NACIONAL
Transportes Lock logra distintivo PRIME
ILDEFONSO PEREYRA
Transportes Lock se unió a 55 empresas que han recibido la distinción PRIME, para obtener financiamiento de la Banca de Desarrollo por más de 20,000 millones de pesos, con impactos positivos en sectores como la construcción, la logística, el turismo y la agroindustria.
José Luis Terrazas, director y accionista de Transportes Lock S.A. de C.V., empresa de traslado de valores, ofreció conferencia para notificar la distinción.
“Fundé la empresa en 2003 en Puebla y esta distinción es resultado del esfuerzo de todos los que colaboramos en LOCK. Tenemos presencia en 13 Estados del país y seguiremos creciendo”, agregó el directivo de Transportes Lock S.A. de C.V.
Las instituciones que respaldan la Certificación PRIME son el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), quienes a siete años de la creación del distintivo PRIME se reunieron para dar a conocer los resultados.
Terrazas Rugerio destacó que tienen 400 camionetas blindadas, para seguridad de sus clientes, además de personal capacitado.
En la reunión con la prensa, asistieron Aguinaldo Alves, encargado de logística y Verónica Jiménez, directora de Recursos Humanos.
“En Cancún abriremos otra sucursal de Transportes Lock, para seguir expandiendo la empresa”, finalizó José Luis Terrazas, de Transportes Lock S.A. de C.V.
NACIONAL
Urge generar conciencia, unidad y corresponsabilidad para enfrentar los desafíos del país: Ale Rojo
Reitera que la alcaldía Cuauhtémoc tendrá el mejor gobierno de toda su historia * La también activista y feminista llama a la unidad con propósito y a la conciencia colectiva
EL TOPO
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sostuvo un encuentro con representantes del sector empresarial para compartir un análisis del momento político, económico y social que atraviesa la Alcaldía Cuauhtémoc.
Rojo de la Vega Piccolo subraya la urgencia de generar conciencia, unidad y corresponsabilidad para enfrentar los desafíos del país.
Además, durante el encuentro realizado en el Club de Industriales, la edil escuchó a vecinos de la demarcación habló de cómo seguir construyendo un buen gobierno.
“Juntas y juntos haremos el mejor gobierno que ha tenido la Alcaldía Cuauhtémoc”, añade.
Rojo de la Vega reconoció el papel estratégico del sector empresarial para aportar estabilidad, legalidad y certidumbre en un entorno complejo.
“Aquí el empresariado mexicano tiene un papel histórico. Ustedes pueden generar unidad, propuestas serias, señales claras de legalidad, de competitividad hacia nuestros socios comerciales, pueden aportar estabilidad donde hoy hay incertidumbre, y en todos esos esfuerzos, y en los que nazcan de sus recomendaciones, van a contar conmigo”, agrega.
Ante los empresarios y representantes de la sociedad civil, Alessandra Rojo de la Vega expone que gobernar Cuauhtémoc implica enfrentar una presión constante sobre los servicios y el espacio público, derivada de la alta afluencia diaria de personas.
“El reto más importante de la alcaldía Cuauhtémoc es el poco presupuesto. Tenemos un presupuesto para 580 mil habitantes, no para los tres a cinco millones de personas que transitan todos los días en Cuauhtémoc”, reitera Rojo de la Vega.
La también activista reitera que, pese a las limitaciones presupuestales, su gobierno mantiene una visión clara: Una Cuauhtémoc cercana, con presencia permanente en las calles y atención directa a la ciudadanía; feminista, donde la seguridad y la libertad de niñas y mujeres son el eje para construir comunidades seguras; y sustentable, con acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y al desarrollo urbano responsable.
“Yo voy a estar donde la gente quiera que esté. Yo puedo seguir luchando por mi país, donde quiera que esté, pero primero los resultados y primero hacer un buen gobierno en Cuauhtémoc”.
La alcaldesa llama a mantener la unión y la conciencia colectiva para impulsar un verdadero cambio, fortalecer la democracia y construir, desde lo local, un mejor futuro para México.
NACIONAL
¡Tlalnepantla hace historia a nivel internacional!
Se proyecta al mundo en la Feria Internacional de Turismo, que se realiza en Madrid, España * Bajo la visión del alcalde Raciel Pérez Cruz, el municipio se consolida como un referente en el Estado de México * Aporta el 12 por ciento del PIB en el estado y el 1.3 a nivel nacional
EL TOPO
Raciel Pérez Cruz, presidente de Tlalnepantla, marca un precedente histórico al concretar, por primera ocasión, la participación oficial del municipio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, como parte del stand del Estado de México.
La presencia de Tlalnepantla representa la conquista de un nuevo horizonte, para visibilizar al municipio como un destino turístico, al tiempo que promueve el networking y la vinculación empresarial.
