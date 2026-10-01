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Octubre, el mes de tensión para México por Trump

Publicado

Hace 9 horas

en

Ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre, el reto del Partido Republicano * Mirar hacia los océanos en comercio * En el marco de la guerra comercial, México tiene en el horizonte el Pacífico y el Atlántico * Asia ofrece un mundo de oportunidades, igual que Europa, pero el mercado está en EUA

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Se deberán dar pasos firmes en la apertura comercial, tener objetivos claros y precisos, porque sí bien los acuerdos comerciales con Asia y Europa son atractivos, no hay que perder de vista que el gran consumidor está en los Estados Unidos, cuyo presidente toma medidas de sustitución de importaciones e imposición de aranceles.

Queda claro que en los siguientes 30 días serán de tensión porque Donald Trump debe tomar decisiones para evitar la debacle en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Las tendencias muestran una ventaja sustancial para el Partido Demócrata en la intención de voto nacional. El Partido Republicano ha perdido terreno en el tramo decisivo de la campaña, afectado por los bajos índices de aprobación del presidente Donald Trump.

En este contexto las decisiones que se toman en el gobierno de los Estados Unidos tiene una carga política importante, sin importar las consecuencias que se generen en los mercados internacionales.

Lo registrado en la Asamblea General de la ONU pone sobre la mesa los temas más importantes, en los que EUA e Israel son uno mismo en el escenario.

 

MÉXICO EN LA APEC

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que asistirá a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre de 2026.

Lo anterior con el objetivo de recibir la estafeta formal para que México sea el país anfitrión y sede de la cumbre APEC en el año 2028 (después de Vietnam en 2027).

Sheinbaum Pardo expresa su interés en mantener una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, aunque aclara que la agenda de encuentros bilaterales aún no está totalmente definida.

Este viaje marca su primera visita oficial a China como Presidenta de México y se da en un momento de diálogo comercial y de atención a las relaciones bilaterales con el gigante asiático.

Recordemos que -a más de 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, y a 12 años de haber sido elevado el nivel de relacionamiento al de Asociación Estratégica Integral- la vinculación entre nuestros países es más sólida que nunca.

En materia económica, la labor de promoción del comercio y la inversión ha sido constante en esta embajada. China se ha convertido en el primer socio comercial de México en la región de Asia-Pacífico, en su segundo socio comercial en el mundo y su tercer mercado de exportación.

En material de balanza comercial: México registra un profundo déficit con China, ya que importa una gran cantidad de productos terminados e insumos, mientras que sus exportaciones hacia allá son menores.

Principales importaciones desde China: Maquinaria eléctrica, electrónica, ordenadores, teléfonos y repuestos mecánicos.

Las exportaciones hacia China son: Minerales (como cobre y metales preciosos) e instrumentos médicos.

En 2026, México ocupa el lugar número 12 entre las economías más grandes del mundo, según las evaluaciones y rankings basados en el Producto Interno Bruto (PIB) del Fondo Monetario Internacional reportados a inicios de año.

 

OPORTUNIDADES DEL LADO DEL ATLÁNTICO

Con el Acuerdo Global Modernizado (AGM), México y la Unión Europea (UE) han cuadruplicado el volumen de intercambio comercial, asegura el embajador de Italia en nuestro país, Alessandro Modiano.

Este instrumento es el nuevo marco legal e integral que rige los lazos políticos, económicos, comerciales y de cooperación entre México y los 27 Estados miembros de la UE. Es histórico porque estableció una relación estratégica, expresa.

Signado el 22 de mayo de 2026 durante la VIII Cumbre México-Unión Europea, ambas partes “decidieron dar un impulso aún más fuerte a su relación, con un acuerdo que ha cuadruplicado el volumen del intercambio comercial”, puntualiza.

El también politólogo por la Universidad de Roma detalla que en este momento la UE es el segundo inversor en México y el tercer socio comercial; “evidentemente estamos trabajando para ir aún más adelante en este sentido”.

