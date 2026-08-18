NACIONAL
Seguridad pública, una de mis principales prioridades: Montoya Márquez
Fortalece Naucalpan su estrategia policial con alta tecnología y nueva generación de elementos para brindar tranquilidad a ciudadanos * El alcalde da la bienvenida a 85 cadetes que iniciarán su formación para integrarse a la Guardia Municipal * La percepción de inseguridad disminuyó 9.8 puntos porcentuales entre marzo y junio, de acuerdo con la ENSU
EL TOPO
Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, encabeza la Mesa de Paz en la colonia La Cañada, donde dio la bienvenida a 85 cadetes que iniciaron su formación para integrarse a la Guardia Municipal y destacó que la seguridad pública es una de las principales prioridades de su gobierno.
Durante el encuentro, realizado en una de las instalaciones de la Academia de la Guardia Municipal, el alcalde señala que Naucalpan sigue avanzando hacia un nuevo modelo de policía de proximidad, prevención y servicio a la ciudadanía, basado en la profesionalización de los elementos y en la recuperación del vínculo entre policías y comunidades.
Montoya Márquez reconoce la decisión y valentía de los 85 cadetes, quienes durante seis meses recibirán capacitación para formar parte de la corporación y representar una nueva generación de policías comprometidos con recuperar la confianza de la población.
“Siéntanse orgullosos, sépanse dignos de que lo que están haciendo, es una decisión de vida, pero que va a culminar en tener elementos que nos permitan tener una corporación que hoy está en transformación, que hoy está en un proceso de evolución y que seguramente vamos a poder coadyuvar, vamos a poder ayudar a la estrategia de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum”, expresa Montoya Márquez.
Acompañado de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y autoridades auxiliares, destaca que pertenecer a la Guardia Municipal implica asumir una responsabilidad de vida y conducirse con disciplina, principios, firmeza, valores y vocación de servicio.
El alcalde resalta que la estrategia de seguridad implementada en Naucalpan, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, permitió avanzar en la reducción de la incidencia delictiva, particularmente en el combate al robo de vehículos.
Como muestra de estos avances, según con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), entre marzo y junio de 2026 la percepción de inseguridad en Naucalpan pasó de 80.8 a 71%, lo que representa una disminución de 9.8 puntos porcentuales.
Isaac Montoya también destaca el fortalecimiento de la corporación mediante la incorporación de nuevos policías, mayor número de patrullas y mejores condiciones para las y los elementos, como parte de una estrategia integral para dignificar el servicio policial.
“Nunca olviden que el uniforme se porta en el cuerpo, pero el compromiso de ser elemento de la Guardia Municipal se lleva en el corazón, Naucalpan los necesita, Naucalpan los demanda, pero también Naucalpan confía en todas y todos ustedes”, dice a la nueva generación de cadetes.
En materia de modernización tecnológica, informa que Naucalpan avanza en la instalación de más de mil puntos de videovigilancia, el fortalecimiento del C4 y la incorporación de 50 nuevos monitoristas. Asimismo, se impulsan redes vecinales y alarmas comunitarias REMUS para fortalecer la prevención y participación ciudadana.
Añade que próximamente entrará en operación un nuevo C4 en Naucalpan Centro, con mayor capacidad para atender emergencias de seguridad, protección civil, bomberos y servicios médicos.
Como parte del fortalecimiento de la seguridad en las comunidades, anuncia además la instalación de un C2 en la zona de La Cañada, con el objetivo de incrementar la presencia de la Guardia Municipal y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.
Montoya subraya que la transformación de la seguridad también contempla recuperar la confianza entre policías y ciudadanía, bajo el principio de que el gobierno debe mantenerse cercano, escuchar y atender las necesidades de las comunidades.
En este mismo espacio, anunció la creación de un Mosaico, que ofrecerá alternativas artísticas, culturales, recreativas, deportivas y de convivencia comunitaria, y así contribuir a la recuperación del entorno y fortalecer el tejido social.
El edil afirma que su gobierno continuará invirtiendo en la profesionalización y dignificación de la policía, mediante capacitación, certificación, mejores condiciones laborales y jubilaciones dignas, para consolidar una Guardia Municipal cercana, profesional y comprometida con servir y proteger a naucalpenses.
NACIONAL
CNBV y Nu, una licencia bancaria con dudas
Ahora que Nu opera formalmente como banco y abandonó el sector popular, Prosofipo pierde a la institución que respaldó la casi totalidad del esquema de recuperación, dejando abierto el cuestionamiento sobre de qué manera respondería el fondo ante futuras eventualidades en el sector
ILDEFONSO LÓPEZ
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) instruyó a finales de 2025 el cobro de 512 millones de pesos en cuotas extraordinarias a las Sociedades Financieras Populares para sanear el fondo de protección Prosofipo, un monto del cual la firma Nu México aportó 443 millones de pesos -equivalentes al 86.5% del total- mientras avanzaba en su trámite para convertirse en banco.
Fuentes con conocimiento de las conversaciones indicaron que las autoridades notificaron a la financiera que cubrir este pago influiría en su proceso de autorización, aunque dicho cobro no constituye un requisito contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito.
El movimiento contable e institucional respondió al debilitamiento patrimonial del fondo Prosofipo, cuyos recursos se redujeron a una proyección de 599 millones de pesos al cierre de año tras responder por las revocaciones de las entidades CAME, Financiera Impulso y Financiera Auxi.
Las aportaciones extraordinarias se calcularon con base en el volumen de captación y el riesgo de cada participante, lo que derivó en que la mayor carga económica recayera sobre Nu, institución dirigida por Armando Herrera, por situarse como el principal jugador del sector.
