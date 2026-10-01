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SILENCIO ROTO

En Puebla no es “el tiempo de las mujeres”

Publicado

Hace 15 horas

en

El mandatario poblano manda al carajo la frase insignia presidencial: “No llegué sola, llegamos todas” * El gobernador reaccionario (porque se opone al progreso político o social) mancilla reformas legales y constitucionales implementadas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y el combate a las violencias de género

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Sólo para poner en contexto el título de esta colaboración en IMPACTO, se precisa: Reaccionario: Que se opone al progreso político o social.

Y aunque en las estructuras del poder la trama se hace ver como contenido trivial, más bien es tribal.

Con un horizonte sombrío y patético, el fondo implica una ofensa que, sin duda, daña y socava la figura presidencial.

Incluso quebranta un acontecimiento histórico que involucra la voluntad popular, la democracia y los ordenamientos constitucionales.

Pero para que los lectores ubiquen el contexto, se hace la aclaración que la intención no es magnificar los hechos, sino presentar en su justa dimensión los acontecimientos que encierran un profundo agravio.

Ignorarlos o banalizarlos implica irresponsabilidad y convertirse en cómplices de ofensas que humillan y representan una burla.

Al grano:

La llegada de la primera mujer a la Presidencia de México en 2024 bajo la frase insignia: “No llegué sola, llegamos todas”, tiene un simbolismo histórico y trascendente.

Significa un avance que modifica un auténtico rompimiento de moldes políticos y sociales.

Transformar estructuras anacrónicas, irracionales y afrentas legendarias que sucumbieron ante la voluntad democrática de una sociedad que, mediante el sufragio, hizo patente expresiones liberales y republicanas.

“Es tiempo de mujeres” encierra y contempla principios que se reafirman con el lema impulsado por la Primera Mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para visibilizar el papel histórico, la igualdad sustantiva y la llegada de las mujeres a los máximos cargos de toma de decisiones en el país.

Luego entonces resulta sorprendente el silencio y la complacencia de la estructura y maquinaria gubernamental ante las expresiones de menosprecio y deshonra hechas por un hombre del sistema.

Mas la confabulación no queda ahí. Además, involucra el silencio y la tolerancia del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

A lo que debe agregarse la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que encabeza Rosario Piedra Ibarra, quien ha sepultado principios legales para tolerar abusos.

Como también el encubrimiento de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Laura Itzel Castillo, quien es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de igualdad y equidad de género.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de la Mujer puede activar Alertas de Género en regiones del país cuyo índice de violencia sea alto.

Sin dejar fuera a la Secretaría de Gobernación (Segob) que, teóricamente, “se encarga de supervisar el desarrollo político del país y contribuye en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, paz social, desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un Estado de Derecho”.

Generar y operar las políticas nacionales relacionadas con la prevención de violencia contra las mujeres y el sistema de cuidados; implementar los procesos formativos en el servicio público para erradicar todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres, es tarea del gabinete presidencial.

Un gobernador misógino es el que provoca y remite al análisis de acontecimientos que en pleno Siglo XXI deberían estar desterrados y no ser encubiertos por el Gobierno de México.

Los hechos revelan y exhiben una doble moral.

Politólogo, legislador (diputado local y federal, senador de la República), presidente municipal y gobernador es Alejandro Armenta.

El mismo que apuntó: “Es delicado proponer a una mujer”.

Armenta Mier, el gobernador de Puebla, quien justificó nombrar hombres, tras señalar que la delincuencia hace peligroso el cargo a mujeres.

Controversia que impacta en una realidad: Una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, es la Jefa de las Fuerzas Armadas, la cabeza de la Seguridad Nacional.

Un mandatario estatal que, entonces, debería impugnar la presencia de Ernestina Godoy Ramos en la Fiscalía General de la República.

Porque aun cuando la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la declaración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, es “muy delicado” y “no fue muy afortunada”… no es suficiente.

Al margen de sus vaivenes acomodaticios y la demostración de carentes principios ideológicos (en julio de 2012 festinó ¡Felicidades a Enrique Peña Nieto! Vencimos al socialismo populista de la izquierda), el contexto de los acontecimientos es de suma gravedad.

