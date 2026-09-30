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NACIONAL

Notarías con antecedentes irregulares colaborarían con Infonavit Hidalgo

Publicado

Hace 8 horas

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De los siete titulares que habrían participado en este esquema, al menos cinco cuentan con antecedentes penales por presuntos delitos de fraude y falsificación, e incluso por denuncias de feminicidio

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Un grupo de siete notarías públicas de Hidalgo mantendrían una estrecha colaboración con la delegación estatal del Infonavit, pese a ser acusadas y señaladas de prácticas irregulares y de presunta comisión de delitos.

El más reciente escándalo es su participación en un presunto esquema de cobros irregulares encabezado por el delegado estatal del Infonavit, Alejandro Canek Vázquez Gongóra.

Las notarías encargadas de la elaboración de escrituras y de la inscripción de la documentación ante el Registro Público de la Propiedad habrían colaborado con otros 11 funcionarios del Infonavit Hidalgo para realizar cobros indebidos a derechohabientes con el propósito de “acelerar sus trámites” o “facilitar el acceso a créditos” de vivienda.

De los siete titulares de las notarías que habrían participado en este esquema, al menos cinco cuentan con antecedentes penales por presuntos delitos de fraude y falsificación, e incluso por denuncias de feminicidio.

En este grupo se encuentra la notaría número 1 del municipio de Ixmiquilpan, a cargo de la licenciada Marcela Pascoe Lordméndez.

En marzo de este año, la juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documentos oficiales.

Aunque la juez concedió seis meses para que las autoridades continuaran con las investigaciones complementarias, Marcela Pascoe siguió en el cargo porque las medidas cautelares no contemplaban la suspensión de labores.

Otra de las personas con antecedentes y vinculadas supuestamente al esquema de Canek Vázquez es Alejandro Habib Nicolás, titular de la notaría 22 de Pachuca.

A principios de este año fue acusado, junto con el también exprocurador Javier Ramiro Lara Salinas, de presunto encubrimiento y conflicto de intereses en la investigación del feminicidio de Gloria Sintia Saldaña González.

Las investigaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalan que los funcionarios habrían manipulado intencionalmente pruebas para reconstruir los hechos del feminicidio de Sintia Saldaña y fincar responsabilidades por negligencia y omisiones contra otros funcionarios involucrados en la identificación forense de la víctima, ocurrida hace 10 años.

Además, en abril de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le canceló su cuenta de inscripción al RFC por canales remotos por no presentar su aviso de renovación e incumplir con la documentación entre los años 2006 y 2020.

De acuerdo con la Ley de Notariado en Hidalgo, por cada 35 mil habitantes debe existir una notaría pública. Sin embargo, sólo en Pachuca hay cerca de 30 notarías, cuando la población es de poco más de 325 mil personas, es decir, hay un excedente de 21 notarías, lo que refleja la irregularidad en este tema en el estado.

 

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NACIONAL

¡NO a que una menor de edad sea violentada por su propio padre!

Publicado

Hace 3 días

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septiembre 28, 2026

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Este lunes 28 de septiembre, desde las 9 de la mañana, la madre Karla Paulina Gutiérrez encabeza una manifestación en avenida Insurgentes Sur 2417, enfrente del Tribunal de Disciplina Judicial… ¡Tome sus precauciones, señor automovilista!

 

ERIC GARCÍA

 

Este lunes 28 de septiembre de 2026, no es un día cualquiera.

Resulta que la menor de edad Saritah fue violentada por su propio padre, por lo que será cerrada la vialidad de la avenida Insurgentes Sur 2417, a partir de las 9 de la mañana, en demanda de justicia.

Karla Paulina Gutiérrez, madre de la niña, encabezará una manifestación este día lunes a las afueras del Tribunal de Disciplina Judicial para levantar la voz en favor de una menor de edad que fue víctima de violencia por parte de su progenitor.

Un dato a resaltar es lo que expresó Paulina Gutiérrez: “Mi hija Saritah y magistrados otorgaron -sin algún argumento legalmente válido- la guarda y custodia al mismo, pero una niña no puede ser devuelta por parte del Estado a su agresor!”.

El punto de reunión será en las afueras del Tribunal de Disciplina Judicial, a las afueras del Metrobús Dr. Gálvez.

