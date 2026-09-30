Notarías con antecedentes irregulares colaborarían con Infonavit Hidalgo

De los siete titulares que habrían participado en este esquema, al menos cinco cuentan con antecedentes penales por presuntos delitos de fraude y falsificación, e incluso por denuncias de feminicidio

ILDEFONSO LÓPEZ

Un grupo de siete notarías públicas de Hidalgo mantendrían una estrecha colaboración con la delegación estatal del Infonavit, pese a ser acusadas y señaladas de prácticas irregulares y de presunta comisión de delitos.

El más reciente escándalo es su participación en un presunto esquema de cobros irregulares encabezado por el delegado estatal del Infonavit, Alejandro Canek Vázquez Gongóra.

Las notarías encargadas de la elaboración de escrituras y de la inscripción de la documentación ante el Registro Público de la Propiedad habrían colaborado con otros 11 funcionarios del Infonavit Hidalgo para realizar cobros indebidos a derechohabientes con el propósito de “acelerar sus trámites” o “facilitar el acceso a créditos” de vivienda.

De los siete titulares de las notarías que habrían participado en este esquema, al menos cinco cuentan con antecedentes penales por presuntos delitos de fraude y falsificación, e incluso por denuncias de feminicidio.

En este grupo se encuentra la notaría número 1 del municipio de Ixmiquilpan, a cargo de la licenciada Marcela Pascoe Lordméndez.

En marzo de este año, la juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documentos oficiales.

Aunque la juez concedió seis meses para que las autoridades continuaran con las investigaciones complementarias, Marcela Pascoe siguió en el cargo porque las medidas cautelares no contemplaban la suspensión de labores.

Otra de las personas con antecedentes y vinculadas supuestamente al esquema de Canek Vázquez es Alejandro Habib Nicolás, titular de la notaría 22 de Pachuca.

A principios de este año fue acusado, junto con el también exprocurador Javier Ramiro Lara Salinas, de presunto encubrimiento y conflicto de intereses en la investigación del feminicidio de Gloria Sintia Saldaña González.

Las investigaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalan que los funcionarios habrían manipulado intencionalmente pruebas para reconstruir los hechos del feminicidio de Sintia Saldaña y fincar responsabilidades por negligencia y omisiones contra otros funcionarios involucrados en la identificación forense de la víctima, ocurrida hace 10 años.

Además, en abril de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le canceló su cuenta de inscripción al RFC por canales remotos por no presentar su aviso de renovación e incumplir con la documentación entre los años 2006 y 2020.

De acuerdo con la Ley de Notariado en Hidalgo, por cada 35 mil habitantes debe existir una notaría pública. Sin embargo, sólo en Pachuca hay cerca de 30 notarías, cuando la población es de poco más de 325 mil personas, es decir, hay un excedente de 21 notarías, lo que refleja la irregularidad en este tema en el estado.