De forma paralela, el fondo de protección destinó 130 millones de pesos para participar en la capitalización de Kubo Financiero, dentro de una operación de 610 millones de pesos efectuada conjuntamente con Grupo Empresarial Maestro, S. A. P. I. de C. V.
Esta inyección ocurrió al tiempo que Kubo reconoció 241 millones de pesos en estimaciones de riesgo crediticio que mantenía pendientes de registrar, reclasificando 206 millones al ejercicio 2024.
A nivel contable, la CNBV permitió asentar los 512 millones de las cuotas extraordinarias como cuentas por cobrar desde el cierre de diciembre de 2025, aun cuando la fecha límite de pago era el 30 de marzo de 2026 y a pesar de que al menos una Sofipo dejó de cubrir su aportación.
La supervisión de estas determinaciones estuvo a cargo de la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la CNBV, encabezada por Eugenio Laris González.
Ahora que Nu opera formalmente como banco y abandonó el sector popular, Prosofipo pierde a la institución que respaldó la casi totalidad del esquema de recuperación, dejando abierto el cuestionamiento sobre de qué manera respondería el fondo ante futuras eventualidades en el sector.
NACIONAL
Vecinos del Fraccionamiento Valle Escondido, “ahogados” de la desesperación por falta de agua
Colonos aseguran que llevan semanas sin el vital líquido y denuncian que autoridades no atienden sus reportes
JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ ROSAS
Habitantes del Fraccionamiento Club de Golf Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, denuncian que -desde hace más de dos semanas- carecen de suministro de agua potable debido a una avería en la bomba del pozo que abastece a la zona.
Los inconformes escriben en redes sociales de Facebook que han levantado múltiples reportes en la Ventanilla APP del municipio para recibir atención -con folios 261031, 261032, 261120, 261222, 261343 y 261442-, pero aseguran que hasta el momento no han recibido respuesta ni solución.
Los colonos expresan su preocupación por lo que consideran un trato desigual.
“Mientras algunos vecinos han recibido pipas en dos o tres ocasiones, otros no hemos recibido ni una sola gota. Es frustrante y preocupante”, expresa un residente de Paseo Vallescondido 133.
También cuestionan la funcionalidad del sistema digital “ATI-TU Asistente Virtual”, al considerar que ninguna herramienta tecnológica puede ser efectiva si las necesidades ciudadanas no se atienden de manera real y oportuna.
PEDRO RODRÍGUEZ SE HACE EL OCCISO
En el mensaje dirigido al presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas, los habitantes recordaron los compromisos de campaña relacionados con mejorar la calidad de vida y atender las demandas vecinales.
Reconocen además la inversión histórica de 150 millones de pesos realizada recientemente en el municipio, que benefició a familias con apoyos de 7,500 pesos cada una. Sin embargo, subrayan que el desabasto de agua es una situación apremiante que requiere intervención inmediata.
“Solicitamos su valiosa intervención para que se nos considere dentro de las familias favorecidas con el suministro mediante pipas y se garantice un trato equitativo para todos los vecinos”, concluye el comunicado.
La comunidad de Valle Escondido advierte que continuará visibilizando la problemática hasta obtener una solución definitiva, pues el acceso al agua potable es un derecho básico que no puede seguir siendo postergado.
Cabe mencionar que el personal de SAPASA hace lo que puede, incluso hasta “milagros” para solucionar el desabasto de agua, es claro que el colapso de la bomba está fuera de sus manos, pero eso sí, trabajan con ahínco y profesionalismo para atender las demandas ciudadanas, por lo hay que tener paciencia para que trabajadores de SAPASA le den solución a la problemática ocasionada por la falta de mantenimiento por parte del Consejo Directivo, encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas.
NACIONAL
Azucena Cisneros realiza una hazaña hídrica en Ecatepec
Más agua para los colonos: El municipio mexiquense repara con tecnología alemana línea de agua del Sistema Cutzamala * La alcaldesa supervisa obras en avenida Cegor
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, con sus acciones en pro de sus gobernados, sigue siendo la alcaldesa que realiza un combate frontal al huahicol de agua, además de reparar las instalaciones de tuberías que estén en mal estado.
“¿Qué estamos haciendo?, pues una hazaña”, afirma la edil de Ecatepec, Estado de México, al supervisar la obra de rehabilitación y reforzamiento con el método “liner” de curado en sitio (sin zanja) de la línea de conducción de agua del Sistema Cutzamala, que realiza el organismo SAPASE para evitar fugas y mejorar el abastecimiento del líquido en la Quinta Zona.
Al realizar un recorrido por avenida Cegor, donde se llevan a cabo los trabajos para revestir/encamisar con una “manga” de fabricación alemana el tubo, la presidenta municipal recordó que esta red es “la más importante porque viene del Cutzamala. Toda la región de la Quinta Zona consume agua de esta línea, que tiene una serie de fugas”, debido a que se realizaron perforaciones para tomas clandestinas y se generaron averías en las conexiones, por lo que se están llevando a cabo los trabajos para su reparación.
Cisneros Coss destaca que “son acciones que jamás en la historia de Ecatepec, desde que se construyó esta línea, se habían emprendido”.
La munícipe denuncia que el sistema de drenaje y de agua del municipio se encuentran colapsado “producto de años y de años de abandono”, por lo que el gobierno municipal y SAPASE trabajan en su rehabilitación.
En avenida Cegor, en la comunidad del mismo nombre, el gobierno municipal lleva a cabo la instalación de “liner” de fibra de vidrio en tuberías de 48 a 54 pulgadas, en cerca de un kilómetro de longitud.
Con estas acciones, Cisneros Coss se consolida como la alcaldesa que combate el robo de agua.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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