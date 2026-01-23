Romina Contreras y Enrique Vargas, la mancuerna perfecta

Gobierno de Naucalpan cierra 2025 con avances sustanciales e inicia 2026 con recaudación histórica * Presenta el alcalde la Policía Ética, un cuerpo que acompañará y vigilará las tareas del Grupo Femenil que infracciona en el municipio

EL TOPO

Al inicio de este 2026, el Gobierno de Naucalpan avanza en beneficio de las comunidades, asegura el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, a la vez que destacó el tema de la recaudación histórica en predial y agua, que permitirá dar continuidad a las obras.

En conferencia presentó la Policía Ética que acompañará y vigilará el actuar de Tránsito e infracciones y destacó el cierre del 2025 con la incidencia delictiva a la baja, como la reducción en delitos de alto impacto en un 35.8%, que en comparación del 2024, a la fecha se han registrado 2,037 delitos menos.

Montoya Márquez destaca que la recaudación arrancó en este año con todo, con todas las capacidades que tiene la Tesorería y el Organismo Municipal del Agua Oapas.

Para asegurar el mejor servicio para los usuarios que van a pagar puntualmente, la tesorera Claudia Oyoque señala que en 2025 hubo un cierre exitoso y este primer periodo de recaudación inició con 8 centros con gran flujo por los descuentos que se ofrecen en apoyo de la economía familiar; a la misma fecha del 2025, ya se recaudaron 28 millones más, pues se han recaudado hasta el momento 183’312, 654.37 y en 2025 rebasamos casi por más de 400 millones de pesos a la administración pasada.

Oyoque anuncia que este lunes 19 entrará en operación la tesorería móvil y será itinerante para cumplir con el pago de predial. Actualmente atienden a la ciudadanía 150 cajeros y han logrado que el tiempo de espera sea entre unos 7 y 10 minutos. Refirió que se ha logrado una eficiencia administrativa, al momento 183 millones 312 mil millones y con más de 400 millones se superó la recaudación en 2025 vs 2024, lo que permitió los logros y acciones del año pasado.

Del mismo modo, el OAPAS cerró con finanzas sanas e iniciaron este 2026 otorgando beneficios hasta del 48 por ciento para grupos vulnerables. Además, no se elevaron las tarifas en apoyo de los usuarios. Ricardo Gudiño comentó que atienden a la población a través de 7 subgerencias propias. Y comparten espacios como el Teatro Bicentenario y Parque Naucalli, y en OAPAS también se atiende a los usuarios.

Ante medios se presentó la Policía Ética, nuevo cuerpo que va a estar acompañando las tareas en el territorio, en las calles, en las vialidades especialmente con énfasis en tránsito, al grupo de 40 mujeres que tienen la facultad de infraccionar y vigilar el desempeño ético apegado a la legalidad para levantar las infracciones, serán aliados de la ciudadanía, porque, dijo el alcalde, no seremos cómplices, ni parte de la de la corrupción de la que la gente está harta.

Los 20 elementos de la Policía Ética portaron uniforme con distintivos verde con gris, a la vez que se señaló que Asuntos Internos atienden las denuncias ciudadanas cuando presentan asuntos con algún elemento de la Guardia Municipal.

La ciudadanía puede realizar cualquier denuncia en materia de Seguridad al número 5521954160, reportando actos de corrupción, a donde llegará la unidad de Asuntos Internos, informó la contralora Alejandra Jiménez.

El comisario Juan Carlos Quezada refirió que tal como lo señaló el alcalde, no serán cómplices de ningún tipo de práctica de corrupción y aclara que, tras cumplir con los requerimientos establecidos con el gobierno estatal, se aplican las infracciones en Naucalpan, con el único fin de salvaguardar a la ciudadanía y no con fines de recaudación. Agrega que para abatir la corrupción se trabaja de la mano con la Policía Ética y Asuntos Internos.

Destaca la reducción en delitos de alto impacto en un 35.8%, que en comparación del 2024 se cometieron 5 mil 363 delitos, a la fecha se han registrado 2,037 delitos menos. En cuanto al robo de vehículo con violencia presentó una reducción del 49.3% y el homicidio doloso en 29.6%. El robo de vehículo sin violencia con una baja del 44.8% a la baja. En robo a casa habitación del 40.2%, el robo al transporte público en 28.9% a la baja, el robo a transeúnte en 16.9% y en extorsión se registró una disminución del 63%.

También se dio a conocer que se premiará al contribuyente cumplido, se les regalará 200 pantallas y habrá tómbola cada fin de mes, se darán 3 mil balones con dinámicas en las distintas sedes de recaudación y se rifará un vehículo y dos motocicletas en abril para naucalpenses sin adeudos.