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TÓPICOS POLÍTICOS

Ninguna “guerra sucia” ni desesperación de Morena eclipsa el brillo de Ale Rojo en la Cuauhtémoc

Publicado

Hace 1 día

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Mujer contra mujer en “la joya de la corona de la Ciudad de México” * El pacto para impulsar a Citlalli Hernández * Siguen los ataques contra la alcaldesa Rojo de la Vega, quien se ocupa en la convicción de servir a colonos y vecinos * Desesperación y preocupación en Morena: busca contener a como dé lugar a una opositora carismática que comienza a proyectarse hacia la Jefatura de Gobierno… y hasta con agallas para la Presidencia de la República

 

EL TOPO

 

Pues ya hay tiro por la alcaldía Cuauhtémoc y será mujer contra mujer: Alessandra Rojo de la Vega Piccolo contra Minerva Citlalli Hernández Mora.

Hernández Mora tiene la bendición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Ariadna Montiel, de las bases y liderazgos de Morena.

Quedan en el camino Arturo Ávila, mejor conocido como “el cero votos”, la senadora Cynthia López Castro, la excandidata Caty Monreal, la diputada Diana Sánchez Barrios, la directora general del SuperISSSTE Dunia Ludlow y la veterana Dolores Padierna.

Todos se alinearon y ven con buenos ojos que Minerva Citlalli sea la “coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, que más bien es la candidata del partido guinda en busca de la recuperación de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ricardo Monreal Ávila, exalcalde de la Cuauhtémoc y padrino político de numerosos actores locales, también mostró su beneplácito.

Y el que debe estar feliz porque Morena recupere la Cuauhtémoc es Salvador Santiago, mejor conocido como “El Chava Chava”, quien conoce a la perfección las entrañas de dicha demarcación, pues son más de 20 años de ser reconocido como una figura clave en el manejo y control de la vía pública, los permisos de comerciantes ambulantes y la concertación política en las calles de la demarcación.

La llegada de Minerva Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda fue un reconocimiento de Claudia Sheinbaum a su habilidad política para negociar dentro del propio, sobre todo lidiar con las tribus morenistas.

Pero eso no basta para eclipsar el brillo de Rojo de la Vega Piccolo en la Cuauhtémoc, quien es una funcionaria de resultados y mantiene la cercanía con la ciudadanía para escuchar de viva voz las necesidades de los colonos.

Sólo una mujer valiente, guerrera y con la convicción de servir puede enfrentar los “cacicazgos” y un pacto mafioso entre grupos políticos y criminales.

“El año 2024 representó una rebelión ciudadana en contra de los políticos de siempre, en contra del abandono que vivía la Cuauhtémoc, en contra de todos los abusos y la extorsión que se dirigían desde la propia alcaldía. Arrancamos de la red corrupta el poder para devolverlo a la gente”, añade Alessandra Rojo de la Vega.

Es del dominio público que Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es “la mano que mece la cuna” para afectar la imagen de Rojo de la Vega a través de su secretario de Gobierno César Cravioto, por lo que estaría feliz que ganara la Cuauhtémoc, pues de esta forma “no cuestionaría ninguno de sus errores y le daría mayor libertad y menos fiscalización”.

Morena piensa que con la imposición de una candidatura basta para ganar “la joya de la corona de la Ciudad de México”, pero están equivocados: el partido guinda traicionó todos sus principios, y eso le ayuda a Ale Rojo para ganar la reelección en la Cuauhtémoc.

 

ATAQUES POR DESESPERACIÓN

Ya se veía venir: Rojo, a través de un video en sus redes sociales, denuncia que funcionarios y simpatizantes de Morena han intensificado agresiones y provocaciones sistemáticas en contra de su administración mientras realizan recorridos de atención vecinal.

En concreto, de aquí hasta junio de 2027, arreciará la “guerra sucia” para bajar a la también activista de la preferencia ciudadana.

