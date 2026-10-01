Estamos más fuertes que nunca: Enrique Vargas

El PAN está preparado para enfrentar el próximo proceso electoral * Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, Edomex, agradece el apoyo de la militancia y refrenda su compromiso de seguir encabezando una administración que refleje los ideales del panismo

EL TOPO

Ante el inicio del proceso electoral 2026–2027, el Partido Acción Nacional (PAN) en Huixquilucan mostró su fuerza y unidad en un encuentro que reunió a cerca de mil militantes y simpatizantes, encabezado por Enrique Vargas del Villar y Romina Contreras Carrasco.

Vargas del Villar y Contreras Carrascos destacan la fortaleza del panismo local y llaman a defender los resultados que han consolidado al municipio como un referente de buen gobierno en el Estado de México.

Durante la celebración del 87 aniversario de la fundación del PAN, Enrique Vargas, vicecoordinador de los senadores panistas, afirma que el partido se mantiene más fuerte que nunca y preparado para enfrentar el próximo proceso electoral.

“Todas estas elecciones, a partir de 2018, las hemos ganado y en 2027 vamos a volver a ganar. Acción Nacional no perderá una sola sección electoral en Huixquilucan”, enfatiza ante los asistentes.

Vargas recordó que el crecimiento del panismo huixquiluquense ha sido sostenido: mientras en 2016 la diferencia fue de apenas 380 votos, en la elección de 2024 el PAN amplió su ventaja con 42 mil sufragios sobre su más cercano competidor. Este respaldo ciudadano, dijo, refleja la confianza en los gobiernos emanados de Acción Nacional.

ROMINA CONTRERAS: CONTINUIDAD Y LIDERAZGO

Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, agradece el apoyo de la militancia y refrenda su compromiso de seguir encabezando una administración que refleje los ideales del panismo.

“Acción Nacional encabeza las listas de preferencia y aceptación ciudadana. En Huixquilucan hemos ocupado más de 28 veces el primer lugar nacional y estatal, gracias al trabajo de cada uno de ustedes”, añade.

Contreras destaca que la gestión municipal ha mantenido altos niveles de eficiencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía, lo que ha permitido consolidar al municipio como ejemplo de gobernanza local.

Por otro lado, el líder del PAN en Huixquilucan, Erick Daniel Rojas Gutiérrez, reconoce el esfuerzo de militantes que han mantenido viva la estructura partidista. “Cuando hablamos de 87 años de Acción Nacional, hablamos de una historia escrita en las calles, en las comunidades y en el trabajo cotidiano de nuestra militancia. Esta celebración es suya”, agrega.

ESTRUCTURA UNIDA Y FORTALECIDA

El encuentro reafirma la cohesión interna del panismo huixquiluquense y su compromiso de mantener los buenos resultados obtenidos en la última década.

Con una base sólida y liderazgo visible, Acción Nacional busca llegar al proceso electoral de 2027 con una estructura fortalecida y una narrativa centrada en la continuidad de gobiernos eficientes y cercanos a la gente.