Romina Contreras y Enrique Vargas, la mancuerna perfecta
Consolidan finanzas históricas en Huixquilucan, Estado de México * Es la fórmula ideal que se perfila para arrasar la elección venidera de 2027, de acuerdo con el más reciente estudio de opinión de la consultora quioscodigitalmx
La visión financiera y la continuidad administrativa impulsadas por Enrique Vargas del Villar y Romina Contreras Carrasco colocaron a Huixquilucan entre los municipios con mejores finanzas públicas del país.
Así lo confirmó la agencia internacional Fitch Ratings, al elevar la calificación crediticia del municipio a ‘AA-(mex)’, uno de los niveles más altos otorgados a gobiernos locales en México.
El reconocimiento, con perspectiva Estable, refleja casi una década de políticas de disciplina fiscal, fortalecimiento de ingresos propios y manejo responsable de la deuda, iniciadas durante la administración de Vargas del Villar (2016–2021) y consolidadas por el actual gobierno encabezado por Contreras Carrasco (2021 a la fecha).
Fitch destaca que el fortalecimiento del perfil financiero de Huixquilucan tiene su origen en la reorganización estructural de las finanzas municipales, emprendida desde 2016 bajo el liderazgo de Enrique Vargas.
Durante su gestión se establecieron mecanismos de control del gasto, mejora en la recaudación del impuesto predial y una política de endeudamiento prudente, sentando las bases para balances operativos positivos y liquidez creciente.
Por su parte, la administración de Romina Contreras no sólo mantuvo esta ruta, sino que la profundizó. Fitch subraya que entre 2021 y 2024 Huixquilucan registró superávits fiscales sostenidos, balances operativos estables cercanos a 350 millones de pesos y un fortalecimiento significativo de la liquidez.
En conjunto, los ingresos operativos del municipio crecieron a una tasa real anual de 5.4%, superior al crecimiento del PIB nacional, consolidando a Huixquilucan como uno de los municipios con mayor autonomía financiera del país.
El caso de Huixquilucan demuestra que la continuidad en el liderazgo y la planeación financiera generan resultados tangibles. Enrique Vargas construyó los cimientos de un municipio financieramente ordenado, mientras que Romina Contreras consolidó ese legado con resultados medibles y reconocidos a nivel nacional e internacional.
LIDERA PAN RUMBO A 2027
La fórmula conformada por la alcaldesa Contreras y el senador Vargas, además de mantener una aprobación histórica, se perfila para arrasar la elección venidera de 2027, de acuerdo con el más reciente estudio de opinión de la consultora quioscodigitalmx.
Con un índice de aprobación ciudadana del 72 por ciento, Contreras Carrasco sigue consolidándose como una de las alcaldesas con mayor respaldo popular, reflejo de una gestión enfocada en el desempeño administrativo, la seguridad y el fortalecimiento de la infraestructura local.
Vargas del Villar continúa siendo la figura central del panismo en la región, tras obtener un 59.8 por ciento de las simpatías políticas; una de las más altas incluso por encima de cualquier otro aspirante, tanto de su propio partido como de las fuerzas de oposición.
Su liderazgo se traduce en una ventaja competitiva clave, consolidándose como el referente para dar continuidad al modelo de desarrollo que ha transformado a Huixquilucan en la última década.
No seremos cómplices ni parte de la corrupción: Montoya Márquez
Gobierno de Naucalpan cierra 2025 con avances sustanciales e inicia 2026 con recaudación histórica * Presenta el alcalde la Policía Ética, un cuerpo que acompañará y vigilará las tareas del Grupo Femenil que infracciona en el municipio
Al inicio de este 2026, el Gobierno de Naucalpan avanza en beneficio de las comunidades, asegura el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, a la vez que destacó el tema de la recaudación histórica en predial y agua, que permitirá dar continuidad a las obras.
En conferencia presentó la Policía Ética que acompañará y vigilará el actuar de Tránsito e infracciones y destacó el cierre del 2025 con la incidencia delictiva a la baja, como la reducción en delitos de alto impacto en un 35.8%, que en comparación del 2024, a la fecha se han registrado 2,037 delitos menos.
