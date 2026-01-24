NACIONAL
Muerde ‘Cachorro’ la mano que le dio de comer
ILDEFONSO PEREYRA
Jesús Alejandro Ruiz Uribe, ex delegado federal del Bienestar en Baja California (2019-2025) y a quien se le conoce como el “Cachorro”, busca la Gubernatura de dicho Estado para 2027 y aseguró que le están jugando sucio en esa carrera.
Ruiz Uribe acusó a Carlos Torres y Arnulfo “Rufo” Guerrero León, secretario general de gobierno de Tijuana, de conspirar en su contra en esta carrera por liderar Baja California.
Curiosamente, la relación entre Ruiz Uribe y Torres había sido de colaboración y respaldo político dentro del partido Morena, pero ahora ha cambiado drásticamente.
Eran tan cercanos, que en febrero de 2025, Ruiz Uribe, entonces delegado federal de Programas para el Bienestar, fue de los primeros en respaldar públicamente la afiliación formal de Carlos Torres a Morena, y ahora lo acusa de hacerle guerra sucia.
“Veo en muchos sectores -no quiero hacer señalamientos personalizados-, pero veo mucha ambición desmedida, poca formación política y poca convicción a la hora de ejercer la política”, dijo Ruiz Uribe.
Ruiz Uribe también reveló que supuestamente hay fricciones en Morena por la municipalización de comisiones estatales de servicios públicos y espera ser seleccionado en la encuesta interna.
“Tengo una mala opinión de Carlos Torres, mala opinión, muy mala. Creo que le hizo mucho daño a la gobernadora. Yo alguna vez le dije a ella: ‘Imagínate que no hubiera existido en tu vida este sujeto, tu imagen sería mejor de la que tienes ahora’.
“Lo digo públicamente, Carlos Torres ha sido dañino para la imagen de ella; ha dañado la imagen también de Morena”, añadió.
NACIONAL
Romina Contreras y Enrique Vargas, la mancuerna perfecta
Consolidan finanzas históricas en Huixquilucan, Estado de México * Es la fórmula ideal que se perfila para arrasar la elección venidera de 2027, de acuerdo con el más reciente estudio de opinión de la consultora quioscodigitalmx
EL TOPO
La visión financiera y la continuidad administrativa impulsadas por Enrique Vargas del Villar y Romina Contreras Carrasco colocaron a Huixquilucan entre los municipios con mejores finanzas públicas del país.
Así lo confirmó la agencia internacional Fitch Ratings, al elevar la calificación crediticia del municipio a ‘AA-(mex)’, uno de los niveles más altos otorgados a gobiernos locales en México.
El reconocimiento, con perspectiva Estable, refleja casi una década de políticas de disciplina fiscal, fortalecimiento de ingresos propios y manejo responsable de la deuda, iniciadas durante la administración de Vargas del Villar (2016–2021) y consolidadas por el actual gobierno encabezado por Contreras Carrasco (2021 a la fecha).
Fitch destaca que el fortalecimiento del perfil financiero de Huixquilucan tiene su origen en la reorganización estructural de las finanzas municipales, emprendida desde 2016 bajo el liderazgo de Enrique Vargas.
Durante su gestión se establecieron mecanismos de control del gasto, mejora en la recaudación del impuesto predial y una política de endeudamiento prudente, sentando las bases para balances operativos positivos y liquidez creciente.
Por su parte, la administración de Romina Contreras no sólo mantuvo esta ruta, sino que la profundizó. Fitch subraya que entre 2021 y 2024 Huixquilucan registró superávits fiscales sostenidos, balances operativos estables cercanos a 350 millones de pesos y un fortalecimiento significativo de la liquidez.
En conjunto, los ingresos operativos del municipio crecieron a una tasa real anual de 5.4%, superior al crecimiento del PIB nacional, consolidando a Huixquilucan como uno de los municipios con mayor autonomía financiera del país.
El caso de Huixquilucan demuestra que la continuidad en el liderazgo y la planeación financiera generan resultados tangibles. Enrique Vargas construyó los cimientos de un municipio financieramente ordenado, mientras que Romina Contreras consolidó ese legado con resultados medibles y reconocidos a nivel nacional e internacional.
LIDERA PAN RUMBO A 2027
La fórmula conformada por la alcaldesa Contreras y el senador Vargas, además de mantener una aprobación histórica, se perfila para arrasar la elección venidera de 2027, de acuerdo con el más reciente estudio de opinión de la consultora quioscodigitalmx.
Con un índice de aprobación ciudadana del 72 por ciento, Contreras Carrasco sigue consolidándose como una de las alcaldesas con mayor respaldo popular, reflejo de una gestión enfocada en el desempeño administrativo, la seguridad y el fortalecimiento de la infraestructura local.
