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SILENCIO ROTO

Naufragio del Yate “Unidad”

Publicado

Hace 2 días

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Vigente el proverbio popular “Más reinos derribó la soberbia que la espada” * Por si fuera poco, el PT -que supuestamente es aliado de Morena- mostró su desacuerdo con los nominados en Campeche, Guerrero, Michoacán y San Luís Potosí. Así está la tan cacareada “Unidad”

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Al desplazarse por aguas agitadas, el lujoso yate llamado “Unidad” naufragó.

La embarcación en que viajan los militantes de Morena y sus aliados, se fue a pique irremediablemente.

A la vista de quienes esperaban ansiosamente su arribo, el navío zozobró, aunque no faltará quien sostenga que fue una exitosa travesía.

Tripulado por quienes pregonaron acuerdos y compromisos, no pudieron impedir que, al navegar en aguas turbulentas, el buque encallara.

El personal responsable de que el lujoso trasatlántico llegara a buen puerto, fue incapaz de que el arribo se hiciera sin tropiezos.

La tripulación, a cuyo frente se encuentran Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, con un conjunto de personas que trabajan a bordo, tendrán que aceptarlo y buscar prontas soluciones.

Ahora no podrá afirmarse que el fracaso fue generado por la ultraderecha o las oligarquías.

Pese a impugnaciones, inconformidades, protestas y acusaciones de haber cometido un fraude y haber traicionado a la militancia, de integrantes del Movimiento Regeneración Nacional y sus cómplices de otros partidos, Los factores que influyeron para el tropiezo son de alta gravedad y no hay forma alguna de negar que se arruinó un proceso selectivo en el que imperaron viejos vicios que destruyen la ilusión de un abanderamiento democrático.

Habría que analizar los métodos para las postulaciones, la lucha interna y externa de las tribus que se niegan a despojarse de su irracional investidura de confrontaciones como sistema de hacer política.

Destaca la opacidad en el manejo de las encuestas y los grados de popularidad de los designados, al no hacerse públicas y recurrir a imposiciones y caprichos de las esferas del poder.

Estrategias fallidas y vanidades imperantes, desterraron la oportunidad de realizar un proceso selectivo que corresponda a las vociferantes proclamas de no ser iguales a los del pasado.

Bien dice el proverbio popular que “Más reinos derribó la soberbia que la espada”.

Y queda demostrado que la soberbia es un reflejo de la ignorancia y la inseguridad que daña la imagen de quienes manifiestan ser dueños de la verdad.

Bajo el ostentoso membrete de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional (que no es más que un “destape” simulado para seguirse burlando de las incompetentes autoridades electorales), son la materia prima del solemne fiasco democrático.

En ese engañoso sistema de imposición de candidaturas a gobiernos estatales, también debe contemplarse la actitud que asumirán quienes fueron relegados y exhibidos públicamente.

Porque morenistas como Ismael  Burgeño Ruiz (quien gastó excesivas cantidades de dinero para promoverse), el senador Raúl Morón (quien por segunda vez es desechado como candidato), el diputado José Narro Céspedes (tratado como aliado desechable), Abelina López, Rafael Marín Mollinedo y los que faltan, no se quedarán quietos al ser tratados como platos de segunda mesa.

A ellos debe sumarse Félix Salgado Macedonio, un toro al que con capotazos y banderillas tuvieron que pacificar porque andaba acelerado por suceder a su hija Evelyn en la gubernatura guerrerense.

Nuevamente, igual que al michoacano Morón, no solamente fue descartado, sino también relegado.

 

TODA UNA FARSA EL ANUNCIO DE LOS NOMBRAMIENTOS

Está claro que es falso el discurso de la “Unidad”.

Prueba de ello es cómo se dieron los anuncios de los nombramientos, donde fue exhibida la farsa de la dirigencia del partido gobernante.

En el caso de Verónica Díaz, quien fue escogida para Zacatecas, el rechazo generó gritería y desorden.

Abucheada al momento de ser anunciada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, los morenistas gritaron “¡fraude!” y “fuera al monrealismo”, aunque se quiso disimular en medio de aplausos y vítores para ocultar el repudio.

