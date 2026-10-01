Octubre, el mes de tensión para México por Trump

Ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre, el reto del Partido Republicano * Mirar hacia los océanos en comercio * En el marco de la guerra comercial, México tiene en el horizonte el Pacífico y el Atlántico * Asia ofrece un mundo de oportunidades, igual que Europa, pero el mercado está en EUA

J. ADALBERTO VILLASANA

Se deberán dar pasos firmes en la apertura comercial, tener objetivos claros y precisos, porque sí bien los acuerdos comerciales con Asia y Europa son atractivos, no hay que perder de vista que el gran consumidor está en los Estados Unidos, cuyo presidente toma medidas de sustitución de importaciones e imposición de aranceles.

Queda claro que en los siguientes 30 días serán de tensión porque Donald Trump debe tomar decisiones para evitar la debacle en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Las tendencias muestran una ventaja sustancial para el Partido Demócrata en la intención de voto nacional. El Partido Republicano ha perdido terreno en el tramo decisivo de la campaña, afectado por los bajos índices de aprobación del presidente Donald Trump.

En este contexto las decisiones que se toman en el gobierno de los Estados Unidos tiene una carga política importante, sin importar las consecuencias que se generen en los mercados internacionales.

Lo registrado en la Asamblea General de la ONU pone sobre la mesa los temas más importantes, en los que EUA e Israel son uno mismo en el escenario.

MÉXICO EN LA APEC

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que asistirá a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre de 2026.

Lo anterior con el objetivo de recibir la estafeta formal para que México sea el país anfitrión y sede de la cumbre APEC en el año 2028 (después de Vietnam en 2027).

Sheinbaum Pardo expresa su interés en mantener una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, aunque aclara que la agenda de encuentros bilaterales aún no está totalmente definida.

Este viaje marca su primera visita oficial a China como Presidenta de México y se da en un momento de diálogo comercial y de atención a las relaciones bilaterales con el gigante asiático.

Recordemos que -a más de 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, y a 12 años de haber sido elevado el nivel de relacionamiento al de Asociación Estratégica Integral- la vinculación entre nuestros países es más sólida que nunca.

En materia económica, la labor de promoción del comercio y la inversión ha sido constante en esta embajada. China se ha convertido en el primer socio comercial de México en la región de Asia-Pacífico, en su segundo socio comercial en el mundo y su tercer mercado de exportación.

En material de balanza comercial: México registra un profundo déficit con China, ya que importa una gran cantidad de productos terminados e insumos, mientras que sus exportaciones hacia allá son menores.

Principales importaciones desde China: Maquinaria eléctrica, electrónica, ordenadores, teléfonos y repuestos mecánicos.

Las exportaciones hacia China son: Minerales (como cobre y metales preciosos) e instrumentos médicos.

En 2026, México ocupa el lugar número 12 entre las economías más grandes del mundo, según las evaluaciones y rankings basados en el Producto Interno Bruto (PIB) del Fondo Monetario Internacional reportados a inicios de año.

OPORTUNIDADES DEL LADO DEL ATLÁNTICO

Con el Acuerdo Global Modernizado (AGM), México y la Unión Europea (UE) han cuadruplicado el volumen de intercambio comercial, asegura el embajador de Italia en nuestro país, Alessandro Modiano.

Este instrumento es el nuevo marco legal e integral que rige los lazos políticos, económicos, comerciales y de cooperación entre México y los 27 Estados miembros de la UE. Es histórico porque estableció una relación estratégica, expresa.

Signado el 22 de mayo de 2026 durante la VIII Cumbre México-Unión Europea, ambas partes “decidieron dar un impulso aún más fuerte a su relación, con un acuerdo que ha cuadruplicado el volumen del intercambio comercial”, puntualiza.

El también politólogo por la Universidad de Roma detalla que en este momento la UE es el segundo inversor en México y el tercer socio comercial; “evidentemente estamos trabajando para ir aún más adelante en este sentido”.

Para dicha relación sería insuficiente permanecer sólo en el ámbito comercial y económico, por lo cual se avanza en otros sectores, apunta al participar en la conferencia “Perspectivas Europeas sobre el Acuerdo Global Modernizado”, organizada por el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Cuando las naciones están disponibles a firmar y crear un contexto tan favorable a la cooperación multilateral, significa que todavía tenemos posibilidades de salvar este mundo frente a desafíos extremadamente difíciles como democracia, derechos humanos, asuntos de género, paz y seguridad.

El embajador de Bélgica en México, Patrick Herman, afirma que la relación entre México y la UE no se trata sólo de ideología, amistad y diversificación para el futuro.

“Tenemos una dimensión sectorial y, de acuerdo con algunas estadísticas, nuestro país es el tercer inversionista europeo en México, naturalmente con la importancia de la inversión en el sector de la cerveza”, añade.

MULTILATERALISMO Y EL RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL

Al hacer uso de la palabra, el director de la FCPyS, Alejandro Chanona Burguete, refrenda que la colaboración se encuentra en un momento particularmente significativo. Se basa en valores compartidos como el multilateralismo y el respeto al derecho internacional; agregaría las libertades, las garantías fundamentales y la democracia.

Para México, la UE adquirió mayor importancia en la larga búsqueda de seguir diversificándonos; para Europa, nuestro país ha sido un socio estratégico por su inigualable posición geográfica que permite acceder a los mercados de América del Norte y asiático y es puente con América del Sur.

“La modernización del AGM coincidió con el regreso de Trump a la presidencia estadounidense y con un planteamiento renovado sobre la seguridad económica, el proteccionismo y el creciente uso de la política comercial como instrumento de presión internacional”, agrega.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

México emprende acciones para diversificar sus mercados, pero en este momento es de riesgo por las medidas desesperadas que emprende Donald Trump para contrarrestar su pérdida de popularidad.

Los mercados hacia el Pacífico y el Atlántico son atractivos, pero el gobierno mexicano deberá de dar pasos seguros en la guerra comercial marcada por los aranceles.