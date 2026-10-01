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NACIONAL

Las razones del vaciamiento de CIBanco

Publicado

Hace 9 horas

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La operación más reciente ocurre a plena luz, con autorizaciones oficiales de por medio y termina siempre con el activo bueno en manos de la familia y el pasivo a cargo del erario

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Todo queda en la misma familia. Ese es el hilo que conecta a Jorge Rangel de Alba Brunel, a sus cuatro hijas y a sus yernos con tres bancos distintos a lo largo de treinta años. La operación más reciente ocurre a plena luz, con autorizaciones oficiales de por medio y termina siempre con el activo bueno en manos de la familia y el pasivo a cargo del erario.

El personaje central presidió el consejo de CIBanco desde 2008 hasta octubre de 2025. En junio de ese año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), señaló al banco; en octubre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le revocó la licencia y el banco entró en liquidación bajo el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En México, la vigilancia contra el lavado de dinero recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Un banco intervenido, con su cartera de crédito todavía viva y cobrable.

 

UNA CARTERA SANA VENDIDA AL 20% DE DESCUENTO

Lo que siguió fue un desmantelamiento ordenado. La cartera automotriz, la más sana, se vendió a otro banco en agosto de 2025: 6,640 millones de pesos por una cartera con valor nominal cercano a 8,302 millones, una diferencia de alrededor del 20 por ciento, pese a que tenía morosidad baja.

Y aquí aparece un dato que amplía el círculo de responsables: un banco intervenido no se vende solo. Al entrar en liquidación, su patrimonio quedó bajo el control del IPAB, que designó como liquidador y administrador cautelar al despacho Álvarez & Marsal México, facultado mediante un poder para actos de dominio -otorgado en agosto de 2025- específicamente para enajenar esa cartera de crédito automotriz. Es decir: la venta a precio de remate no pudo ocurrir sin el aval de la autoridad y sin la firma del despacho liquidador.

Si la autoridad financiera fijó un tope al descuento para proteger el patrimonio en liquidación, ¿por qué la operación se cerró con esa diferencia? ¿Quién absorbió la pérdida y quién se benefició del precio de remate? ¿Y qué criterio de valuación aplicaron el IPAB y su liquidador para autorizar ese descuento sobre una cartera sana?

 

UN ACTIVO EMBARGADO QUE CAMBIÓ DE MANOS

El segundo activo era la casa de bolsa de CIBanco. Estaba embargada por orden judicial. Pese a la medida cautelar vigente, apenas diecisiete días después de que un juez la ratificara, la casa de bolsa fue transferida a Trafalgar.

La operación se ejecutó con un poder gestionado por Roberto Pérez Estrada, secretario corporativo de Tenedora CI, la misma estructura desde la que opera el grupo.

Un tribunal federal confirmó después que el embargo seguía siendo eficaz. Es decir: se movió un bien que estaba judicialmente inmovilizado.

Trafalgar ilustra el método. Cambió tres veces de nombre en dos años -nació como Haai Capital, mutó a Financiera Haai Capital y terminó como Trafalgar- y casi el cien por ciento de sus acciones se concentran en una sola persona.

Cuando la adquisición fue impugnada, quien salió a defenderla fue “Trafalgar Internacional”, presentada como un tercero ajeno. No lo es: comparte control, domicilio y personal con la primera.

Al frente de Trafalgar figura José Porfirio Sánchez Talavera, quien desde mediados de 2026 preside además Greater Cannabis Company, una empresa cannabis que cotiza en Estados Unidos y de la que su firma controla el cien por ciento de las acciones con derecho a voto, según sus propios registros ante la autoridad bursátil estadounidense.

Así, la casa de bolsa de un banco intervenido en México terminó en la órbita de un empresario del cannabis con vehículos cotizados en el extranjero.

 

SIETE FINANCIERAS CON NOMBRES DE PETRÓLEO Y DE DINERO

Alrededor de este banco intervenido apareció otra señal difícil de ignorar. En menos de tres años surgieron de la nada siete sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom), bautizadas mitad con apellidos de la alta finanza mundial y mitad con nombres de petróleo y combustibles: Thain Credit, Blankfein Capital, NY Financial Capital, Stewart York Financial, Standard Oil Financial Capital, Staten Island Financial y Capital Petroleum Financial.

Los nombres lo dicen casi todo: John Thain dirigió Merrill Lynch, Lloyd Blankfein presidió Goldman Sachs y Standard Oil fue el imperio petrolero de Rockefeller. Detrás de esos nombres de bronce no hay bancos de inversión: hay siete financieras de nueva creación -varias sin siquiera haber iniciado operaciones- registradas en México entre 2023 y 2026, inscritas en el padrón público de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) con claves prácticamente consecutivas (695816 a 696619).

La mezcla no es casual: dinero y combustible, los dos vehículos clásicos para mover valor sin que se note de dónde viene ni a dónde va.

 

¿HACIA DÓNDE VIAJA EL VALOR QUE SALE DE CIBANCO?

La respuesta vuelve a la familia. La convergencia: Finsus, en manos de los yernos.

