dijo Christopher Landau, subsecretario de Estado de EU: “rellenemos nuestras palomitas y esperemos el siguiente acto del show”.

 

SHEINBAUM CONTRA ROCHA MOYA

Sheinbaum, en su Mañanera del Pueblo del lunes 24 de agosto, confirma que la FGR mantiene investigaciones sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las 10 personas mencionadas por autoridades de Estados Unidos. Reitera que será esa institución la que determine si existe algún elemento específico relacionado con el sinaloense.

Asevera que mientras una persona está bajo investigación, considera conveniente que permanezca separada de un cargo público.

“Todos saben que la Fiscalía tiene investigaciones contra las diez personas que mencionó el gobierno de Estados Unidos y siguen las investigaciones”, añade.

La Primera Mandataria le manda mensaje a Rocha Moya: “Si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo”. Sheinbaum Pardo no afirmó que exista una acusación penal contra Rocha Moya ni que las investigaciones hayan determinado alguna responsabilidad.

Reitera que cuando EU solicita una acción de este tipo, debe presentar pruebas que sustenten la detención.

“¿Qué dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Preséntame prueba”, añade.

Sobre el caso Fausto Corrales Rodríguez, detenido y señalado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico,

sostiene que la existencia de una investigación corresponde a las fiscalías y que son ellas las que deben determinar si existen elementos para continuar con los procedimientos.

Sobre el caso Rubén Rocha, expresa: “Fue un posicionamiento político, no tiene nada que ver con un posicionamiento judicial que está investigando la Fiscalía”.

Explica la Primera Mandataria que “si las fiscalías no encuentran pruebas, deberán proceder al cierre de los casos; mientras que, si encuentran elementos, tendrán que continuar con las investigaciones”.

Insiste que la autonomía de las fiscalías no significa ausencia de coordinación con el gobierno federal. “La autonomía no significa que no haya coordinación, tiene que haber coordinación particularmente pues para disminuir la violencia en el país”, agrega.

La Presidenta reitera que no tuvo conocimiento previo de la intención de Rocha Moya de regresar a la gubernatura, que se enteró mediante una publicación del propio mandatario, y también negó hablar él para pedirle que volviera a solicitar licencia. “No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él”, expresa.

También Sheinbaum Pardo califica como “política ficción” la versión de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría pedido a Rocha Moya regresar a la gubernatura. “Lo único que sé es que el exmandatario está por concluir un segundo libro, cuya publicación prepara”, comenta.

También enfatiza que el Congreso y el Poder Judicial de Sinaloa se encuentran en funciones, por lo que no existe una situación que amerite la desaparición de poderes.

El gobierno federal mantiene presencia de seguridad en la entidad e informó que hay alrededor de 15 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de mil 500 integrantes de la Secretaría de Marina, principalmente en Mazatlán.

La Primera Presidenta afirma de manera categórica que la Federación continuará atenta a la situación de seguridad de Sinaloa, donde el incremento de homicidios se ha mantenido en el contexto de la disputa interna de un grupo delictivo que, según explicó, comenzó después del traslado de un narcotraficante a Estados Unidos.

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

Continuar leyendo

PULPO POLÍTICO

¿Consejera o vocera?

Publicado

Hace 3 semanas

en

agosto 22, 2026

Por

Por un lado, la Presidenta Sheinbaum; por el otro, Andrés Manuel López Obrador * Existe preocupación por el riesgo de periodistas al ser expuestos en la tribuna de Palacio Nacional * Este tipo de acciones, así como la carta que le hizo AMLO a su junior Andy, desgastan y desprestigian la autoridad presidencial

 

MARKOFLOS

 

En menos de una semana, desde Palacio Nacional, la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, ha puesto el dedo en la llaga y en tela de juicio dos derechos constitucionales fundamentales de los mexicanos: La libertad de expresión y el derecho a la información.

Primero presentando y defendiendo la propuesta de nuevos “Lineamientos del Derecho de la Audiencias” y luego las polémicas “listas” de periodistas, políticos, medios de comunicación y sitios de redes de oposición al gobierno de la Cuarta Transformación.

La pregunta de entrada es de dónde surgen tales ocurrencias y cuál es el verdadero propósito, como bien lo cuestionó el prestigiado periodista Joaquín López-Dóriga.