Vargas del Villar continúa siendo la figura central del panismo en la región, tras obtener un 59.8 por ciento de las simpatías políticas; una de las más altas incluso por encima de cualquier otro aspirante, tanto de su propio partido como de las fuerzas de oposición.
Su liderazgo se traduce en una ventaja competitiva clave, consolidándose como el referente para dar continuidad al modelo de desarrollo que ha transformado a Huixquilucan en la última década.
NACIONAL
No seremos cómplices ni parte de la corrupción: Montoya Márquez
Gobierno de Naucalpan cierra 2025 con avances sustanciales e inicia 2026 con recaudación histórica * Presenta el alcalde la Policía Ética, un cuerpo que acompañará y vigilará las tareas del Grupo Femenil que infracciona en el municipio
EL TOPO
Al inicio de este 2026, el Gobierno de Naucalpan avanza en beneficio de las comunidades, asegura el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, a la vez que destacó el tema de la recaudación histórica en predial y agua, que permitirá dar continuidad a las obras.
En conferencia presentó la Policía Ética que acompañará y vigilará el actuar de Tránsito e infracciones y destacó el cierre del 2025 con la incidencia delictiva a la baja, como la reducción en delitos de alto impacto en un 35.8%, que en comparación del 2024, a la fecha se han registrado 2,037 delitos menos.
Montoya Márquez destaca que la recaudación arrancó en este año con todo, con todas las capacidades que tiene la Tesorería y el Organismo Municipal del Agua Oapas.
Para asegurar el mejor servicio para los usuarios que van a pagar puntualmente, la tesorera Claudia Oyoque señala que en 2025 hubo un cierre exitoso y este primer periodo de recaudación inició con 8 centros con gran flujo por los descuentos que se ofrecen en apoyo de la economía familiar; a la misma fecha del 2025, ya se recaudaron 28 millones más, pues se han recaudado hasta el momento 183’312, 654.37 y en 2025 rebasamos casi por más de 400 millones de pesos a la administración pasada.
Oyoque anuncia que este lunes 19 entrará en operación la tesorería móvil y será itinerante para cumplir con el pago de predial. Actualmente atienden a la ciudadanía 150 cajeros y han logrado que el tiempo de espera sea entre unos 7 y 10 minutos. Refirió que se ha logrado una eficiencia administrativa, al momento 183 millones 312 mil millones y con más de 400 millones se superó la recaudación en 2025 vs 2024, lo que permitió los logros y acciones del año pasado.
Del mismo modo, el OAPAS cerró con finanzas sanas e iniciaron este 2026 otorgando beneficios hasta del 48 por ciento para grupos vulnerables. Además, no se elevaron las tarifas en apoyo de los usuarios. Ricardo Gudiño comentó que atienden a la población a través de 7 subgerencias propias. Y comparten espacios como el Teatro Bicentenario y Parque Naucalli, y en OAPAS también se atiende a los usuarios.
Ante medios se presentó la Policía Ética, nuevo cuerpo que va a estar acompañando las tareas en el territorio, en las calles, en las vialidades especialmente con énfasis en tránsito, al grupo de 40 mujeres que tienen la facultad de infraccionar y vigilar el desempeño ético apegado a la legalidad para levantar las infracciones, serán aliados de la ciudadanía, porque, dijo el alcalde, no seremos cómplices, ni parte de la de la corrupción de la que la gente está harta.
Los 20 elementos de la Policía Ética portaron uniforme con distintivos verde con gris, a la vez que se señaló que Asuntos Internos atienden las denuncias ciudadanas cuando presentan asuntos con algún elemento de la Guardia Municipal.
La ciudadanía puede realizar cualquier denuncia en materia de Seguridad al número 5521954160, reportando actos de corrupción, a donde llegará la unidad de Asuntos Internos, informó la contralora Alejandra Jiménez.
El comisario Juan Carlos Quezada refirió que tal como lo señaló el alcalde, no serán cómplices de ningún tipo de práctica de corrupción y aclara que, tras cumplir con los requerimientos establecidos con el gobierno estatal, se aplican las infracciones en Naucalpan, con el único fin de salvaguardar a la ciudadanía y no con fines de recaudación. Agrega que para abatir la corrupción se trabaja de la mano con la Policía Ética y Asuntos Internos.
Destaca la reducción en delitos de alto impacto en un 35.8%, que en comparación del 2024 se cometieron 5 mil 363 delitos, a la fecha se han registrado 2,037 delitos menos. En cuanto al robo de vehículo con violencia presentó una reducción del 49.3% y el homicidio doloso en 29.6%. El robo de vehículo sin violencia con una baja del 44.8% a la baja. En robo a casa habitación del 40.2%, el robo al transporte público en 28.9% a la baja, el robo a transeúnte en 16.9% y en extorsión se registró una disminución del 63%.
