NACIONAL
Tormenta 2026, el operativo contra las inundaciones en Ecatepec
La alcaldesa Azucena Cisneros anuncia acciones de prevención, obras y recolección de basura en zonas históricamente vulnerables * Implementan campaña para reducir a 50% las anegaciones
ALFREDO IBÁÑEZ
El gobierno de Ecatepec puso en marcha una gran campaña para reducir 50 por ciento las inundaciones en el municipio, la cual se basa en obras, prevención, limpieza de cauces y recolección de basura.
En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss presenta el operativo Tormenta 2026, estrategia de prevención y atención de inundaciones en la que participan las áreas de Servicios Públicos, Protección Civil, el organismo de agua potable, Obras Públicas y Seguridad Ciudadana.
La presidenta municipal de Ecatepec afirma que las acciones preventivas son importantes y el objetivo concreto es reducir 50 por ciento el riesgo de inundaciones en zonas históricamente vulnerables, que cada temporada de lluvias sufren afectaciones.
Pidió a la población, empresarios y otros sectores sociales de Ecatepec a sumarse a este esfuerzo, en un acto de corresponsabilidad social para rescatar el entorno urbano.
“Hacemos un llamado claro a los vecinos y vecinas: Necesitamos trabajar en equipo. La basura mata. Cuidar el espacio público es una responsabilidad de todos”, añade.
Recuerda que está en marcha la recolección nocturna de basura en colonias de la parte alta de la Sierra de Guadalupe, de manera gratuita y con 20 rutas que recorrerá 375 calles de 87 colonias ubicadas en zonas colindantes con nueve barrancas, los días lunes, miércoles y viernes de las 22:00 a las 01:00 horas del día siguiente.
Cisneros Coss adelanta que realizarán 237 acciones de rehabilitación de líneas de drenaje para prevenir socavones e inundaciones y en una primera etapa habrá desazolve integral en 125 colonias prioritarias, 105 por parte del gobierno municipal y 20 a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).
Dijo que en 2025 recolectaron ocho mil 218 toneladas de basura en 39 megajornadas de limpieza, en tanto que en los primeros días de este año suman cinco mil 227 toneladas recolectadas en barrancas de la zona de San Andrés de La Cañada.
Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua SAPASE, detalla que en Ecatepec existen 14 zonas de inundaciones, ubicadas en las colonias Nuevo Laredo, Alborada de Aragón, Josefa Ortiz de Domínguez, Emiliano Zapata Primera Sección, Jardines de Morelos Sección Bosques, Santa Cruz Venta de Carpio, Cuauhtémoc Xalostoc, Industrial Cerro Gordo, Santa María Chiconautla, Ciudad Oriente, Santa María Tulpetlac, Prizo 1, Las Américas y Sauces Coalición.
Agrega que la estrategia del operativo Tormenta contempla el monitoreo permanente desde el C5 de la policía municipal y el año pasado invirtieron 83 millones de pesos en la rehabilitación de cárcamos.
Reitera que la CAEM se sumará al programa de desazolve integral en 20 comunidades, entre ellas Jardines de Morelos secciones Fuentes, Cerros, Montes y Flores, Héroes Segunda, Viveros Xalostoc, Miguel Hidalgo y Sauces 1.
Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, destaca que el operativo Tormenta se divide en tres etapas: prevención, atención y recuperación. Y en la etapa de la prevención la limpieza de barrancas es una acción importante para mitigar las inundaciones.
Refiere que además de barrancas también habrá limpieza permanente y desazolve de vasos reguladores, en tanto que en este año han limpiado 41 bocas de tormenta.
Edgar Machado Peña, director de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, subraya que respaldan el operativo Tormenta con monitoreo constante a través del Centro de Mando y en los primeros días de este año remitieron a los Juzgados Cívicos a 27 personas por tirar basura, sobre todo en las colonias Cardonal Xalostoc y Jardines de Morelos.
NACIONAL
Transportes Lock logra distintivo PRIME
ILDEFONSO PEREYRA
Transportes Lock se unió a 55 empresas que han recibido la distinción PRIME, para obtener financiamiento de la Banca de Desarrollo por más de 20,000 millones de pesos, con impactos positivos en sectores como la construcción, la logística, el turismo y la agroindustria.
José Luis Terrazas, director y accionista de Transportes Lock S.A. de C.V., empresa de traslado de valores, ofreció conferencia para notificar la distinción.
“Fundé la empresa en 2003 en Puebla y esta distinción es resultado del esfuerzo de todos los que colaboramos en LOCK. Tenemos presencia en 13 Estados del país y seguiremos creciendo”, agregó el directivo de Transportes Lock S.A. de C.V.
Las instituciones que respaldan la Certificación PRIME son el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), quienes a siete años de la creación del distintivo PRIME se reunieron para dar a conocer los resultados.