Montoya Márquez destaca que la recaudación arrancó en este año con todo, con todas las capacidades que tiene la Tesorería y el Organismo Municipal del Agua Oapas.
Para asegurar el mejor servicio para los usuarios que van a pagar puntualmente, la tesorera Claudia Oyoque señala que en 2025 hubo un cierre exitoso y este primer periodo de recaudación inició con 8 centros con gran flujo por los descuentos que se ofrecen en apoyo de la economía familiar; a la misma fecha del 2025, ya se recaudaron 28 millones más, pues se han recaudado hasta el momento 183’312, 654.37 y en 2025 rebasamos casi por más de 400 millones de pesos a la administración pasada.
Oyoque anuncia que este lunes 19 entrará en operación la tesorería móvil y será itinerante para cumplir con el pago de predial. Actualmente atienden a la ciudadanía 150 cajeros y han logrado que el tiempo de espera sea entre unos 7 y 10 minutos. Refirió que se ha logrado una eficiencia administrativa, al momento 183 millones 312 mil millones y con más de 400 millones se superó la recaudación en 2025 vs 2024, lo que permitió los logros y acciones del año pasado.
Del mismo modo, el OAPAS cerró con finanzas sanas e iniciaron este 2026 otorgando beneficios hasta del 48 por ciento para grupos vulnerables. Además, no se elevaron las tarifas en apoyo de los usuarios. Ricardo Gudiño comentó que atienden a la población a través de 7 subgerencias propias. Y comparten espacios como el Teatro Bicentenario y Parque Naucalli, y en OAPAS también se atiende a los usuarios.
Ante medios se presentó la Policía Ética, nuevo cuerpo que va a estar acompañando las tareas en el territorio, en las calles, en las vialidades especialmente con énfasis en tránsito, al grupo de 40 mujeres que tienen la facultad de infraccionar y vigilar el desempeño ético apegado a la legalidad para levantar las infracciones, serán aliados de la ciudadanía, porque, dijo el alcalde, no seremos cómplices, ni parte de la de la corrupción de la que la gente está harta.
Los 20 elementos de la Policía Ética portaron uniforme con distintivos verde con gris, a la vez que se señaló que Asuntos Internos atienden las denuncias ciudadanas cuando presentan asuntos con algún elemento de la Guardia Municipal.
La ciudadanía puede realizar cualquier denuncia en materia de Seguridad al número 5521954160, reportando actos de corrupción, a donde llegará la unidad de Asuntos Internos, informó la contralora Alejandra Jiménez.
El comisario Juan Carlos Quezada refirió que tal como lo señaló el alcalde, no serán cómplices de ningún tipo de práctica de corrupción y aclara que, tras cumplir con los requerimientos establecidos con el gobierno estatal, se aplican las infracciones en Naucalpan, con el único fin de salvaguardar a la ciudadanía y no con fines de recaudación. Agrega que para abatir la corrupción se trabaja de la mano con la Policía Ética y Asuntos Internos.
Destaca la reducción en delitos de alto impacto en un 35.8%, que en comparación del 2024 se cometieron 5 mil 363 delitos, a la fecha se han registrado 2,037 delitos menos. En cuanto al robo de vehículo con violencia presentó una reducción del 49.3% y el homicidio doloso en 29.6%. El robo de vehículo sin violencia con una baja del 44.8% a la baja. En robo a casa habitación del 40.2%, el robo al transporte público en 28.9% a la baja, el robo a transeúnte en 16.9% y en extorsión se registró una disminución del 63%.
También se dio a conocer que se premiará al contribuyente cumplido, se les regalará 200 pantallas y habrá tómbola cada fin de mes, se darán 3 mil balones con dinámicas en las distintas sedes de recaudación y se rifará un vehículo y dos motocicletas en abril para naucalpenses sin adeudos.
