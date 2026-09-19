PT vende caro su amor a Morena

Mientras el partido guinda define a sus coordinadores estatales, la fuerza petista discute su posición frente a las designaciones y futuras alianzas electorales * “Ya veremos, estamos en un debate”, señaló Robles, quien aclara que el petismo sigue comprometido con la Cuarta Transformación

ARMANDO GARCÍA

El Partido del Trabajo (PT) decidió no acompañar, por ahora, los anuncios mediante los cuales Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está definiendo a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, mientras discute internamente su posición frente a las designaciones y las futuras alianzas electorales.

La decisión exhibe diferencias entre dos de los partidos que han integrado la coalición gobernante justo cuando Morena acelera la definición de sus perfiles estatales. La tensión adquiere dimensión nacional porque en 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales y habrá elecciones para 17 gubernaturas, además de distintos cargos locales.

Benjamín Robles Montoya, integrante de la Coordinadora Nacional del PT, señala que su partido comunicó en la mesa nacional que no acompañaría los anuncios y esperaría a que concluyera esta etapa del proceso.

“No vamos a acompañar estos anuncios y ya veremos, estamos en un debate”, señaló Robles, quien aclaró que el PT continúa comprometido con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

El dirigente menciona específicamente las definiciones en Zacatecas y Baja California. En el primer caso cuestionó que la petista Giovanna Bañuelos no fuera seleccionada y asegura que las encuestas que él ha revisado la colocaban como una de las mujeres mejor posicionadas.

Las ausencias del PT ya habían provocado cuestionamientos dentro de Morena. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, afirmó que el partido aliado conocía las fechas y procedimientos de las encuestas y dijo que continuaría dialogando con sus dirigentes.

El punto central de la discusión está en qué ocurrirá después de las designaciones.

Hernández declara que Morena, PT y el PVEM mantienen una mesa semanal y sostuvo que existe un acuerdo para que los tres partidos apoyen a quienes resulten ganadores de las encuestas. También señala que el entendimiento contempla competir en coalición en 16 entidades, con excepción de San Luis Potosí.

Robles, en cambio, dejó pendiente la posición definitiva del PT hasta que Morena termine de anunciar a sus coordinadores. Por ahora, ninguna de esas declaraciones permite concluir que exista una ruptura nacional entre ambos partidos, lo más sensato es que negocien y se pongan de acuerdo.

La siguiente señal relevante llegará cuando concluya la ronda de coordinaciones y el PT determine si mantiene los acuerdos planteados por Morena o reclama nuevas negociaciones en entidades donde existen inconformidades.