La senadora Díaz causa controversia dentro de Morena por su cercanía con la familia Monreal, en especial de David Monreal, gobernador del estado.

Que su nombramiento no haya sido bien recibido, queda de manifiesto desde que la dirigente Ariadna Montiel solicitó: “Les pedimos, compañero José Narro (morenista que también buscaba la candidatura), si nos apoya pidiéndoles a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio”.

El problema en el nombramiento de Verónica Díaz está basado en que representaría la continuidad dentro del estado al ser cercana a la familia Monreal.

Su relación viene del matrimonio que tuvo con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano de Ricardo y David Monreal, actual gobernador del estado, quien es acusado de impulsar su candidatura.

Debe tenerse presente que en junio de este año, en un evento público, el gobernador dijo que -ante la cercanía de las elecciones- era “tiempo de mujeres”, con lo cual en automático descartó a su hermano Saúl, quien andaba más acelerado que una locomotora.

Pero como para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo, fue que viniera la decisión que favoreció a la excuñada.

Aunque en su oportunidad aspirantes como José Narro Céspedes y Ulises Mejía Haro habían pedido al partido que fijara reglas claras y asegurara el piso parejo en la contienda interna, pero fueron tirados de a locos.

En el caso del estado de Guerrero el ambiente no fue nada diferente, por el contrario, acentuó los conflictos porque Abelina López (la presidenta municipal de Acapulco que usa collares caros y quien no termina de aclarar el manejo del presupuesto) fue la protagonista del bullicio.

Al referirse a la designación de Beatriz Mojica, se lanzó contra el nombramiento de la coordinadora estatal de Morena y aprovechó para hacer públicos sus desacuerdos.

Fue tal la claridad y dureza por la postulación, que dejó un mensaje con el cual puede ejemplificarse que la unidad está quebrantada:

“Quien festeje, festeja la crónica de una muerte anunciada”.

Ella afirma que en las encuestas la popularidad de Mojica no tiene el soporte para representar al partido guinda y negó sentirse derrotada.

Lucha interna por el poder, no interés de la oligarquía, es lo que contraviene la tesis esgrimida por los dirigentes del partido que gobierna.

Fracasar significa no obtener el resultado deseado o previsto en un proyecto, y eso es lo que les viene sucediendo a quienes tienen el encargo de nombrar a sus defensores estatales.

Otro punto de referencia es el de Julieta Ramírez Padilla, quien fue nombrada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Baja California.

Ahí el alcalde de Tijuana con licencia (Ismael Burgueño) se topó con pared -al igual que Jaime Bonilla- porque la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda logró imponer a su preferida.

Casualmente a quien fue su secretaria particular, a quien se señala de tener acuerdos con las agencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a quien teóricamente corresponderá cubrirle las espaldas.

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California dado a conocer por la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, tampoco fue recibida con festejos.

El PVEM respaldó la designación, mientras que el Partido del Trabajo (PT) decidió no sumarse y anunció que irá con un candidato propio para dichos comicios.

Y tras darse a conocer el nombramiento de Julieta Ramírez como coordinadora de la 4T, Ismael Burgueño confirmó que regresará a la presidencia municipal de Tijuana.

Porque luego de haberse promovido como si buscara la Presidencia de la República, hay que reponerse de los gastos y darse cuenta que les confió la tarea a personas equivocadas.

Que Eugenio “Gino” Segura haya sido designado por Morena como coordinador de la 4T para Quintana Roo, puso en evidencia diversos puntos relevantes.

Primero que se impusieron las presiones, el poder y la influencia del llamado “Niño Verde” Jorge Emilio González Martínez.

Luego que la gobernadora Mara Lezama Espinosa pudo cumplir su capricho de llevar de la mano a su protegido y compañero de viajes, quien también podría considerarse un seguro de vida para el futuro.

Y que Rafael Marín Mollinedo, el candidato de la familia López Obrador-López Beltrán, hizo berrinche al final.

Bajo el argumento de que ya tiene una edad avanzada y por tanto no apoyará en sus tareas “Gino”, lo cual pone en evidencia que habrá de tragarse su coraje.