También se dio a conocer que se premiará al contribuyente cumplido, se les regalará 200 pantallas y habrá tómbola cada fin de mes, se darán 3 mil balones con dinámicas en las distintas sedes de recaudación y se rifará un vehículo y dos motocicletas en abril para naucalpenses sin adeudos.
NACIONAL
Azucena Cisneros Coss le endereza la plana a Fernando Vilchis
Lamentable que el anterior alcalde no haya actuado debidamente e incluso omitió ofrecer la disculpa pública ordenada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), así como una compensación económica a las víctimas * Que esta disculpa pública sea un paso hacia la justicia, expresa la alcaldesa de Ecatepec
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, ofreció, en nombre de su gobierno, una disculpa pública a la sociedad y a los familiares de un ciudadano que murió a manos de policías municipales, hechos ocurridos el 17 de enero de 2020, durante la administración municipal de Fernando Vilchis Contreras, actual diputado federal del Partido del Trabajo (PT).
“Expresamos una disculpa pública y sincera a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en general por el daño causado. Aceptamos plenamente nuestra responsabilidad y reconocemos el impacto profundo que estos hechos han tenido en la dignidad, integridad y bienestar de quienes resultaron afectados. Reconocemos que no hay nada que pueda devolver la vida a la víctima, pero esperamos que esta disculpa sea un paso hacia la justicia”, añade Cisneros Coss.
Lamenta que las entonces autoridades municipales encabezadas por Fernando Vilchis, quien gobernó 5 años esa localidad, no hayan actuado debidamente e incluso omitieron ofrecer la disculpa pública ordenada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), cuya recomendación contempla capacitar en derechos humanos a los policías municipales, así como una compensación económica a las víctimas.
Destacó que siempre estará al lado de las víctimas y “aunque no fue en esta administración, nos toca asumir como institución, como hoy representante del gobierno municipal, asumir algo que se fue postergando, porque esta recomendación de la disculpa pública se dio en su momento y obviamente ni siquiera eso se quiso ofrendar a las víctimas”.
Ninguna circunstancia justifica la vulneración de los derechos humanos de las personas, en hechos que finalmente no quedaron impunes, pues autoridades judiciales de la entidad sancionaron a los servidores públicos responsables y la Codhem emitió la citada recomendación, añadió.
Agregó que una situación similar por ningún motivo debe volver a repetirse, por lo que su gobierno capacitará en derechos humanos y otros temas a policías municipales y servidores públicos, además de cumplir con la recomendación de la Codhem.
G. D. J. M., esposa de la víctima, acepta la disculpa pública y aclara que nada devolverá la vida a su familiar, aunque reconoce a la alcaldesa Azucena Cisneros por atender la recomendación de la Codhem.
“Acepto la disculpa pública como protocolo de seguimiento de la recomendación de Derechos Humanos del Estado de México, que al día de hoy se ofrece, no como un cierre definitivo sino como un acto de reconocimiento institucional y un compromiso que debe traducirse en acciones concretas, verdad, justicia y garantías de no repetición hacia ningún ciudadano”, añade.
Menciona que la muerte de su familiar ocurrió por el abuso de autoridad, corrupción y complicidad de autoridades de la anterior administración municipal, que “nunca entendieron lo que significa cuidar y proteger a los ciudadanos, provocaron que mi esposo ya no esté con nosotras desde hace seis años”.
Es así como Azucena Cisneros Coss endereza la plana a su antecesor Fernando Vilchis.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Muerde ‘Cachorro’ la mano que le dio de comer
Ale Rojo, la campeona nacional con causa
¿Para qué la reforma electoral si ya tienen los tres Poderes?
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
TEXTUAL-ESHace 3 días
Trump pone en riesgo la economía regional
-
NACIONALHace 2 días
Azucena Cisneros Coss le endereza la plana a Fernando Vilchis
-
NACIONALHace 4 días
Tlalnepantla, el punto neurálgico para la política social en el Estado de México
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 3 días
Los casos explosivos de la 4T
-
NACIONALHace 2 días
No seremos cómplices ni parte de la corrupción: Montoya Márquez
-
SILENCIO ROTOHace 3 días
Genera incertidumbre la Reforma Electoral
-
PULPO POLÍTICOHace 2 días
Gertz Manero, otra raya más al Tigre
-
NACIONALHace 2 días
Romina Contreras y Enrique Vargas, la mancuerna perfecta