Ahora, con la protección y ¿complicidad? de esos populistas, pisotea igualdades contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). a quienes se refería despectivamente y con desprecio, se ha atrevido a reprobar o criticar sus posturas, pasadas y actuales.

Armenta Mier mancilla reformas legales y constitucionales implementadas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y el combate a las violencias de género.

Y ante ese menosprecio, no pasa nada. Se toma como una gracejada que se festina.

Turbio como es, el gobernante -hechura a obra y gracia de Mario Marín, el famoso Gober Precioso- se encierra y refugia en su vitrina del cinismo.

Seguramente desconoce la frase que se ha proyectado en foros internacionales como la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, destacando que el reconocimiento de derechos ya no permite regresiones.

Político rupestre, ese poblano fulmina a las mujeres y el “talentoso” pisotea derechos constitucionales. Bajo su visión condena y desacredita “El tiempo de mujeres”.

Debería tener en cuenta que en la actual LXVI Legislatura del Senado de la República hay 64 mujeres senadoras, lo que representa la mitad de los 128 escaños totales y se cumple con el principio de paridad de género.

Que en la actual Cámara de Diputados de México hay 253 mujeres diputadas, lo que representa el 50.6 % del total de las 500 curules.

Que en la composición actual de la Legislatura de ellas son de mayoría relativa 149 diputadas (electas por votación directa en su distrito).

Que por representación proporcional hay 104 (por la vía plurinominal mediante listas de partido).

Que la integración de la LXVI Legislatura marca un hecho histórico al superar por primera vez el 50% de presencia femenina en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Por supuesto que también ignora que en México hay aproximadamente 605 presidentas municipales y alcaldesas, lo que representa cerca del 25% al 30% del total de los municipios del país.

Que el país cuenta con 2,478 municipios y demarcaciones territoriales y el porcentaje de liderazgo femenino (según cifras recientes del Censo Nacional de Gobiernos Municipales) destaca que la presencia de mujeres aumentó de manera importante en los últimos años, superando el 11.5% registrado una década atrás gracias a las medidas de paridad de género.

El estado de Puebla tiene aproximadamente 6.5 millones de habitantes (el quinto más poblado del país), está dividido administrativamente en 217 municipios.

Tiene una riqueza cultural y turística que incluye Pueblos Mágicos (como Cuetzalan, Atlixco, Zacatlán y Chignahuapan), famosas por su arquitectura, tradiciones y naturaleza.

Además, en su acervo histórico y cultural está la Gran Pirámide de Cholula y escenarios clave de la historia nacional como la Batalla del 5 de Mayo en los fuertes de Loreto y Guadalupe.

Puede presumir su gastronomía por platillos mundialmente reconocidos como el mole poblano, los chiles en nogada, las cemitas y los dulces de camote.

En esa entidad la mayoría de los habitantes tiene como lengua materna el español al que el país reconoce como lengua nacional, pero puede ufanarse de contar con 67 lenguas indígenas de las 287 variedades lingüísticas que hay en el país.

Que Puebla fue uno de los principales escenarios de las culturas prehispánicas como la mexica, tolteca, olmeca, totonaca, nahua, mixteca, zapoteca y otomí, entre otras.

Pero, lamentablemente, no puede presumir o jactarse de tener a un gobernante anclado en conductas antidiluvianas.

 

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SILENCIO ROTO

Naufragio del Yate “Unidad”

Publicado

Hace 1 semana

en

septiembre 23, 2026

Por

Vigente el proverbio popular “Más reinos derribó la soberbia que la espada” * Por si fuera poco, el PT -que supuestamente es aliado de Morena- mostró su desacuerdo con los nominados en Campeche, Guerrero, Michoacán y San Luís Potosí. Así está la tan cacareada “Unidad”

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Al desplazarse por aguas agitadas, el lujoso yate llamado “Unidad” naufragó.

La embarcación en que viajan los militantes de Morena y sus aliados, se fue a pique irremediablemente.

A la vista de quienes esperaban ansiosamente su arribo, el navío zozobró, aunque no faltará quien sostenga que fue una exitosa travesía.

Tripulado por quienes pregonaron acuerdos y compromisos, no pudieron impedir que, al navegar en aguas turbulentas, el buque encallara.

