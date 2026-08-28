EL ÁGORA
Estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad
La terca realidad contradice la narrativa oficial * Las universidades públicas también sufren el burocratismo y los intereses políticos que impiden la creación de más campos clínicos para impartir las especialidades
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La terca realidad contradice la narrativa oficial. Según las autoridades, somos autosuficientes en la atención especializada para la población mexicana e incluso se justificó el arribo de médicos cubanos con el pretexto de que a los doctores nacionales no les interesaban las plazas en el sector salud.
Más aún: se cuestionó el sistema de las universidades privadas que imparten la carrera de medicina y de enfermería porque convertían a los estudiantes en mercenarios de su profesión, encarecían la atención médico-hospitalaria y hacían elitista el acceso a la salud.
También las instituciones públicas de educación superior salieron raspadas con el discurso político ante la demanda de más campos clínicos para ejercer las especialidades.
El argumento era lo contrario: al haber más galenos especializados, se abarata la profesión. Alentaron a las parteras y desdeñaron a los gineco-obstetras.
El burocratismo, la corrupción, la inexperiencia y la opacidad de funcionarios del sector salud, encargados de otorgar las Opiniones Técnicas Administrativas (OTA), para después tramitar los RVOEs ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), impiden que las universidades privadas impartan no sólo las carreras de medicina y enfermería, sino preparar a los doctores en las casi 30 especialidades que hasta el momento hay en el ámbito de la salud.
Las universidades públicas también sufren el burocratismo y los intereses políticos que impiden la creación de más campos clínicos para impartir las especialidades.
Tanto en Salud como en Educación Pública se han cerrado las puertas a las organizaciones educativas que buscan formar y certificar a los cirujanos especialistas que demandan más de 134 millones de mexicanos.
La terca realidad demuestra que estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad para todos los compatriotas y que la corrupción, los intereses personales y políticos, la inexperiencia en la administración pública y la opacidad que existe en la Dirección General de Educación en Salud -de la Secretaría de Salud- y en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) -con la participación de la SEP-, propician actos de corrupción y extorsión a rectores de universidades privadas al realizar los trámites o solicitudes.
Denuncian formalmente a la doctora Magdalena Delgado Bernal, subordinada de la directora general Laura Cortés Sanabria, quien además de retrasar los dictámenes técnicos, mantiene como espada de Damocles la autorización o negativa de las OTAs sin motivar o fundamentar el rechazo y “condiciona” el fallo favorable a cambio de dinero.
Así lo manifestó ante las autoridades el apoderado legal del Instituto de Ciencias Médicas, Sociales y Humanidades de México, quien dio a conocer una llamada de extorsión por un millón 200 mil pesos para recibir la aprobación de su trámite, de lo contrario sería rechazada la solicitud, independientemente de la integración correcta del expediente.
Actualmente sólo hay 120 mil especialistas en todo el país y un déficit de más de 100 mil enfermeras para atender las necesidades de los pacientes.
Hoy en día se requieren médicos con especialidad y subespecialidad en Anatomía Patológica, Anestesiología Pediátrica, Medicina del Dolor, Neuroanestesiología, Cardiología Intervencionista, Cirugía Vascular y Angiología, Neurocirugía, Cirugía Oncológica, Dermatología, Endocirugía, Genética Médica, Biología de la Reproducción Humana, Infectología, Medicina Interna y de Urgencias, Neurología, Ortopedia y Traumatología, Psiquiatría, Urología y Reumatología, entre otras especialidades.
Nadie puede creer que sin suficientes médicos especializados ni infraestructura necesaria se puede contar con un sistema sanitario que garantice el derecho a la salud de calidad.
APOSTILLA
Posponer casos delicados de lo familiar y no resolver conforme a derecho en favor de menores de edad, puede convertirse en práctica común en Juzgados de Tlalnepantla, al trasladar a otros jueces expedientes que llevan mucho tiempo en litigio, en detrimento del bienestar de hijos e hijas de familia inmersos en la separación de sus padres.
Son varias las voces de abogados que han llevado toda su vida asuntos del orden de lo familiar -rama del Derecho muy delicada y de urgente resolución-, quienes denuncian que los titulares de los Juzgados de lo Familiar han caído en prácticas dilatorias muy similares, tanto en la CDMX como del Estado de México, en particular en el distrito judicial de Tlalnepantla.
