Tren Ligero Río Hondo-Buevanista, un proyecto histórico de Isaac Montoya

Gran respaldo del Gobierno de México * Avanzan los estudios técnicos y financieros * Este sistema de transporte es una prioridad para mejorar la conectividad del municipio de Naucalpan con la Ciudad de México y atender una de las principales demandas históricas de la población

EL TOPO

El Gobierno de Naucalpan trabaja para dejar legados en diversos rubros que trasciendan y beneficien a largo plazo a todas y todos los naucalpenses, y avanza en coordinación con los gobiernos de México y del Estado de México respaldando proyectos como el Tren Ligero Río Hondo-Buenavista, que avanza en su proceso de consolidación como una de las obras estratégicas para transformar la movilidad metropolitana.

Este es uno de los proyectos en puerta, impulsado desde hace años por el alcalde Isaac Montoya Márquez; en su momento respaldó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y fue considerado por la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo como una de sus 100 propuestas de campaña, luego de años de gestiones y planteamientos.

En este sentido, el alcalde ha mencionado que el proyecto del Tren Ligero Río Hondo-Buenavista se retomó y que los estudios técnicos de viabilidad los está llevando a cabo la Unión Europea. Además, será parte de la llave para recuperar y transformar diversas comunidades.

La estación final de San José Río Hondo será histórica. “Es un proyecto que también nos emociona, nos inspira y estaremos trabajando en ello”, refiere Montoya Márquez.

El presidente municipal ha mantenido el impulso a este proyecto desde su etapa legislativa y, actualmente como alcalde de Naucalpan ha colocado nuevamente al Tren Ligero como una prioridad para mejorar la conectividad del municipio con la Ciudad de México y atender una de las principales demandas históricas de la población: contar con alternativas de transporte público masivo, moderno, seguro y sustentable.

Esta infraestructura representará mucho más que una nueva línea de transporte: constituye una oportunidad para transformar la movilidad, ordenar el territorio, generar mejores condiciones urbanas y acercar oportunidades de educación, empleo y servicios a miles de familias.

La idea de conectar Río Hondo con Buenavista tiene antecedentes de varias décadas. Sin embargo, durante los últimos años el proyecto ha avanzado hacia una etapa de estudios y definición técnica. Incluso el gobierno municipal, hace lo propio ha habido acercamiento con empresarios e inversionista de la región para que conozcan las bondades de concretar este proyecto en beneficio de miles.

El proyecto es una demanda y una visión que durante años se ha planteado para Naucalpan. Hoy tenemos una ruta clara: estudios, coordinación entre gobiernos y trabajo con las comunidades para hacerlo realidad, señaló en su oportunidad el alcalde Isaac Montoya.

El Gobierno de Naucalpan continuará acompañando los trabajos técnicos y las mesas de coordinación con las autoridades federales y estatales, así como el diálogo con las comunidades involucradas en el eventual trazo.