El personal responsable de que el lujoso trasatlántico llegara a buen puerto, fue incapaz de que el arribo se hiciera sin tropiezos.

La tripulación, a cuyo frente se encuentran Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, con un conjunto de personas que trabajan a bordo, tendrán que aceptarlo y buscar prontas soluciones.

Ahora no podrá afirmarse que el fracaso fue generado por la ultraderecha o las oligarquías.

Pese a impugnaciones, inconformidades, protestas y acusaciones de haber cometido un fraude y haber traicionado a la militancia, de integrantes del Movimiento Regeneración Nacional y sus cómplices de otros partidos, Los factores que influyeron para el tropiezo son de alta gravedad y no hay forma alguna de negar que se arruinó un proceso selectivo en el que imperaron viejos vicios que destruyen la ilusión de un abanderamiento democrático.

Habría que analizar los métodos para las postulaciones, la lucha interna y externa de las tribus que se niegan a despojarse de su irracional investidura de confrontaciones como sistema de hacer política.

Destaca la opacidad en el manejo de las encuestas y los grados de popularidad de los designados, al no hacerse públicas y recurrir a imposiciones y caprichos de las esferas del poder.

Estrategias fallidas y vanidades imperantes, desterraron la oportunidad de realizar un proceso selectivo que corresponda a las vociferantes proclamas de no ser iguales a los del pasado.

Bien dice el proverbio popular que “Más reinos derribó la soberbia que la espada”.

Y queda demostrado que la soberbia es un reflejo de la ignorancia y la inseguridad que daña la imagen de quienes manifiestan ser dueños de la verdad.

Bajo el ostentoso membrete de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional (que no es más que un “destape” simulado para seguirse burlando de las incompetentes autoridades electorales), son la materia prima del solemne fiasco democrático.

En ese engañoso sistema de imposición de candidaturas a gobiernos estatales, también debe contemplarse la actitud que asumirán quienes fueron relegados y exhibidos públicamente.

Porque morenistas como Ismael  Burgeño Ruiz (quien gastó excesivas cantidades de dinero para promoverse), el senador Raúl Morón (quien por segunda vez es desechado como candidato), el diputado José Narro Céspedes (tratado como aliado desechable), Abelina López, Rafael Marín Mollinedo y los que faltan, no se quedarán quietos al ser tratados como platos de segunda mesa.

A ellos debe sumarse Félix Salgado Macedonio, un toro al que con capotazos y banderillas tuvieron que pacificar porque andaba acelerado por suceder a su hija Evelyn en la gubernatura guerrerense.

Nuevamente, igual que al michoacano Morón, no solamente fue descartado, sino también relegado.

 

TODA UNA FARSA EL ANUNCIO DE LOS NOMBRAMIENTOS

Está claro que es falso el discurso de la “Unidad”.

Prueba de ello es cómo se dieron los anuncios de los nombramientos, donde fue exhibida la farsa de la dirigencia del partido gobernante.

En el caso de Verónica Díaz, quien fue escogida para Zacatecas, el rechazo generó gritería y desorden.

Abucheada al momento de ser anunciada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, los morenistas gritaron “¡fraude!” y “fuera al monrealismo”, aunque se quiso disimular en medio de aplausos y vítores para ocultar el repudio.

La senadora Díaz causa controversia dentro de Morena por su cercanía con la familia Monreal, en especial de David Monreal, gobernador del estado.

Que su nombramiento no haya sido bien recibido, queda de manifiesto desde que la dirigente Ariadna Montiel solicitó: “Les pedimos, compañero José Narro (morenista que también buscaba la candidatura), si nos apoya pidiéndoles a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio”.

El problema en el nombramiento de Verónica Díaz está basado en que representaría la continuidad dentro del estado al ser cercana a la familia Monreal.

Su relación viene del matrimonio que tuvo con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano de Ricardo y David Monreal, actual gobernador del estado, quien es acusado de impulsar su candidatura.

Debe tenerse presente que en junio de este año, en un evento público, el gobernador dijo que -ante la cercanía de las elecciones- era “tiempo de mujeres”, con lo cual en automático descartó a su hermano Saúl, quien andaba más acelerado que una locomotora.

