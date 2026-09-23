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NACIONAL

¡No se hagan bolas! Vargas del Villar, despreocupado por vincularlo a Morena, pero sí ocupado en el 2027

Publicado

Hace 2 días

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El empresario y panista de toda la vida tiene congruencia y principios * El vicecoordinador de los senadores señala que es empresario desde muchas generaciones atrás y que todo lo que posee lo tiene debidamente declarado, incluido su rancho criadero VaCo, ubicado en Huixquilucan, Estado de México

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, no tiene el más mínimo interés por desertar del Partido Acción Nacional (PAN), una fuerza política que tiene mucha acción en todo el país.

Y para acabar con todos los rumores, dimes y diretes, no pasa por su mente incorporarse a otro partido.

Todo el revuelo fue provocado porque se le vio por Texcoco durante un evento de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la central obrera que encabeza el diputado federal morenista, Pedro Haces Barba.

Su presencia en el templete de la CATEM provocó que “informadores” y youtubers soltaran el run-run de que Vargas del Villar estaba negociando su llegada al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una “borregada” totalmente falsa, pues en realidad su asistencia a dicho evento fue en calidad de empresario y no como senador.

Ante el escándalo que se desató por su presencia, sobre todo por ser un gran activo político dentro del panismo y de la oposición, Enrique Vargas pone los puntos sobre las íes.

Ante cuestionamientos de periodistas y reporteros, Vargas deja en claro que él es y será panista toda su vida y que no está interesado en tener acercamientos con el morenismo y el oficialismo.

 

NADA QUE ESCONDER

Al ser cuestionado sobre el origen de su patrimonio, asegura que no tiene nada que esconder, pues él es empresario desde muchas generaciones atrás y que todo lo que posee lo tiene debidamente declarado, incluido su rancho criadero VaCo, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, y que recientemente ha sido utilizado por algunos medios afines al oficialismo para generar polémica, una “guerra sucia” que no mancha para nada el buen trabajo que realiza el legislador panista en pro de los ciudadanos.

El senador mexiquense señala que todas las imágenes que se han difundido de su propiedad fueron tomadas de sus propias redes sociales.

Repito: ¡No se hagan bolas!, Vargas del Villar está despreocupado de la “guerra sucia”, pero sí ocupado en su horizonte con destino en el 2027.

 

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NACIONAL

Isaac Montoya tiene que “enderezar la plana” de Angélica Moya

Publicado

Hace 3 días

en

septiembre 22, 2026

Por

Desarrollos inmobiliarios en Lomas Verdes fueron autorizados por la administración anterior * La actual administración fortalece la vigilancia sobre los desarrollos inmobiliarios y la aplicación de la normatividad en defensa del interés de las comunidades, un compromiso del presidente municipal de Naucalpan, Estado de México

 

EL TOPO

 

Ante las manifestaciones y bloqueos registrados en Lomas Verdes por las inquietudes de vecinas y vecinos respecto de desarrollos inmobiliarios en la zona, el Gobierno de Naucalpan aclara que los proyectos que han generado estas inconformidades no fueron autorizados por la actual administración municipal.

De acuerdo con los antecedentes documentales y administrativos disponibles, las autorizaciones que dieron origen a los desarrollos denominados “La Luna” y “La Fortuna” fueron otorgadas durante la administración municipal anterior, encabezada por Angélica Moya Marín.

El Gobierno de Naucalpan reconoce la preocupación de las comunidades de Lomas Verdes por las afectaciones que estos proyectos podrían generar en su entorno y en los servicios de la zona.

Durante la presente administración se ha fortalecido la vigilancia sobre los desarrollos inmobiliarios y se ha actuado ante irregularidades, haciendo valer las facultades del municipio y aplicando la normatividad correspondiente.

Respecto de los desarrollos de Lomas Verdes, cualquier actuación del Gobierno Municipal se realizará estrictamente dentro del ámbito de sus atribuciones y con apego a la ley, tomando en consideración las preocupaciones expresadas por las comunidades.

El Gobierno de Naucalpan, bajo el liderazgo de Isaac Montoya Márquez, ha estado y seguirá estando del lado de la gente, defendiendo el interés público y trabajando para que las decisiones que impactan a las comunidades se conduzcan con responsabilidad y dentro de la legalidad.

 

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NACIONAL

El desarrollo integral de los alumnos, nuestra prioridad: Jorge Nacer

Publicado

Hace 4 días

en

septiembre 21, 2026

Por

La Universidad de Desarrollo Profesional, de Nacer Global, inaugura instalaciones de pádel en Querétaro

 

ERIC GARCÍA

 

La Universidad de Desarrollo Profesional (Unidep) campus Corregidora en Querétaro, de Nacer Global, la red de universidades privadas más grande de México, de Jorge Nacer Gobera, inaugura sus nuevas instalaciones dedicadas al pádel, lo que la convierte en el complejo de canchas más grande y equipado del estado de Querétaro.

“El desarrollo integral de nuestros alumnos es una prioridad para nosotros. Por eso, es motivo de satisfacción para nosotros la inauguración de estas instalaciones deportivas. Son las mejores de Querétaro y unas de las mejores en todo el país”, expresa Jorge Nacer Gobera, presidente de Nacer Global.

La Unidep tiene campus en 24 sedes distribuidas en todas las regiones de la República Mexicana. Ofrece opciones en Educación Media Superior, Superior y Maestrías, en modalidades escolarizada, en línea (no escolarizada) y Ejecutiva (mixta).

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NACIONAL

El PAN está unido y fortalecido: Vargas del Villar

Publicado

Hace 4 días

en

septiembre 21, 2026

Por

En 2027 seremos ejemplo en el país de cómo se gana una elección, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas * El legislador del blanquiazul celebra junto con la militancia los 87 años de vida de Acción Nacional en Huixquilucan, Estado de México

 

EL TOPO

 

El Partido Acción Nacional en Huixquilucan llega a sus 87 años de fundación unido, fortalecido, cercano y de resultados en favor de los ciudadanos, afirma Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, quien recordó que desde la llegada del PAN al gobierno municipal el cambio ha sido evidente y así lo confirma la calificación ciudadana al gobierno desde hace diez años.

Señala que Acción Nacional se ha transformado para bien y ha pasado a ser un partido unido con el mejor equipo de todo el país.

“Desde el 2016 hemos formado un gobierno humanista, cercano a la gente y de resultados y por eso fui reelecto como presidente municipal, al igual que la actual alcaldesa Romina Contreras”, añade.

Menciona cómo el PAN se ha ganado a base de trabajo la aceptación de los huixquiluquenses que los han apoyado en cada elección porque saben que es un partido de resultados.

Recuerda que en 2015 ganó la elección con apenas 380 votos de diferencia con el PRI y sus tres partidos aliados y ya para la reelección en el 2018 la diferencia fue de 42 mil sufragios. “Eso es muestra de que las cosas se están haciendo muy bien”, acota.

Acompañado de la primera mujer presidenta en la historia de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y la militancia panista, Vargas del Villar puntualiza que el PAN volverá a hacer historia porque sabe trabajar, ganar la calle y sobre todo llevar buenos gobiernos con finanzas sanas.

El senador pide a la militancia blanquiazul no bajar la guardia y seguir recorriendo el municipio, escuchar a los y las vecinas para saber de primera mano sus peticiones y atenderlas.

“Me comprometo a hacer la mejor campaña que se tenga memoria en estos 87 años del PAN Huixquilucan”, asevera Vargas del Villar, el senador panista más productivo.

 

 

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