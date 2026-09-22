Isaac Montoya tiene que “enderezar la plana” de Angélica Moya

Desarrollos inmobiliarios en Lomas Verdes fueron autorizados por la administración anterior * La actual administración fortalece la vigilancia sobre los desarrollos inmobiliarios y la aplicación de la normatividad en defensa del interés de las comunidades, un compromiso del presidente municipal de Naucalpan, Estado de México

EL TOPO

Ante las manifestaciones y bloqueos registrados en Lomas Verdes por las inquietudes de vecinas y vecinos respecto de desarrollos inmobiliarios en la zona, el Gobierno de Naucalpan aclara que los proyectos que han generado estas inconformidades no fueron autorizados por la actual administración municipal.

De acuerdo con los antecedentes documentales y administrativos disponibles, las autorizaciones que dieron origen a los desarrollos denominados “La Luna” y “La Fortuna” fueron otorgadas durante la administración municipal anterior, encabezada por Angélica Moya Marín.

El Gobierno de Naucalpan reconoce la preocupación de las comunidades de Lomas Verdes por las afectaciones que estos proyectos podrían generar en su entorno y en los servicios de la zona.

Durante la presente administración se ha fortalecido la vigilancia sobre los desarrollos inmobiliarios y se ha actuado ante irregularidades, haciendo valer las facultades del municipio y aplicando la normatividad correspondiente.

Respecto de los desarrollos de Lomas Verdes, cualquier actuación del Gobierno Municipal se realizará estrictamente dentro del ámbito de sus atribuciones y con apego a la ley, tomando en consideración las preocupaciones expresadas por las comunidades.

El Gobierno de Naucalpan, bajo el liderazgo de Isaac Montoya Márquez, ha estado y seguirá estando del lado de la gente, defendiendo el interés público y trabajando para que las decisiones que impactan a las comunidades se conduzcan con responsabilidad y dentro de la legalidad.