Pero como para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo, fue que viniera la decisión que favoreció a la excuñada.

Aunque en su oportunidad aspirantes como José Narro Céspedes y Ulises Mejía Haro habían pedido al partido que fijara reglas claras y asegurara el piso parejo en la contienda interna, pero fueron tirados de a locos.

En el caso del estado de Guerrero el ambiente no fue nada diferente, por el contrario, acentuó los conflictos porque Abelina López (la presidenta municipal de Acapulco que usa collares caros y quien no termina de aclarar el manejo del presupuesto) fue la protagonista del bullicio.

Al referirse a la designación de Beatriz Mojica, se lanzó contra el nombramiento de la coordinadora estatal de Morena y aprovechó para hacer públicos sus desacuerdos.

Fue tal la claridad y dureza por la postulación, que dejó un mensaje con el cual puede ejemplificarse que la unidad está quebrantada:

“Quien festeje, festeja la crónica de una muerte anunciada”.

Ella afirma que en las encuestas la popularidad de Mojica no tiene el soporte para representar al partido guinda y negó sentirse derrotada.

Lucha interna por el poder, no interés de la oligarquía, es lo que contraviene la tesis esgrimida por los dirigentes del partido que gobierna.

Fracasar significa no obtener el resultado deseado o previsto en un proyecto, y eso es lo que les viene sucediendo a quienes tienen el encargo de nombrar a sus defensores estatales.

Otro punto de referencia es el de Julieta Ramírez Padilla, quien fue nombrada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Baja California.

Ahí el alcalde de Tijuana con licencia (Ismael Burgueño) se topó con pared -al igual que Jaime Bonilla- porque la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda logró imponer a su preferida.

Casualmente a quien fue su secretaria particular, a quien se señala de tener acuerdos con las agencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a quien teóricamente corresponderá cubrirle las espaldas.

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California dado a conocer por la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, tampoco fue recibida con festejos.

El PVEM respaldó la designación, mientras que el Partido del Trabajo (PT) decidió no sumarse y anunció que irá con un candidato propio para dichos comicios.

Y tras darse a conocer el nombramiento de Julieta Ramírez como coordinadora de la 4T, Ismael Burgueño confirmó que regresará a la presidencia municipal de Tijuana.

Porque luego de haberse promovido como si buscara la Presidencia de la República, hay que reponerse de los gastos y darse cuenta que les confió la tarea a personas equivocadas.

Que Eugenio “Gino” Segura haya sido designado por Morena como coordinador de la 4T para Quintana Roo, puso en evidencia diversos puntos relevantes.

Primero que se impusieron las presiones, el poder y la influencia del llamado “Niño Verde” Jorge Emilio González Martínez.

Luego que la gobernadora Mara Lezama Espinosa pudo cumplir su capricho de llevar de la mano a su protegido y compañero de viajes, quien también podría considerarse un seguro de vida para el futuro.

Y que Rafael Marín Mollinedo, el candidato de la familia López Obrador-López Beltrán, hizo berrinche al final.

Bajo el argumento de que ya tiene una edad avanzada y por tanto no apoyará en sus tareas “Gino”, lo cual pone en evidencia que habrá de tragarse su coraje.

Curioso porque nunca puso sobre la mesa que la edad le impedía ser el favorecido para gobernar Quintana Roo.

Por si fuera poco, el PT que supuestamente es aliado de Morena, mostró su desacuerdo con los nominados en Campeche, Guerrero, Michoacán y San Luís Potosí.

Ahí está la tan cacareada “Unidad”.

 

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SILENCIO ROTO

¿Desprecio a la investidura presidencial?       

Publicado

Hace 2 semanas

en

septiembre 18, 2026

Por

Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y “Andy” López Beltrán, los grandes ausentes * En política no hay casualidades, sino causalidades * Rechazo o reto, inevitablemente ese hecho hizo retroceder para remontarse a tiempo pasado * Alfonso Durazo Chávez, en el centro del escándalo

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Quizá los hechos no fueron objeto de recriminaciones o condenas públicas, para evitar seguir dañando la imagen del partido gobernante.