La funcionaria local señala que los ataques no constituyen hechos aislados, sino una estrategia constante orientada a desacreditar y obstaculizar la recuperación de espacios públicos, los cuales, afirma, en ocasiones son vandalizados días después de ser intervenidos.

“Hoy vimos una vez más a gente plenamente identificada con ellos llegando a provocar. Y cuando esto se repite una y otra vez, la pregunta es inevitable: ¿quiénes están detrás?”, cuestiona Alessandra Rojo de la Vega.

Está clarísimo que este tipo de prácticas se volverán más recurrentes ante la falta de resultados de sus adversarios.

Rojo de la Vega está enfocada en servir a los vecinos y las intimidaciones no distraerán a su equipo de trabajo, seguirán firmes en la atención directa en las calles y en la gestión gubernamental en favor de los habitantes de la demarcación.

“A mí no me preocupa quién sea la candidata o el candidato. Me ocupa estar trabajando por las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc. Es una tontería estar perdiendo el tiempo hablando sobre los procesos internos de Morena. Lo que sí preocupa, más bien, es que 20 candidatos locales no dieron el ancho”, agrega.

Tan no dieron el hecho que Morena recurre a una figura nacional, una muestra clara de la caída del oficialismo en la capital de país.

Un detalle a resaltar es que Citlalli Hernández, cuando fue secretaria de las Mujeres, no recibió para nada a las madres buscadoras.

“Hoy vemos que quieren meter a un personaje que fue secretaria de Estado, que es la operadora nacional de Morena. Significa en principio que ni uno de los candidatos locales que han estado pisoteando la ley logró frenar la caída marcada que trae la marca de Morena del narcopartido en toda la Ciudad de México. Han sido 27 años de malos gobiernos al frente de la Ciudad de México”, enfatiza Rojo de la Vega.

Morena está desesperado y cierra filas ante señalamientos de narcopolítica y de alianzas con el crimen organizado, y en el caso de la Cuauhtémoc se traduce en la entrega de las calles a mafias.

Con sus resultados y acciones, Ale Rojo está decidida a que la alcaldía Cuauhtémoc tenga la mejor administración de toda su historia.

“Mi administración es el mejor gobierno de la Ciudad de México y estoy enfocada en dar resultados”, asevera Rojo de la Vega, la alcaldesa más feminista y con un futuro halagador en el horizonte político, no sólo en el 2027 sino también en el 2030.

Dar resultados, servir, trabajar, escuchar y enfrentar la corrupción son sus cartas de presentación, algo digno de resultar en estos tiempos de impunidad.

 

ALE ROJO, UN PESO PESADO EN LA CUAUHTÉMOC

En la pelea por la Cuauhtémoc hay un peso pesado: Alessandra Rojo de la Vega. Es la campeona defensora, tiene difusión nacional y es una marca política que ya no depende enteramente de los partidos que la postularon… algo muy rescatable, no es poca cosa en una oposición donde algunos dirigentes todavía necesitan consultar el logotipo antes de recordar quiénes son.

Una encuesta de C&E Research, levantada en abril, la coloca al frente de todos los careos planteados, con entre 36.4% y 38.4% de las preferencias, y registra 53.3% de apoyo a su reelección.

Claro, no es una ventaja irreversible, pero sí suficiente para que Morena comience a escuchar la campana. Las encuestas, desde luego, no son actas electorales, aunque el partido suele tratarlas como expresión infalible del pueblo cuando calcula ganarlas.

Como lo dije antes, el tiro está hecho: Mujer contra mujer, una pelea de mucho peso.

Citlalli Hernández tiene mucho peso partidista y Alessandra Rojo tiene un gran peso electoral. Una llevaría el aparato a la espalda; la otra tiene el territorio bajo los pies.

Citlalli resulta funcional para la operación. Puede ser enviada al combate y si pierde, Morena podrá atribuir el resultado a la fortaleza excepcional de Rojo de la Vega.

