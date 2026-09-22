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NACIONAL

Isaac Montoya tiene que “enderezar la plana” de Angélica Moya

Publicado

Hace 2 días

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Desarrollos inmobiliarios en Lomas Verdes fueron autorizados por la administración anterior * La actual administración fortalece la vigilancia sobre los desarrollos inmobiliarios y la aplicación de la normatividad en defensa del interés de las comunidades, un compromiso del presidente municipal de Naucalpan, Estado de México

 

EL TOPO

 

Ante las manifestaciones y bloqueos registrados en Lomas Verdes por las inquietudes de vecinas y vecinos respecto de desarrollos inmobiliarios en la zona, el Gobierno de Naucalpan aclara que los proyectos que han generado estas inconformidades no fueron autorizados por la actual administración municipal.

De acuerdo con los antecedentes documentales y administrativos disponibles, las autorizaciones que dieron origen a los desarrollos denominados “La Luna” y “La Fortuna” fueron otorgadas durante la administración municipal anterior, encabezada por Angélica Moya Marín.

El Gobierno de Naucalpan reconoce la preocupación de las comunidades de Lomas Verdes por las afectaciones que estos proyectos podrían generar en su entorno y en los servicios de la zona.

Durante la presente administración se ha fortalecido la vigilancia sobre los desarrollos inmobiliarios y se ha actuado ante irregularidades, haciendo valer las facultades del municipio y aplicando la normatividad correspondiente.

Respecto de los desarrollos de Lomas Verdes, cualquier actuación del Gobierno Municipal se realizará estrictamente dentro del ámbito de sus atribuciones y con apego a la ley, tomando en consideración las preocupaciones expresadas por las comunidades.

El Gobierno de Naucalpan, bajo el liderazgo de Isaac Montoya Márquez, ha estado y seguirá estando del lado de la gente, defendiendo el interés público y trabajando para que las decisiones que impactan a las comunidades se conduzcan con responsabilidad y dentro de la legalidad.

 

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NACIONAL

El desarrollo integral de los alumnos, nuestra prioridad: Jorge Nacer

Publicado

Hace 3 días

en

septiembre 21, 2026

Por

La Universidad de Desarrollo Profesional, de Nacer Global, inaugura instalaciones de pádel en Querétaro

 

ERIC GARCÍA

 

La Universidad de Desarrollo Profesional (Unidep) campus Corregidora en Querétaro, de Nacer Global, la red de universidades privadas más grande de México, de Jorge Nacer Gobera, inaugura sus nuevas instalaciones dedicadas al pádel, lo que la convierte en el complejo de canchas más grande y equipado del estado de Querétaro.

“El desarrollo integral de nuestros alumnos es una prioridad para nosotros. Por eso, es motivo de satisfacción para nosotros la inauguración de estas instalaciones deportivas. Son las mejores de Querétaro y unas de las mejores en todo el país”, expresa Jorge Nacer Gobera, presidente de Nacer Global.

La Unidep tiene campus en 24 sedes distribuidas en todas las regiones de la República Mexicana. Ofrece opciones en Educación Media Superior, Superior y Maestrías, en modalidades escolarizada, en línea (no escolarizada) y Ejecutiva (mixta).

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NACIONAL

El PAN está unido y fortalecido: Vargas del Villar

Publicado

Hace 3 días

en

septiembre 21, 2026

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En 2027 seremos ejemplo en el país de cómo se gana una elección, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas * El legislador del blanquiazul celebra junto con la militancia los 87 años de vida de Acción Nacional en Huixquilucan, Estado de México

 

EL TOPO

 

El Partido Acción Nacional en Huixquilucan llega a sus 87 años de fundación unido, fortalecido, cercano y de resultados en favor de los ciudadanos, afirma Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, quien recordó que desde la llegada del PAN al gobierno municipal el cambio ha sido evidente y así lo confirma la calificación ciudadana al gobierno desde hace diez años.

Señala que Acción Nacional se ha transformado para bien y ha pasado a ser un partido unido con el mejor equipo de todo el país.

“Desde el 2016 hemos formado un gobierno humanista, cercano a la gente y de resultados y por eso fui reelecto como presidente municipal, al igual que la actual alcaldesa Romina Contreras”, añade.

Menciona cómo el PAN se ha ganado a base de trabajo la aceptación de los huixquiluquenses que los han apoyado en cada elección porque saben que es un partido de resultados.

Recuerda que en 2015 ganó la elección con apenas 380 votos de diferencia con el PRI y sus tres partidos aliados y ya para la reelección en el 2018 la diferencia fue de 42 mil sufragios. “Eso es muestra de que las cosas se están haciendo muy bien”, acota.

Acompañado de la primera mujer presidenta en la historia de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y la militancia panista, Vargas del Villar puntualiza que el PAN volverá a hacer historia porque sabe trabajar, ganar la calle y sobre todo llevar buenos gobiernos con finanzas sanas.

El senador pide a la militancia blanquiazul no bajar la guardia y seguir recorriendo el municipio, escuchar a los y las vecinas para saber de primera mano sus peticiones y atenderlas.

“Me comprometo a hacer la mejor campaña que se tenga memoria en estos 87 años del PAN Huixquilucan”, asevera Vargas del Villar, el senador panista más productivo.

 

 

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NACIONAL

Ale Rojo, solidaria con las madres buscadoras

Publicado

Hace 3 días

en

septiembre 21, 2026

Por

Realiza visita la alcaldesa de la Cuauhtémoc para llevarles apoyo * “Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores”, afirma la también activista y feminista

 

EL TOPO

 

Tras recibir una solicitud de las madres buscadoras, en un plantón afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo acudió para supervisar la instalación de sanitarios móviles y una jornada de atención médica y psicológica para las mujeres.

Alrededor de 50 madres buscadoras exigen atención de las autoridades a los casos de desaparición que enfrentan.

También se llevó personal médico y psicológico para brindar atención a quienes lo requieran.

“Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores”, afirma Rojo de la Vega Piccolo, quien señaló que las mujeres llevan años buscando a sus familiares y que, desde la alcaldía, cuentan con respaldo para hacer frente a las condiciones en las que permanecen.

La alcaldesa también hizo un llamado a las autoridades federales para que se acerquen al plantón y atiendan directamente a las madres buscadoras.

“Vengan aquí a la banqueta, escúchenlas. Están en noches frías, algunas de ellas con temas de salud. No hay que ser tan inhumanos”, añade.

Durante la visita, una de las madres buscadoras agradeció el respaldo de la alcaldesa, que destacó que acudió personalmente para conocer las condiciones en las que permanecen las mujeres.

La madre buscadora señala que cada familia enfrenta una historia distinta y reconoce que las facultades de la alcaldía son diferentes a las de las autoridades federales que llevan los casos de desaparición.

La alcaldesa reitera que, independientemente de las competencias de cada autoridad, la alcaldía Cuauhtémoc respaldará a las mujeres en lo que esté a su alcance.

“Son mujeres, son mexicanas, todas con un caso distinto. No es que sea uno o dos casos: son más de 50 casos de mujeres y hombres desaparecidos”, enfatiza Ale Rojo de la Vega, quien con hechos demuestra que sigue firme en realizar la mejor administración de la alcaldía Cuauhtémoc en toda su historia.

 

 

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