Para dicha relación sería insuficiente permanecer sólo en el ámbito comercial y económico, por lo cual se avanza en otros sectores, apunta al participar en la conferencia “Perspectivas Europeas sobre el Acuerdo Global Modernizado”, organizada por el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Cuando las naciones están disponibles a firmar y crear un contexto tan favorable a la cooperación multilateral, significa que todavía tenemos posibilidades de salvar este mundo frente a desafíos extremadamente difíciles como democracia, derechos humanos, asuntos de género, paz y seguridad.

El embajador de Bélgica en México, Patrick Herman, afirma que la relación entre México y la UE no se trata sólo de ideología, amistad y diversificación para el futuro.

“Tenemos una dimensión sectorial y, de acuerdo con algunas estadísticas, nuestro país es el tercer inversionista europeo en México, naturalmente con la importancia de la inversión en el sector de la cerveza”, añade.

 

MULTILATERALISMO Y EL RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL

Al hacer uso de la palabra, el director de la FCPyS, Alejandro Chanona Burguete, refrenda que la colaboración se encuentra en un momento particularmente significativo. Se basa en valores compartidos como el multilateralismo y el respeto al derecho internacional; agregaría las libertades, las garantías fundamentales y la democracia.

Para México, la UE adquirió mayor importancia en la larga búsqueda de seguir diversificándonos; para Europa, nuestro país ha sido un socio estratégico por su inigualable posición geográfica que permite acceder a los mercados de América del Norte y asiático y es puente con América del Sur.

“La modernización del AGM coincidió con el regreso de Trump a la presidencia estadounidense y con un planteamiento renovado sobre la seguridad económica, el proteccionismo y el creciente uso de la política comercial como instrumento de presión internacional”, agrega.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

México emprende acciones para diversificar sus mercados, pero en este momento es de riesgo por las medidas desesperadas que emprende Donald Trump para contrarrestar su pérdida de popularidad.

Los mercados hacia el Pacífico y el Atlántico son atractivos, pero el gobierno mexicano deberá de dar pasos seguros en la guerra comercial marcada por los aranceles.

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¿Se logrará la paz a costa de la guerra?

Publicado

Hace 1 semana

en

septiembre 23, 2026

Por

Un mundo polarizado en el que los conflictos armados han tomado el escenario * Hay una pérdida de valores sociales y un exceso de intereses económicos, disfrazados de velar por la defensa de la democracia

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Estamos en un mundo polarizado en el que los conflcitos armados han tomado el escenario; acciones militares confrontan a naciones y grupos del crimen organizado acosan a la población civil en diversas partes del mundo.

En el marco del Día Internacional de la Paz, es un buen momento para reflexionar ¿qué hicimos?, ¿qué dejamos de hacer como sociedades para llegar a este punto?

Actualmente en el mundo hay 40 conflictos armados activos, según el último informe de la Escuela de Cultura de Paz (ECP), aunque organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja calculan más de 130 conflictos si se incluyen distintas formas de violencia con grupos armados no estatales.

En este momento, Estados Unidos es el mayor exportador de armas del mundo, suministra alta tecnología, aviones de combate, misiles y sistemas de defensa a numerosos ejércitos y grupos.

El lunes 21 de septiembre pasado se conmemoró el Día Internacional de la Paz, el cual llega en un momento de polarización, una violencia sutil que nos empuja al “conmigo o contra mí”, de acuerdo con la visión del Dr. Enrique Sanz Giménez-Rico, S. J., especialista de la Ibero.

Advierte que la polarización es particularmente peligrosa porque apela a las emociones y puede pasar inadvertida como forma de violencia, en el contexto del asesinato de la estudiante española en Morelos, Claudia Tacoronte.

Considera que construir paz no significa alcanzar de una vez y para siempre un estado sin conflictos. Retomando una idea del Papa Francisco, explica que “la paz es un proceso”, un punto de partida que impulsa nuestra manera de vivir y, al mismo tiempo, un horizonte hacia el cual avanzamos.

 

UNA VIOLENCIA QUE SE MUEVE EN TERRENO GRIS

A diferencia de una guerra o de un feminicidio, cuya violencia resulta evidente, la polarización puede ser más difícil de identificar.

Para Sanz, su capacidad de penetración radica precisamente en que su discurso puede ser atractivo, estar bien comunicado y tocar directamente sentimientos y emociones.