El partido guinda tiene desesperación, pero también preocupación: busca contener a como dé lugar a una opositora que comienza a proyectarse hacia la Jefatura de Gobierno… y hasta con agallas para la Presidencia de la República… Al tiempo, estimado lector, pero usted tiene la última palabra.

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TÓPICOS POLÍTICOS

Hay políticos sobándose las manos pensando cómo repartirse el poder: Ale Rojo

Publicado

Hace 3 semanas

en

septiembre 9, 2026

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Ya es más de un año… y lo que falta: La Resistencia no tiene vigencia * “Hoy no celebramos haber resistido un año. Celebramos que no pudieron apagarnos. Y esto apenas comienza. Un año de Resistencia. Toda una vida por delante para cambiar la historia”, afirma de manera categórica la también activista y feminista * Sube como la espuma: Sigue firme al liderar la encuesta de GobernArte * Al Rojo vivo el dolor de migraña que padece Morena

 

EL TOPO

 

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, en el marco de la celebración de un año del movimiento denominado La Resistencia, convocó a la organización y a la sociedad en general para defender el voto y vencer a lo que llamó un “narcogobierno”, un calificativo que no cae nada bien en el “cuarto de guerra” del partido guinda, sobre todo porque es algo que ha afectado al oficialismo.

En el evento realizado en el Centro Histórico, la funcionaria llegó con mucha alegría, acompañada de batucada y decenas de simpatizantes.

En la entrada del lugar, ubicado exactamente detrás de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la colonia Juárez, la esperaba el exdiputado panista Obdulio Ávila. Ahí se dirigió a sus simpatizantes.

“Hace exactamente un año nos encontramos; éramos miles de mujeres, de hombres, de jóvenes, familias enteras, personas que veníamos de lugares distintos, que teníamos distintas historias, pero ese día entendimos algo: México no pertenece a ningún partido.

“México no le pertenece a ningún gobierno y México no le pertenece a una sola persona; México es de todos”, añade delante de una megapantalla con un logo de una mano y un corazón.

De la Vega Piccolo también habló de la violencia en el país, de corrupción, incluso de actos anticipados de campaña que “hay que denunciar”.

“No es normal que una familia tenga que abandonar su hogar y tampoco es normal que existan políticos señalados por tener vínculos con el crimen organizado y que, en lugar de investigarlo y llegar hasta las últimas consecuencias, el poder político cierre filas para protegerlos”, expresa.

“Un año después, aquí seguimos. Más fuertes. Más unidos. Más convencidos.

“Porque mientras haya alguien dispuesto a levantar la voz, a defender lo que ama y a luchar por lo que parece imposible, hay esperanza.

“Hoy no celebramos haber resistido un año. Celebramos que no pudieron apagarnos. Y esto apenas comienza.

“Un año de Resistencia. Toda una vida por delante para cambiar la historia”, afirma de manera categórica Alessandra Rojo de la Vega.

Ante cientos de personas, la alcaldesa señala que resistir ya no es suficiente.

“Tenemos que organizarnos para cambiar, porque mientras millones de mexicanos y mexicanas están preocupados por cómo sacar adelante a sus familias, preocupados por la inseguridad, por la extorsión, por encontrar trabajo, hay políticos sobándose las manos, pensando cómo repartirse el poder.

“Este momento histórico necesita de todos y todas quienes creemos en la democracia, quienes estuvieron hace un año, quienes están por primera vez hoy. Aquí podemos tener colores distintos, historias distintas, diferencias legítimas, pero frente al autoritarismo y la narcopolítica necesitamos construir una causa en común”, añade.

 

ALCALDESA LLAMA A ORGANIZARSE

En su discurso, la única oradora deja claro que habrá más encuentros para capacitarse y proponer acciones en esta organización.

“México y esa construcción comienzan hoy y comienzan aquí. Cada reunión deberá terminar en una acción, cada compromiso tendrá un responsable y cada uno de nosotros tendrá que hacerse una pregunta: ‘¿qué estoy haciendo yo para defender aquello que me importa?’.

