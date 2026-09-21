El desarrollo integral de los alumnos, nuestra prioridad: Jorge Nacer

En 2027 seremos ejemplo en el país de cómo se gana una elección, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas * El legislador del blanquiazul celebra junto con la militancia los 87 años de vida de Acción Nacional en Huixquilucan, Estado de México

EL TOPO

El Partido Acción Nacional en Huixquilucan llega a sus 87 años de fundación unido, fortalecido, cercano y de resultados en favor de los ciudadanos, afirma Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, quien recordó que desde la llegada del PAN al gobierno municipal el cambio ha sido evidente y así lo confirma la calificación ciudadana al gobierno desde hace diez años.

Señala que Acción Nacional se ha transformado para bien y ha pasado a ser un partido unido con el mejor equipo de todo el país.

“Desde el 2016 hemos formado un gobierno humanista, cercano a la gente y de resultados y por eso fui reelecto como presidente municipal, al igual que la actual alcaldesa Romina Contreras”, añade.

Menciona cómo el PAN se ha ganado a base de trabajo la aceptación de los huixquiluquenses que los han apoyado en cada elección porque saben que es un partido de resultados.

Recuerda que en 2015 ganó la elección con apenas 380 votos de diferencia con el PRI y sus tres partidos aliados y ya para la reelección en el 2018 la diferencia fue de 42 mil sufragios. “Eso es muestra de que las cosas se están haciendo muy bien”, acota.

Acompañado de la primera mujer presidenta en la historia de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y la militancia panista, Vargas del Villar puntualiza que el PAN volverá a hacer historia porque sabe trabajar, ganar la calle y sobre todo llevar buenos gobiernos con finanzas sanas.

El senador pide a la militancia blanquiazul no bajar la guardia y seguir recorriendo el municipio, escuchar a los y las vecinas para saber de primera mano sus peticiones y atenderlas.

“Me comprometo a hacer la mejor campaña que se tenga memoria en estos 87 años del PAN Huixquilucan”, asevera Vargas del Villar, el senador panista más productivo.