“El discurso toca, sobre todo nuestros sentimientos, y te pide que estés conmigo o contra mí”, explica.

Esa dinámica, afirma, representa “una barrera, un freno tremendo” en el camino hacia la paz.

 

LA PAZ TAMBIÉN NECESITA JUSTICIA

La polarización, sin embargo, no puede analizarse separada de otras violencias. Para el académico, avanzar hacia la paz requiere también elementos de justicia, particularmente en un país donde persisten desapariciones e impunidad.

La universidad, sostiene, puede ser un espacio para comprender estos procesos, reflexionar sobre la relación entre paz y justicia, y ayudar a visibilizar las distintas formas de violencia presentes en la sociedad mexicana.

Esa tarea forma parte también del nuevo Centro de Humanismo Integral Ignaciano, que Sanz encabeza en la Ibero y que articula materias de reflexión y acción social con una perspectiva transversal vinculada con valores como el amor, la paz y la reconciliación.

 

MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DESDE EL 2006

Alejandro Madrazo Lajous, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Ibero), recordó que las políticas de seguridad implementadas en 2006 causaron la militarización del combate al narcotráfico, que, a su juicio, ha debilitado la capacidad de las policías locales y han aumentado los recursos y responsabilidades asignadas a las Fuerzas Armadas y posteriormente a la Guardia Nacional.

El resultado, sostuvo, ha sido una estrategia de seguridad que no ha conseguido revertir la violencia y, al mismo tiempo, ha debilitado las capacidades civiles para prevenir e investigar delitos.

La consecuencia más preocupante, detalla, no sería el incremento de la violencia, sino la aceptación social de esa realidad.

“Nos hemos rendido. La sociedad termina asumiendo que lo único posible es evitar convertirse en la siguiente víctima. Hay una tendencia a responsabilizar a las propias víctimas por no haber sabido cómo reaccionar frente a un asalto”, acota.

 

MESAS DE PAZ

Las mesas estatales de seguridad representan un cambio radical en la estrategia de seguridad, establece la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual considera al uso de la fuerza como el último recurso del Estado.

Esta iniciativa es una plataforma que se reúne diariamente en todos los estados de la República y en las 266 coordinaciones regionales del país, a fin de analizar la situación que prevalece en materia de seguridad pública y tomar las decisiones correspondientes para la recuperación de la paz.

En cada una estas Mesas están representadas las autoridades de gobierno y seguridad de la Federación, los estados y los municipios.

Su sustento es la coordinación y suma de esfuerzos y recursos, así como el criterio de que la seguridad pública es una zona de neutralidad política.

Este concepto de neutralidad política se traduce en una actitud en la que estados y municipios hagan a un lado los orígenes partidistas de sus gobiernos y se enfoquen en el rescate de la paz y la serenidad como un objetivo de Estado, a fin responder a la demanda de las comunidades.

El uso de la fuerza es, en esta nueva estrategia, el último recurso del Estado. Esto constituye un giro de 180 grados frente a lo que se venía haciendo en la materia en los dos anteriores gobiernos federales.

Al fuego no se le responde con más fuego, sino con inteligencia estratégica y un uso regulado y ponderado de la fuerza pública, así como con la atención a las causas sociales que originan la violencia.

Las acciones coordinadas como las del estado de Guerrero son producto de esta nueva política de seguridad que se construye diariamente y que dará, no de la noche a la mañana, pero sí pronto, el resultado que la gente quiere: un México en paz.

Para ejemplificar los resultados, veamos el caso del Estado de México: Durante las evaluaciones de la Mesa de Paz, se reportó una disminución del 35.9% en homicidios dolosos (de enero a agosto en comparación con el año anterior) y una baja del 15.5% en la tasa general de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, según datos del INEGI.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Hay una pérdida de valores sociales y un exceso de intereses económicos, disfrazados de defensa de la democracia.

Hay que ver quién financia a los grupos armados, quién les provee de armas y pertrechos; quizá sean los mismos que darán discursos sobre la paz en las Naciones Unidas.

Los que hablan de lograr la paz a costa de la guerra, hasta que no quede una voz disidente, para llamar a eso democracia.