Hay muchas interrogantes: ¿Es la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la que manda la instrucción o la línea viene de Palenque? ¿El propósito es desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país o es que de verdad se pretende avanzar hacia un régimen autoritario, o se cumplen ambos?

¿La misión de Luisa María Alcalde es ser consejera Jurídica del actual titular del Poder Ejecutivo, o ser vocera de las ocurrencias de su exjefe y mentor?

Si bien este gobierno es el “segundo piso” de la Cuarta Transformación, a veces parece ser la presencia de un “maximato” simulado o la “sombra del caudillo” que está más presente que nunca.

Aseveramos lo anterior porque estas iniciativas o acciones son la continuidad y copia exacta de lo que hacía cotidianamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador en sus Mañaneras: Exhibir, exponer, fustigar y agredir a los periodistas que osaban diferir de sus opiniones.

Sólo recuérdese el cobarde atentado contra la vida de uno de los periodistas más profesionales de México, Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022, justo una semana después de que López Obrador dijo en su Mañanera que: “escuchar a Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola y Sergio Sarmiento puede provocar tumores en la cabeza”.

Después del atentado, Andrés Manuel afirmó que “podría tratarse de un autoatentado”, lo que para muchos fue una muestra de mezquindad y falta de sensibilidad.

De ahí la preocupación y el riesgo de periodistas al ser expuestos en la tribuna presidencial de Palacio Nacional.

 

MUERTES DE PERIODISTAS, EL OTRO PELIGRO

Desde 2023, las agresiones y muertes de periodistas se incrementaron exponencialmente el sexenio pasado, por lo que llamaron la atención mundial y fueron denunciadas por el secretario de Estado de EU, por Derechos Humanos de la ONU y por la Unión Europea.

No obstante esas denuncias, el expresidente tabasqueño no cesó de fustigar, agredir e intimidar a periodistas y medios de comunicación.

AMLO atacó por igual a El Universal, Reforma y a destacados periodistas como Carlos Loret de Mola, Sergio Sarmiento, López-Dóriga, Héctor Aguilar Camín, Carmen Aristeguí, Leo Zurckerman, Jorge Ramos, Azucena Uresti, Víctor Trujillo “Brozo” y Raymundo Rivapalacio, entre otros.

Llama la atención que el “segundo piso” de la 4T dé continuidad a tales acciones.

 

CONTRAOFENSIVA DE ALCALDE

En los últimos días la consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, presentó un “ecosistema digital” coordinado entre medios de comunicación y opositores, cuyo propósito es atacar al gobierno de la Cuarta Transformación.

En el espacio que por las tardes todos los miércoles tiene Alcalde Luján en Palacio Nacional llamado “Derecho de Réplica”, la extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Del Trabajo en el gobierno de AMLO, presentó una lista de periodistas, políticos y “comentócratas”, a quienes, “bajita la mano”, los calificó de líderes de opinión, pues los opositores a la 4T retoman, respaldan y politizan información de los personajes de esa lista para atacar a su movimiento político y a la Presidenta Sheinbaum.

Desde Palacio Nacional, Luisa María exhibió nombres de periodistas como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, Héctor de Mauleón y asociaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El listado también incluye a medios de comunicación como El Universal, ADN 40, Latinus y Aristegui Noticias, así como opositores, principalmente de las cúpulas del PRI y del PAN, como Alejandro Alito Moreno, Jorge Romero, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Lilly Téllez y los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Las respuestas de periodistas y políticos aludidos no se hicieron esperar. El senador y dirigente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, señala que Morena está mandando un mensaje de intimidación a todos los que se atreven a cuestionarlo.

“El gobierno tiene que aguantar vara. Quienes somos servidores públicos estamos sujetos al escrutinio de la gente y tenemos que respetar la crítica, nos guste o no, sea dura o incómoda. El aparato de Estado no puede utilizarse para ajustar cuentas con ciudadanos”, puntualiza el también dirigente nacional priísta.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirma que como opositora al gobierno federal “es un honor estar ahí” por haberle puesto nombre y cara a los abusos y delincuentes que protege el “narcogobierno” oficialista.

