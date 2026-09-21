Ale Rojo, solidaria con las madres buscadoras

Realiza visita la alcaldesa de la Cuauhtémoc para llevarles apoyo * “Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores”, afirma la también activista y feminista

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Tras recibir una solicitud de las madres buscadoras, en un plantón afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo acudió para supervisar la instalación de sanitarios móviles y una jornada de atención médica y psicológica para las mujeres.

Alrededor de 50 madres buscadoras exigen atención de las autoridades a los casos de desaparición que enfrentan.

También se llevó personal médico y psicológico para brindar atención a quienes lo requieran.

“Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores”, afirma Rojo de la Vega Piccolo, quien señaló que las mujeres llevan años buscando a sus familiares y que, desde la alcaldía, cuentan con respaldo para hacer frente a las condiciones en las que permanecen.

La alcaldesa también hizo un llamado a las autoridades federales para que se acerquen al plantón y atiendan directamente a las madres buscadoras.

“Vengan aquí a la banqueta, escúchenlas. Están en noches frías, algunas de ellas con temas de salud. No hay que ser tan inhumanos”, añade.

Durante la visita, una de las madres buscadoras agradeció el respaldo de la alcaldesa, que destacó que acudió personalmente para conocer las condiciones en las que permanecen las mujeres.

La madre buscadora señala que cada familia enfrenta una historia distinta y reconoce que las facultades de la alcaldía son diferentes a las de las autoridades federales que llevan los casos de desaparición.

La alcaldesa reitera que, independientemente de las competencias de cada autoridad, la alcaldía Cuauhtémoc respaldará a las mujeres en lo que esté a su alcance.

“Son mujeres, son mexicanas, todas con un caso distinto. No es que sea uno o dos casos: son más de 50 casos de mujeres y hombres desaparecidos”, enfatiza Ale Rojo de la Vega, quien con hechos demuestra que sigue firme en realizar la mejor administración de la alcaldía Cuauhtémoc en toda su historia.