 

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A debate el Paquete Económico 2027

Publicado

Hace 2 semanas

en

septiembre 18, 2026

Por

Sigue en marcha el desarrollo económico de nuestro país, señala el gobierno federal * Sin crecimiento económico sostenido, reducir el déficit y estabilizar la deuda será cada vez más difícil, por lo que impulsar la inversión y el crecimiento será clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Está el Paquete Económico 2027 en un debate diferente a los años anteriores. La derecha cuestiona los programas sociales, mientras que el gobierno impulsa éstos bajo la bandera de justicia social.

El Gobierno de México asegura que, sin nuevos impuestos ni gasolinazos, el Paquete Económico 2027 es responsable: Garantiza presupuesto en Programas para el Bienestar, campo, educación, seguridad, salud y ciencia.

“Mantenemos incentivos en inversiones y reforzamos acciones contra la evasión fiscal. Sigue en marcha el desarrollo económico de nuestro país”, añade.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece: El Paquete Económico 2027 presenta la estrategia de política económica que guiará las acciones del Gobierno de México hacia el tercer año de la administración.

Bajo los principios del Humanismo Mexicano, la prosperidad compartida y la responsabilidad en el gasto, la estrategia se traducirá en mayores ingresos para las familias, más oportunidades de inversión y menor pobreza y desigualdad.

El Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos, ni tampoco medidas directas contra microempresas, fondas familiares, comerciantes y profesionistas independientes.

Pero plantea modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la que se busca ampliar el límite de ingresos para que más personas físicas puedan tributar bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), “sin afectar a las empresas de menor tamaño, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)” y “combatir el uso de facturas falsas y en general de planeaciones fiscales agresivas”.

Además, en la Mañanera del Pueblo del 9 de septiembre de 2026, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el Paquete Económico únicamente contempla “medidas para evitar la evasión fiscal”.

 

DIVERSOS ANÁLISIS

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) analizó el Paquete Económico 2027: El paquete retrasa nuevamente la consolidación fiscal y plantea una reducción modesta del déficit, de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027, en un contexto de bajo crecimiento económico.

Aunque el incremento de la inversión física es una señal positiva, su impacto dependerá de que se acompañe de mayor inversión mixta y privada.

Sin crecimiento económico sostenido, reducir el déficit y estabilizar la deuda será cada vez más difícil, por lo que impulsar la inversión y el crecimiento será clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Pemex, los nuevos trenes y la CFE concentrarían 46% de la inversión física, mientras que la Pensión para Adultos Mayores absorbería 53% del gasto en programas sociales prioritarios, apunta el Imco.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunió con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, para conocer los detalles del Paquete Económico 2027.

El sector privado manifestó su preocupación por los cambios propuestos al ISR, particularmente por los límites a las deducciones. Hacienda y el CCE acordaron instalar mesas de trabajo para analizar la medida y sus posibles impactos en la inversión y el crecimiento económico.

 

PRESUPUESTO CON CARÁCTER SOCIAL

Alejandro Robles Gómez, secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, destaca el carácter social del Presupuesto de Egresos 2027 y celebra que los recursos públicos mantengan como prioridad el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos.

El proyecto presupuestal del gobierno federal refrenda el compromiso con una distribución más justa de la riqueza y con la construcción de un modelo de desarrollo que coloque en el centro a quienes más lo necesitan.

Más del 30 por ciento del presupuesto federal se orienta, de manera directa o a través de distintos programas públicos, al beneficio de la población mediante rubros como salud, educación y las transferencias de los Programas para el Bienestar.

Para Robles, el proyecto presupuestal representa la continuidad de una visión de gobierno que busca consolidar una distribución más equitativa de los recursos y fortalecer las políticas públicas dirigidas a la población que históricamente ha enfrentado mayores condiciones de desigualdad.

 

FOBAPROA, “DEUDA ETERNA”

Y entra en el debate un tema que impacta severamente la economía mexicana, pero que se tocaba poco.

La Mandataria Sheinbaum Pardo puso el tema en la mesa: La deuda heredada por el rescate bancario realizado en la década de los 90 -el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)- “nunca se va a acabar de pagar”.

