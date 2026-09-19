Conecta con nosotros





NACIONAL

PT vende caro su amor a Morena

Publicado

Hace 20 minutos

en

Mientras el partido guinda define a sus coordinadores estatales, la fuerza petista discute su posición frente a las designaciones y futuras alianzas electorales * “Ya veremos, estamos en un debate”, señaló Robles, quien aclara que el petismo sigue comprometido con la Cuarta Transformación

 

ARMANDO GARCÍA

 

El Partido del Trabajo (PT) decidió no acompañar, por ahora, los anuncios mediante los cuales Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está definiendo a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, mientras discute internamente su posición frente a las designaciones y las futuras alianzas electorales.

La decisión exhibe diferencias entre dos de los partidos que han integrado la coalición gobernante justo cuando Morena acelera la definición de sus perfiles estatales. La tensión adquiere dimensión nacional porque en 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales y habrá elecciones para 17 gubernaturas, además de distintos cargos locales.

Benjamín Robles Montoya, integrante de la Coordinadora Nacional del PT, señala que su partido comunicó en la mesa nacional que no acompañaría los anuncios y esperaría a que concluyera esta etapa del proceso.

“No vamos a acompañar estos anuncios y ya veremos, estamos en un debate”, señaló Robles, quien aclaró que el PT continúa comprometido con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

El dirigente menciona específicamente las definiciones en Zacatecas y Baja California. En el primer caso cuestionó que la petista Giovanna Bañuelos no fuera seleccionada y asegura que las encuestas que él ha revisado la colocaban como una de las mujeres mejor posicionadas.

Las ausencias del PT ya habían provocado cuestionamientos dentro de Morena. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, afirmó que el partido aliado conocía las fechas y procedimientos de las encuestas y dijo que continuaría dialogando con sus dirigentes.

El punto central de la discusión está en qué ocurrirá después de las designaciones.

Hernández declara que Morena, PT y el PVEM mantienen una mesa semanal y sostuvo que existe un acuerdo para que los tres partidos apoyen a quienes resulten ganadores de las encuestas. También señala que el entendimiento contempla competir en coalición en 16 entidades, con excepción de San Luis Potosí.

Robles, en cambio, dejó pendiente la posición definitiva del PT hasta que Morena termine de anunciar a sus coordinadores. Por ahora, ninguna de esas declaraciones permite concluir que exista una ruptura nacional entre ambos partidos, lo más sensato es que negocien y se pongan de acuerdo.

La siguiente señal relevante llegará cuando concluya la ronda de coordinaciones y el PT determine si mantiene los acuerdos planteados por Morena o reclama nuevas negociaciones en entidades donde existen inconformidades.

Temas relacionados:
Continuar leyendo

NACIONAL

Isaac Montoya reconoce la dignidad del pueblo trabajador de Naucalpan

Publicado

Hace 22 horas

en

septiembre 18, 2026

Por

El alcalde encabeza su segundo Grito de Independencia * Cerca de 10 mil naucalpenses se unen a la celebración patria * Santa Fe Klan cierra los festejos a coro con la canción “Por mi México”, que hizo vibrar a todo Naucalpan

 

EL TOPO

 

Al grito de “¡Viva México!” y “¡Viva la dignidad del pueblo trabajador de Naucalpan!”, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabeza la ceremonia del Grito de Independencia ante una explanada del Palacio Municipal abarrotada por miles de familias que se dieron cita para celebrar una de las noches más representativas de la identidad nacional.

Acompañado por su esposa, la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, Adriana G. Escobar; integrantes del Cabildo, titulares de las distintas dependencias de la administración municipal e invitados especiales, el alcalde conmemoró el CCXVI Aniversario del inicio de la Independencia de México, en un ambiente de alegría, convivencia familiar y orgullo por las raíces mexicanas.

Isaac Montoya recuerda a las mujeres y hombres que participaron en la lucha por la Independencia y nombró a Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier, para posteriormente convocar a las y los naucalpenses a celebrar con orgullo a México.

A las arengas tradicionales se sumaron “¡Viva la dignidad del pueblo trabajador de Naucalpan!”, “¡Viva la comunidad unida y activa!” y “¡Viva la Cuarta Transformación de la vida pública de México!”, que fueron respondidas por las miles de voces reunidas en la explanada municipal.

La ceremonia dio paso a un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo naucalpense mientras las familias disfrutaron de interpretaciones de “Cielito Lindo” y el Huapango de Moncayo, como preámbulo a la presentación estelar de Santa Fe Klan, quien hizo vibrar la explanada con sus interpretaciones y un repertorio que conectó especialmente con las nuevas generaciones.

El artista originario de Santa Fe Guanajuato, llevó al escenario temas como “Por Mi México” y “Te Iré a Buscar”, en una noche en la que la música y la celebración popular reunieron a familias, jóvenes y habitantes de distintas comunidades del municipio.

Sonido La Changa puso a bailar a las y los asistentes con sus ritmos de salsa, cumbia y guaracha, mientras que Lorenzo Negrete y Luis Alfredo Jiménez, nietos de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete, respectivamente, así como la nieta de Lola Beltrán, aportaron el tradicional sonido del mariachi a esta celebración mexicana.