Curioso porque nunca puso sobre la mesa que la edad le impedía ser el favorecido para gobernar Quintana Roo.

Por si fuera poco, el PT que supuestamente es aliado de Morena, mostró su desacuerdo con los nominados en Campeche, Guerrero, Michoacán y San Luís Potosí.

Ahí está la tan cacareada “Unidad”.

 

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SILENCIO ROTO

¿Desprecio a la investidura presidencial?       

Publicado

Hace 6 días

en

septiembre 18, 2026

Por

Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y “Andy” López Beltrán, los grandes ausentes * En política no hay casualidades, sino causalidades * Rechazo o reto, inevitablemente ese hecho hizo retroceder para remontarse a tiempo pasado * Alfonso Durazo Chávez, en el centro del escándalo

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Quizá los hechos no fueron objeto de recriminaciones o condenas públicas, para evitar seguir dañando la imagen del partido gobernante.

O también como un método para validar las tácticas y sistemas que permitieran el control de daños.

Sin embargo, se ajustan a estrategias fallidas en las que deliberada y sutilmente, se buscó ocultar un escándalo en el que nacen interrogantes sobre una metódica rebeldía o un desprecio manifiesto.

Lo que sí queda claro es que las acciones son contrarias al protocolo y civilidad política que debe imperar en esos niveles.

Pareciera que hubo una instrucción de “congelar” cualquier referencia y sepultar los hechos para no manchar un evento como es un informe presidencial.

Relatamos hechos y protagonistas medulares:

Personajes encumbrados y políticos centrales de escándalos mayúsculos: Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y “Andy” López Beltrán dieron paso nuevamente a la polémica.

Ausentes en el segundo informe de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, generan interrogantes sobre el origen de su alejamiento.

Fue premeditado, sugerido por la titular del Poder Ejecutivo o la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional o simplemente es un rechazo a la figura presidencial.

Metafóricamente el desprecio se define como “el ácido sulfúrico” de las relaciones humanas.

Y en política no hay casualidades, sino causalidades.

Rechazo o reto, inevitablemente hicieron retroceder para remontarse a tiempo pasado.

El 9 de marzo de 2025, Adán Augusto López y otros políticos de Morena no saludaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum a su llegada a un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México porque estaban distraídos tomándose una foto con Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”.

En aquel momento la Presidenta caminaba hacia el templete para dar su discurso. Juntos, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco posaban para una foto con “Andy” López Beltrán.

El desaire de los políticos que afirmaron no percatarse de la presencia de doctora Sheinbaum en ese instante, generó inquietudes porque cuando intentaron acercarse después, ella siguió su camino sin detenerse.

Como respuesta, los implicados fabricaron una sarta de disculpas.

Adán Augusto y Manuel Velasco publicaron mensajes públicos para disculparse con la Mandataria. El argumento, en su explicación, fue que la emoción del momento les impidió escuchar cuando Claudia Sheinbaum llegó.

En la postura oficial, la doctora Sheinbaum restó importancia al asunto y aceptó que se trató de un descuido por la aglomeración.

Pero en los hechos no basta con dar explicaciones, promesas o discursos convincentes. Porque el compromiso verdadero se ve en la práctica diaria y en los actos concretos hacia la otra persona.

La frase “obras son amores y no buenas razones” es un conocido refrán popular en español que significa que el amor y el afecto se demuestran con hechos reales y no sólo con palabras bonitas.

Debido a su capacidad corrosiva para destruir cualquier vínculo desde los cimientos, el desprecio se compara con un ácido corrosivo porque un ácido quema y deshace el metal.

Obviamente las consecuencias son funestas, ya que el desprecio o un desafío de esa magnitud representa la postura de quien mira desde las alturas.

La persona que lo ejecuta, se coloca imaginariamente en una posición de superioridad moral o intelectual para declarar al otro como indigno o inferior.

Por tanto, esa muralla tóxica funciona como un muro de jerarquía y rechazo que impide la empatía, transformando al interlocutor en un enemigo o en alguien desprovisto de valor.