“Vamos a empezar hoy aquí, vamos a empezar en Cuauhtémoc, en el corazón de México; vamos a organizarnos calle por calle, colonia por colonia; desde aquí vamos a convocar a nuestra ciudad y después a todo el país”, expresa Alessandra Rojo de la Vega.

 

VIENTO EN POPA EN ENCUESTAS

Alessandra Rojo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, encabeza el top 3 de las mujeres alcaldesas de la capital del país y se posiciona como la mujer mejor calificada al alcanzar más del 66% de aprobación ciudadana en la demarcación, de acuerdo con una encuesta de GobernArte.

En segundo lugar se posiciona Circe Mercado, edil de Xochimilco, con el 61.3% y completando el conteo, en el tercer lugar, Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan, con 52.3% de aprobación.

Al nivel general, donde se consideran a todos los alcaldes, Rojo de la Vega obtuvo el primer lugar, seguida de los morenistas Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero, con 65.3%, y en tercer sitio, Javier López Casarín, edil de Álvaro Obregón, con 65.1%.

Quienes también obtuvieron más del 60% de aprobación fueron los morenistas Fernando Mercado, alcalde de Magdalena Contreras, con 61.8%, y Circe Camacho, edil de Xochimilco, con 61.3%.

El levantamiento de la encuesta se realizó del 2 al 6 de septiembre y se realizaron 585 entrevistas en cada una de las demarcaciones, con un margen de error entre 2.5% y 3.7%, y un nivel de confianza de 95%.

 

ALE ROJO, LA MIGRAÑA DE MORENA

Los morenistas ya no saben qué hacer ante la fuerza y preferencia ciudadana que tiene la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

En cada evento público que realizan en la demarcación que gobierna Rojo, los militantes guindas tienen que llevar acarreados de todas las alcaldías de la capital del país para llenar sus “asambleas informativas” y demostrar que tienen músculo.

Están muy nerviosos… y César Cravioto Romero debería enfocarse mejor en conciliar con los partidos y garantizar la gobernabilidad en la capital, y no pensar en una manifestación de Morena “para que no luzca vacía”.

La instrucción a sus compañeros alcaldes guindas fue la importancia de dar una imagen de fuerza en esa alcaldía.

En concreto, y sin hacernos bolas, “la operación es todos contra Alessandra”… y claro, la ofensiva y “guerra sucia” está avalada por Clara Brugada Molina, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. No cabe duda que “el miedo no anda en burro”.

Repito, los morenistas están desesperados y hacen hasta lo imposible para mostrar fuerza ante Alessandra Rojo, quien los desafía muy tranquila, serena y con argumentos a diario, por lo que ya no saben qué hacer con ella.

También es muy grave que una jefa de Gobierno ordene atacar a una alcaldesa elegida -igual que ella- en las urnas.

La 4T ya no sabe qué hacer con Rojo de la Vega, quien se les ha convertido en un dolor de muelas, dolor de cabeza y hasta migraña.

Mientras la familia guinda está preocupada, Ale Rojo está ocupada en servir a colonos y vecinos, escuchar sus demandas y darle solución a sus problemáticas. Esa cercanía con la ciudadanía ha catapultado a Rojo de la Vega al ser una funcionaria de resultados, y por si lo anterior fuera, su Resistencia no tiene vigencia, llegó para quedarse.

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TÓPICOS POLÍTICOS

García Harfuch, el secretario con mayor preferencia ciudadana

Publicado

Hace 1 mes

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agosto 22, 2026

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Tiene la mayor presencia positiva en el gabinete por ser un político de resultados * El titular de la SSPC es el funcionario con mayor cobertura y mejor balance mediático en julio, además de fortalecer la relación y cooperación entre México y Estados Unidos

 

EL TOPO

 

Como cada mes, la Central de Inteligencia Política (CIP) presenta el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de julio de 2026.

Los expedientes marcaron el terreno negativo en el gabinete: las academias militarizadas, tras la muerte de una menor en Tamaulipas, y -una vez más- el caso de Rubén Rocha Moya.

