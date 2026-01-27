¡Tlalnepantla hace historia a nivel internacional!

Se proyecta al mundo en la Feria Internacional de Turismo, que se realiza en Madrid, España * Bajo la visión del alcalde Raciel Pérez Cruz, el municipio se consolida como un referente en el Estado de México * Aporta el 12 por ciento del PIB en el estado y el 1.3 a nivel nacional

EL TOPO

Raciel Pérez Cruz, presidente de Tlalnepantla, marca un precedente histórico al concretar, por primera ocasión, la participación oficial del municipio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, como parte del stand del Estado de México.

La presencia de Tlalnepantla representa la conquista de un nuevo horizonte, para visibilizar al municipio como un destino turístico, al tiempo que promueve el networking y la vinculación empresarial.

Esta participación es el resultado de una visión de Estado que busca reivindicar la grandeza y exponer ante el mundo que el municipio posee una riqueza arqueológica y cultural, con espacios emblemáticos a la altura de las grandes capitales.

“Hoy estamos escribiendo una página nueva en la historia de nuestra ciudad. Por primera vez, el mundo conoce la majestuosidad de nuestras raíces y la fuerza de nuestra gente en el foro más importante del planeta. Mi meta es que cada habitante se sienta orgulloso de vivir en el municipio más dinámico, moderno y con mayor proyección de todo el Estado de México”, afirma el alcalde Pérez Cruz.

Demostrar que un municipio con vocación industrial y de servicios también puede y debe ser un referente de identidad y patrimonio.

Para el presidente municipal Raciel Pérez, este momento representa la materialización de su compromiso por edificar el mejor municipio del Estado de México.

Tlalnepantla no sólo está cambiando su fisonomía urbana, sino que está redefiniendo su papel en el mundo, consolidando el orgullo de ser la fuerza motriz y cultural del Estado de México.