Decisiones en “lo oscurito” del IECM buscan debilitar al PRD

Dirigentes locales del Sol Azteca respaldan a Nora Arias como presidenta y enfatizan que se viola el principio de legalidad, además de no aceptar decisiones arbitrarias, discrecionales y carentes de transparencia

ILDEFONSO PEREYRA

A través de un desplegado los dirigentes del PRD en Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, manifiestan su respaldo absoluto, firme y solidario a Nora Arias Contreras como presidenta del PRD-Ciudad de México.

Expresan su preocupación y rechazo al actuar “sesgado y tendencioso” del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), mediante una resolución emitida sin transparencia, ni publicidad; realizada “en lo oscurito”, y que pretende desconocer una “dirigencia legal y legítima, electa conforme a la normatividad interna de los principios democráticos de nuestro partido”.

Advierten los dirigentes estatales que esas decisiones del IECM lastiman la vida democrática, generan incertidumbre jurídica y vulneran la autodeterminación de los partidos políticos.

“No se puede hablar de legalidad, ni de certeza cuando las resoluciones se construyen a espaldas de la militancia y sin un proceso claro, público y debidamente fundado, despertando suspicacias sobre el actuar del árbitro electoral y sembrando la inquietud sobre qué intereses o grupos pretender favorecer”, añaden.

Firman el desplegado de apoyo a Arias Contreras los dirigentes en Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre; en Michoacán, Octavio Ocampo; de Morelos, Sergio Prado Alemán; de Hidalgo, Margarita Ramos Villeda; de Oaxaca, Tomás Basaldú Gutiérrez; de Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria; de Zacatecas, Néstor Santacruz Márquez, y de Baja California Sur, Noé de la Rosa Ojeda.

“Lamentamos que se pretendan revocar actos públicos que fueron válidamente celebrados, lo que constituye una violación evidente al principio de legalidad.

“Nora Arias ha conducido al PRD Ciudad de México con responsabilidad, legalidad y compromiso político, fortaleciendo la organización, defendiendo los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política nacional.

“Por ello advertimos con claridad: No aceptaremos decisiones arbitrarias, discrecionales y carentes de transparencia, que busquen debilitar al PRD o intervenir indebidamente en su vida interna.

“El PRD es un partido con historia de lucha por la CDMX y seguirá dando la batalla por los derechos, libertades y causas de la gente”, afirman.

Por ello, los dirigentes estatales expresan: “Hacemos un llamado público al IECM para que actúe con apego estricto a la ley, con imparcialidad y respeto a la voluntad partidaria, y rectifique cualquier resolución que vulnere derechos políticos y principios democráticos”.

El PRD está de pie, unido y atento; no a la imposición; no a las resoluciones en lo oscurito; sí a la legalidad, sí a la legalidad, a la democracia, y a la autonomía partidaria; nuestro apoyo es claro, público y decidido: unidad, legalidad y democracia, enfatizan.