Y sin temor a la equivocación, puede afirmarse que de ahí se derivaron acciones de graves consecuencias que tuvieron repercusión en los reacomodos políticos.

Para ilustrarlo habría que hacer referencia a los conocidos refranes populares:

“Con la vara que midas, serás medido”.

Basados en esos hechos, hay justificación para preguntarse si la ausencia de Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y el “Andy” que está de moda, se ausentaron del segundo informe presidencial por decisión propia.

Pero los acontecimientos van más allá.

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, el sociólogo militante de Morena y que se desempeña como senador de la República, no debe perder de vista que es legislador por lista nominal.

Rey de los altercados y de sistemáticas medidas de presión que han sido calificados como chantajes, Fernández Noroña rechazó la designación de Higinio Martínez como presidente de la Mesa Directiva del Senado e insistió en que es un error.

Al arranque del primer día de sesiones legislativas, con Higinio Martínez como presidente del Senado, Fernández Noroña aseguró que el tiempo le dará la razón sobre la conducción que Higinio hará de las sesiones.

Aun así, dijo que por lo pronto tendrá una relación “telepática” con él. No, yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar a que el tiempo demuestre que tengo la razón. Es un error.

En absoluto desacato a los acuerdos políticos y en franca desobediencia a las instrucciones surgidas en Palacio Nacional, no se anduvo por las ramas y lo hizo público.

El senador morenista rechazó la designación de Martínez, pues augura que el mexiquense tendrá una conducción de conveniencia con la oposición, cuando dichos grupos políticos han solicitado la intervención extranjera, y se acercan las elecciones de 2027.

Y como si quisiera ser autor del libreto de una telenovela, ante las expresiones de la Presidenta Sheinbaum Pardo sobre que no hay división en Morena, Fernández Noroña dijo coincidir.

Curioso porque sus actitudes son de desprecio a la investidura presidencial y de reto abierto porque no hay una autoridad con la suficiente calidad moral como para ponerlo en su lugar.

Sus constantes y reiteradas posturas de provocación, confirman que en toda la estructura del Movimiento Regeneración Nacional (desde Andrés Manuel López Obrador hasta Ariadna Montiel y en su momento Luisa María Alcalde) nadie se atreve a ponerle un alto.

Sin pudor, exhibe sus fanfarronadas y recurre a bravatas y todo le es tolerado.

Fernández Noroña goza y disfruta los escándalos, que son su mejor recurso para lanzar amenazas y amedrentar a la dirigencia morenista, grescas que alguien debiera sancionar.

El senador morenista enfrenta cuestionamientos por su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, sus viajes en aviones privados y su estilo de vida contrastante con el discurso de Austeridad Republicana de la 4T.

 

HISTORIAS

Habrá quién se acuerde de que Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presuntos negocios y redes de empresas inmobiliarias y societarias.

Que participa en negocios y empresas relacionadas con Grupo Compromiso Oak: Empresa fundada en Hermosillo en 2018 vinculada a un desarrollo inmobiliario en Yuma, Arizona (Estados Unidos), que ha generado ingresos millonarios.

Sedona Springs: Sociedad establecida en agosto de 2018 donde Durazo Chávez participa junto con el empresario ganadero Ramón Ángel Castillo Vázquez.

Inmobiliaria Falay Cava: Creada en septiembre de 2024 en Guaymas, dedicada a bienes raíces y construcción de astilleros, en la que Castillo Vázquez también aparece como socio.

Que existen investigaciones en las que entre los socios de Durazo Chávez (como Ramón Ángel Castillo Vázquez) y otros personajes, incluidos señalamientos hacia redes de combustible ilegal (huachicol fiscal) y funcionarios del gabinete estatal de Sonora en distintas sociedades.

Que conste, son preguntas que no pueden ignorarse.

 

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SILENCIO ROTO

El partido de la pureza         

Publicado

Hace 2 semanas

en

septiembre 10, 2026

Por

Si ganan la encuesta y tienen malos antecedentes no serán candidatos, la advertencia de Ariadna Montiel * ¿Santiago Nieto Castillo, Andy López Beltrán, Arturo Ávila, Rafael Marín Mollinedo, Andrea Chávez, Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Olmeda, Mara Lezama, Américo Villarreal, Enrique Inzunza, entre otros personajes, cumplen con el candado de no tener un pasado reprochable?