La celebración de las Fiestas Patrias también fue un espacio para refrendar el compromiso del Gobierno de Naucalpan con el bienestar de las familias y con la transformación del municipio, mediante una agenda de obra pública, servicios y acciones sociales impulsada durante la administración de Isaac Montoya y que cuenta con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre música, danza, tradiciones y miles de voces que entonaron con orgullo “¡Viva México!”, Naucalpan celebró una noche de identidad nacional y convivencia familiar, en la que la historia y las tradiciones mexicanas se hicieron presentes en uno de los principales espacios públicos del municipio.

 

Continuar leyendo

NACIONAL

Nacer Global y BMV, líderes en la información financiera y bursátil

Publicado

Hace 23 horas

en

septiembre 18, 2026

Por

Jorge Nacer Gobera y Marcos Martínez Gavica acuerdan realizar eventos para promover la educación financiera y el desarrollo de los mercados financieros

 

ARMANDO GARCÍA

 

Nacer Global y la Bolsa Mexicana de Valores acuerdan el desarrollo de eventos, a través de El Economista, para difundir la educación financiera y promover el desarrollo de los mercados financieros en México.

Esta colaboración fue acordada por Marcos Martínez Gavica, presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, y Jorge Nacer Gobera, presidente de Nacer Global, que incluye a la red de universidades privadas más grande de México. En las próximas semanas se realizará el primer evento fruto de este acuerdo.

Es de resaltar que los alumnos de la red de universidades del grupo podrían participar en él.

“Con este acuerdo, ratificamos nuestro compromiso por seguir siendo líderes en la información de los mercados financieros y, en particular, de la información bursátil. A través de los eventos queremos llegar a nuevas audiencias y servir mejor a los lectores tradicionales de El Economista”, dijo Jorge Nacer Gobera.

“Nosotros somos un grupo que es prueba de las ventajas de estar en la Bolsa. En 2018 hicimos una colocación de Fibra Educa, que es el primer Fideicomiso de Bienes Raíces especializado en el sector educativo del mundo. Esta ha dado resultados excelentes a quienes invirtieron en ella y nos ha permitido seguir creciendo a tasas de doble dígito en estos años”, agrega Nacer Gobera.

 

Continuar leyendo

NACIONAL

AICM fortalece su seguridad con participación de empresas especializadas

Publicado

Hace 1 semana

en

septiembre 12, 2026

Por

Autoridades federales y compañías de seguridad privada reportaron 10,761 patrullajes a pie y 943 en vehículo dentro del aeropuerto capitalino durante el segundo año de gobierno * El esquema de colaboración público-privada, con compañías como como Serprosep, S. A. de C. V., y Armour King, S. A. de C. V., continúa como eje central para garantizar una operación aérea segura

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se sostuvo durante el último año mediante 10,761 patrullajes a pie, 943 recorridos en vehículo y 2,336 rondas enfocadas en la detección y neutralización de artefactos explosivos, labores a cargo de empresas de seguridad privada como Serprosep, S. A. de C. V., y Armour King, S. A. de C. V.

El informe subraya que la coordinación entre autoridades federales y firmas privadas ha sido determinante para proteger a los miles de pasajeros y vuelos que operan día tras día en la terminal aérea.

Como resultado de este esquema de vigilancia, se logró el aseguramiento histórico de 335.8 kilogramos de sustancias ilícitas, 1,233 municiones y seis armas de fuego, además de 543.4 toneladas de pepino de mar y 264 especies exóticas retenidas antes de abandonar el país.

Estas acciones derivaron en la detención de 29 personas (22 de nacionalidad mexicana y siete extranjeras), todas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Adicionalmente, se instalaron 3,629 cámaras de videovigilancia con capacidad para detectar equipaje abandonado o movimientos atípicos al interior de las terminales.

El documento también reconoce la participación de la Armada de México, junto con las empresas de seguridad privada que operan diariamente en los filtros de inspección de pasajeros y en las plataformas donde permanecen resguardadas las aeronaves.

 

PARTICIPACIÓN CLAVE

Actualmente, seis empresas prestan este servicio dentro del AICM, entre las que sobresalen Serprosep y Armour King, cuyo trabajo se suma al de las corporaciones federales para consolidar un aeropuerto más seguro para las decenas de millones de pasajeros que lo transitan cada año.

La participación de compañías resulta clave para sostener este tipo de resultados: su experiencia y capacidad operativa dentro de la terminal aérea contribuyen de manera directa a los indicadores de seguridad que reporta el Segundo Informe de Gobierno.

En ese mismo sentido, la presencia de Armour King dentro del esquema de seguridad del AICM refuerza el modelo de colaboración público-privada que el informe señala como una de las piezas centrales detrás de los resultados obtenidos este segundo año de Gobierno.

Continuar leyendo

DESTACADO

©2025 IMPACTO El Diario. Todos los Derechos Reservados.