O también como un método para validar las tácticas y sistemas que permitieran el control de daños.

Sin embargo, se ajustan a estrategias fallidas en las que deliberada y sutilmente, se buscó ocultar un escándalo en el que nacen interrogantes sobre una metódica rebeldía o un desprecio manifiesto.

Lo que sí queda claro es que las acciones son contrarias al protocolo y civilidad política que debe imperar en esos niveles.

Pareciera que hubo una instrucción de “congelar” cualquier referencia y sepultar los hechos para no manchar un evento como es un informe presidencial.

Relatamos hechos y protagonistas medulares:

Personajes encumbrados y políticos centrales de escándalos mayúsculos: Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y “Andy” López Beltrán dieron paso nuevamente a la polémica.

Ausentes en el segundo informe de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, generan interrogantes sobre el origen de su alejamiento.

Fue premeditado, sugerido por la titular del Poder Ejecutivo o la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional o simplemente es un rechazo a la figura presidencial.

Metafóricamente el desprecio se define como “el ácido sulfúrico” de las relaciones humanas.

Y en política no hay casualidades, sino causalidades.

Rechazo o reto, inevitablemente hicieron retroceder para remontarse a tiempo pasado.

El 9 de marzo de 2025, Adán Augusto López y otros políticos de Morena no saludaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum a su llegada a un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México porque estaban distraídos tomándose una foto con Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”.

En aquel momento la Presidenta caminaba hacia el templete para dar su discurso. Juntos, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco posaban para una foto con “Andy” López Beltrán.

El desaire de los políticos que afirmaron no percatarse de la presencia de doctora Sheinbaum en ese instante, generó inquietudes porque cuando intentaron acercarse después, ella siguió su camino sin detenerse.

Como respuesta, los implicados fabricaron una sarta de disculpas.

Adán Augusto y Manuel Velasco publicaron mensajes públicos para disculparse con la Mandataria. El argumento, en su explicación, fue que la emoción del momento les impidió escuchar cuando Claudia Sheinbaum llegó.

En la postura oficial, la doctora Sheinbaum restó importancia al asunto y aceptó que se trató de un descuido por la aglomeración.

Pero en los hechos no basta con dar explicaciones, promesas o discursos convincentes. Porque el compromiso verdadero se ve en la práctica diaria y en los actos concretos hacia la otra persona.

La frase “obras son amores y no buenas razones” es un conocido refrán popular en español que significa que el amor y el afecto se demuestran con hechos reales y no sólo con palabras bonitas.

Debido a su capacidad corrosiva para destruir cualquier vínculo desde los cimientos, el desprecio se compara con un ácido corrosivo porque un ácido quema y deshace el metal.

Obviamente las consecuencias son funestas, ya que el desprecio o un desafío de esa magnitud representa la postura de quien mira desde las alturas.

La persona que lo ejecuta, se coloca imaginariamente en una posición de superioridad moral o intelectual para declarar al otro como indigno o inferior.

Por tanto, esa muralla tóxica funciona como un muro de jerarquía y rechazo que impide la empatía, transformando al interlocutor en un enemigo o en alguien desprovisto de valor.

Y sin temor a la equivocación, puede afirmarse que de ahí se derivaron acciones de graves consecuencias que tuvieron repercusión en los reacomodos políticos.

Para ilustrarlo habría que hacer referencia a los conocidos refranes populares:

“Con la vara que midas, serás medido”.

Basados en esos hechos, hay justificación para preguntarse si la ausencia de Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y el “Andy” que está de moda, se ausentaron del segundo informe presidencial por decisión propia.

Pero los acontecimientos van más allá.

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, el sociólogo militante de Morena y que se desempeña como senador de la República, no debe perder de vista que es legislador por lista nominal.

Rey de los altercados y de sistemáticas medidas de presión que han sido calificados como chantajes, Fernández Noroña rechazó la designación de Higinio Martínez como presidente de la Mesa Directiva del Senado e insistió en que es un error.

Al arranque del primer día de sesiones legislativas, con Higinio Martínez como presidente del Senado, Fernández Noroña aseguró que el tiempo le dará la razón sobre la conducción que Higinio hará de las sesiones.