Estos abogados coinciden en señalar la recurrente práctica de posponer los casos y, con diversas argucias, no resolverlos para pasarlos a otro togado en una actitud “escapista” y extender los tiempos legales, con lo que, al final, los hijos de familia involucrados quedan en una indefinición legal y se pone su vida en completa incertidumbre, tanto en lo material como psicológico.
Atribuyen esta práctica dilatoria al juez segundo Familiar de Tlalnepantla, Humberto García Villegas, quien lejos de dictaminar la resolución de casos de familias que llevan años en litigio, los traslada a otros colegas, lo que afecta la vida y el desarrollo óptimo de menores de edad.
En la mayoría de las ocasiones, donde hay infantes y adolescentes involucrados, la justicia debiera ser expedita e impartida en los plazos y términos que dicta la Ley.
Por ello, juzgadores como García Villegas, que pareciera no comulga con esos preceptos, busca evadir su obligación de impartir justicia, después de retardar varios meses diversos expedientes.
Los tribunales deben garantizar la verdadera administración de justicia y están obligados a impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes y emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
En la próxima entrega, comentaremos el libro “Seguridad Nacional: enfoques para enfrentar riesgos”, de Eduardo Vázquez Rossain, quien advierte sobre la posible infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales en las elecciones de 2027.
La obra es prologada por la exconsejera política de la Casa Blanca, Ana María Salazar.
EL ÁGORA
Eliminando los contrapesos constitucionales se implementa una presidencia imperial
El siguiente paso es aplicar la autocensura y libertad de expresión * La narrativa oficial no acepta contradicciones, es la verdad absoluta basada en falacias * Apelan a la autoridad, “porque lo digo yo”, “tengo otros datos”, “el pueblo bueno y sabio me apoya”
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Una de las consecuencias del modelo de comunicación política de un régimen cuasi autocrático es la confrontación social y el control de la prensa.
La narrativa oficial genera la polarización y la ideologización de los mensajes gubernamentales para justificar su permanencia en el poder.
No hay una política pública que defina la comunicación con los gobernados, pero sí tiene claro su objetivo de trascender con un esquema populista basado en la administración de la pobreza y el uso electorero de los programas asistencialistas.
La 4T ha sabido implementar una presidencia imperial y eliminado los contrapesos constitucionales.
Sometidos los Poderes de la República, desaparecida la transparencia en la función pública, enseñoreada la opacidad y alentada la división ciudadana, el siguiente paso es intentar el control de la prensa.
La narrativa oficial no acepta contradicciones, es la verdad absoluta basada en falacias. Apelan a la autoridad, “porque lo digo yo”, “tengo otros datos”, “el pueblo bueno y sabio me apoya”.
Imponen la infodemia y la posverdad, el pensamiento uniforme.
La prensa, el cuarto poder, no sólo es un poder fáctico, sino interlocutor de la sociedad y contrapeso que exige la rendición de cuentas a los servidores públicos, lo que es un peligro para un régimen autárquico.
Por eso, recientemente la conversación pública ha girado en torno de la libertad de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información y la regulación de los medios.
Nada nuevo si consideramos que la libre manifestación está consagrada desde la Carta Magna de 1917, que la Ley de Imprenta data también de principios de la centuria pasada y que la garantía sobre el acceso a la información está desde los setenta.
No debiera extrañarnos que los medios cuenten con una regulación, incluidos la radio y la televisión.
Sin embargo, las “benditas redes sociales” dieron un buen pretexto a las autoridades para pretender socavar la función social de todos los medios.
La polarización, la interpretación maniquea de la realidad y la imposición de una narrativa ideologizante son gran “caldo de cultivo” para satanizar a periodistas, dueños de medios, opinadores e intelectuales. La labor de zapa empieza a dar resultados.
Los dueños de diarios o concesionarios, que ven amenazados sus negocios -en ocasiones diversos a la información-, han optado por prescindir de colaboradores críticos.
El acoso fiscal y la falta de publicidad provocan el cierre de espacios y las soterradas reprimendas han alineados a los grandes consorcios que, además, ven peligrar sus concesiones y demás empresas.
Pero también se ha incrementado la autocensura periodística. Ves las barbas de tu vecino cortar… pero no sólo es por las amenazas o acciones gubernamentales, también es el miedo a ejercer la labor informativa independiente y veraz por el asesinato de comunicadores.
No en vano se dice que México es el país más peligroso para la profesión periodística.
Muchos medios ya no tienen secciones policiacas u optan por la cobertura light de las notas informativas. Nada policiaco, nada político.