Azucena Cisneros Coss le endereza la plana a Fernando Vilchis
Lamentable que el anterior alcalde no haya actuado debidamente e incluso omitió ofrecer la disculpa pública ordenada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), así como una compensación económica a las víctimas * Que esta disculpa pública sea un paso hacia la justicia, expresa la alcaldesa de Ecatepec
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, ofreció, en nombre de su gobierno, una disculpa pública a la sociedad y a los familiares de un ciudadano que murió a manos de policías municipales, hechos ocurridos el 17 de enero de 2020, durante la administración municipal de Fernando Vilchis Contreras, actual diputado federal del Partido del Trabajo (PT).
“Expresamos una disculpa pública y sincera a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en general por el daño causado. Aceptamos plenamente nuestra responsabilidad y reconocemos el impacto profundo que estos hechos han tenido en la dignidad, integridad y bienestar de quienes resultaron afectados. Reconocemos que no hay nada que pueda devolver la vida a la víctima, pero esperamos que esta disculpa sea un paso hacia la justicia”, añade Cisneros Coss.
Lamenta que las entonces autoridades municipales encabezadas por Fernando Vilchis, quien gobernó 5 años esa localidad, no hayan actuado debidamente e incluso omitieron ofrecer la disculpa pública ordenada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), cuya recomendación contempla capacitar en derechos humanos a los policías municipales, así como una compensación económica a las víctimas.
Destacó que siempre estará al lado de las víctimas y “aunque no fue en esta administración, nos toca asumir como institución, como hoy representante del gobierno municipal, asumir algo que se fue postergando, porque esta recomendación de la disculpa pública se dio en su momento y obviamente ni siquiera eso se quiso ofrendar a las víctimas”.
Ninguna circunstancia justifica la vulneración de los derechos humanos de las personas, en hechos que finalmente no quedaron impunes, pues autoridades judiciales de la entidad sancionaron a los servidores públicos responsables y la Codhem emitió la citada recomendación, añadió.
Agregó que una situación similar por ningún motivo debe volver a repetirse, por lo que su gobierno capacitará en derechos humanos y otros temas a policías municipales y servidores públicos, además de cumplir con la recomendación de la Codhem.
G. D. J. M., esposa de la víctima, acepta la disculpa pública y aclara que nada devolverá la vida a su familiar, aunque reconoce a la alcaldesa Azucena Cisneros por atender la recomendación de la Codhem.
“Acepto la disculpa pública como protocolo de seguimiento de la recomendación de Derechos Humanos del Estado de México, que al día de hoy se ofrece, no como un cierre definitivo sino como un acto de reconocimiento institucional y un compromiso que debe traducirse en acciones concretas, verdad, justicia y garantías de no repetición hacia ningún ciudadano”, añade.
Menciona que la muerte de su familiar ocurrió por el abuso de autoridad, corrupción y complicidad de autoridades de la anterior administración municipal, que “nunca entendieron lo que significa cuidar y proteger a los ciudadanos, provocaron que mi esposo ya no esté con nosotras desde hace seis años”.
Es así como Azucena Cisneros Coss endereza la plana a su antecesor Fernando Vilchis.
Tlalnepantla, el punto neurálgico para la política social en el Estado de México
Raciel Pérez recibe a la Primera Presidenta y a la gobernadora para fortalecer los programas sociales y dar seguimiento al Plan Oriente * Claudia Sheinbaum Pardo destaca que los programas no son sólo apoyos, sino derechos constitucionales que blindan la dignidad de las familias mexicanas * En el marco del Plan Oriente se inaugurará este año el hospital Valle Ceylán, el cual será sede del Centro Estatal para la Atención de la Enfermedad Renal en el Oriente del Edomex * El gobierno de Tlalnepantla reafirma el compromiso de trabajar en conjunto con el gobierno federal y estatal por la continuidad de los programas sociales para beneficio del pueblo
Tlalnepantla se convierte en el epicentro de la política social nacional con la visita de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
Ambas mandatarias, acompañadas por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, encabezan un encuentro masivo con ciudadanos para consolidar los apoyos que transforman la vida de las familias mexiquenses.