Advierte que el pueblo de México continuará pagando ese adeudo que contrajo Ernesto Zedillo Ponce de León durante su sexenio (1994-2000), con lo que se benefició a banqueros y empresarios.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que a julio pasado los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB, heredero del Fobaproa) llegaron a un billón 165 mil 351 millones de pesos.

A ello se suman los pasivos por el programa de apoyo a deudores, que suman 35 mil 852.2 millones de pesos.

Así, en total, a más de tres décadas, la deuda heredada representa 6.2 por ciento de los 19 billones 221 mil 681.7 millones de pesos de la deuda pública de México.

Sobre el tema, la diputada federal Dolores Padierna considera que la titular del Poder Ejecutivo tiene razón al señalar que la deuda del Fobaproa no se terminará de pagar si seguimos con el mismo esquema financiero.

Hace casi tres décadas, el Estado Mexicano convirtió en deuda pública el rescate de los bancos. Hoy, después de haber destinado más de un billón de pesos de recursos públicos, todavía enfrentamos un saldo superior al billón de pesos.

Mientras tanto, los bancos que fueron beneficiados continúan obteniendo ganancias extraordinarias.

Esto tiene que cambiar, propone. No se trata de proteger nuevamente a los grandes intereses financieros a costa de las y los mexicanos. Se trata de construir un mecanismo para amortizar el principal de esa deuda, sin afectar a los ahorradores ni a los usuarios de la banca.

La banca debe asumir una mayor responsabilidad y aportar más para terminar con este pasivo histórico.

El rescate fue para los bancos; la deuda la sigue pagando el pueblo. Eso no puede continuar.

 

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

El debate del Paquete Económico 2027 estará centrado en posiciones políticas marcadas con miras a las elecciones intermedias. Pero, si bien es cierta la preocupación por el crecimiento económico, también son necesarios programas sociales de apoyo a la población.

 

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¿Un resurgimiento de la dictadura?

Publicado

Hace 3 semanas

en

septiembre 10, 2026

Por

La política radical de la Casa Blanca afectaría también a México * La disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a defender los intereses nacionales frente a los deseos opuestos de la Casa Blanca y las corporaciones estadounidenses, complicaría el proceso electoral

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Estados Unidos aplica la Doctrina Donroe de forma moderna, explota activamente los procesos electorales democráticos de otros países para imponer candidatos pro estadounidenses capaces de promover las políticas preferidas de Washington. Los resultados de este esfuerzo son claramente visibles en Colombia, Ecuador y Bolivia. Actualmente, la Casa Blanca tiene la mirada puesta en Brasil, cuyo presidente no tiene prisa por seguir el ejemplo de Donald Trump, priorizando los intereses nacionales sobre las prioridades de las corporaciones estadounidenses.

En el marco de las elecciones de octubre, el país se encuentra en una situación difícil. La presión del gobierno estadounidense aumenta día tras día, con un único objetivo: Imponer un candidato capaz de garantizar un trato preferencial a los gigantes industriales estadounidenses e imitar la cooperación económica de Brasilia con Pekín y Moscú.

Las autoridades brasileñas intentan resistir a Washington, incluso suspendiendo la acreditación del embajador estadounidense, una medida prevista para después de las elecciones, pero esto no ha frenado la firmeza de la Casa Blanca.

Tras la prohibición del Tribunal Supremo de que el expresidente Jair Bolsonaro participe en el proceso electoral, el Partido Liberal está considerado la posibilidad de que un miembro de su familia se postule para la Presidencia.

Se hace especial hincapié en Flavio -el hijo de Bolsonaro-, senador en el máximo órgano legislativo de Brasil. Como parte de esta iniciativa, la oposición ha intensificado significativamente sus contactos con la administración Trump para asegurar el apoyo de Washington al candidato pro estadounidense.

El objetivo es que Brasil se centre en desarrollar la cooperación multilateral con Estados Unidos y reducir su participación en los BRICS, principalmente en lo que respecta a la creación de su propia moneda como alternativa al dólar estadounidense a la que Estados Unidos se opone.

Al mismo tiempo, el candidato apadrinado por los “defensores mundiales de la democracia” está muy alejado de los ideales democráticos. Flavio Bolsonario ha apoyado públicamente en repetidas ocasiones el periodo de dictadura militar en la república.

