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NACIONAL

Ale Rojo, solidaria con las madres buscadoras

Publicado

Hace 2 horas

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Realiza visita la alcaldesa de la Cuauhtémoc para llevarles apoyo * “Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores”, afirma la también activista y feminista

 

EL TOPO

 

Tras recibir una solicitud de las madres buscadoras, en un plantón afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo acudió para supervisar la instalación de sanitarios móviles y una jornada de atención médica y psicológica para las mujeres.

Alrededor de 50 madres buscadoras exigen atención de las autoridades a los casos de desaparición que enfrentan.

También se llevó personal médico y psicológico para brindar atención a quienes lo requieran.

“Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores”, afirma Rojo de la Vega Piccolo, quien señaló que las mujeres llevan años buscando a sus familiares y que, desde la alcaldía, cuentan con respaldo para hacer frente a las condiciones en las que permanecen.

La alcaldesa también hizo un llamado a las autoridades federales para que se acerquen al plantón y atiendan directamente a las madres buscadoras.

“Vengan aquí a la banqueta, escúchenlas. Están en noches frías, algunas de ellas con temas de salud. No hay que ser tan inhumanos”, añade.

Durante la visita, una de las madres buscadoras agradeció el respaldo de la alcaldesa, que destacó que acudió personalmente para conocer las condiciones en las que permanecen las mujeres.

La madre buscadora señala que cada familia enfrenta una historia distinta y reconoce que las facultades de la alcaldía son diferentes a las de las autoridades federales que llevan los casos de desaparición.

La alcaldesa reitera que, independientemente de las competencias de cada autoridad, la alcaldía Cuauhtémoc respaldará a las mujeres en lo que esté a su alcance.

“Son mujeres, son mexicanas, todas con un caso distinto. No es que sea uno o dos casos: son más de 50 casos de mujeres y hombres desaparecidos”, enfatiza Ale Rojo de la Vega, quien con hechos demuestra que sigue firme en realizar la mejor administración de la alcaldía Cuauhtémoc en toda su historia.

 

 

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NACIONAL

El PAN está unido y fortalecido: Vargas del Villar

Publicado

Hace 35 minutos

en

septiembre 21, 2026

Por

En 2027 seremos ejemplo en el país de cómo se gana una elección, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas * El legislador del blanquiazul celebra junto con la militancia los 87 años de vida de Acción Nacional en Huixquilucan, Estado de México

 

EL TOPO

 

El Partido Acción Nacional en Huixquilucan llega a sus 87 años de fundación unido, fortalecido, cercano y de resultados en favor de los ciudadanos, afirma Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, quien recordó que desde la llegada del PAN al gobierno municipal el cambio ha sido evidente y así lo confirma la calificación ciudadana al gobierno desde hace diez años.

Señala que Acción Nacional se ha transformado para bien y ha pasado a ser un partido unido con el mejor equipo de todo el país.

“Desde el 2016 hemos formado un gobierno humanista, cercano a la gente y de resultados y por eso fui reelecto como presidente municipal, al igual que la actual alcaldesa Romina Contreras”, añade.

Menciona cómo el PAN se ha ganado a base de trabajo la aceptación de los huixquiluquenses que los han apoyado en cada elección porque saben que es un partido de resultados.

Recuerda que en 2015 ganó la elección con apenas 380 votos de diferencia con el PRI y sus tres partidos aliados y ya para la reelección en el 2018 la diferencia fue de 42 mil sufragios. “Eso es muestra de que las cosas se están haciendo muy bien”, acota.

Acompañado de la primera mujer presidenta en la historia de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y la militancia panista, Vargas del Villar puntualiza que el PAN volverá a hacer historia porque sabe trabajar, ganar la calle y sobre todo llevar buenos gobiernos con finanzas sanas.

El senador pide a la militancia blanquiazul no bajar la guardia y seguir recorriendo el municipio, escuchar a los y las vecinas para saber de primera mano sus peticiones y atenderlas.

“Me comprometo a hacer la mejor campaña que se tenga memoria en estos 87 años del PAN Huixquilucan”, asevera Vargas del Villar, el senador panista más productivo.

