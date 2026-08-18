CNBV y Nu, una licencia bancaria con dudas

Fortalece Naucalpan su estrategia policial con alta tecnología y nueva generación de elementos para brindar tranquilidad a ciudadanos * El alcalde da la bienvenida a 85 cadetes que iniciarán su formación para integrarse a la Guardia Municipal * La percepción de inseguridad disminuyó 9.8 puntos porcentuales entre marzo y junio, de acuerdo con la ENSU

EL TOPO

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, encabeza la Mesa de Paz en la colonia La Cañada, donde dio la bienvenida a 85 cadetes que iniciaron su formación para integrarse a la Guardia Municipal y destacó que la seguridad pública es una de las principales prioridades de su gobierno.

Durante el encuentro, realizado en una de las instalaciones de la Academia de la Guardia Municipal, el alcalde señala que Naucalpan sigue avanzando hacia un nuevo modelo de policía de proximidad, prevención y servicio a la ciudadanía, basado en la profesionalización de los elementos y en la recuperación del vínculo entre policías y comunidades.

Montoya Márquez reconoce la decisión y valentía de los 85 cadetes, quienes durante seis meses recibirán capacitación para formar parte de la corporación y representar una nueva generación de policías comprometidos con recuperar la confianza de la población.

“Siéntanse orgullosos, sépanse dignos de que lo que están haciendo, es una decisión de vida, pero que va a culminar en tener elementos que nos permitan tener una corporación que hoy está en transformación, que hoy está en un proceso de evolución y que seguramente vamos a poder coadyuvar, vamos a poder ayudar a la estrategia de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum”, expresa Montoya Márquez.

Acompañado de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y autoridades auxiliares, destaca que pertenecer a la Guardia Municipal implica asumir una responsabilidad de vida y conducirse con disciplina, principios, firmeza, valores y vocación de servicio.

El alcalde resalta que la estrategia de seguridad implementada en Naucalpan, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, permitió avanzar en la reducción de la incidencia delictiva, particularmente en el combate al robo de vehículos.

Como muestra de estos avances, según con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), entre marzo y junio de 2026 la percepción de inseguridad en Naucalpan pasó de 80.8 a 71%, lo que representa una disminución de 9.8 puntos porcentuales.

Isaac Montoya también destaca el fortalecimiento de la corporación mediante la incorporación de nuevos policías, mayor número de patrullas y mejores condiciones para las y los elementos, como parte de una estrategia integral para dignificar el servicio policial.

“Nunca olviden que el uniforme se porta en el cuerpo, pero el compromiso de ser elemento de la Guardia Municipal se lleva en el corazón, Naucalpan los necesita, Naucalpan los demanda, pero también Naucalpan confía en todas y todos ustedes”, dice a la nueva generación de cadetes.

En materia de modernización tecnológica, informa que Naucalpan avanza en la instalación de más de mil puntos de videovigilancia, el fortalecimiento del C4 y la incorporación de 50 nuevos monitoristas. Asimismo, se impulsan redes vecinales y alarmas comunitarias REMUS para fortalecer la prevención y participación ciudadana.

Añade que próximamente entrará en operación un nuevo C4 en Naucalpan Centro, con mayor capacidad para atender emergencias de seguridad, protección civil, bomberos y servicios médicos.

Como parte del fortalecimiento de la seguridad en las comunidades, anuncia además la instalación de un C2 en la zona de La Cañada, con el objetivo de incrementar la presencia de la Guardia Municipal y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Montoya subraya que la transformación de la seguridad también contempla recuperar la confianza entre policías y ciudadanía, bajo el principio de que el gobierno debe mantenerse cercano, escuchar y atender las necesidades de las comunidades.

En este mismo espacio, anunció la creación de un Mosaico, que ofrecerá alternativas artísticas, culturales, recreativas, deportivas y de convivencia comunitaria, y así contribuir a la recuperación del entorno y fortalecer el tejido social.

El edil afirma que su gobierno continuará invirtiendo en la profesionalización y dignificación de la policía, mediante capacitación, certificación, mejores condiciones laborales y jubilaciones dignas, para consolidar una Guardia Municipal cercana, profesional y comprometida con servir y proteger a naucalpenses.