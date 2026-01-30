Ale Rojo y Pablo Vázquez, unidos por la seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc

Sostienen una reunión de trabajo en las instalaciones de la SSC-CDMX * El encuentro tuvo como objetivo revisar la agenda de seguridad en la demarcación, así como definir acciones conjuntas para atender problemáticas prioritarias

La edil Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, para fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.

El encuentro se realizó el jueves pasado 29 de enero en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El diálogo tuvo como objetivo revisar la agenda de seguridad en la demarcación, así como definir acciones conjuntas para atender problemáticas prioritarias.

Durante la reunión se abordaron temas como el robo de autopartes, las riñas en vía pública, la operación de centros nocturnos en zonas como la Zona Rosa y otros corredores, así como la atención a personas en situación de calle, con un enfoque de coordinación operativa y territorial.

Rojo de la Vega Piccolo destaca que la seguridad se atiende sin simulaciones y con responsabilidad institucional.

“Aquí no se rodea el problema, se entra de frente, se coordina y se actúa”, añade.

Ambas instancias coincidieron en la importancia de fortalecer el intercambio de información, la presencia policial en puntos estratégicos y el seguimiento permanente a las denuncias vecinales, como parte de una estrategia que privilegia la colaboración entre niveles de gobierno.

El Gobierno de Cuauhtémoc reitera que la seguridad de las vecinas y los vecinos es una prioridad que exige trabajo conjunto, resultados tangibles y acciones coordinadas con todas las autoridades competentes.