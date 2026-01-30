NACIONAL
Ale Rojo y Pablo Vázquez, unidos por la seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc
Sostienen una reunión de trabajo en las instalaciones de la SSC-CDMX * El encuentro tuvo como objetivo revisar la agenda de seguridad en la demarcación, así como definir acciones conjuntas para atender problemáticas prioritarias
EL TOPO
La edil Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, para fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.
El encuentro se realizó el jueves pasado 29 de enero en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El diálogo tuvo como objetivo revisar la agenda de seguridad en la demarcación, así como definir acciones conjuntas para atender problemáticas prioritarias.
Durante la reunión se abordaron temas como el robo de autopartes, las riñas en vía pública, la operación de centros nocturnos en zonas como la Zona Rosa y otros corredores, así como la atención a personas en situación de calle, con un enfoque de coordinación operativa y territorial.
Rojo de la Vega Piccolo destaca que la seguridad se atiende sin simulaciones y con responsabilidad institucional.
“Aquí no se rodea el problema, se entra de frente, se coordina y se actúa”, añade.
Ambas instancias coincidieron en la importancia de fortalecer el intercambio de información, la presencia policial en puntos estratégicos y el seguimiento permanente a las denuncias vecinales, como parte de una estrategia que privilegia la colaboración entre niveles de gobierno.
El Gobierno de Cuauhtémoc reitera que la seguridad de las vecinas y los vecinos es una prioridad que exige trabajo conjunto, resultados tangibles y acciones coordinadas con todas las autoridades competentes.
NACIONAL
Decisiones en “lo oscurito” del IECM buscan debilitar al PRD
Dirigentes locales del Sol Azteca respaldan a Nora Arias como presidenta y enfatizan que se viola el principio de legalidad, además de no aceptar decisiones arbitrarias, discrecionales y carentes de transparencia
ILDEFONSO PEREYRA
A través de un desplegado los dirigentes del PRD en Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, manifiestan su respaldo absoluto, firme y solidario a Nora Arias Contreras como presidenta del PRD-Ciudad de México.
Expresan su preocupación y rechazo al actuar “sesgado y tendencioso” del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), mediante una resolución emitida sin transparencia, ni publicidad; realizada “en lo oscurito”, y que pretende desconocer una “dirigencia legal y legítima, electa conforme a la normatividad interna de los principios democráticos de nuestro partido”.
Advierten los dirigentes estatales que esas decisiones del IECM lastiman la vida democrática, generan incertidumbre jurídica y vulneran la autodeterminación de los partidos políticos.
“No se puede hablar de legalidad, ni de certeza cuando las resoluciones se construyen a espaldas de la militancia y sin un proceso claro, público y debidamente fundado, despertando suspicacias sobre el actuar del árbitro electoral y sembrando la inquietud sobre qué intereses o grupos pretender favorecer”, añaden.
Firman el desplegado de apoyo a Arias Contreras los dirigentes en Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre; en Michoacán, Octavio Ocampo; de Morelos, Sergio Prado Alemán; de Hidalgo, Margarita Ramos Villeda; de Oaxaca, Tomás Basaldú Gutiérrez; de Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria; de Zacatecas, Néstor Santacruz Márquez, y de Baja California Sur, Noé de la Rosa Ojeda.
“Lamentamos que se pretendan revocar actos públicos que fueron válidamente celebrados, lo que constituye una violación evidente al principio de legalidad.
“Nora Arias ha conducido al PRD Ciudad de México con responsabilidad, legalidad y compromiso político, fortaleciendo la organización, defendiendo los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política nacional.
“Por ello advertimos con claridad: No aceptaremos decisiones arbitrarias, discrecionales y carentes de transparencia, que busquen debilitar al PRD o intervenir indebidamente en su vida interna.
“El PRD es un partido con historia de lucha por la CDMX y seguirá dando la batalla por los derechos, libertades y causas de la gente”, afirman.
Por ello, los dirigentes estatales expresan: “Hacemos un llamado público al IECM para que actúe con apego estricto a la ley, con imparcialidad y respeto a la voluntad partidaria, y rectifique cualquier resolución que vulnere derechos políticos y principios democráticos”.
El PRD está de pie, unido y atento; no a la imposición; no a las resoluciones en lo oscurito; sí a la legalidad, sí a la legalidad, a la democracia, y a la autonomía partidaria; nuestro apoyo es claro, público y decidido: unidad, legalidad y democracia, enfatizan.
NACIONAL
Transportes Lock logra distintivo PRIME
ILDEFONSO PEREYRA
Transportes Lock se unió a 55 empresas que han recibido la distinción PRIME, para obtener financiamiento de la Banca de Desarrollo por más de 20,000 millones de pesos, con impactos positivos en sectores como la construcción, la logística, el turismo y la agroindustria.