 

OMAR GARCÍA, EL MÁS EFICAZ

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es, por mucho, el secretario más mediático del mes.

Por si lo anterior fuera poco, también el más eficaz: Decomisos de sustancias, detención de “El R1” por la muerte del alcalde Carlos Manzo y el feminicidio de Valeria Márquez, además de 2 mil 500 generadores de violencia capturados en Sinaloa.

Es innegable que García Harfuch goza de preferencia ciudadana y el mes de julio lo ratifica: Es el funcionario más rentable del gabinete en materia mediática.

Otra que destaca es Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Fue la secretaria con el tono más limpio del mes: Remediación del río Sonora, inversión contra el sargazo y un plan de restauración para los ríos Atoyac, Lerma, Santiago y Tula.

Casi nueve de cada 10 notas sobre ella fueron positivas o neutras.

Pese al recorte presupuestal a la Semarnat y el caso del tigre Kenzo, ella salió avante.

Otro personaje que resalta es Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Julio fue el mes de la neutralización de El Texas en Culiacán y de la detención del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

La Sedena aclaró, dos veces, que carece de facultades para autorizarlas o supervisarlas. Ganó en operativos, pero perdió en claridad regulatoria.

Otro secretario que va bien es Raymundo Pedro Morales, titular de la Semar.

Presentó el plan naval contra el sargazo y anunció detenciones de alto perfil, entre ellas un líder criminal en Yucatán y varios operadores del CJNG.

El desgaste vino por los casos de huachicol fiscal que salpican a la Marina, en los que elementos de la dependencia comparecieron como testigos, y por un ataque en Mazatlán que dejó un marino muerto. No obstante, el tono dominante fue positivo.

 

LOS DE ABAJO

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), está muy rezagado.

Ordenó el cierre de las escuelas militarizadas tras la muerte de una estudiante en Tamaulipas y, antes de enfriarse la instrucción, se supo que su propia dependencia tenía registradas a más de 60 de esas academias.

La contradicción se comió cualquier golpe de autoridad: cuatro de cada 10 notas sobre él fueron negativas, y la más dura no vino de la oposición, sino de sus propios archivos.

Otro rezagado es David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa). Su mes se resumió en desmentir alarmas: Descartó que México fuera el origen del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, ejercicio defensivo más que propositivo.

La confirmación de que se dejaron caducar más de 18 millones de medicamentos en el Hospital Infantil de México le afectó el margen positivo que tenía.

Edna Elena Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), prácticamente se esfuma, pues nadie la ve.

Casi toda su cobertura se concentra en las consultas territoriales con comunidades indígenas, tema técnico y neutro. Un pequeño avance en vivienda en zonas de riesgo fue lo único rescatable.

 

OMAR GARCÍA GOZA DE LA CONFIANZA DE FUNCIONARIOS DE EU

Durante los últimos días, Omar García Harfuch recibe nuevas señales de confianza por parte de funcionarios de Estados Unidos, en medio de una relación bilateral marcada por la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

El respaldo viene del director de Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, y del embajador de la Unión Americana en México, Ronald Johnson, quien destaca la participación de García Harfuch en los acuerdos sobre el aguacate de Michoacán.

“La confianza de Washington no equivale a un cheque en blanco para México. Es operativa y se mide por el intercambio de inteligencia y el cumplimiento de compromisos, pero es indudable que Harfuch es uno de los funcionarios a los que las agencias estadounidenses llaman cuando necesitan una respuesta ejecutable”, expresa Mario Maldonado en su columna de El Universal.

La buena relación entre García Harfuch y Washington queda de manifiesto con una imagen difundida por el embajador Ronald Johnson, en la que mostró al secretario de Seguridad como uno de los interlocutores para resolver el conflicto por la cancelación de las inspecciones de aguacate en Michoacán.

También Johnson reconoció el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y los compromisos alcanzados con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social.

 

LA CONFIANZA DE EU HACIA OMAR GARCÍA NO ES NUEVO

La confianza de algunas agencias estadounidenses hacia García Harfuch no es nueva.