 

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NACIONAL

¡No se hagan bolas! Vargas del Villar, despreocupado por vincularlo a Morena, pero sí ocupado en el 2027

Publicado

Hace 1 semana

en

septiembre 23, 2026

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El empresario y panista de toda la vida tiene congruencia y principios * El vicecoordinador de los senadores señala que es empresario desde muchas generaciones atrás y que todo lo que posee lo tiene debidamente declarado, incluido su rancho criadero VaCo, ubicado en Huixquilucan, Estado de México

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, no tiene el más mínimo interés por desertar del Partido Acción Nacional (PAN), una fuerza política que tiene mucha acción en todo el país.

Y para acabar con todos los rumores, dimes y diretes, no pasa por su mente incorporarse a otro partido.

Todo el revuelo fue provocado porque se le vio por Texcoco durante un evento de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la central obrera que encabeza el diputado federal morenista, Pedro Haces Barba.

Su presencia en el templete de la CATEM provocó que “informadores” y youtubers soltaran el run-run de que Vargas del Villar estaba negociando su llegada al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una “borregada” totalmente falsa, pues en realidad su asistencia a dicho evento fue en calidad de empresario y no como senador.

Ante el escándalo que se desató por su presencia, sobre todo por ser un gran activo político dentro del panismo y de la oposición, Enrique Vargas pone los puntos sobre las íes.

Ante cuestionamientos de periodistas y reporteros, Vargas deja en claro que él es y será panista toda su vida y que no está interesado en tener acercamientos con el morenismo y el oficialismo.

 

NADA QUE ESCONDER

Al ser cuestionado sobre el origen de su patrimonio, asegura que no tiene nada que esconder, pues él es empresario desde muchas generaciones atrás y que todo lo que posee lo tiene debidamente declarado, incluido su rancho criadero VaCo, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, y que recientemente ha sido utilizado por algunos medios afines al oficialismo para generar polémica, una “guerra sucia” que no mancha para nada el buen trabajo que realiza el legislador panista en pro de los ciudadanos.

El senador mexiquense señala que todas las imágenes que se han difundido de su propiedad fueron tomadas de sus propias redes sociales.

Repito: ¡No se hagan bolas!, Vargas del Villar está despreocupado de la “guerra sucia”, pero sí ocupado en su horizonte con destino en el 2027.

 

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NACIONAL

Isaac Montoya tiene que “enderezar la plana” de Angélica Moya

Publicado

Hace 1 semana

en

septiembre 22, 2026

Por

Desarrollos inmobiliarios en Lomas Verdes fueron autorizados por la administración anterior * La actual administración fortalece la vigilancia sobre los desarrollos inmobiliarios y la aplicación de la normatividad en defensa del interés de las comunidades, un compromiso del presidente municipal de Naucalpan, Estado de México

 

EL TOPO

 

Ante las manifestaciones y bloqueos registrados en Lomas Verdes por las inquietudes de vecinas y vecinos respecto de desarrollos inmobiliarios en la zona, el Gobierno de Naucalpan aclara que los proyectos que han generado estas inconformidades no fueron autorizados por la actual administración municipal.

De acuerdo con los antecedentes documentales y administrativos disponibles, las autorizaciones que dieron origen a los desarrollos denominados “La Luna” y “La Fortuna” fueron otorgadas durante la administración municipal anterior, encabezada por Angélica Moya Marín.

El Gobierno de Naucalpan reconoce la preocupación de las comunidades de Lomas Verdes por las afectaciones que estos proyectos podrían generar en su entorno y en los servicios de la zona.

Durante la presente administración se ha fortalecido la vigilancia sobre los desarrollos inmobiliarios y se ha actuado ante irregularidades, haciendo valer las facultades del municipio y aplicando la normatividad correspondiente.

Respecto de los desarrollos de Lomas Verdes, cualquier actuación del Gobierno Municipal se realizará estrictamente dentro del ámbito de sus atribuciones y con apego a la ley, tomando en consideración las preocupaciones expresadas por las comunidades.

El Gobierno de Naucalpan, bajo el liderazgo de Isaac Montoya Márquez, ha estado y seguirá estando del lado de la gente, defendiendo el interés público y trabajando para que las decisiones que impactan a las comunidades se conduzcan con responsabilidad y dentro de la legalidad.

 

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