Esta participación es el resultado de una visión de Estado que busca reivindicar la grandeza y exponer ante el mundo que el municipio posee una riqueza arqueológica y cultural, con espacios emblemáticos a la altura de las grandes capitales.
“Hoy estamos escribiendo una página nueva en la historia de nuestra ciudad. Por primera vez, el mundo conoce la majestuosidad de nuestras raíces y la fuerza de nuestra gente en el foro más importante del planeta. Mi meta es que cada habitante se sienta orgulloso de vivir en el municipio más dinámico, moderno y con mayor proyección de todo el Estado de México”, afirma el alcalde Pérez Cruz.
Demostrar que un municipio con vocación industrial y de servicios también puede y debe ser un referente de identidad y patrimonio.
Para el presidente municipal Raciel Pérez, este momento representa la materialización de su compromiso por edificar el mejor municipio del Estado de México.
Tlalnepantla no sólo está cambiando su fisonomía urbana, sino que está redefiniendo su papel en el mundo, consolidando el orgullo de ser la fuerza motriz y cultural del Estado de México.
NACIONAL
Naucalpan, el municipio de las obras públicas
Inicia OAPAS con el arranque de 11 proyectos, cuya inversión supera los 87 mdp y son parte de la reingeniería hidráulica * El presidente municipal Isaac Montoya reitera que continuará la rehabilitación de un segundo tramo del Periférico Norte * Destacan avances en seguridad e informan sobre la adquisición de equipamiento para reforzar las labores de la Guardia Municipal
EL TOPO
El presidente municipal Isaac Montoya Márquez afirma que en este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, lograr llegar a más comunidades, centrarse en las vialidades, a la vez que anunció que, en un par de semanas, se iniciará un segundo tramo de rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte de 3.2 kilómetros, sumándose otra vez al rescate histórico que realiza el Gobierno del Estado de México de esta importante vialidad que será un legado para los naucalpenses.
Acompañado del director de OAPAS, Ricardo Gudiño, así como del director de Construcción y Operación Hidráulica, Gregorio Ramos, destaca el arranque de 11 obras de infraestructura hidráulica en enero, cuya inversión supera los 87 millones de pesos y son parte de la reingeniería hidráulica.
Destacaron los avances para disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala y poder ser autosuficientes en el abasto a la ciudadanía. El rescate de Rio Hondo será la primera obra de rescate del Valle de México que se utilizará para el beneficio de los consumidores, una gran noticia que impactará a Naucalpan. Además, el proyecto las Julianas que avanza con un corredor ecológico, desazolve y limpieza que viene del cuidado del bosque de Chimalpa.
Montoya Márquez resalta que Naucalpan es el primer municipio que realiza en un primer tramo la rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico del carril lateral de esta arteria vial que cruza el Estado de México y que conecta con la Ciudad de México, una obra de recuperación lo más duradera posible se realizará desde la frontera con Tlalnepantla, hasta la calle Baden Powell, pasando el Parque Naucalli para que quede listo antes del 30 de abril.
También subrayó los avances en seguridad que son irrefutables, en 2025 se dejaron de robar mil 200 vehículos e informó que se reforzarán los avances de la Guardia Municipal, a la vez que el comisario José Carlos Quezada anunció que, para dar certeza a la ciudadanía, se adquirirán 22 bodycam de alta tecnología con GPS, con más de 12 horas de grabación, que utiliza la Policía de EU, para evitar actos de corrupción, se destinarán al Grupo Femenil de Tránsito, las 40 mujeres que tienen la facultad de infraccionar que andan en patrullas y no en motocicletas, con el distintivo color naranja, además de 60 cámaras que se instalarán en las patrullas.
El director de Fomento Económico, Miguel Becerril, habló de la Apertura Rápida de Empresas con la mejora regulatoria para erradicar la corrupción a la que se presta, por ello el avance en la digitalización de trámites.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Transportes Lock logra distintivo PRIME
Urge generar conciencia, unidad y corresponsabilidad para enfrentar los desafíos del país: Ale Rojo
¡Tlalnepantla hace historia a nivel internacional!
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
TEXTUAL-ESHace 6 días
Trump pone en riesgo la economía regional
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 6 días
Los casos explosivos de la 4T
-
NACIONALHace 5 días
Azucena Cisneros Coss le endereza la plana a Fernando Vilchis
-
PULPO POLÍTICOHace 5 días
Gertz Manero, otra raya más al Tigre
-
NACIONALHace 5 días
No seremos cómplices ni parte de la corrupción: Montoya Márquez
-
SILENCIO ROTOHace 6 días
Genera incertidumbre la Reforma Electoral
-
NACIONALHace 5 días
Romina Contreras y Enrique Vargas, la mancuerna perfecta
-
EL ÁGORAHace 5 días
Entre dos fuegos