Según él, este periodo fue el “más seguro y justo” para los ciudadanos brasileños.

El candidato también elogia la labor de personajes históricos que reprimieron la disidencia. Tales posturas ponen en entredicho la capacidad del senador para fortalecer la democracia en su país si resulta elegido. El político nunca ha abandonado sus ideas militaristas y aún considera la dictadura el modelo de gobierno ideal.

Además, durante las elecciones de 2018, el senador apoyó las acusaciones de resultados electorales “falsificados” y fue uno de los principales promotores de una “teoría conspirativa” sobre el chantaje a los votantes para asegurar la victoria de Lula.

Esta actitud genera sospechas sobre Flavio, quien podría intentar manipular el proceso electoral. Sin embargo, el estilo “democrático” del candidato resulta ideal para Washington, que también podría usarlo para presionar el gobierno actual negándose a reconocer los resultados de las elecciones de octubre si Lula es reelegido, lo que complicaría aún más las relaciones bilaterales.

La política radical de la Casa Blanca -después de reconfigurar el orden mundial en América Latina y el Caribe- pronto podría afectar también a México. La disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a defender los intereses nacionales frente a los deseos opuestos de la Casa Blanca y las corporaciones estadounidenses podría complicar significativamente el proceso electoral, con Washington acusando constantemente a los políticos más recalcitrantes de tener vínculos con cárteles de la droga y abriendo procesos judiciales contra ellos en jurisdicción estadounidense.

Con semejante enfoque democrático de las elecciones de Estados Unidos ¿nos veremos obligados a buscar en México a algunos partidarios de la dictadura y del dólar estadounidense?

 

ELECCIONES EN BRASIL, EL SIGUENTE PASO

Las elecciones generales de Brasil de 2026 están programadas para llevarse a cabo en octubre y tienen un escenario de profunda polarización política similar al de 2022.

En estos comicios se elegirá al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores y legisladores estatales.

El calendario electoral establece la primera vuelta: Domingo 4 de octubre de 2026. Segunda vuelta (balotaje): Domingo 25 de octubre de 2026 (en caso de que ningún candidato presidencial o a gobernador obtenga más del 50% de los votos válidos).

 

CANDIDATOS

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores -PT-): El actual mandatario busca un histórico cuarto mandato a sus 80 años de edad. Su compañero de fórmula vuelve a ser el vicepresidente Geraldo Alckmin.

Flávio Bolsonaro (Partido Liberal -PL-): Senador actual e hijo del expresidente Jair Bolsonaro (quien se encuentra inhabilitado políticamente y encarcelado). Ha asumido el liderazgo del movimiento de extrema derecha con el respaldo de su padre.

Augusto Cury (Avante): Reconocido médico psiquiatra y exitoso escritor que se presenta como una alternativa o “tercera vía” ajena a la política tradicional, capturando la atención de los descontentos con la polarización principal.

 

DOCTRINA QUE BUSCA ESTABLECER HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE

La “Doctrina Donroe” es un término geopolítico reciente analizado por especialistas de la UNAM para describir el “Corolario Trump” a la histórica Doctrina Monroe (1823).

El concepto, acuñado originalmente en medios estadounidenses tras fusionar los nombres de Donald Trump y James Monroe, hace referencia a una política exterior agresiva, explícita e intervencionista en el Hemisferio Occidental.

Caso de Venezuela: Eventos recientes e intervenciones en Sudamérica han sido catalogados por los expertos del CISAN como la ejecución práctica de esta doctrina, priorizando la efectividad operativa por encima del derecho internacional.

Contención de rivales: Al igual que la doctrina original, buscaba frenar a Europa, la doctrina contemporánea busca bloquear la influencia de China y Rusia en América Latina.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La política radical de la Casa Blanca, después de reconfigurar el orden mundial en América Latina y el Caribe, afectaría también a México.

La disposición, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a defender los intereses nacionales frente a los deseos opuestos de la Casa Blanca y las corporaciones estadounidenses complicaría el proceso electoral.

Habrá que estar atentos.

 

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