Aun así, dijo que por lo pronto tendrá una relación “telepática” con él. No, yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar a que el tiempo demuestre que tengo la razón. Es un error.

En absoluto desacato a los acuerdos políticos y en franca desobediencia a las instrucciones surgidas en Palacio Nacional, no se anduvo por las ramas y lo hizo público.

El senador morenista rechazó la designación de Martínez, pues augura que el mexiquense tendrá una conducción de conveniencia con la oposición, cuando dichos grupos políticos han solicitado la intervención extranjera, y se acercan las elecciones de 2027.

Y como si quisiera ser autor del libreto de una telenovela, ante las expresiones de la Presidenta Sheinbaum Pardo sobre que no hay división en Morena, Fernández Noroña dijo coincidir.

Curioso porque sus actitudes son de desprecio a la investidura presidencial y de reto abierto porque no hay una autoridad con la suficiente calidad moral como para ponerlo en su lugar.

Sus constantes y reiteradas posturas de provocación, confirman que en toda la estructura del Movimiento Regeneración Nacional (desde Andrés Manuel López Obrador hasta Ariadna Montiel y en su momento Luisa María Alcalde) nadie se atreve a ponerle un alto.

Sin pudor, exhibe sus fanfarronadas y recurre a bravatas y todo le es tolerado.

Fernández Noroña goza y disfruta los escándalos, que son su mejor recurso para lanzar amenazas y amedrentar a la dirigencia morenista, grescas que alguien debiera sancionar.

El senador morenista enfrenta cuestionamientos por su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, sus viajes en aviones privados y su estilo de vida contrastante con el discurso de Austeridad Republicana de la 4T.

 

HISTORIAS

Habrá quién se acuerde de que Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presuntos negocios y redes de empresas inmobiliarias y societarias.

Que participa en negocios y empresas relacionadas con Grupo Compromiso Oak: Empresa fundada en Hermosillo en 2018 vinculada a un desarrollo inmobiliario en Yuma, Arizona (Estados Unidos), que ha generado ingresos millonarios.

Sedona Springs: Sociedad establecida en agosto de 2018 donde Durazo Chávez participa junto con el empresario ganadero Ramón Ángel Castillo Vázquez.

Inmobiliaria Falay Cava: Creada en septiembre de 2024 en Guaymas, dedicada a bienes raíces y construcción de astilleros, en la que Castillo Vázquez también aparece como socio.

Que existen investigaciones en las que entre los socios de Durazo Chávez (como Ramón Ángel Castillo Vázquez) y otros personajes, incluidos señalamientos hacia redes de combustible ilegal (huachicol fiscal) y funcionarios del gabinete estatal de Sonora en distintas sociedades.

Que conste, son preguntas que no pueden ignorarse.

 

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SILENCIO ROTO

El partido de la pureza         

Publicado

Hace 3 semanas

en

septiembre 10, 2026

Por

Si ganan la encuesta y tienen malos antecedentes no serán candidatos, la advertencia de Ariadna Montiel * ¿Santiago Nieto Castillo, Andy López Beltrán, Arturo Ávila, Rafael Marín Mollinedo, Andrea Chávez, Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Olmeda, Mara Lezama, Américo Villarreal, Enrique Inzunza, entre otros personajes, cumplen con el candado de no tener un pasado reprochable?

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Quizá sea una preocupación injustificable, pero hay noches en que no he podido conciliar el sueño.

Al despertar la mañana siguiente, se hace presente un pequeño signo que abona a mi favor.

Sin que tenga dedicatoria, en esos momentos de reflexión, me pregunto ¿Quién será el político ideal, militante de Morena, que tenga las cualidades suficientes para lograrlo?

Y cuando vuelve a presentarse la oscuridad, regresa la incertidumbre y en mis oídos retumban las palabras de Ariadna Montiel: Si ganan la encuesta y tienen malos antecedentes no serán candidatos.

Justo en medio de la penumbra, crecen los titubeos y los dilemas al intentar que la memoria quede fija en algún personaje al que pudieran aplicarse esos preceptos de la dirigente del Movimiento Regeneración Nacional.

Porque, sin duda, deben tener un destinatario.