También los comentócratas acuden a la antigua máxima de no hablar mal del presidente, del Ejército o de la Virgen de Guadalupe.
¿Qué será más dañina para la democracia: La acción avasalladora de un gobierno autárquico o la claudicación resignada de los periodistas?
APOSTILLA
Con el objetivo de avanzar en la cultura de la prevención contra los incendios y que el fuego no apague una vida, la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio (AMRACI) y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (Conapci) demandaron un marco normativo y regulatorio moderno, homologado y nacional que no se quede solo en leyes, sino se promulguen códigos y reglamentos de estricto cumplimiento.
En México se registra un incremento del 10 por ciento anual de incendios en casas, comercios e industria.
Los organizadores de la expo fire mx & safety -Víctor Espínola (director de AMRACI y Conapci), Esteban G. Martínez y Yazmín K. Rodríguez- precisaron que la actual Norma Mexicana 02 data de 2010 y no contempla los avances tecnológicos ni obliga a que edificios muy altos, grandes unidades habitacionales o industrias que manejan materiales más flamables, cuenten con equipos fijos de extinción y no sólo extintores o mangueras.
En 2025, el 43 por ciento de los siniestros se registraron en hogares y casi el 60 por ciento en industrias y almacenajes. En 2012, 124 mil personas sufrieron quemaduras y por cada deceso, hubo 220 sobrevivientes con secuelas permanentes; el tratamiento para un menor con heridas es superior al medio millón de dólares.
La falta de una cultura de prevención contra los incendios se refleja en que menos del 5 por ciento de las casas está asegurada y no llega al 20 por ciento las pequeñas y medianas empresas con seguro.
Hay pérdidas anuales por 34 mil millones de pesos y las aseguradoras pagan 33 millones de pesos diarios por daños en empresas aseguradas.
El 70 por ciento de los siniestros ocurren en los hogares y provocan más víctimas al año que un sismo.
Las compañías de seguros desembolsan 12 mil millones de pesos por siniestros al año.
La prevención no sólo evita la pérdida de vidas, que es prioritario, protege también inversiones, continuidad operativa, cadenas de suministro y competitividad del país. Los incendios, además, emiten 10 mil toneladas de CO2, lo que impacta al medio ambiente.
El 25 y 26 agosto se llevará a cabo la expo fire en el WTC y contará con especialistas de 15 países y la asistencia de 4 mil personas.
La industria contra los incendios crea 20 mil empleos y aporta un valor de mercado de mil millones de dólares al año.
En el evento se propondrá que el 8 de octubre se declare Día Nacional de la Prevención de Incendios. La consigna: un México más seguro.
EL ÁGORA
En crisis la educación en México
A cerrar la brecha generacional entre maestros y alumnos * Las actuales instancias escolares ya no ofrecen una mejor calidad de vida ni responden a las necesidades “aspiracionales” de los egresados * Un llamado al alcalde de la Álvaro Obregón: Hace falta más energía y medidas drásticas para más transitable la avenida Vasco de Quiroga
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La educación en México está en crisis.
El sistema se ve rebasado por un mundo globalizado que utiliza nuevas herramientas tecnológicas para difundir el conocimiento -tenemos planes de estudio del siglo XIX, con maestros del siglo XX para alumnos del siglo XXI-, lo que hace menos competitivos a los estudiantes de todos los niveles frente a los del primer mundo, incluso los universitarios y posgraduados no son aptos para atender la oferta laboral.
Las actuales instancias escolares ya no ofrecen una mejor calidad de vida ni responden a las necesidades “aspiracionales” de los egresados, no cuentan con nada.
Sin embargo, hoy la educación privada puede ser la opción para cumplir la promesa de valor, de ser alguien en la vida, como decían los padres de anteriores generaciones.
Los colegios privados, en opinión de Rafael Agüero y de Adrián Garza, pueden ser el pilar para el desarrollo del país y cerrar la brecha frente a los países del primer mundo con educación de calidad.
Los directivos de KPTA Estrategia Educativa y de mattilda -ecosistema de gestión integral educativa- coinciden en que es fundamental mejorar la oferta educativa y reconfigurar el modelo para atender la nueva realidad y alentar nuevas aptitudes en el alumnado.
Hay que cerrar la brecha generacional entre maestros y alumnos para que cuenten con las mismas herramientas.
La educación privada representa uno de los soportes del sistema educativo nacional.