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Quizá sea una preocupación injustificable, pero hay noches en que no he podido conciliar el sueño.

Al despertar la mañana siguiente, se hace presente un pequeño signo que abona a mi favor.

Sin que tenga dedicatoria, en esos momentos de reflexión, me pregunto ¿Quién será el político ideal, militante de Morena, que tenga las cualidades suficientes para lograrlo?

Y cuando vuelve a presentarse la oscuridad, regresa la incertidumbre y en mis oídos retumban las palabras de Ariadna Montiel: Si ganan la encuesta y tienen malos antecedentes no serán candidatos.

Justo en medio de la penumbra, crecen los titubeos y los dilemas al intentar que la memoria quede fija en algún personaje al que pudieran aplicarse esos preceptos de la dirigente del Movimiento Regeneración Nacional.

Porque, sin duda, deben tener un destinatario.

Aunque también, irremediablemente, habrá muchos que, en lugar de preocuparse, estén muertos de la risa por lo que parece una amenaza sin valor.

Todo surgió porque durante la quinta reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Montiel también llamó a no invitar a candidatos con un pasado reprochable.

Los lectores de IMPACTO pueden tener la seguridad de que, de inmediato, vinieron a la mente imágenes que difícilmente pueden borrarse.

Cómo olvidarse de que Santiago Nieto Castillo (nombrado coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Querétaro y virtual candidato a la gubernatura), en 2015 fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Pero en 2017 dejó el cargo luego de que la entonces Procuraduría General de la República determinara su remoción, en medio de la polémica relacionada con el caso Odebrecht y presuntos financiamientos ilícitos.

Posteriormente vino la suntuosa boda (el 5 de noviembre de 2021) en el hotel Casa Santo Domingo de Antigua, Guatemala. Evento que desató una fuerte polémica política que culminó con la renuncia de Nieto a su cargo en el gobierno federal.

El hoy flamante morenista tuvo alrededor de 300 invitados, entre políticos de distintas fuerzas partidistas, empresarios y funcionarios públicos.

Motivo del escándalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la celebración como un acto “escandaloso” contrario a la Austeridad Republicana promovida por su administración.

Todavía se tiene presente la detención en el aeropuerto de Guatemala de un avión privado con invitados afines al gobierno que transportaba efectivo (como un supuesto regalo de bodas) no declarado en la aduana chapina.

Santiago Nieto tuvo que presentar su renuncia a la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) y fue relevado en el puesto por Pablo Gómez.

Candidato virtual a una diputación federal por Tabasco, “Andy” López Beltrán, el de las excentricidades en tiendas de lujo, viajes a Japón, su campaña anticipada, el retiro de su visa por el gobierno norteamericano y la indecorosa carta a Donald Trump, podría ser otro receptor del mensaje de Ariadna.

Agregando la truculenta cena en la Condesa con visibles dispendios. Testigos y cómplices de lo que ahí se haya fraguado fueron su hermano Bobby, Daniel Asaf (exjefe de ayudantes de AMLO y ahora diputado federal), Juan Domingo Beckmann, director de la empresa tequilera José Cuervo y Mauricio Garduño, empresario especializado en los sectores de tecnología y transformación digital.

Un objetivo más sería Arturo Ávila Anaya (vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados), quien aspira a ser alcalde de la Cuauhtémoc. El mismo que adquirió una casa de casi 5 millones de dólares en Rancho Santa Fe, una zona residencial en California.

Ese que ha recibido contratos y concesiones con el Gobierno de la 4T: en Pemex, el que rentó camionetas blindadas, en el aeropuerto de la CDMX y en el Banco del Bienestar ofreció servicios de vigilancia y en Liconsa ya siendo legislador.

Rafael Marín Mollinedo, quien aspira a ser gobernador en Quintana Roo y fue director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha sido involucrado en investigaciones y reportes sobre el incremento del llamado huachicol fiscal durante su gestión.

Cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue enviado como delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán, para darle baños de pueblo.

Aunque en el menú de escándalos abundan los recurrentes que podrían ser motivo de sanciones, hasta ahora como los patos y los peces, nada y nadan.

Están personajes señalados por tener nexos y sospechas de involucrarse con la delincuencia organizada.

Hay otros vinculados a irregularidades de fiscalización, omisiones en reportes de gastos de precampaña como la senadora Andrea Chávez, quien busca ser gobernadora de Chihuahua (protegida y respaldada políticamente por Adán Augusto López).

Figuran también, con antecedentes de violencia de género, denuncias por violencia política o delitos de índole sexual.

Claro que sin olvidar a los partícipes de extorsiones, secuestros, cobro de piso y, algunos, involucrados en asesinatos y fraudes en programas sociales y obras del Gobierno de la República.

Huachicol y corrupción no quedan fuera. Cuestión de que en verdad sean revisados los antecedentes de quienes aspiran a ser gobernadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, alcaldes y todos esos cargos de elección que habrá en el proceso del año 2027.

Más hay otras interrogantes, por ejemplo, quién será el encargado de juzgarlos y de revisar sus antecedentes. No vaya a ser uno igual o peor que ellos.

Un juez es una autoridad pública que tiene la facultad de juzgar y dictar sentencia en un juicio o una controversia legal. Y entre sus funciones está el resolver conflictos, evaluar pruebas y revisar las evidencias presentadas de manera objetiva.

Sin embargo, destaca aplicar la ley, interpretar las normas jurídicas y emitir un fallo imparcial.

En esa función, se impone que tenga calidad moral, honradez, rectitud y coherencia entre lo que dice y lo que hace.

Básico resulta que la reputación de esa autoridad esté revestida siempre con honestidad, justicia y respeto hacia los demás.

Al juzgar debe tenerse en cuenta que los actos de alguien coincidan con los valores buenos que defiende.

Porque el o los juzgadores en el Partido de la Pureza están obligados a comprobar que su pasado y su conducta son limpios.

A quienes se entregue la guillotina y las facultades para ajusticiar a los morenos pecadores, se le tiene que exigir coherencia y ser ejemplo de hacer lo correcto tanto en público como en privado.

Revisar que se hayan conducido con la verdad y cumplir las promesas hechas. Tratar a las personas con dignidad y justicia. Responder por los propios errores y aciertos.

Porque la pureza es la cualidad de algo que está libre de manchas y la moralidad debe apegarse a estrictos principios.

Alejados de la soberbia y la prepotencia, porque como apuntó Séneca: “Escucha aún a los pequeños, porque nada es despreciable en ellos”.

El Movimiento Regeneración Nacional, hoy Partido de la Pureza, pregonó en su decálogo:

Servir al pueblo: El poder se ejerce con humildad; se debe lealtad y atención a la ciudadanía mediante audiencias públicas.

Austeridad republicana: Se eliminan los privilegios de los funcionarios y ningún servidor público debe ganar más que la Presidenta.

Combate a la corrupción: Cero tolerancia al nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo y prácticas de aviadores.

Transparencia: Obligación de informar de manera periódica sobre el uso y destino de los recursos públicos.

Principios rectores: Reafirmar los ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Preceptos, todos ellos, que únicamente han servido para humillar, agraviar y despreciar a dirigentes y militantes.

Que son ignorados y han servido para escupir en la cara del Poder Ejecutivo que, lejos de apegarse a respetarlos, les importa un bledo hacer todo lo contrario.

Las conductas de personajes destacados de Morena son un atropello y ridiculizan que Ariadna Montiel haya concurrido a la plenaria del grupo parlamentario para señalar que el pueblo eligió una representación legislativa mayoritariamente de su movimiento, junto con la Presidenta, y que ello implica una “gran responsabilidad histórica”.