Terrazas Rugerio destacó que tienen 400 camionetas blindadas, para seguridad de sus clientes, además de personal capacitado.
En la reunión con la prensa, asistieron Aguinaldo Alves, encargado de logística y Verónica Jiménez, directora de Recursos Humanos.
“En Cancún abriremos otra sucursal de Transportes Lock, para seguir expandiendo la empresa”, finalizó José Luis Terrazas, de Transportes Lock S.A. de C.V.
NACIONAL
Urge generar conciencia, unidad y corresponsabilidad para enfrentar los desafíos del país: Ale Rojo
Reitera que la alcaldía Cuauhtémoc tendrá el mejor gobierno de toda su historia * La también activista y feminista llama a la unidad con propósito y a la conciencia colectiva
EL TOPO
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sostuvo un encuentro con representantes del sector empresarial para compartir un análisis del momento político, económico y social que atraviesa la Alcaldía Cuauhtémoc.
Rojo de la Vega Piccolo subraya la urgencia de generar conciencia, unidad y corresponsabilidad para enfrentar los desafíos del país.
Además, durante el encuentro realizado en el Club de Industriales, la edil escuchó a vecinos de la demarcación habló de cómo seguir construyendo un buen gobierno.
“Juntas y juntos haremos el mejor gobierno que ha tenido la Alcaldía Cuauhtémoc”, añade.
Rojo de la Vega reconoció el papel estratégico del sector empresarial para aportar estabilidad, legalidad y certidumbre en un entorno complejo.
“Aquí el empresariado mexicano tiene un papel histórico. Ustedes pueden generar unidad, propuestas serias, señales claras de legalidad, de competitividad hacia nuestros socios comerciales, pueden aportar estabilidad donde hoy hay incertidumbre, y en todos esos esfuerzos, y en los que nazcan de sus recomendaciones, van a contar conmigo”, agrega.
Ante los empresarios y representantes de la sociedad civil, Alessandra Rojo de la Vega expone que gobernar Cuauhtémoc implica enfrentar una presión constante sobre los servicios y el espacio público, derivada de la alta afluencia diaria de personas.
“El reto más importante de la alcaldía Cuauhtémoc es el poco presupuesto. Tenemos un presupuesto para 580 mil habitantes, no para los tres a cinco millones de personas que transitan todos los días en Cuauhtémoc”, reitera Rojo de la Vega.
La también activista reitera que, pese a las limitaciones presupuestales, su gobierno mantiene una visión clara: Una Cuauhtémoc cercana, con presencia permanente en las calles y atención directa a la ciudadanía; feminista, donde la seguridad y la libertad de niñas y mujeres son el eje para construir comunidades seguras; y sustentable, con acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y al desarrollo urbano responsable.
“Yo voy a estar donde la gente quiera que esté. Yo puedo seguir luchando por mi país, donde quiera que esté, pero primero los resultados y primero hacer un buen gobierno en Cuauhtémoc”.
La alcaldesa llama a mantener la unión y la conciencia colectiva para impulsar un verdadero cambio, fortalecer la democracia y construir, desde lo local, un mejor futuro para México.
NACIONAL
¡Tlalnepantla hace historia a nivel internacional!
Se proyecta al mundo en la Feria Internacional de Turismo, que se realiza en Madrid, España * Bajo la visión del alcalde Raciel Pérez Cruz, el municipio se consolida como un referente en el Estado de México * Aporta el 12 por ciento del PIB en el estado y el 1.3 a nivel nacional
EL TOPO
Raciel Pérez Cruz, presidente de Tlalnepantla, marca un precedente histórico al concretar, por primera ocasión, la participación oficial del municipio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, como parte del stand del Estado de México.
La presencia de Tlalnepantla representa la conquista de un nuevo horizonte, para visibilizar al municipio como un destino turístico, al tiempo que promueve el networking y la vinculación empresarial.
Esta participación es el resultado de una visión de Estado que busca reivindicar la grandeza y exponer ante el mundo que el municipio posee una riqueza arqueológica y cultural, con espacios emblemáticos a la altura de las grandes capitales.
“Hoy estamos escribiendo una página nueva en la historia de nuestra ciudad. Por primera vez, el mundo conoce la majestuosidad de nuestras raíces y la fuerza de nuestra gente en el foro más importante del planeta. Mi meta es que cada habitante se sienta orgulloso de vivir en el municipio más dinámico, moderno y con mayor proyección de todo el Estado de México”, afirma el alcalde Pérez Cruz.
Demostrar que un municipio con vocación industrial y de servicios también puede y debe ser un referente de identidad y patrimonio.
Para el presidente municipal Raciel Pérez, este momento representa la materialización de su compromiso por edificar el mejor municipio del Estado de México.
Tlalnepantla no sólo está cambiando su fisonomía urbana, sino que está redefiniendo su papel en el mundo, consolidando el orgullo de ser la fuerza motriz y cultural del Estado de México.