En México existen poco más de 20 mil instituciones particulares que atienden a más de cinco millones de estudiantes, por lo que constituye un sector estratégico para el crecimiento educativo y económico del país.
La Encuesta Nacional de Egresados revela que hay mayores niveles de empleabilidad en quienes concluyen sus estudios en instituciones privadas y alrededor del 53 por ciento de los egresados consigue empleo antes de finalizar su formación profesional.
Esto es importante porque en un mundo globalizado y más tecnificado es fundamental contar con nuevas herramientas del conocimiento, la utilización de la Inteligencia Artificial y adaptarse a la transformación digital.
CRISIS DESDE 2020
Sin embargo, la propia educación privada enfrenta los retos de una crisis que arrastra desde el 2020.
Por la pandemia se perdieron 300 mil lugares en las escuelas no públicas y hasta el nuevo ciclo escolar se podrá recuperar esa matrícula; hoy los colegios tienen una ocupación del 70 por ciento de sus aulas.
Pero también hay otros factores que afectan a ese sector, como la disminución de la tasa de natalidad -menos alumnos-, la movilidad poblacional, el incremento de la competencia, la presión económica sobre las familias, la acelerada transformación digital, lo que obliga a replantear la oferta educativa.
También las instituciones privadas deben reformar su modelo de gestión, de comunicación, de admisión y de permanencia escolar.
El 85 por ciento de los ingresos de las escuelas provienen de las colegiaturas, pero enfrentan la morosidad en los pagos.
Por otro lado, está el crecimiento en un 300 por ciento del homeschooling -educación en el hogar-, lo que desplaza la educación presencial o semipresencial.
¿Cómo atender la exigencia de dar educación de calidad, con apego a la transformación digital y el uso responsable de la Inteligencia Artificial, con maestros capacitados y transparentes y adecuarse a las necesidades económicas de los padres de familia?, es la pregunta sin respuesta.
Del 5 al 7 de noviembre se celebrará en México el 9º. Congreso Internacional de Marketing Educativo (CIMEDU9), un encuentro especializado para propietarios, rectores, directores generales, responsables de admisiones, mercadotecnia, comunicación y desarrollo institucional de escuelas privadas.
KPTA Estrategia Educativa y la plataforma mattilda coordinarán 12 talleres que permitirán a los líderes educativos encontrar soluciones prácticas para enfrentar retos mediante estrategias de marketing educativo, Inteligencia Artificial, automatización, innovación, experiencia del estudiante y transformación institucional.
Crisis en el sistema educativo hay, pero parece que sólo a los colegios particulares interesa impulsar, desde la educación, el desarrollo del país y preparar mejores estudiantes para su inclusión en el mundo globalizado y tecnológico que vivimos.
APOSTILLA
Más con buena voluntad que eficiencia, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier Joaquín López Casarín, inició un operativo para impedir que vehículos de todo tipo se estacionen en la avenida Vasco de Quiroga, que conecta Tacubaya con Santa Fe.
Puso sus mantas preventivas y arrancó con elementos de tránsito, patrullas, camionetas y grúas.
Sin embargo, conforme pasan los días, regresa el ciudadano a estacionarse en tan importante vía ante la mirada complaciente de los uniformados o empleados de la alcaldía.
No todo es culpa de las autoridades, es la idiosincrasia del mexicano que, mientras no vea afectado su bolsillo con multas cobrables o el aseguramiento de su vehículo, no despejará la avenida, la cual cree extensión de su casa.
Hace falta más energía y medidas drásticas, porque sí es urgente hacer más transitable la avenida Vasco de Quiroga.
EL ÁGORA
Prensa y democracia
Preocupación por el destino de la libertad de expresión y la urgencia de que un sistema democrático proteja y haga vigente esa garantía constitucional * Informar no sólo es transmitir las noticias del diario acontecer, es también tribuna de las demandas de una población que siente los efectos de los yerros gubernamentales, la violencia del crimen organizado y las consecuencias de los grupos de poder fáctico
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La semana pasada se presentó el libro “Soy periodista”, compilación de 23 ensayos de sendos informadores que plasmaron su preocupación por el destino de la libertad de expresión y la urgencia de que un sistema democrático proteja y haga vigente esa garantía constitucional.
Bajo el patrocinio de la Fundación de Comunicadores y Periodistas Latinoamericanos, la obra editorial reúne los trabajos de profesionales de la información que visualizan un futuro poco halagüeño para una actividad de gran responsabilidad social: mantener enterados a todos los ciudadanos de la actuación de la administración pública y denunciar los abusos del poder.