José Luis Terrazas, director y accionista de Transportes Lock S.A. de C.V., empresa de traslado de valores, ofreció conferencia para notificar la distinción.
“Fundé la empresa en 2003 en Puebla y esta distinción es resultado del esfuerzo de todos los que colaboramos en LOCK. Tenemos presencia en 13 Estados del país y seguiremos creciendo”, agregó el directivo de Transportes Lock S.A. de C.V.
Las instituciones que respaldan la Certificación PRIME son el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), quienes a siete años de la creación del distintivo PRIME se reunieron para dar a conocer los resultados.
Terrazas Rugerio destacó que tienen 400 camionetas blindadas, para seguridad de sus clientes, además de personal capacitado.
En la reunión con la prensa, asistieron Aguinaldo Alves, encargado de logística y Verónica Jiménez, directora de Recursos Humanos.
“En Cancún abriremos otra sucursal de Transportes Lock, para seguir expandiendo la empresa”, finalizó José Luis Terrazas, de Transportes Lock S.A. de C.V.
NACIONAL
Urge generar conciencia, unidad y corresponsabilidad para enfrentar los desafíos del país: Ale Rojo
Reitera que la alcaldía Cuauhtémoc tendrá el mejor gobierno de toda su historia * La también activista y feminista llama a la unidad con propósito y a la conciencia colectiva
EL TOPO
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sostuvo un encuentro con representantes del sector empresarial para compartir un análisis del momento político, económico y social que atraviesa la Alcaldía Cuauhtémoc.
Rojo de la Vega Piccolo subraya la urgencia de generar conciencia, unidad y corresponsabilidad para enfrentar los desafíos del país.
Además, durante el encuentro realizado en el Club de Industriales, la edil escuchó a vecinos de la demarcación habló de cómo seguir construyendo un buen gobierno.
“Juntas y juntos haremos el mejor gobierno que ha tenido la Alcaldía Cuauhtémoc”, añade.
Rojo de la Vega reconoció el papel estratégico del sector empresarial para aportar estabilidad, legalidad y certidumbre en un entorno complejo.
“Aquí el empresariado mexicano tiene un papel histórico. Ustedes pueden generar unidad, propuestas serias, señales claras de legalidad, de competitividad hacia nuestros socios comerciales, pueden aportar estabilidad donde hoy hay incertidumbre, y en todos esos esfuerzos, y en los que nazcan de sus recomendaciones, van a contar conmigo”, agrega.
Ante los empresarios y representantes de la sociedad civil, Alessandra Rojo de la Vega expone que gobernar Cuauhtémoc implica enfrentar una presión constante sobre los servicios y el espacio público, derivada de la alta afluencia diaria de personas.
“El reto más importante de la alcaldía Cuauhtémoc es el poco presupuesto. Tenemos un presupuesto para 580 mil habitantes, no para los tres a cinco millones de personas que transitan todos los días en Cuauhtémoc”, reitera Rojo de la Vega.
La también activista reitera que, pese a las limitaciones presupuestales, su gobierno mantiene una visión clara: Una Cuauhtémoc cercana, con presencia permanente en las calles y atención directa a la ciudadanía; feminista, donde la seguridad y la libertad de niñas y mujeres son el eje para construir comunidades seguras; y sustentable, con acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y al desarrollo urbano responsable.
“Yo voy a estar donde la gente quiera que esté. Yo puedo seguir luchando por mi país, donde quiera que esté, pero primero los resultados y primero hacer un buen gobierno en Cuauhtémoc”.
La alcaldesa llama a mantener la unión y la conciencia colectiva para impulsar un verdadero cambio, fortalecer la democracia y construir, desde lo local, un mejor futuro para México.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Ale Rojo y Pablo Vázquez, unidos por la seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc
Decisiones en “lo oscurito” del IECM buscan debilitar al PRD
La Austeridad Republicana es sólo un discurso a la mexicana
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
IMPACTUSHace 6 días
García Harfuch, la esperanza de México para el 2030
-
LA FERIAHace 6 días
¿Para qué la reforma electoral si ya tienen los tres Poderes?
-
NACIONALHace 5 días
Muerde ‘Cachorro’ la mano que le dio de comer
-
DEPORTESHace 6 días
Ale Rojo, la campeona nacional con causa
-
NACIONALHace 2 días
Naucalpan, el municipio de las obras públicas
-
NACIONALHace 2 días
¡Tlalnepantla hace historia a nivel internacional!
-
NACIONALHace 2 días
Tormenta 2026, el operativo contra las inundaciones en Ecatepec
-
NACIONALHace 2 días
Transportes Lock logra distintivo PRIME