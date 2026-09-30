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NACIONAL

Tren Ligero Río Hondo-Buevanista, un proyecto histórico de Isaac Montoya

Publicado

Hace 1 día

en

Gran respaldo del Gobierno de México * Avanzan los estudios técnicos y financieros * Este sistema de transporte es una prioridad para mejorar la conectividad del municipio de Naucalpan con la Ciudad de México y atender una de las principales demandas históricas de la población

 

EL TOPO

 

El Gobierno de Naucalpan trabaja para dejar legados en diversos rubros que trasciendan y beneficien a largo plazo a todas y todos los naucalpenses, y avanza en coordinación con los gobiernos de México y del Estado de México respaldando proyectos como el Tren Ligero Río Hondo-Buenavista, que avanza en su proceso de consolidación como una de las obras estratégicas para transformar la movilidad metropolitana.

Este es uno de los proyectos en puerta, impulsado desde hace años por el alcalde Isaac Montoya Márquez; en su momento respaldó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y fue considerado por la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo como una de sus 100 propuestas de campaña, luego de años de gestiones y planteamientos.

En este sentido, el alcalde ha mencionado que el proyecto del Tren Ligero Río Hondo-Buenavista se retomó y que los estudios técnicos de viabilidad los está llevando a cabo la Unión Europea. Además, será parte de la llave para recuperar y transformar diversas comunidades.

La estación final de San José Río Hondo será histórica. “Es un proyecto que también nos emociona, nos inspira y estaremos trabajando en ello”, refiere Montoya Márquez.

El presidente municipal ha mantenido el impulso a este proyecto desde su etapa legislativa y, actualmente como alcalde de Naucalpan ha colocado nuevamente al Tren Ligero como una prioridad para mejorar la conectividad del municipio con la Ciudad de México y atender una de las principales demandas históricas de la población: contar con alternativas de transporte público masivo, moderno, seguro y sustentable.

Esta infraestructura representará mucho más que una nueva línea de transporte: constituye una oportunidad para transformar la movilidad, ordenar el territorio, generar mejores condiciones urbanas y acercar oportunidades de educación, empleo y servicios a miles de familias.

La idea de conectar Río Hondo con Buenavista tiene antecedentes de varias décadas. Sin embargo, durante los últimos años el proyecto ha avanzado hacia una etapa de estudios y definición técnica. Incluso el gobierno municipal, hace lo propio ha habido acercamiento con empresarios e inversionista de la región para que conozcan las bondades de concretar este proyecto en beneficio de miles.

El proyecto es una demanda y una visión que durante años se ha planteado para Naucalpan. Hoy tenemos una ruta clara: estudios, coordinación entre gobiernos y trabajo con las comunidades para hacerlo realidad, señaló en su oportunidad el alcalde Isaac Montoya.

El Gobierno de Naucalpan continuará acompañando los trabajos técnicos y las mesas de coordinación con las autoridades federales y estatales, así como el diálogo con las comunidades involucradas en el eventual trazo.

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NACIONAL

Estamos más fuertes que nunca: Enrique Vargas

Publicado

Hace 12 minutos

en

octubre 1, 2026

Por

El PAN está preparado para enfrentar el próximo proceso electoral * Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, Edomex, agradece el apoyo de la militancia y refrenda su compromiso de seguir encabezando una administración que refleje los ideales del panismo

 

EL TOPO

 

Ante el inicio del proceso electoral 2026–2027, el Partido Acción Nacional (PAN) en Huixquilucan mostró su fuerza y unidad en un encuentro que reunió a cerca de mil militantes y simpatizantes, encabezado por Enrique Vargas del Villar y Romina Contreras Carrasco.

Vargas del Villar y Contreras Carrascos destacan la fortaleza del panismo local y llaman a defender los resultados que han consolidado al municipio como un referente de buen gobierno en el Estado de México.

Durante la celebración del 87 aniversario de la fundación del PAN, Enrique Vargas, vicecoordinador de los senadores panistas, afirma que el partido se mantiene más fuerte que nunca y preparado para enfrentar el próximo proceso electoral.

“Todas estas elecciones, a partir de 2018, las hemos ganado y en 2027 vamos a volver a ganar. Acción Nacional no perderá una sola sección electoral en Huixquilucan”, enfatiza ante los asistentes.

Vargas recordó que el crecimiento del panismo huixquiluquense ha sido sostenido: mientras en 2016 la diferencia fue de apenas 380 votos, en la elección de 2024 el PAN amplió su ventaja con 42 mil sufragios sobre su más cercano competidor. Este respaldo ciudadano, dijo, refleja la confianza en los gobiernos emanados de Acción Nacional.

 

ROMINA CONTRERAS: CONTINUIDAD Y LIDERAZGO

Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, agradece el apoyo de la militancia y refrenda su compromiso de seguir encabezando una administración que refleje los ideales del panismo.

“Acción Nacional encabeza las listas de preferencia y aceptación ciudadana. En Huixquilucan hemos ocupado más de 28 veces el primer lugar nacional y estatal, gracias al trabajo de cada uno de ustedes”, añade.

Contreras destaca que la gestión municipal ha mantenido altos niveles de eficiencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía, lo que ha permitido consolidar al municipio como ejemplo de gobernanza local.

Por otro lado, el líder del PAN en Huixquilucan, Erick Daniel Rojas Gutiérrez, reconoce el esfuerzo de militantes que han mantenido viva la estructura partidista. “Cuando hablamos de 87 años de Acción Nacional, hablamos de una historia escrita en las calles, en las comunidades y en el trabajo cotidiano de nuestra militancia. Esta celebración es suya”, agrega.

 

ESTRUCTURA UNIDA Y FORTALECIDA

El encuentro reafirma la cohesión interna del panismo huixquiluquense y su compromiso de mantener los buenos resultados obtenidos en la última década.