Inútil mensaje (ahí están Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Olmeda, Mara Lezama, Américo Villarreal y Enrique Inzunza, entre muchos) de la dirigente morenista cuando precisa:

“Lo que no vamos a permitir es que nos representen personas que tengan vínculos inconfesables”, afirmó. Reiteró el compromiso de jamás aceptar a “alguien que tenga cuentas pendientes, un pasado cuestionable o hechos que le impidan ser parte de esta transformación”.

La dirigente enfatizó que la restricción no se limita a las candidaturas: “No sólo para ser candidatos, no pueden ser parte de esta transformación porque nos ponen en riesgo la viabilidad de nuestro movimiento”.

En ese sentido dejó claro el criterio que se aplicará: “Reiteramos que quien gane la encuesta y tenga malos antecedentes, no será candidato. Y también les pedimos que nos apoyen en no invitar a gente con malos antecedentes porque les vamos a decir que no”.

Montiel explicó que las evaluaciones se apoyan en la Comisión Nacional de Justicia, a la que calificó como “el cáliz de estas evaluaciones”.

Llamó a los legisladores a mantener la línea de los principios y a no dejarse llevar por “frivolidades” o escándalos, ni a caer en “la narrativa de la derecha” frente a señalamientos mediáticos o en redes.

Recomendaciones fuera de tiempo y de lugar, argumentos desgastados, palabras superadas por una realidad que se impone y que excede la verborrea carente de sustento.

Ni cómo borrar la verdad, para validar una quimera.

 

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SILENCIO ROTO

Morena, ¿fractura o rompimiento?              

Publicado

Hace 3 semanas

en

septiembre 2, 2026

Por

Las disputas por el poder en el partido guinda se intensifican para blindar a los incondicionales de AMLO * Los villanos de la política y cosas peores: Ana Elizabeth García Vilchis, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Alfredo Ramírez Bedolla…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

En Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los semáforos políticos están descompuestos.

Al no haber luces verdes, rojas o amarillas, los choques han sido inevitables.

Las pugnas en Morena se intensifican por la pelea interna de grupos y figuras que buscan tener el control absoluto del poder.

Ambiciones manifiestas del expresidente que se fue a La Chingada, son para dejar sentado que sigue ejerciendo el control absoluto en el partido guinda.

Intervención que busca extender a las decisiones del Poder Ejecutivo y demostrar que tiene el poder tras el trono.

Sin embargo, la habitante de Palacio Nacional, quien lleva el bastón de mando en las manos, parece estar decidida a sacudirse la tutela y las imposiciones de quien se niega a entender su realidad.

Estrategias fallidas de Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la defensa a ultranza de Rubén Rocha Moya y de su hijo Andy López Beltrán, obligaron a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a tomar drásticas medidas que son entendibles y dan margen a una pregunta:

¿En Morena hay una brutal fractura o un rompimiento que permita extinguir el cacicazgo de López Obrador?

Porque en estos momentos los “hermanos” Andrés Manuel y Rubén Rocha, los que se fueron sin irse, siguen aliados para enturbiar el ambiente político.

Más allá de las presiones de AMLO para decidir las candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, no han pasado a segundo plano.

Está claro que interferir para nombrar a quienes serán parte central del procedimiento con el que se renovarán 17 gubernaturas, cientos de alcaldías y el Congreso de la Unión, tampoco le es ajeno.

En ese reacomodo de fuerzas, los distintos grupos internos que responde a los intereses del ex que sigue siendo llamado presidente, buscan espacios de poder e influencia institucional.

Con su actuar, los llamados duros de Morena presagian un cisma y un quebranto que se traduce en un dique para la gobernabilidad.

Queda claro que las disputas por el poder en Morena se intensifican para blindar a los incondicionales de AMLO y no sólo por la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

La reconfiguración de grupos internos genera tensiones entre distintas corrientes y liderazgos regionales por el control político, todos encabezados y dirigidos por el dominio del tabasqueño radicado en Chiapas, pero que ahora opera en la Ciudad de México.

Aunque para la colectividad ajena al morenismo, queda reflejado el fracaso político en las promesas rotas, la desilusión social y la frustración de obras y dispendios de programas que navegan en la ruina.

No le importa la ruptura ni la fragmentación del Movimiento Regeneración Nacional, más bien lo que se pretende es hacer valer el poderío y el control que, indudablemente, tiene.