Aunque también, irremediablemente, habrá muchos que, en lugar de preocuparse, estén muertos de la risa por lo que parece una amenaza sin valor.

Todo surgió porque durante la quinta reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Montiel también llamó a no invitar a candidatos con un pasado reprochable.

Los lectores de IMPACTO pueden tener la seguridad de que, de inmediato, vinieron a la mente imágenes que difícilmente pueden borrarse.

Cómo olvidarse de que Santiago Nieto Castillo (nombrado coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Querétaro y virtual candidato a la gubernatura), en 2015 fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Pero en 2017 dejó el cargo luego de que la entonces Procuraduría General de la República determinara su remoción, en medio de la polémica relacionada con el caso Odebrecht y presuntos financiamientos ilícitos.

Posteriormente vino la suntuosa boda (el 5 de noviembre de 2021) en el hotel Casa Santo Domingo de Antigua, Guatemala. Evento que desató una fuerte polémica política que culminó con la renuncia de Nieto a su cargo en el gobierno federal.

El hoy flamante morenista tuvo alrededor de 300 invitados, entre políticos de distintas fuerzas partidistas, empresarios y funcionarios públicos.

Motivo del escándalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la celebración como un acto “escandaloso” contrario a la Austeridad Republicana promovida por su administración.

Todavía se tiene presente la detención en el aeropuerto de Guatemala de un avión privado con invitados afines al gobierno que transportaba efectivo (como un supuesto regalo de bodas) no declarado en la aduana chapina.

Santiago Nieto tuvo que presentar su renuncia a la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) y fue relevado en el puesto por Pablo Gómez.

Candidato virtual a una diputación federal por Tabasco, “Andy” López Beltrán, el de las excentricidades en tiendas de lujo, viajes a Japón, su campaña anticipada, el retiro de su visa por el gobierno norteamericano y la indecorosa carta a Donald Trump, podría ser otro receptor del mensaje de Ariadna.

Agregando la truculenta cena en la Condesa con visibles dispendios. Testigos y cómplices de lo que ahí se haya fraguado fueron su hermano Bobby, Daniel Asaf (exjefe de ayudantes de AMLO y ahora diputado federal), Juan Domingo Beckmann, director de la empresa tequilera José Cuervo y Mauricio Garduño, empresario especializado en los sectores de tecnología y transformación digital.

Un objetivo más sería Arturo Ávila Anaya (vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados), quien aspira a ser alcalde de la Cuauhtémoc. El mismo que adquirió una casa de casi 5 millones de dólares en Rancho Santa Fe, una zona residencial en California.

Ese que ha recibido contratos y concesiones con el Gobierno de la 4T: en Pemex, el que rentó camionetas blindadas, en el aeropuerto de la CDMX y en el Banco del Bienestar ofreció servicios de vigilancia y en Liconsa ya siendo legislador.

Rafael Marín Mollinedo, quien aspira a ser gobernador en Quintana Roo y fue director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha sido involucrado en investigaciones y reportes sobre el incremento del llamado huachicol fiscal durante su gestión.

Cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue enviado como delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán, para darle baños de pueblo.

Aunque en el menú de escándalos abundan los recurrentes que podrían ser motivo de sanciones, hasta ahora como los patos y los peces, nada y nadan.

Están personajes señalados por tener nexos y sospechas de involucrarse con la delincuencia organizada.

Hay otros vinculados a irregularidades de fiscalización, omisiones en reportes de gastos de precampaña como la senadora Andrea Chávez, quien busca ser gobernadora de Chihuahua (protegida y respaldada políticamente por Adán Augusto López).

Figuran también, con antecedentes de violencia de género, denuncias por violencia política o delitos de índole sexual.

Claro que sin olvidar a los partícipes de extorsiones, secuestros, cobro de piso y, algunos, involucrados en asesinatos y fraudes en programas sociales y obras del Gobierno de la República.

Huachicol y corrupción no quedan fuera. Cuestión de que en verdad sean revisados los antecedentes de quienes aspiran a ser gobernadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, alcaldes y todos esos cargos de elección que habrá en el proceso del año 2027.

Más hay otras interrogantes, por ejemplo, quién será el encargado de juzgarlos y de revisar sus antecedentes. No vaya a ser uno igual o peor que ellos.