Informar no sólo es transmitir las noticias del diario acontecer, es también tribuna de las demandas de una población que siente los efectos de los yerros gubernamentales, la violencia del crimen organizado y las consecuencias de los grupos de poder fáctico.
Los coautores externaron su preocupación por el devenir de la democracia, el acoso a la libertad de expresión, el detrimento del derecho a la información y el imperativo de profesionalizar y colegiar el periodismo.
Justificado el razonamiento sobre la formación de las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores que enfrentarán un amenazante e incierto panorama laboral y el acecho gubernamental que pretende coartar derechos fundamentales, ejercer el control de los medios, fomentar la autocensura y ser omiso ante el asesinato de comunicadores. No en vano México está catalogado como el país -sin conflictos bélicos- más peligroso para ejercer el periodismo.
Las redes sociales también representan un obstáculo para el ejercicio periodístico y la consecución de informar con veracidad.
El Internet convirtió las benditas redes sociales en frívola herramienta para crear la infodemia y la post verdad.
Las nuevas generaciones de comunicadores deben alejarse del canto de las sirenas cibernéticas para informar con ética y responsabilidad social.
Si bien es cierto que no existe la plena objetividad, la función reporteril se basa en la búsqueda de la verdad, sin posturas ideológicas o pretender quedar bien con los grupos de poder, que se creen poseedores de esa verdad.
VATICINIO DE JACOBO ZABLUDOVSKY
Hace algunos años, Jacobo Zabludovsky dijo que “deseaba a las nuevas generaciones de periodistas tener más derechos y más respetados que los que él tuvo, que fueron mucho mejor que los que disfrutaron sus antecesores en el ejercicio del periodismo.
“La lucha democrática -agregó- no se acaba y la mejor forma de defender la libertad del periodista es ejercer esa libertad… Más vale el abuso de la libertad de opinar que el más leve ejercicio de una restricción”.
LECTURA OBLIGADA
Es una lectura obligada el libro “Soy Periodista”, con un imperdible prólogo de Víctor Sánchez Baños.
Los escritos de los 23 periodistas representan un baluarte de la defensa de la democracia y del derecho a la libertad de expresión y a la información.
La peor amenaza para el ejercicio periodístico es la consolidación de un gobierno autocrático.
APOSTILLA
Funcionarios y políticos ligados al actual Gobierno de Baja California trabajan ya en favor de la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien se encuentra en campaña por Morena, denuncia el exalcalde morenista de Tecate, Darío Benítez.
Dijo que gente como Netza Jáuregui, hombre de mayor confianza de la mandataria estatal, encabeza la lista.
Jáuregui fue secretario del ayuntamiento de Mexicali, luego fungió como secretario de Bienestar de la entidad en la actual administración.
Otro de ese equipo es Jaime Cantón, diputado local por la diversidad, exsecretario particular de la gobernadora, así como de la diputada Alejandra Ang Hernández, quien fuera secretaria de Bienestar en la administración municipal de Mexicali.
Sí, aquella que intentó cruzar la frontera con 40 mil dólares en efectivo sin declararlos, simplemente “porque por error se le olvidó guardarlos en casa”.
La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, cuyos hijos e hija presuntamente han hecho millonarios negocios a través de prestanombres, cuyas evidencias han publicado medios locales sin que suceda algo.
La edil también realiza ya trabajo político en favor de Julieta Ramírez, afirma el exedil de Tecate.
Darío Benítez destaca que en este grupo también participa el exalcalde priísta mexicalense, Francisco Pérez Tejada, encargado de recaudar fondos en la anterior campaña política para gobernador y actualmente hace lo propio para Julieta Ramírez.
Esto es algo que ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni el Partido Acción Nacional (PAN) hicieron en sus años de gobernar la entidad, tampoco Jaime Bonilla como mandatario morenista llegó a esos extremos.
El exgobernador con su nuevo partido, el Partido del Trabajo (PT), dijo que no aceptará una alianza política con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como sucedió en las dos elecciones pasadas, y que en este caso llevará candidata propia en la figura de la también cuestionada expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero.
Tampoco admitirá si por género la candidatura recae en un hombre, a quien apoya Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, el alcalde de Tijuana con licencia, Ismael Burgueño.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Tratar de quedar bien con dos es quedar mal con todos
Estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad
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