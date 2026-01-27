Tormenta 2026, el operativo contra las inundaciones en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros anuncia acciones de prevención, obras y recolección de basura en zonas históricamente vulnerables * Implementan campaña para reducir a 50% las anegaciones

ALFREDO IBÁÑEZ

El gobierno de Ecatepec puso en marcha una gran campaña para reducir 50 por ciento las inundaciones en el municipio, la cual se basa en obras, prevención, limpieza de cauces y recolección de basura.

En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss presenta el operativo Tormenta 2026, estrategia de prevención y atención de inundaciones en la que participan las áreas de Servicios Públicos, Protección Civil, el organismo de agua potable, Obras Públicas y Seguridad Ciudadana.

La presidenta municipal de Ecatepec afirma que las acciones preventivas son importantes y el objetivo concreto es reducir 50 por ciento el riesgo de inundaciones en zonas históricamente vulnerables, que cada temporada de lluvias sufren afectaciones.

Pidió a la población, empresarios y otros sectores sociales de Ecatepec a sumarse a este esfuerzo, en un acto de corresponsabilidad social para rescatar el entorno urbano.

“Hacemos un llamado claro a los vecinos y vecinas: Necesitamos trabajar en equipo. La basura mata. Cuidar el espacio público es una responsabilidad de todos”, añade.

Recuerda que está en marcha la recolección nocturna de basura en colonias de la parte alta de la Sierra de Guadalupe, de manera gratuita y con 20 rutas que recorrerá 375 calles de 87 colonias ubicadas en zonas colindantes con nueve barrancas, los días lunes, miércoles y viernes de las 22:00 a las 01:00 horas del día siguiente.

Cisneros Coss adelanta que realizarán 237 acciones de rehabilitación de líneas de drenaje para prevenir socavones e inundaciones y en una primera etapa habrá desazolve integral en 125 colonias prioritarias, 105 por parte del gobierno municipal y 20 a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Dijo que en 2025 recolectaron ocho mil 218 toneladas de basura en 39 megajornadas de limpieza, en tanto que en los primeros días de este año suman cinco mil 227 toneladas recolectadas en barrancas de la zona de San Andrés de La Cañada.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua SAPASE, detalla que en Ecatepec existen 14 zonas de inundaciones, ubicadas en las colonias Nuevo Laredo, Alborada de Aragón, Josefa Ortiz de Domínguez, Emiliano Zapata Primera Sección, Jardines de Morelos Sección Bosques, Santa Cruz Venta de Carpio, Cuauhtémoc Xalostoc, Industrial Cerro Gordo, Santa María Chiconautla, Ciudad Oriente, Santa María Tulpetlac, Prizo 1, Las Américas y Sauces Coalición.

Agrega que la estrategia del operativo Tormenta contempla el monitoreo permanente desde el C5 de la policía municipal y el año pasado invirtieron 83 millones de pesos en la rehabilitación de cárcamos.

Reitera que la CAEM se sumará al programa de desazolve integral en 20 comunidades, entre ellas Jardines de Morelos secciones Fuentes, Cerros, Montes y Flores, Héroes Segunda, Viveros Xalostoc, Miguel Hidalgo y Sauces 1.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, destaca que el operativo Tormenta se divide en tres etapas: prevención, atención y recuperación. Y en la etapa de la prevención la limpieza de barrancas es una acción importante para mitigar las inundaciones.

Refiere que además de barrancas también habrá limpieza permanente y desazolve de vasos reguladores, en tanto que en este año han limpiado 41 bocas de tormenta.

Edgar Machado Peña, director de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, subraya que respaldan el operativo Tormenta con monitoreo constante a través del Centro de Mando y en los primeros días de este año remitieron a los Juzgados Cívicos a 27 personas por tirar basura, sobre todo en las colonias Cardonal Xalostoc y Jardines de Morelos.