 

 

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NACIONAL

PT vende caro su amor a Morena

Publicado

Hace 2 días

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septiembre 19, 2026

Por

Mientras el partido guinda define a sus coordinadores estatales, la fuerza petista discute su posición frente a las designaciones y futuras alianzas electorales * “Ya veremos, estamos en un debate”, señaló Robles, quien aclara que el petismo sigue comprometido con la Cuarta Transformación

 

ARMANDO GARCÍA

 

El Partido del Trabajo (PT) decidió no acompañar, por ahora, los anuncios mediante los cuales Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está definiendo a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, mientras discute internamente su posición frente a las designaciones y las futuras alianzas electorales.

La decisión exhibe diferencias entre dos de los partidos que han integrado la coalición gobernante justo cuando Morena acelera la definición de sus perfiles estatales. La tensión adquiere dimensión nacional porque en 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales y habrá elecciones para 17 gubernaturas, además de distintos cargos locales.

Benjamín Robles Montoya, integrante de la Coordinadora Nacional del PT, señala que su partido comunicó en la mesa nacional que no acompañaría los anuncios y esperaría a que concluyera esta etapa del proceso.

“No vamos a acompañar estos anuncios y ya veremos, estamos en un debate”, señaló Robles, quien aclaró que el PT continúa comprometido con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

El dirigente menciona específicamente las definiciones en Zacatecas y Baja California. En el primer caso cuestionó que la petista Giovanna Bañuelos no fuera seleccionada y asegura que las encuestas que él ha revisado la colocaban como una de las mujeres mejor posicionadas.

Las ausencias del PT ya habían provocado cuestionamientos dentro de Morena. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, afirmó que el partido aliado conocía las fechas y procedimientos de las encuestas y dijo que continuaría dialogando con sus dirigentes.

El punto central de la discusión está en qué ocurrirá después de las designaciones.

Hernández declara que Morena, PT y el PVEM mantienen una mesa semanal y sostuvo que existe un acuerdo para que los tres partidos apoyen a quienes resulten ganadores de las encuestas. También señala que el entendimiento contempla competir en coalición en 16 entidades, con excepción de San Luis Potosí.

Robles, en cambio, dejó pendiente la posición definitiva del PT hasta que Morena termine de anunciar a sus coordinadores. Por ahora, ninguna de esas declaraciones permite concluir que exista una ruptura nacional entre ambos partidos, lo más sensato es que negocien y se pongan de acuerdo.

La siguiente señal relevante llegará cuando concluya la ronda de coordinaciones y el PT determine si mantiene los acuerdos planteados por Morena o reclama nuevas negociaciones en entidades donde existen inconformidades.

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NACIONAL

Nacer Global y BMV, líderes en la información financiera y bursátil

Publicado

Hace 3 días

en

septiembre 18, 2026

Por

Jorge Nacer Gobera y Marcos Martínez Gavica acuerdan realizar eventos para promover la educación financiera y el desarrollo de los mercados financieros

 

ARMANDO GARCÍA

 

Nacer Global y la Bolsa Mexicana de Valores acuerdan el desarrollo de eventos, a través de El Economista, para difundir la educación financiera y promover el desarrollo de los mercados financieros en México.

Esta colaboración fue acordada por Marcos Martínez Gavica, presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, y Jorge Nacer Gobera, presidente de Nacer Global, que incluye a la red de universidades privadas más grande de México. En las próximas semanas se realizará el primer evento fruto de este acuerdo.

Es de resaltar que los alumnos de la red de universidades del grupo podrían participar en él.

“Con este acuerdo, ratificamos nuestro compromiso por seguir siendo líderes en la información de los mercados financieros y, en particular, de la información bursátil. A través de los eventos queremos llegar a nuevas audiencias y servir mejor a los lectores tradicionales de El Economista”, dijo Jorge Nacer Gobera.

“Nosotros somos un grupo que es prueba de las ventajas de estar en la Bolsa. En 2018 hicimos una colocación de Fibra Educa, que es el primer Fideicomiso de Bienes Raíces especializado en el sector educativo del mundo. Esta ha dado resultados excelentes a quienes invirtieron en ella y nos ha permitido seguir creciendo a tasas de doble dígito en estos años”, agrega Nacer Gobera.

 

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