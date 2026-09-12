Azucena Cisneros trota en “yegua de hacienda” con destino al 2027

El gobierno siempre será el blanco de las críticas y el pueblo debe escuchar todas las voces, ya sean positivas o negativas * La Presidenta Sheinbaum señala que las críticas de los comunicadores obedecen a la eliminación del chayote. “No quieren al gobierno”, añade… y -de acuerdo con su razonamiento- entonces le dan chayote a los que sí quieren al gobierno

ALFREDO IBÁÑEZ

Una gran controversia y confrontación ha generado el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la consulta pública sobre los nuevos lineamientos para proteger el derecho de las audiencias.

La finalidad, según la parte oficial, es que los radioescuchas y televidentes reciban contenidos veraces y que se haga notar, de manera clara, la diferencia entre lo que es información y opinión.

Hasta ahora no ha habido quejas de la población respecto a la información que reciben, no han manifestado su desacuerdo con las opiniones periodísticas vertidas, al contrario, las hacen suyas e incluso a través de las redes sociales se suman y exhiben los desaciertos gubernamentales.

Quien se muestra inconforme por la ola de críticas que recibe en los diversos medios de comunicación tradicionales y los digitales es la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo.

Con el tema del derecho de las audiencias, lo que percibe es que quiere tener el control de lo que se dice y para ello ha lanzado la amenaza de establecer sanciones en contra de las empresas de comunicación.

En los hechos el gobierno federal, los estatales y municipales de Morena ya imponen castigo a los medios de comunicación que no se alinean a su política informativa.

Aquellos que no se someten a sus exigencias son excluidos de la pauta publicitaria, los golpean en el bolsillo. Si no te alineas te callo. Eso es censura.

La semana pasada la titular del Poder Ejecutivo federal hizo una declaración que puso de manifiesto que goza de poca tolerancia con los medios de comunicación y hacia los periodistas que no comparten su forma de gobierno.

Sostuvo que las críticas de los comunicadores obedecen a la eliminación del chayote. “No quieren al gobierno, ¿y por qué no lo quieren? Porque no les damos chayote”. Es decir, dinero público que se destina para el pago de la publicidad.

De acuerdo con su razonamiento, entonces le dan chayote a los que sí quieren al gobierno.

Como puede advertirse, no se trata de audiencias, ni de circulación, sino de usar de manera discrecional el dinero de los contribuyentes.

¿LE PAGO AL QUE ME APLAUDE?

Con las propias palabras de la Presidenta, tal parece que sí, pues agregó: “Nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero para que diga lo que queremos que diga; sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias. Esencialmente es el esquema que tomamos, hay algunos a los que no les damos; TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco: abiertamente lo digo, porque también en particular TV Azteca, ustedes saben, tiene que terminar de pagar sus impuestos”.

No obstante que han denostado a esos medios de comunicación, e incluso que se les han llamado “pasquines inmundos”, lo cierto es que son líderes en el campo de la información, sin embargo, se les cierra la llave de la publicidad para castigarlos porque su línea editorial no es la que desea.

Como puede verse, la Primera Mandataria está metida en una nueva confrontación, posiblemente innecesaria. Tiene muchos flancos abiertos como para enfrascarse en otra más. El origen de los señalamientos a su gobierno y a los gobiernos de Morena no son los medios de comunicación, es la falta de resultados de quienes gobiernan bajo esas siglas.

SIN TRABAJAR COMUNICACIÓN SOCIAL SE DESPACHA Y SE APAPACHA

Ya llegó el momento de que pida cuentas a sus colaboradores, que den a conocer cuáles son sus resultados en las dependencias que presiden y a su vez que pongan a trabajar a esos cientos de burócratas parásitos incrustados en las áreas de Comunicación Social e informen de las acciones de gobierno, si es que las hay.

Miles de millones de pesos están bajo el control de Comunicación Social de las diferentes instancias de gobierno, se reparten el dinero de los contribuyentes de manera discrecional, se asignan elevados salarios, pero no trabajan. No olvidemos que eliminaron las salas de prensa, un claro ejemplo es en la Fiscalía General de la República), no hay conferencias y los funcionarios a cargo, como la fiscal Ernestina Godoy Ramos, prefiere el mensaje a medios.

Da a conocer sólo lo que le conviene, no hay forma de cuestionar, de interpelar sus datos de manera directa.

Los funcionarios morenistas están blindados y -lejos de informar a la población, a sus gobernados- tiran línea: Quien aplaude es amigo; aquellos que no, enemigos.

Por cierto, no es por comparar, pero es notorio que la Mañanera del Pueblo no es lo mismo con la Presidenta Claudia Sheinbaum que con su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

Tal vez sea oportuno dejar de concentrar toda la información y que los integrantes de su gabinete, así como los organismos presuntamente autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) desquiten el salario e informen sobre sus presuntos logros.

De no haber resultados, que la Primera Mandataria les pida su renuncia, como ha ocurrido en otros sexenios.

La solución para evitar las críticas a su gobierno no es callar a los mensajeros, es dar resultados, esos que prometieron en campaña como mejorar el sistema de salud, la seguridad, el empleo, en fin, pero el camino de la censura no es aconsejable.

JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atendió el llamado de la Presidenta Sheinbaum y convocó a su equipo de trabajo, así como a legisladores y a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para llevar a cabo la Jornada Nacional de Reforestación.

En Temoaya plantaron más de cuatro mil ejemplares de pino, encino y agave, en una superficie de 21.5 hectáreas.

La mandataria estatal reconoce esa política pública nacional, a la que se sumaron los 124 municipios de la entidad para contribuir al cuidado de los bosques.

Destaca que esas acciones representan sembrar vida, proteger el agua y construir esperanza para las generaciones presentes y futuras.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, agradeció la presencia de las autoridades y de las personas que atendieron el llamado para contribuir a la protección de la región.