En 2026 emergió con fuerza Finsus, una financiera que heredó la sede histórica de CIBanco en Polanco y que hoy tramita una licencia bancaria.

Su consejo lo preside Norman Hagemeister Rey, yerno de Rangel, casado con su hija Mariana. Otro yerno, Alfonso Reyes Villarreal, casado con la hija Natalia, también figura en el accionariado. Entre Rangel y Hagemeister controlan más del veinte por ciento de Finsus.

Y esa misma financiera acumula 42 sanciones de la propia CNBV, la autoridad que supervisa al sistema financiero, diez de ellas impuestas apenas once días después de que se revocara CIBanco.

 

EL MISMO GUION, TRES BANCOS, TREINTA AÑOS

El patrón no es nuevo. A finales de los noventa el mismo personaje presidía el Grupo Financiero Ixe cuando su grupo apareció en el expediente del Fobaproa, el rescate bancario pagado con dinero público: una lista legislativa consignó 660 millones de pesos de cartera del grupo absorbida por ese rescate.

Treinta años después el guión se repite con otros bancos y los mismos apellidos.

Hay más eslabones. Salvador Arroyo pignoró acciones a favor de CIBanco por 336 millones de pesos semanas antes de la revocación, en una operación cuyo precio y sentido siguen sin explicarse.

Y en el terreno hospitalario, el grupo San Angelín-Dalinde reparte su control en tercios entre el círculo de Rangel, Alfonso Reyes Villarreal y un tercer socio, con un saldo cuantioso en operaciones entre partes relacionadas y sin un tercero independiente a la vista.

Créditos que salen y regresan al mismo perímetro familiar. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable: ¿el dinero que salió del banco intervenido terminó financiando esos hospitales? Y si así fue, ¿quién pagará después la cuenta: otra vez el público?

Las preguntas que quedan sobre la mesa son las que cualquier autoridad debería responder. ¿Por qué un banco intervenido vende su mejor cartera a precio de remate, y con qué criterio lo avalaron el IPAB y el despacho liquidador Álvarez & Marsal? ¿Por qué se transfiere un activo embargado desafiando a un juez? ¿Por qué la financiera que hereda la sede, el personal y el negocio del banco caído está controlada por la misma familia que lo presidió diecisiete años?

La designación internacional de CIBanco no fue el final de la historia: puede ser apenas el primer capítulo de un vaciamiento que aún no termina de contarse.

 

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NACIONAL

Estamos más fuertes que nunca: Enrique Vargas

Publicado

Hace 8 horas

en

octubre 1, 2026

Por

El PAN está preparado para enfrentar el próximo proceso electoral * Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, Edomex, agradece el apoyo de la militancia y refrenda su compromiso de seguir encabezando una administración que refleje los ideales del panismo

 

EL TOPO

 

Ante el inicio del proceso electoral 2026–2027, el Partido Acción Nacional (PAN) en Huixquilucan mostró su fuerza y unidad en un encuentro que reunió a cerca de mil militantes y simpatizantes, encabezado por Enrique Vargas del Villar y Romina Contreras Carrasco.

Vargas del Villar y Contreras Carrascos destacan la fortaleza del panismo local y llaman a defender los resultados que han consolidado al municipio como un referente de buen gobierno en el Estado de México.

Durante la celebración del 87 aniversario de la fundación del PAN, Enrique Vargas, vicecoordinador de los senadores panistas, afirma que el partido se mantiene más fuerte que nunca y preparado para enfrentar el próximo proceso electoral.

“Todas estas elecciones, a partir de 2018, las hemos ganado y en 2027 vamos a volver a ganar. Acción Nacional no perderá una sola sección electoral en Huixquilucan”, enfatiza ante los asistentes.

Vargas recordó que el crecimiento del panismo huixquiluquense ha sido sostenido: mientras en 2016 la diferencia fue de apenas 380 votos, en la elección de 2024 el PAN amplió su ventaja con 42 mil sufragios sobre su más cercano competidor. Este respaldo ciudadano, dijo, refleja la confianza en los gobiernos emanados de Acción Nacional.

 

ROMINA CONTRERAS: CONTINUIDAD Y LIDERAZGO

Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, agradece el apoyo de la militancia y refrenda su compromiso de seguir encabezando una administración que refleje los ideales del panismo.

“Acción Nacional encabeza las listas de preferencia y aceptación ciudadana. En Huixquilucan hemos ocupado más de 28 veces el primer lugar nacional y estatal, gracias al trabajo de cada uno de ustedes”, añade.

Contreras destaca que la gestión municipal ha mantenido altos niveles de eficiencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía, lo que ha permitido consolidar al municipio como ejemplo de gobernanza local.

Por otro lado, el líder del PAN en Huixquilucan, Erick Daniel Rojas Gutiérrez, reconoce el esfuerzo de militantes que han mantenido viva la estructura partidista. “Cuando hablamos de 87 años de Acción Nacional, hablamos de una historia escrita en las calles, en las comunidades y en el trabajo cotidiano de nuestra militancia. Esta celebración es suya”, agrega.