Un juez es una autoridad pública que tiene la facultad de juzgar y dictar sentencia en un juicio o una controversia legal. Y entre sus funciones está el resolver conflictos, evaluar pruebas y revisar las evidencias presentadas de manera objetiva.

Sin embargo, destaca aplicar la ley, interpretar las normas jurídicas y emitir un fallo imparcial.

En esa función, se impone que tenga calidad moral, honradez, rectitud y coherencia entre lo que dice y lo que hace.

Básico resulta que la reputación de esa autoridad esté revestida siempre con honestidad, justicia y respeto hacia los demás.

Al juzgar debe tenerse en cuenta que los actos de alguien coincidan con los valores buenos que defiende.

Porque el o los juzgadores en el Partido de la Pureza están obligados a comprobar que su pasado y su conducta son limpios.

A quienes se entregue la guillotina y las facultades para ajusticiar a los morenos pecadores, se le tiene que exigir coherencia y ser ejemplo de hacer lo correcto tanto en público como en privado.

Revisar que se hayan conducido con la verdad y cumplir las promesas hechas. Tratar a las personas con dignidad y justicia. Responder por los propios errores y aciertos.

Porque la pureza es la cualidad de algo que está libre de manchas y la moralidad debe apegarse a estrictos principios.

Alejados de la soberbia y la prepotencia, porque como apuntó Séneca: “Escucha aún a los pequeños, porque nada es despreciable en ellos”.

El Movimiento Regeneración Nacional, hoy Partido de la Pureza, pregonó en su decálogo:

Servir al pueblo: El poder se ejerce con humildad; se debe lealtad y atención a la ciudadanía mediante audiencias públicas.

Austeridad republicana: Se eliminan los privilegios de los funcionarios y ningún servidor público debe ganar más que la Presidenta.

Combate a la corrupción: Cero tolerancia al nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo y prácticas de aviadores.

Transparencia: Obligación de informar de manera periódica sobre el uso y destino de los recursos públicos.

Principios rectores: Reafirmar los ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Preceptos, todos ellos, que únicamente han servido para humillar, agraviar y despreciar a dirigentes y militantes.

Que son ignorados y han servido para escupir en la cara del Poder Ejecutivo que, lejos de apegarse a respetarlos, les importa un bledo hacer todo lo contrario.

Las conductas de personajes destacados de Morena son un atropello y ridiculizan que Ariadna Montiel haya concurrido a la plenaria del grupo parlamentario para señalar que el pueblo eligió una representación legislativa mayoritariamente de su movimiento, junto con la Presidenta, y que ello implica una “gran responsabilidad histórica”.

Inútil mensaje (ahí están Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Olmeda, Mara Lezama, Américo Villarreal y Enrique Inzunza, entre muchos) de la dirigente morenista cuando precisa:

“Lo que no vamos a permitir es que nos representen personas que tengan vínculos inconfesables”, afirmó. Reiteró el compromiso de jamás aceptar a “alguien que tenga cuentas pendientes, un pasado cuestionable o hechos que le impidan ser parte de esta transformación”.

La dirigente enfatizó que la restricción no se limita a las candidaturas: “No sólo para ser candidatos, no pueden ser parte de esta transformación porque nos ponen en riesgo la viabilidad de nuestro movimiento”.

En ese sentido dejó claro el criterio que se aplicará: “Reiteramos que quien gane la encuesta y tenga malos antecedentes, no será candidato. Y también les pedimos que nos apoyen en no invitar a gente con malos antecedentes porque les vamos a decir que no”.

Montiel explicó que las evaluaciones se apoyan en la Comisión Nacional de Justicia, a la que calificó como “el cáliz de estas evaluaciones”.

Llamó a los legisladores a mantener la línea de los principios y a no dejarse llevar por “frivolidades” o escándalos, ni a caer en “la narrativa de la derecha” frente a señalamientos mediáticos o en redes.

Recomendaciones fuera de tiempo y de lugar, argumentos desgastados, palabras superadas por una realidad que se impone y que excede la verborrea carente de sustento.

Ni cómo borrar la verdad, para validar una quimera.

 

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