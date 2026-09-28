Ninguna “guerra sucia” ni desesperación de Morena eclipsa el brillo de Ale Rojo en la Cuauhtémoc

Mujer contra mujer en “la joya de la corona de la Ciudad de México” * El pacto para impulsar a Citlalli Hernández * Siguen los ataques contra la alcaldesa Rojo de la Vega, quien se ocupa en la convicción de servir a colonos y vecinos * Desesperación y preocupación en Morena: busca contener a como dé lugar a una opositora carismática que comienza a proyectarse hacia la Jefatura de Gobierno… y hasta con agallas para la Presidencia de la República

EL TOPO

Pues ya hay tiro por la alcaldía Cuauhtémoc y será mujer contra mujer: Alessandra Rojo de la Vega Piccolo contra Minerva Citlalli Hernández Mora.

Hernández Mora tiene la bendición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Ariadna Montiel, de las bases y liderazgos de Morena.

Quedan en el camino Arturo Ávila, mejor conocido como “el cero votos”, la senadora Cynthia López Castro, la excandidata Caty Monreal, la diputada Diana Sánchez Barrios, la directora general del SuperISSSTE Dunia Ludlow y la veterana Dolores Padierna.

Todos se alinearon y ven con buenos ojos que Minerva Citlalli sea la “coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, que más bien es la candidata del partido guinda en busca de la recuperación de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ricardo Monreal Ávila, exalcalde de la Cuauhtémoc y padrino político de numerosos actores locales, también mostró su beneplácito.

Y el que debe estar feliz porque Morena recupere la Cuauhtémoc es Salvador Santiago, mejor conocido como “El Chava Chava”, quien conoce a la perfección las entrañas de dicha demarcación, pues son más de 20 años de ser reconocido como una figura clave en el manejo y control de la vía pública, los permisos de comerciantes ambulantes y la concertación política en las calles de la demarcación.

La llegada de Minerva Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda fue un reconocimiento de Claudia Sheinbaum a su habilidad política para negociar dentro del propio, sobre todo lidiar con las tribus morenistas.

Pero eso no basta para eclipsar el brillo de Rojo de la Vega Piccolo en la Cuauhtémoc, quien es una funcionaria de resultados y mantiene la cercanía con la ciudadanía para escuchar de viva voz las necesidades de los colonos.

Sólo una mujer valiente, guerrera y con la convicción de servir puede enfrentar los “cacicazgos” y un pacto mafioso entre grupos políticos y criminales.

“El año 2024 representó una rebelión ciudadana en contra de los políticos de siempre, en contra del abandono que vivía la Cuauhtémoc, en contra de todos los abusos y la extorsión que se dirigían desde la propia alcaldía. Arrancamos de la red corrupta el poder para devolverlo a la gente”, añade Alessandra Rojo de la Vega.

Es del dominio público que Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es “la mano que mece la cuna” para afectar la imagen de Rojo de la Vega a través de su secretario de Gobierno César Cravioto, por lo que estaría feliz que ganara la Cuauhtémoc, pues de esta forma “no cuestionaría ninguno de sus errores y le daría mayor libertad y menos fiscalización”.

Morena piensa que con la imposición de una candidatura basta para ganar “la joya de la corona de la Ciudad de México”, pero están equivocados: el partido guinda traicionó todos sus principios, y eso le ayuda a Ale Rojo para ganar la reelección en la Cuauhtémoc.

ATAQUES POR DESESPERACIÓN

Ya se veía venir: Rojo, a través de un video en sus redes sociales, denuncia que funcionarios y simpatizantes de Morena han intensificado agresiones y provocaciones sistemáticas en contra de su administración mientras realizan recorridos de atención vecinal.

En concreto, de aquí hasta junio de 2027, arreciará la “guerra sucia” para bajar a la también activista de la preferencia ciudadana.

La funcionaria local señala que los ataques no constituyen hechos aislados, sino una estrategia constante orientada a desacreditar y obstaculizar la recuperación de espacios públicos, los cuales, afirma, en ocasiones son vandalizados días después de ser intervenidos.

