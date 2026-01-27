Naucalpan, el municipio de las obras públicas

Inicia OAPAS con el arranque de 11 proyectos, cuya inversión supera los 87 mdp y son parte de la reingeniería hidráulica * El presidente municipal Isaac Montoya reitera que continuará la rehabilitación de un segundo tramo del Periférico Norte * Destacan avances en seguridad e informan sobre la adquisición de equipamiento para reforzar las labores de la Guardia Municipal

El presidente municipal Isaac Montoya Márquez afirma que en este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, lograr llegar a más comunidades, centrarse en las vialidades, a la vez que anunció que, en un par de semanas, se iniciará un segundo tramo de rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte de 3.2 kilómetros, sumándose otra vez al rescate histórico que realiza el Gobierno del Estado de México de esta importante vialidad que será un legado para los naucalpenses.

Acompañado del director de OAPAS, Ricardo Gudiño, así como del director de Construcción y Operación Hidráulica, Gregorio Ramos, destaca el arranque de 11 obras de infraestructura hidráulica en enero, cuya inversión supera los 87 millones de pesos y son parte de la reingeniería hidráulica.

Destacaron los avances para disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala y poder ser autosuficientes en el abasto a la ciudadanía. El rescate de Rio Hondo será la primera obra de rescate del Valle de México que se utilizará para el beneficio de los consumidores, una gran noticia que impactará a Naucalpan. Además, el proyecto las Julianas que avanza con un corredor ecológico, desazolve y limpieza que viene del cuidado del bosque de Chimalpa.

Montoya Márquez resalta que Naucalpan es el primer municipio que realiza en un primer tramo la rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico del carril lateral de esta arteria vial que cruza el Estado de México y que conecta con la Ciudad de México, una obra de recuperación lo más duradera posible se realizará desde la frontera con Tlalnepantla, hasta la calle Baden Powell, pasando el Parque Naucalli para que quede listo antes del 30 de abril.

También subrayó los avances en seguridad que son irrefutables, en 2025 se dejaron de robar mil 200 vehículos e informó que se reforzarán los avances de la Guardia Municipal, a la vez que el comisario José Carlos Quezada anunció que, para dar certeza a la ciudadanía, se adquirirán 22 bodycam de alta tecnología con GPS, con más de 12 horas de grabación, que utiliza la Policía de EU, para evitar actos de corrupción, se destinarán al Grupo Femenil de Tránsito, las 40 mujeres que tienen la facultad de infraccionar que andan en patrullas y no en motocicletas, con el distintivo color naranja, además de 60 cámaras que se instalarán en las patrullas.

El director de Fomento Económico, Miguel Becerril, habló de la Apertura Rápida de Empresas con la mejora regulatoria para erradicar la corrupción a la que se presta, por ello el avance en la digitalización de trámites.