¡NO a que una menor de edad sea violentada por su propio padre!

El empresario y panista de toda la vida tiene congruencia y principios * El vicecoordinador de los senadores señala que es empresario desde muchas generaciones atrás y que todo lo que posee lo tiene debidamente declarado, incluido su rancho criadero VaCo, ubicado en Huixquilucan, Estado de México

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, no tiene el más mínimo interés por desertar del Partido Acción Nacional (PAN), una fuerza política que tiene mucha acción en todo el país.

Y para acabar con todos los rumores, dimes y diretes, no pasa por su mente incorporarse a otro partido.

Todo el revuelo fue provocado porque se le vio por Texcoco durante un evento de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la central obrera que encabeza el diputado federal morenista, Pedro Haces Barba.

Su presencia en el templete de la CATEM provocó que “informadores” y youtubers soltaran el run-run de que Vargas del Villar estaba negociando su llegada al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una “borregada” totalmente falsa, pues en realidad su asistencia a dicho evento fue en calidad de empresario y no como senador.

Ante el escándalo que se desató por su presencia, sobre todo por ser un gran activo político dentro del panismo y de la oposición, Enrique Vargas pone los puntos sobre las íes.

Ante cuestionamientos de periodistas y reporteros, Vargas deja en claro que él es y será panista toda su vida y que no está interesado en tener acercamientos con el morenismo y el oficialismo.

NADA QUE ESCONDER

Al ser cuestionado sobre el origen de su patrimonio, asegura que no tiene nada que esconder, pues él es empresario desde muchas generaciones atrás y que todo lo que posee lo tiene debidamente declarado, incluido su rancho criadero VaCo, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, y que recientemente ha sido utilizado por algunos medios afines al oficialismo para generar polémica, una “guerra sucia” que no mancha para nada el buen trabajo que realiza el legislador panista en pro de los ciudadanos.

El senador mexiquense señala que todas las imágenes que se han difundido de su propiedad fueron tomadas de sus propias redes sociales.

Repito: ¡No se hagan bolas!, Vargas del Villar está despreocupado de la “guerra sucia”, pero sí ocupado en su horizonte con destino en el 2027.