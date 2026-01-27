Urge generar conciencia, unidad y corresponsabilidad para enfrentar los desafíos del país: Ale Rojo

Reitera que la alcaldía Cuauhtémoc tendrá el mejor gobierno de toda su historia * La también activista y feminista llama a la unidad con propósito y a la conciencia colectiva

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sostuvo un encuentro con representantes del sector empresarial para compartir un análisis del momento político, económico y social que atraviesa la Alcaldía Cuauhtémoc.

Rojo de la Vega Piccolo subraya la urgencia de generar conciencia, unidad y corresponsabilidad para enfrentar los desafíos del país.

Además, durante el encuentro realizado en el Club de Industriales, la edil escuchó a vecinos de la demarcación habló de cómo seguir construyendo un buen gobierno.

“Juntas y juntos haremos el mejor gobierno que ha tenido la Alcaldía Cuauhtémoc”, añade.

Rojo de la Vega reconoció el papel estratégico del sector empresarial para aportar estabilidad, legalidad y certidumbre en un entorno complejo.

“Aquí el empresariado mexicano tiene un papel histórico. Ustedes pueden generar unidad, propuestas serias, señales claras de legalidad, de competitividad hacia nuestros socios comerciales, pueden aportar estabilidad donde hoy hay incertidumbre, y en todos esos esfuerzos, y en los que nazcan de sus recomendaciones, van a contar conmigo”, agrega.

Ante los empresarios y representantes de la sociedad civil, Alessandra Rojo de la Vega expone que gobernar Cuauhtémoc implica enfrentar una presión constante sobre los servicios y el espacio público, derivada de la alta afluencia diaria de personas.

“El reto más importante de la alcaldía Cuauhtémoc es el poco presupuesto. Tenemos un presupuesto para 580 mil habitantes, no para los tres a cinco millones de personas que transitan todos los días en Cuauhtémoc”, reitera Rojo de la Vega.

La también activista reitera que, pese a las limitaciones presupuestales, su gobierno mantiene una visión clara: Una Cuauhtémoc cercana, con presencia permanente en las calles y atención directa a la ciudadanía; feminista, donde la seguridad y la libertad de niñas y mujeres son el eje para construir comunidades seguras; y sustentable, con acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y al desarrollo urbano responsable.

“Yo voy a estar donde la gente quiera que esté. Yo puedo seguir luchando por mi país, donde quiera que esté, pero primero los resultados y primero hacer un buen gobierno en Cuauhtémoc”.

La alcaldesa llama a mantener la unión y la conciencia colectiva para impulsar un verdadero cambio, fortalecer la democracia y construir, desde lo local, un mejor futuro para México.