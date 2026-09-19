El gran desafío en salud pública tiene nombre: sepsis

Asociada a otras enfermedades sería la principal de causa de mortandad en el país * Alerta sanitaria y financiera ante un detonante de una crisis económica y laboral sin precedente

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

México enfrenta grandes desafíos en materia de salud, entre ellos la sepsis que, asociada a otras enfermedades, puede ser la principal causa de mortandad en el país y detonante de una crisis económica y laboral sin precedente.

Increíble que en pleno siglo XXI, la tuberculosis afecte la región norte de la nación y tenga la mayor incidencia de casos por falta de diagnósticos oportunos y precisos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se registran cerca de 48.9 millones de casos de sepsis y 11 millones de muertes relacionadas con esta condición en el orbe.

El doctor Eduardo Alberto González Escudero, jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Ángeles Universidad, informa que, en México, aunque no hay estadísticas precisas, pudiera ser la primera causa de defunción en el país, ya que entre el 20 y el 30 por ciento de los decesos son por sepsis asociada a enfermedades como Covid-19, complicaciones gastrointestinales, problemas respiratorios o infecciones urinarias.

Especialistas destacan la importancia de mantener medidas rigurosas de prevención de infecciones durante procedimientos invasivos como cirugías y colocación de catéteres, ya que una infección asociada puede evolucionar hacia sepsis.

La sepsis no es sólo una infección severa, es una emergencia médica donde la respuesta desregulada del organismo daña sus propios tejidos y órganos que avanza en cuestión de horas si no se interviene.

Debido a su gravedad y velocidad de progresión, afecta a grupos vulnerables como pacientes en cuidados intensivos, postoperados, adultos mayores e inmunocomprometidos.

Si evoluciona la sepsis, el enfermo requerirá hospitalización prolongada o cuidados intensivos, con mayores costos para el sistema de salud y las familias.

De acuerdo con los costos unitarios del IMSS, el día de hospitalización en una unidad de tercer nivel tiene un costo de 15,764 pesos, mientras que la terapia intensiva asciende a 82,158 pesos diarios. A nivel internacional, la OMS calcula que el costo hospitalario medio de la sepsis supera los 32 mil dólares por paciente en los países de ingreso alto.

Un estudio realizado en Alemania, con 7 mil 370 sobrevivientes de sepsis en edad laboral, demostró que, seis meses después del episodio, 22.8% seguía de baja por enfermedad y 8% se había jubilado anticipadamente. Al cumplirse un año, 9.8% continuaba de baja y 13.3% se había retirado de manera anticipada. Uno de cada cuatro supervivientes de sepsis en edad laboral no se reincorpora al trabajo durante el año posterior a la infección.

A pesar de la compleja realidad sanitaria, financiera y laboral del padecimiento, una medida para reducir el riesgo de infección durante procedimientos invasivos es la preparación adecuada de la piel. El objetivo es disminuir los microorganismos presentes en el sitio.

Por eso, la antisepsia previa es una parte importante del procedimiento, explica el doctor Gabriel García Correa, gerente clínico y de consultoría de BD México.

La opción recomendada es el gluconato de clorhexidina y alcohol isopropílico en una solución estéril y de un solo uso contenida en un aplicador igualmente aséptico, un protocolo que debiera observarse en todo el sector salud, nosocomios privados y laboratorios.

Es una inversión que puede evitar la mortandad y ahorrar millones de pesos en gastos de hospitalización y de pago de incapacidades o pensiones.

UNA HISTORIA DE ÉXITO

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se pone a la vanguardia en el área médica y coadyuva a la solución de un problema de salud pública con su Centro de Diagnóstico Molecular y el apoyo científico y tecnológico de Becton Dickinson México para obtener diagnósticos certeros sobre tuberculosis y otras enfermedades en sólo 4 horas y no en semanas como ocurre en la actualidad, lo que retrasaba tratamientos oportunos y eficientes que eviten la muerte.

Hay 13 millones de decesos por diagnósticos tardíos en el mundo. Además, el laboratorio cuenta con mecanismos que permiten detectar la resistencia a los fármacos; con ello, el médico puede recetar medicamentos adecuados.

En las instalaciones de la UABC en Ensenada se encuentra el Centro de Investigación, Innovación y Vigilancia Genómica de Enfermedades Infecciosas donde se instaló la plataforma conocida como BD Max que permite analizar entre 150 y 200 pruebas diarias de casos de posible tuberculosis y otras enfermedades como Covid-19, influenza, virus sincitial respiratorio, infecciones de transmisión sexual, así como paneles entéricos parasitarios virales y bacterianos.

La nueva tecnología sustituye a los antiguos métodos fenotípicos, los cuales tardaban semanas en realizarse, además de los tiempos de traslado de los estados a la Ciudad de México.

Para las autoridades médicas de la UABC es importante apoyarse en diagnósticos a tiempo. Cuatro horas es suficiente para salvar una vida, sobre todo en Baja California que por años se ha mantenido en el primer largar de incidencia de esta enfermedad.

La tuberculosis es una amenaza de salud pública en el país, por eso hay que llevar diagnósticos de calidad a quien más los necesita en Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

APOSTILLA

Alfredo Álvarez Cárdenas gana terreno en la carrera interna de Morena por la candidatura a la gubernatura de Baja California. La encuesta más reciente de Rubrum lo coloca en 18.3%, en segundo lugar, con un crecimiento de 3.7 puntos porcentuales respecto del 14.6% que registraba semanas antes.

El dato no es menor: mientras Julieta Ramírez conserva el primer sitio con 35.6%, aunque ha descendido del 42% que tenía en julio, Álvarez Cárdenas mantiene una trayectoria ascendente y reduce paulatinamente la distancia. Hoy supera a Ismael Burgueño, quien registra 15.1 por ciento.

La encuesta, desde luego, representa solamente una fotografía del momento y no define una candidatura, pero sí muestra una contienda abierta, dinámica y con movimientos relevantes.

El crecimiento de Álvarez Cárdenas no puede desvincularse del trabajo en campo que desarrolla en Baja California con recorridos por todos los municipios y la escucha directa a ciudadanos, comunidades y sectores productivos. Su apuesta busca construir una agenda territorial acompañada de un discurso de unidad.

En una sucesión donde las posiciones todavía pueden modificarse, esa capacidad para sumar, generar acuerdos y mantener cohesión puede convertirse en un factor político decisivo. Porque la competencia se intensifica, el debate público debe mantenerse dentro de los cauces democráticos. El reciente enfrentamiento protagonizado por el senador Luis Fernando Salazar con el periodista Enrique Acevedo, a raíz de una investigación de N+ relacionada con Julieta Ramírez, evidencia el riesgo de convertir la disputa política en confrontación personal.

La competencia por Baja California requiere propuestas, territorio y capacidad de construir; no amenazas contra la prensa. Cuestionar una investigación periodística es legítimo; intimidar a un periodista desde el poder, no. La información periodística de Televisa refiere una presunta investigación estadounidense en contra de Julieta Ramírez.