Con una base sólida y liderazgo visible, Acción Nacional busca llegar al proceso electoral de 2027 con una estructura fortalecida y una narrativa centrada en la continuidad de gobiernos eficientes y cercanos a la gente.

 

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NACIONAL

Notarías con antecedentes irregulares colaborarían con Infonavit Hidalgo

Publicado

Hace 21 horas

en

septiembre 30, 2026

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De los siete titulares que habrían participado en este esquema, al menos cinco cuentan con antecedentes penales por presuntos delitos de fraude y falsificación, e incluso por denuncias de feminicidio

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Un grupo de siete notarías públicas de Hidalgo mantendrían una estrecha colaboración con la delegación estatal del Infonavit, pese a ser acusadas y señaladas de prácticas irregulares y de presunta comisión de delitos.

El más reciente escándalo es su participación en un presunto esquema de cobros irregulares encabezado por el delegado estatal del Infonavit, Alejandro Canek Vázquez Gongóra.

Las notarías encargadas de la elaboración de escrituras y de la inscripción de la documentación ante el Registro Público de la Propiedad habrían colaborado con otros 11 funcionarios del Infonavit Hidalgo para realizar cobros indebidos a derechohabientes con el propósito de “acelerar sus trámites” o “facilitar el acceso a créditos” de vivienda.

De los siete titulares de las notarías que habrían participado en este esquema, al menos cinco cuentan con antecedentes penales por presuntos delitos de fraude y falsificación, e incluso por denuncias de feminicidio.

En este grupo se encuentra la notaría número 1 del municipio de Ixmiquilpan, a cargo de la licenciada Marcela Pascoe Lordméndez.

En marzo de este año, la juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documentos oficiales.

Aunque la juez concedió seis meses para que las autoridades continuaran con las investigaciones complementarias, Marcela Pascoe siguió en el cargo porque las medidas cautelares no contemplaban la suspensión de labores.

Otra de las personas con antecedentes y vinculadas supuestamente al esquema de Canek Vázquez es Alejandro Habib Nicolás, titular de la notaría 22 de Pachuca.

A principios de este año fue acusado, junto con el también exprocurador Javier Ramiro Lara Salinas, de presunto encubrimiento y conflicto de intereses en la investigación del feminicidio de Gloria Sintia Saldaña González.

Las investigaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalan que los funcionarios habrían manipulado intencionalmente pruebas para reconstruir los hechos del feminicidio de Sintia Saldaña y fincar responsabilidades por negligencia y omisiones contra otros funcionarios involucrados en la identificación forense de la víctima, ocurrida hace 10 años.

Además, en abril de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le canceló su cuenta de inscripción al RFC por canales remotos por no presentar su aviso de renovación e incumplir con la documentación entre los años 2006 y 2020.

De acuerdo con la Ley de Notariado en Hidalgo, por cada 35 mil habitantes debe existir una notaría pública. Sin embargo, sólo en Pachuca hay cerca de 30 notarías, cuando la población es de poco más de 325 mil personas, es decir, hay un excedente de 21 notarías, lo que refleja la irregularidad en este tema en el estado.

 

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NACIONAL

Azucena Cisneros pone a La Agüita bien bonita al darle luz y colorido

Publicado

Hace 3 días

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septiembre 28, 2026

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De zona marginal a galería a cielo abierto * La alcaldesa de Ecatepec, Edomex, inaugura dos Senderos Seguros en esta comunidad, ubicada en la parte alta de la Sierra de Guadalupe

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inaugura los andadores Laureles y Flor de San Juan, de la colonia La Agüita, ubicada en lo alto de la Sierra de Guadalupe, en la región de San Andrés de La Cañada, que fueron transformados con murales multicolores y alumbrado público.

La Agüita es un asentamiento que surgió de manera irregular en la Sierra de Guadalupe, cuyos habitantes fueron marginados durante décadas, aunque el actual gobierno municipal trabaja para transformar el paisaje urbano y llenarlo de colorido, además de mejorar también servicios públicos como alumbrado, agua potable y drenaje.

“Vamos a recorrer este gran Sendero Seguro y es, por supuesto, una galería de arte urbano. Es muy bonito y me siento muy contenta por todos los niños y las niñas, que son los más felices de todo el color en las casas, en las calles, en las escaleras”, añade Cisneros Coss.

Reitera que trabajan para rescatar la imagen urbana en la parte alta de San Andrés de la Cañada, con la participación de la comunidad y de alrededor de 100 muralistas que colaboran con el gobierno municipal, por lo que buscan crear una “galería de arte urbano” en esta zona.

Edith Cruz Hernández, habitante de Andador Laureles, afirma: “Se ve bonito. Mejora nuestra calle, diría que está bien. Sí hubo el cambio, porque no había lámparas, no había luz en la calle”.

El andador Laureles se localiza en una pendiente pronunciada de 50 metros lineales, el cual ahora es un Sendero Seguro, en el que fueron pintadas fachadas, escaleras y cinco murales, además de que instalaron alumbrado público.

Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas, dijo que también intervinieron andador Flor de San Juan, de 60 metros lineales, donde pintaron escaleras y fachadas de viviendas, así como seis murales.

Cira López, vecina de andador Laureles, consideró que el Sendero Seguro “hace un cambio, las viviendas cambian”, pues se llenó de colorido y de luz; la mujer pidió mejorar los servicios públicos en la comunidad, sobre todo suministro de agua potable y drenaje.

Autoridades de Ecatepec proyectan pintar las fachadas de alrededor de tres mil viviendas de la región de San Andrés de la Cañada, para cambiar el gris que actualmente impera por un paisaje de mucho color.

 

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