En septiembre pasado, Maldonado reveló que fuentes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos resumieron su percepción sobre el secretario mexicano con una frase: “Harfuch understands”, es decir, “Harfuch entiende”.

La relación se fortaleció desde febrero de 2025, cuando México trasladó 29 criminales a Estados Unidos, cuando el Buró Federal de Investigaciones (FBI) calificó como histórica la reunión entre García Harfuch y su entonces director, Kash Patel, al considerar que fortalecía la cooperación entre ambos países.

Marco Rubio también afirmó que ningún gobierno cooperaba más con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado que el encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

 

OMAR GENERA TENSIÓN ENTRE RADICALES MORENISTAS

La creciente cercanía de García Harfuch con las agencias estadounidenses también genera tensiones dentro de algunos políticos que pertenecen a Morena.

Para sectores más radicales del obradorismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana representa una figura alejada de la tradición política del movimiento y demasiado vinculada con las agencias de seguridad de Estados Unidos.

Pero la Primera Presidenta no le dio únicamente la responsabilidad de coordinar operativos y detenciones, sino también el encargo de recomponer los canales de cooperación con Washington y convertir la coordinación bilateral en resultados concretos. Al César lo del César.

 

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Por encima de vecinos está la ideología cubana de Clara Brugada: Ale Rojo

Publicado

Hace 2 meses

en

agosto 13, 2026

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Alcaldesa de la Cuauhtémoc lamenta que la jefa de Gobierno rechace la propuesta de intercambio * ¿Es la dictadura cubana un ejemplo a seguir para México?, pregunta la también activista y feminista

 

EL TOPO

 

Finalmente la propuesta hecha por Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, no tuvo eco de parte de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Pese a que la mandataria capitalina no ve con buenos ojos a Rojo de la Vega Piccolo, es innegable que la también activista y feminista siempre le tiende puentes de comunicación y de colaboración institucional en pro de los vecinos y colonos de la Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega aplica el refrán “Lo cortés no quita lo valiente”.

Es del dominio público que muchas veces las malas relaciones entre políticos afectan a los ciudadanos, pero los gobernantes deben recordar que ya no se deben a sus intereses partidistas ni personales, ya se deben al pueblo y se trabaja con la convicción de servir a la gente, pero ante los hechos eso no importa en el partido guinda. En concreto: A gobernar para todos sin intereses partidistas.

Y todo lo antes expuesto viene a colación por los monumentos de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara.

La funcionaria planteó una propuesta: En lugar de reponer y mandar a construir dichas estatuas, el gobierno capitalino entregue asfalto y camiones recolectores por un monto equivalente, para destinarlos a mantenimiento vial y servicios urbanos en la demarcación, y a cambio de eso la alcaldía entregaría las estatuas históricas de Castro y Guevara.

¿Y qué creen? Brugada Molina rechazó el cambalache de Ale Rojo, pudo más la admiración de la jefa de Gobierno hacia la ideología cubana que el bienestar de los vecinos.

Y la verdad es que la confrontación entre ambas funcionarias se da en un contexto de mayor tensión política, de cara a las elecciones de 2027, en las que Rojo de la Vega va por la reelección como alcaldesa de Cuauhtémoc, con una confianza plena de ganar por gozar de la preferencia ciudadana.

Repito, lo cortés no quita lo valiente, y la alcaldesa de la Cuauhtémoc le manda un exhorto y una invitación para trabajar juntas por colonos de “la joya de la corona de la Ciudad de México”.

“La respeto y respeto su investidura @ClaraBrugadaM, pero la CDMX merece mucho más, un modelo sustentable que resuelva las grandes crisis de fondo, del agua, la movilidad y el acceso a la vivienda. El día que quiera caminar esa senda, la estaremos esperando”, expresa Alessandra Rojo de la Vega, una alcaldesa de trabajo y resultados… y eso lo respaldan las encuestas.

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