“Hoy vimos una vez más a gente plenamente identificada con ellos llegando a provocar. Y cuando esto se repite una y otra vez, la pregunta es inevitable: ¿quiénes están detrás?”, cuestiona Alessandra Rojo de la Vega.

Está clarísimo que este tipo de prácticas se volverán más recurrentes ante la falta de resultados de sus adversarios.

Rojo de la Vega está enfocada en servir a los vecinos y las intimidaciones no distraerán a su equipo de trabajo, seguirán firmes en la atención directa en las calles y en la gestión gubernamental en favor de los habitantes de la demarcación.

“A mí no me preocupa quién sea la candidata o el candidato. Me ocupa estar trabajando por las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc. Es una tontería estar perdiendo el tiempo hablando sobre los procesos internos de Morena. Lo que sí preocupa, más bien, es que 20 candidatos locales no dieron el ancho”, agrega.

Tan no dieron el hecho que Morena recurre a una figura nacional, una muestra clara de la caída del oficialismo en la capital de país.

Un detalle a resaltar es que Citlalli Hernández, cuando fue secretaria de las Mujeres, no recibió para nada a las madres buscadoras.

“Hoy vemos que quieren meter a un personaje que fue secretaria de Estado, que es la operadora nacional de Morena. Significa en principio que ni uno de los candidatos locales que han estado pisoteando la ley logró frenar la caída marcada que trae la marca de Morena del narcopartido en toda la Ciudad de México. Han sido 27 años de malos gobiernos al frente de la Ciudad de México”, enfatiza Rojo de la Vega.

Morena está desesperado y cierra filas ante señalamientos de narcopolítica y de alianzas con el crimen organizado, y en el caso de la Cuauhtémoc se traduce en la entrega de las calles a mafias.

Con sus resultados y acciones, Ale Rojo está decidida a que la alcaldía Cuauhtémoc tenga la mejor administración de toda su historia.

“Mi administración es el mejor gobierno de la Ciudad de México y estoy enfocada en dar resultados”, asevera Rojo de la Vega, la alcaldesa más feminista y con un futuro halagador en el horizonte político, no sólo en el 2027 sino también en el 2030.

Dar resultados, servir, trabajar, escuchar y enfrentar la corrupción son sus cartas de presentación, algo digno de resultar en estos tiempos de impunidad.

ALE ROJO, UN PESO PESADO EN LA CUAUHTÉMOC

En la pelea por la Cuauhtémoc hay un peso pesado: Alessandra Rojo de la Vega. Es la campeona defensora, tiene difusión nacional y es una marca política que ya no depende enteramente de los partidos que la postularon… algo muy rescatable, no es poca cosa en una oposición donde algunos dirigentes todavía necesitan consultar el logotipo antes de recordar quiénes son.

Una encuesta de C&E Research, levantada en abril, la coloca al frente de todos los careos planteados, con entre 36.4% y 38.4% de las preferencias, y registra 53.3% de apoyo a su reelección.

Claro, no es una ventaja irreversible, pero sí suficiente para que Morena comience a escuchar la campana. Las encuestas, desde luego, no son actas electorales, aunque el partido suele tratarlas como expresión infalible del pueblo cuando calcula ganarlas.

Como lo dije antes, el tiro está hecho: Mujer contra mujer, una pelea de mucho peso.

Citlalli Hernández tiene mucho peso partidista y Alessandra Rojo tiene un gran peso electoral. Una llevaría el aparato a la espalda; la otra tiene el territorio bajo los pies.

Citlalli resulta funcional para la operación. Puede ser enviada al combate y si pierde, Morena podrá atribuir el resultado a la fortaleza excepcional de Rojo de la Vega.

El partido guinda tiene desesperación, pero también preocupación: busca contener a como dé lugar a una opositora que comienza a proyectarse hacia la Jefatura de Gobierno… y hasta con agallas para la Presidencia de la República… Al tiempo, estimado lector, pero usted tiene la última palabra.