Durante el encuentro, se destacó la importancia de la implementación y fortalecimiento de programas clave en la región, tales como: “Pensión Mujeres Bienestar”, el cual reconoce el trabajo y esfuerzo de las mujeres que sostienen el tejido social, así como la “Pensión para Adultos Mayores”, garantizando una vejez digna mediante el apoyo económico directo y reconoce a quienes han construido el país. En el Estado de México actualmente hay 3 millones 400 mil ciudadanos reciben los programas del bienestar, lo que convierte al estado, en la entidad con más beneficiarios de los programas de bienestar a nivel nacional.
La Primera Mandataria menciona que, “somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, estamos viviendo la Cuarta Transformación de la vida pública en México. Aumentamos el salario mínimo y damos continuidad a los programas del bienestar, no cualquier país en el mundo lo tiene. Y hay tres nuevos programas, ‘Mujeres Bienestar’, de 60 a 64 años, otro programa es, ‘Más becas universal para niñas y niños’, para útiles y uniformes a nivel primaria en todo el país y el programa ‘Salud Casa por Casa’. Y estamos aquí apoyando a los diez presidentes municipales y a la gobernadora en este plan Oriente, que quiere decir más hospitales, más universidades, preparatorias, mejor servicio de agua potable, servicio de drenaje, mejores avenidas calles y más pavimentación y cero baches, fueron muchos años de abandono del Estado de México y más de esta zona, pero eso va a cambiar, tenemos a la maestra Delfina gran gobernadora”, añade Sheinbaum Pardo.
EL SENTIDO SOCIAL, SELLO DE LA 4T: DELFINA GÓMEZ
“La entrega de los programas sociales es una muestra clara del profundo sentido social que caracteriza al gobierno de la transformación, es el reconocimiento a toda una vida, el respaldo a la dignidad, la autonomía y al derecho de vivir con tranquilidad y esperanza. En el Estado de México desde el 2019 hasta el 2025, se tiene un total de 1 millón 835 mil 557 beneficiarios y con el apoyo de la Claudia Sheinbaum esta cifra está creciendo, pues tan sólo en diciembre se incorporaron mil 158 personas de Tlalnepantla que hoy recibirán su tarjeta”, expresa la mandataria mexiquense.
Por instrucción de la Presidenta, este año se inaugurará el hospital de Valle Ceylán, la respuesta que da el gobierno de la Cuarta Transformación a una demanda histórica de atención médica en el municipio, el cual tendrá una inversión de más de mil 380 millones de pesos, contará con más de 150 camas, una sala de terapia intensiva con la más alta tecnología y equipo médico, más de 20 tipos de especialidades médicas diferentes y más de cinco quirófanos.
Una de las principales acciones que se están realizando en el Estado de México es dar prioridad a la educación; para este año en Tlalnepantla se construirán dos ciber-bachilleratos, y en febrero se inaugurarán nuevos bachilleratos en Chalco, Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.
En el Estado de México hay más de 1 millón 620 mil becarios y se tiene proyectado que al terminar el actual año sean 2 millones los beneficiarios de las becas tan solo en el estado.
TRABAJO CONJUNTO PARA CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN: RACIEL PÉREZ
Bajo el liderazgo de Raciel Pérez Cruz, el gobierno municipal de Tlalnepantla reafirma su disposición para trabajar de la mano con el Ejecutivo Federal y el gobierno del estado.
Esta coordinación busca asegurar que los beneficios de la Transformación lleguen de manera eficiente a cada rincón del municipio, priorizando siempre a los sectores más vulnerables.
Con esta visita de jerarquía, Tlalnepantla se posiciona como un punto neurálgico para la política social en el Estado de México, demostrando que la colaboración entre niveles de gobierno es la vía fundamental para el desarrollo y el bienestar compartido.
El evento tuvo lugar en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz, en donde se congregaron miles de ciudadanos que escucharon y fueron partícipes de los avances y la consolidación de los pilares de la política social del Gobierno de México.