Solamente así se entiende que la Presidenta Claudia Sheinbaum haya publicado un mensaje en redes sociales el 22 de agosto en el que señaló que ningún interés personal está por encima del pueblo y de la Nación.

En la forma y en el fondo, fue enviada una sentencia al señalar que los intereses colectivos y la Nación están por encima de cualquier persona, grupo o ambición particular.

Y en algo que claramente define la personalidad de quien le heredó la silla presidencial, debe tenerse presente aquello de que: “El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”.

Porque no se entiende que haya destinatarios menores cuando puntualizó que los cargos públicos son pasajeros y que el pueblo no está para alimentar ambiciones personales, sino para exigir la defensa de su dignidad y futuro.

Sin embargo, debe tenerse la seguridad de que no habrá un brusco rompimiento, a pesar de la fractura que no será fácil de restañar.

López Obrador no está dispuesto a permanecer alejado ni renunciar a la supremacía en el nombramiento de los que ocuparán las candidaturas en los puestos clave que se disputarán.

Vista la confrontación, que seguramente es y será negada, habría que tener presente a Friedrich Nietzsche (el autor de ‘Así hablaba Zaratustra’) cuando resume:

Un político divide a las personas en dos grupos: en primer lugar, instrumentos; en segundo, enemigos.

 

HISTORIAS

Las “benditas redes sociales” recuperaron publicaciones rancias en las que se utilizan expresiones ofensivas contra mujeres, comentarios relacionados con el peso y calificativos considerados clasistas y discriminatorios.

Autora de esas tesis dignas de ser consideradas por la Real Academia Española y plasmadas en una ilustrativa enciclopedia donde se consagren los buenos modales, es Ana Elizabeth García Vilchis.

Conocida como Liz Vilchis, volvió a ser tendencia luego de que convertida en bandera de la pureza que otorga ser militante del partido guinda y con la bendición del Mesías, la que fue encargada de “Quién es quién en las mentiras” reconoció sus publicaciones y aseguró que ya no se identifica con la persona que escribió esos mensajes.

Mostró sus verdades basadas en el lenguaje y amplia cultura que tiene, y que la exhiben con un enorme talento que bien podría ser considerado como una herencia para la posteridad.

Describir las escenas que ilustrativamente publicó y que son valioso material para un manual de ética y buenas costumbres, sería ponerse a su diminuta estatura, no física sino moral.

Esas experiencias personales debieran ser valoradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para incorporarla a tareas diplomáticas.

Nadie podría negarle que tiene atributos suficientes para ser designada como embajadora emérita en Bulgaria.

Resulta que tras instalarse el Congreso de la Unión, causó sorpresa que Enrique Inzunza Cázarez se reincorporara como senador independiente. Por lo visto le vale un comino la investigación a que está sujeto en Estados Unidos. Tampoco puede ignorarse que dos ilustres legisladores (que no son el mejor de los ejemplos en conducta) como son Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila (vocero de Morena en la Cámara de Diputados) se hayan referido a Rubén Rocha Moya. El propietario de la mansión en Tepoztlán, Morelos, se lanzó con todo contra Ricardo Monreal porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se atrevió a manifestar que el gobernador con licencia (definitiva dijo la doctora Sheinbaum) no debería regresar como mandatario estatal.

Y el propietario de residencia millonaria en California, Estados Unidos, y pareja sentimental de Luisa María Alcalde, se pronunció en contra de que su amigo Inzunza retome su escaño mientras esté vigente la investigación de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa… Tanto escozor genera el llamado Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo y que ahora es liderado por su viuda, Grecia Quiroz (actual alcaldesa de Uruapan), que el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla hace hasta lo imposible para evitar que se convierta en candidata independiente o cobijada por Movimiento Ciudadano para gobernar tierras purépechas.

De por sí, se encuentra preocupado y ocupado de que el senador Raúl Morón tenga el respaldo de Ariadna Montiel para ser el virtual candidato morenista. Tan sólo con esos dos frentes, tiene argumentos suficientes como vérselas negras.

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