“Se pasaron años denunciando el autoritarismo y terminaron haciendo listas de sus críticos. Qué rápido se convirtieron en todo lo que juraron combatir. Pueden tener el poder y el aparato del Estado, pero nuestro silencio jamás”, añade Rojo de la Vega.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que la práctica de elaborar y difundir listas de opositores es síntoma propio de “regímenes como los encabezados por Stalin y Hitler”.

El dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, ironizó sobre su aparición en lo que calificó como “la lista negra del gobierno de cuarta” y expresó que “es un honor NO estar con Obrador”.

Héctor de Mauleón considera que si una lista así la hubiera publicado otro gobierno, “las buenas conciencias estarían ardiendo”.

Sergio Sarmiento señala que los periodistas son “los villanos según la Cuarta Transformación”.

Chumel Torres se tomó su aparición con humor y recomendó a todos los aludidos “hacer una pedita”.

Manuel López San Martín, de Azteca Noticias, advierte que el régimen morenista “mostró de nuevo su verdadera cara”.

La analista Denise Dresser critica que el gobierno elabore su propia lista de periodistas incómodos, cuando los dirigentes de la 4T refutaban estos hechos en el pasado.

La lista de Luisa María Alcalde es extensa: Damián Zepeda, Javier Lozano, Laura Ballesteros, Luisa Gutiérrez, Maru Campos, Elías Lixa, Fernando Belaunzarán, Lía Limón, Margarita Zavala, Mauricio Taboada, Santiago Taboada, Annia Gómez, Enrique de la Madrid, Gabriel Quadri, Jorge Triana, Mario Di Costanzo, Ricardo Anaya, Claudio X. González, Federico Döring, Kenia López Rabadán, Lorenzo Córdova, Marko Cortés, Ricardo Salinas Pliego, Xóchitl Gálvez, entre otros.

 

LECCIÓN DE LA HISTORIA

Aprendamos la “Lección de la historia”. A pesar de las más de 200 mil mentiras que –según SPIN- se dijeron en las “Mañaneras” el sexenio pasado, las conferencias matutinas como estrategia de comunicación trascendió a este gobierno y ha sido exitosa para la 4T, ya que la “percepción” de millones de mexicanos es que estamos inmersos en una “Transformación” y vivimos una “revolución de las conciencias”, que por arte de magia nos convertirá en un país más próspero.

Así no sería descabellado encontrar rasgos y similitudes de la estrategia de comunicación de la Cuarta Transformación con la de Joseph Goebbels, el artífice de la propaganda nazi de Hitler.

Reza uno de sus 11 principios de propaganda del afamado personaje: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad en la percepción de las masas o si se quiere del pueblo”.

También conlleva el “Principio de la silenciación”, que consiste en “acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines”.

La Primera Presidenta ha mostrado ser una mujer inteligente y congruente con sus principios y causas políticas.

En octubre de 2021, siendo jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al darse a conocer una lista de personajes morenistas contrarios a las ideas de Claudio X González, publicó un mensaje en el que rechazaba la creación de fichas o listados contra personas opositoras o críticas.

Sostuvo que su movimiento fomenta el debate público y se opone a métodos de intimidación o señalamiento individual propios de regímenes autoritarios. Declaró que ellos no hacían listas de periodistas.

“Las listas se hicieron en el macartismo, en el fascismo, en el nazismo; las listas las hace la derecha, no las hacemos nosotros” dijo de manera categórica Sheinbaum Pardo.

Por ello ahora no se entiende que su consejera Jurídica (para muchos es la vocera de Palenque) ponga en el banquillo de los acusados una lista de periodistas y políticos de oposición. O será que la línea viene de La Chingada y ella sólo deja pasar la bola.

Este tipo de acciones, como la carta que le hizo AMLO a su junior Andy, desgastan y desprestigian la autoridad presidencial.

En este espacio hemos recordado una máxima de Maquiavelo: “El poder no se comparte o se corre el riesgo de perderlo más temprano que tarde”.

Queremos que nos gobierne Claudia, no ClaudiAndrés. “La Patria es primero”.

 

Continuar leyendo

DESTACADO

©2025 IMPACTO El Diario. Todos los Derechos Reservados.