 

ESTRUCTURA UNIDA Y FORTALECIDA

El encuentro reafirma la cohesión interna del panismo huixquiluquense y su compromiso de mantener los buenos resultados obtenidos en la última década.

Con una base sólida y liderazgo visible, Acción Nacional busca llegar al proceso electoral de 2027 con una estructura fortalecida y una narrativa centrada en la continuidad de gobiernos eficientes y cercanos a la gente.

 

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NACIONAL

Jorge Nacer impulsa un programa educativo de seis años en medicina

Publicado

Hace 8 horas

en

octubre 1, 2026

Por

La Universidad de Santa Fe, que forma parte de Nacer Global, contempla prácticas en laboratorios de simulación clínica desde las primeras etapas

 

ERIC GARCÍA

 

La Universidad de Santa Fe recibió en agosto a una nueva generación de estudiantes de medicina, que comenzó sus clases bajo un programa académico de 6 años y con un nuevo Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

El inicio del ciclo marca una nueva etapa para la licenciatura, con una propuesta de formación que combina conocimientos teóricos, actividades prácticas y el desarrollo de habilidades necesarias para el ejercicio profesional en el sector salud.

Desde sus primeras etapas de estudio, los alumnos tienen acceso a laboratorios y espacios especializados de la universidad, que permiten que los futuros médicos se familiaricen de manera progresiva con procedimientos, herramientas y dinámicas vinculadas con la atención de pacientes, como parte de su preparación académica.

Además de la enseñanza en el campus, la Universidad de Santa Fe continúa fortaleciendo sus alianzas con instituciones médicas públicas y privadas para ampliar los vínculos entre la formación universitaria y el entorno profesional.

La universidad forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por el empresario Jorge Nacer Gobera, que integra instituciones con distintas alternativas de formación académica y profesional.

El ingreso de los nuevos estudiantes representa el comienzo de un recorrido de seis años en el que desarrollarán los conocimientos y las competencias previstos en el programa académico de la licenciatura.

La Universidad de Santa Fe busca complementar el aprendizaje en las aulas con experiencias que acerquen a los alumnos a los escenarios de su futura profesión.

Esta propuesta se integra a la oferta educativa de Nacer Global, la red de universidades privadas más grande de México, que reúne instituciones orientadas a atender distintas necesidades de formación y desarrollo profesional.

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NACIONAL

Notarías con antecedentes irregulares colaborarían con Infonavit Hidalgo

Publicado

Hace 1 día

en

septiembre 30, 2026

Por

De los siete titulares que habrían participado en este esquema, al menos cinco cuentan con antecedentes penales por presuntos delitos de fraude y falsificación, e incluso por denuncias de feminicidio

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Un grupo de siete notarías públicas de Hidalgo mantendrían una estrecha colaboración con la delegación estatal del Infonavit, pese a ser acusadas y señaladas de prácticas irregulares y de presunta comisión de delitos.

El más reciente escándalo es su participación en un presunto esquema de cobros irregulares encabezado por el delegado estatal del Infonavit, Alejandro Canek Vázquez Gongóra.

Las notarías encargadas de la elaboración de escrituras y de la inscripción de la documentación ante el Registro Público de la Propiedad habrían colaborado con otros 11 funcionarios del Infonavit Hidalgo para realizar cobros indebidos a derechohabientes con el propósito de “acelerar sus trámites” o “facilitar el acceso a créditos” de vivienda.

De los siete titulares de las notarías que habrían participado en este esquema, al menos cinco cuentan con antecedentes penales por presuntos delitos de fraude y falsificación, e incluso por denuncias de feminicidio.

En este grupo se encuentra la notaría número 1 del municipio de Ixmiquilpan, a cargo de la licenciada Marcela Pascoe Lordméndez.

En marzo de este año, la juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documentos oficiales.

Aunque la juez concedió seis meses para que las autoridades continuaran con las investigaciones complementarias, Marcela Pascoe siguió en el cargo porque las medidas cautelares no contemplaban la suspensión de labores.

Otra de las personas con antecedentes y vinculadas supuestamente al esquema de Canek Vázquez es Alejandro Habib Nicolás, titular de la notaría 22 de Pachuca.

A principios de este año fue acusado, junto con el también exprocurador Javier Ramiro Lara Salinas, de presunto encubrimiento y conflicto de intereses en la investigación del feminicidio de Gloria Sintia Saldaña González.

Las investigaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalan que los funcionarios habrían manipulado intencionalmente pruebas para reconstruir los hechos del feminicidio de Sintia Saldaña y fincar responsabilidades por negligencia y omisiones contra otros funcionarios involucrados en la identificación forense de la víctima, ocurrida hace 10 años.

Además, en abril de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le canceló su cuenta de inscripción al RFC por canales remotos por no presentar su aviso de renovación e incumplir con la documentación entre los años 2006 y 2020.

De acuerdo con la Ley de Notariado en Hidalgo, por cada 35 mil habitantes debe existir una notaría pública. Sin embargo, sólo en Pachuca hay cerca de 30 notarías, cuando la población es de poco más de 325 mil personas, es decir, hay un excedente de 21 notarías, lo que refleja la irregularidad en este tema en el estado.

 

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